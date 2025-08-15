Tragedie pe traseul R6: Bărbat decedat și un minor rănit după impactul dintre un motocultor și un microbuz

16:30

Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, îşi exprimă indignarea faţă de acţiunile PAS şi ale slugilor sale, care au declanşat un nou val de teroare împotriva cetăţenilor, scrie Telegraph.md.Într-o declarație a formațiunii se menționează: „În ultimele zile poliţiştii au efectuat zeci de percheziţii sub pretexte inventate. Oamenii sunt intimidaţi, persecutaţi, umiliţi etc. În paralel, primarii care au alte viziuni decât PAS sunt şantajaţi că vor fi lipsiţi de resurse pentru proiecte în localităţile lor. De asemenea, cetăţenii sunt ameninţaţi că vor fi lipsiţi de libera circulaţie în Europa, dar şi de dreptul la a doua cetăţenie, dacă la toamnă nu vor vota „cum trebuie”. Iar mai nou apropiaţi ai puterii au început să ameninţe deschis că, indiferent cum se va vota la toamnă, dacă rezultatele nu vor conveni guvernării, Curtea Constituţională nu le va valida”.Partidul Republican „Inima Moldovei” consideră că „toate aceste acţiuni, dirijate direct de către cei de la guvernare, au un singur scop – să sperie oamenii şi să-i determine fie să voteze cu PAS, fie să nu participe deloc la alegeri. PAS nu are rezultate cu care să vină în faţa oamenilor după patru ani de guvernare şi a decis să meargă pe calea şantajului, intimidării, persecutării cetăţenilor, aceasta fiind unica posibilitate de a se menţine la putere”.În această situaţie, Partidul Republican „Inima Moldovei” îşi exprimă solidaritatea cu cetăţenii hărţuiţi de guvernare şi vine cu următorul apel: „Stimaţi cetăţeni, regimul PAS este în agonie! A rămas puţin şi vom scăpa de ei o dată şi pentru totdeauna. Pentru aceasta însă trebuie să fim tari, uniţi şi să rezistăm în faţa presiunilor guvernării. Noi suntem mulţi şi adevărul e de partea noastră, de aceea, cu siguranţă, vom învinge în lupta cu cel mai odios regim din toate câte au fost la putere în Republica Moldova!”.În acelaşi timp, Partidul Republican „Inima Moldovei” cere guvernării PAS să renunţe la intimidarea şi persecutarea cetăţenilor.„Aceste metode murdare tot timpul au dat efect invers decât cel dorit de cei ce apelează la ele – oamenii devin şi mai puternici, şi mai uniţi, şi mai decişi să dea jos regimurile care-i persecută. Ne exprimăm convingerea că nimeni şi nimic nu mai poate salva PAS – nici minciuna, nici manipularea, nici dezinformarea, nici presiunile exercitate asupra cetăţenilor şi oponenţilor politici. Zilele PAS la putere sunt numărate, iar ultima lovitură regimul galben o va primi pe data de 28 septembrie 2025. Iar dacă PAS consideră că se va menţine la putere cu ajutorul Curţii Constituţionale de buzunar pe care o are, greşeşte amarnic. Poporul are capacitatea de a se opune dictaturii şi PAS se va convinge de acest lucru în toamna anului curent!”, se mai spune în declarația partidului.