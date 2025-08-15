LIVE: „Inima Moldovei”, protest la sediul PAS: ”Au transformat Moldova într-o dictatură în inima Europei”
Liber TV, 15 august 2025 11:00
Tragedie pe traseul R6: Bărbat decedat și un minor rănit după impactul dintre un motocultor și un microbuz # Liber TV
Aseară, în jurul orei 21:50, pe traseul R6, în apropierea localității Fedoreuca din raionul Orhei, s-a produs un grav accident rutier în care au fost implicate un Mercedes Sprinter și un motocultor. Potrivit primelor informații ale poliției, coliziunea s-a produs în momentul în care motocultorul, condus de un bărbat de 44 de ani, a virat la stânga. În remorcă se afla un minor de 13 ani. În urma impactului, conducătorul motocultorului a murit pe loc, iar copilul a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Șoferul Mercedesului, un bărbat de 37 de ani, a fost testat cu aparatul Drager, rezultatul fiind negativ la alcool. Poliția continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele în care s-a produs accidentul.
Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane, afiliate cu Federația Rusă și Republica Kârgâzstan. Printre acestea se numără trei companii ce îi aparțin oligarhului Ilan Șor, și care au ca scop mascarea fluxurilor reale de bani și eludarea sancțiunilor impuse de Occident împotriva Rusiei. Este vorba despre companiile: „A7”, „A71” și „A7-AGENT”.Departamentul Trezoreriei SUA a inclus pe lista de sancțiuni platforma de schimb de criptomonede Grinex din Kârgâzstan, creată de foști angajați ai Garantex pentru a ocoli restricțiile.Potrivit instituției, Garantex a deservit piețe de pe darknet și grupuri de operatori de programe ransomware. În 2022, platforma și-a pierdut licența estoniană, dar și-a continuat activitatea, folosind infrastructură pentru a ascunde adresele portofelelor de criptomonede. În martie 2025, forțele de ordine americane și europene au blocat domeniul Garantex și au înghețat 26 de milioane de dolari, după care clienții și activele au fost transferate pe noua platformă — Grinex.De asemenea, măsuri restrictive au mai fost impuse față de companiile implicate în crearea stablecoin-ului A7A5, legat de rubla rusească. Tokenul a fost emis formal de compania kârgâză Old Vector, iar dezvoltarea a fost realizată de Garantex și de firmele rusești A7, A71 și A7 Agent, controlate de Șor și „Promsviazbank”.Conform Departamentului Trezoreriei SUA, tokenul a fost folosit pentru returnarea fondurilor clienților Garantex și pentru evitarea restricțiilor financiare.
Peste 2500 de persoane s-au înregistrat pentru a votat prin corespondență: mai mult de jumătate sunt din SUA # Liber TV
Comisia Electorală Centrală informează că procesul de înregistrare pentru votul prin corespondență s-a încheiat pe 14 august 2025, ora 23:59:59, ora locală a țării gazdă. Astfel, conform datelor de pe platforma https://vpc.cec.md/, în total s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență 2 606 persoane, după cum urmează: Australia – 57 înregistrări; Canada – 682 înregistrări; Islanda – 38 înregistrări; Japonia – 14 înregistrări; Noua Zeelandă – 7 înregistrări; Regatul Norvegiei – 109 înregistrări; Regatul Suediei – 166 înregistrări; Republica Coreea – 13 înregistrări; Republica Finlanda – 121 înregistrări; Statele Unite ale Americii – 1 399 de înregistrări. Conform procedurii, CEC urmează să desfășoare etapa de verificare și confirmare a cererilor de înregistrare pentru votul prin corespondență, prin verificarea identității alegătorilor înregistrați. Această procedură este efectuată pe baza comparării/potrivirii semnalmentelor faciale de pe fotografia atașată de alegător cu poza de pe actul de identitate din fotografia atașată și cu cea mai recentă fotografie a alegătorului din Registrul de stat al populației. În procesul de verificare a identității, organul electoral poate să notifice alegătorul să actualizeze parțial sau în întregime datele, pentru a face posibilă identificarea. Actualizarea datelor poate fi efectuată cel târziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor. Despre rezultatul verificării, alegătorul va fi notificat prin mesaj expediat la adresa electronică indicată, cu explicarea, după caz, a condițiilor ce nu au făcut posibilă identificarea.
(VIDEO) Ion Ceban: „În funcția de premier, aș rezolva majoritatea problemelor țării în cel mult un an și jumătate” # Liber TV
Majoritatea problemelor țării, cum ar fi prețul la gaze, veniturile populației, infrastructura și multe altele, ar fi soluționate dacă Ion Ceban ar deține funcția de premier, având suportul majorității parlamentare. Declarațiile au fost făcute de Ion Ceban, liderul MAN, parte a Blocului ALTERNATIVA, în cadrul emisiunii Gonța Media. „Dacă aș fi prim-ministru și aș deține suportul deputaților, în asemenea condiții, timp de un an, un an și jumătate, m-aș descurca cu majoritatea problemelor Republicii Moldova. M-aș concentra mai întâi pe infrastructură și pe dezvoltarea economiei prin platforme industriale, zone economice libere și un nou model economic care să susțină și veniturile sociale.Aș găsi soluții pentru gaz fără intermediari și aș colabora cu toată lumea, așa cum fac zilnic în Chișinău. Știu ce pot face și știu ce poate face echipa mea”, a declarat Ion Ceban.
Suspecții atentatului cu explozibil asupra primarului din Stăuceni, reținuți pe Aeroportul Chișinău # Liber TV
Persoanele bănuite că au aruncat un obiect exploziv în fața casei primarului din Stăuceni, Alexandru Vornicu, au fost reținute astăzi de poliție pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova.Potrivit Inspectoratului General al Poliției, la această oră sunt desfășurate mai multe percheziții în cadrul anchetei. Primele constatări arată că motivul suspecților ar fi legat de interese economice. Una dintre cele două persoane reținute a mai fost anterior în vizorul poliției.Atentatul a avut loc în noaptea de 10 august, la ora 01:57, când un automobil a staționat în fața locuinței edilului, iar ocupanții au aruncat un explozibil, după care au plecat. Incidentul nu s-a soldat cu victime, însă a provocat panică și îngrijorare în comunitate.Autoritățile au deschis un dosar penal pentru huliganism agravat. Conform Codului Penal, fapta se pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani. Ancheta este în desfășurare, iar poliția promite să revină cu detalii.
ULTIMA ORĂ // Alte două organizații teritoriale mari, în frunte cu un președinte de raion, părăsesc rândurile PDCM # Liber TV
Alte două organizații teritoriale ale Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) părăsesc partidul în ajunul alegerilor parlamentare. Președintele raionului Rezina, Teodor Coculescu, împreună cu organizația teritorială din raion, și-a anunțat astăzi decizia de a se retrage din PDCM. Motivul invocat este faptul că nu mai rezonează cu viziunile și direcția de dezvoltare a formațiunii condusă de Ion Chicu, notează Alerta.md. „Stimați cetățeni, anunț public retragerea mea din rândurile membrilor Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, precum și din funcția de Președinte al Organizației Teritoriale Rezina a acestei formațiuni. Aceeași decizie luată de mine personal la data de 05 august 2025, este urmată și de echipa care activează alături de mine în cadrul organizației teritoriale Rezina – consilieri, primari și susținători. Motivul acestei hotărâri este faptul că, în prezent, nu mai rezonez cu viziunile și direcția de dezvoltare pe care le urmează partidul. Îndemn conducerea Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei să nu tergiverseze procedura de radiere din registrul membrilor și excluderea mea din cadrul Consiliului Național Politic al formațiunii și de a nu-mi îngrădi dreptul de a participa în viața politică a Republicii Moldova”, a scris Cuculescu pe Facebook.Tot astăzi, și președintele Organizației Teritoriale Sîngerei a PDCM, Alexandru Pleșca, anunță că părăsește partidul, fără să precizeze dacă aderă sau nu la un alt proiect politic.„Prin prezenta, în calitate de Președinte al Organizației Teritoriale Sîngerei a Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, declar public că renunț la statutul de membru și președinte al Organizației Teritoriale Sîngerei al PDCM.Decizia de renunțare la acest statut a fost asumată personal, fiind urmat colegii din echipa locală fără a fi influențați decât de propria convingere și a motivelor personale care nu pot permite desfășurarea ulterioară a activităților politice în cadrul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei. Menționăm că nu întreprindem acțiuni ce pot influența opinia foștilor colegi atât din cadrul PDCM cât și din Blocul Politic „Alternativa” și nu dorim obstrucționarea vectorului acestora, ci dimpotrivă optăm pentru păstrarea bunelor relații formate pe parcursul activității comune cu menținerea comunicării deschise pe subiecte ce nu reprezintă interes politic. Considerăm absolut necesar a mulțumi echipei PDCM și conducerii acestuia pentru experiența obținută pe parcursul colaborării și a interacțiunilor în cadrul echipei PDCM urmând a ura succes în vederea realizării obiectivelor PDCM! Urmare a celor expuse, ținând cont de ireversibilitatea procedurii inițiate, Rugăm a fi acceptate și admise în termeni restrânși atât cererile expediate la 06.08.2025 Secretarului Biroului Executiv Central al PDCM privind retragerea calității de membru al PDCM, cât și voința expusă în prezenta declarație, cu excluderea din toate structurile de conducere a partidului și dispunerea informării Agenției Servicii Publice”, a scris Pleșca pe Facebook.Recent, și fostul ministru al Justiției și vicepreședinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei, membru al Blocului Alternativa, Fadei Nagacevschi a anunțat că părăsește rândurile formațiunii condusă de Ion Chicu.
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, îşi exprimă indignarea faţă de acţiunile PAS şi ale slugilor sale, care au declanşat un nou val de teroare împotriva cetăţenilor, scrie Telegraph.md.Într-o declarație a formațiunii se menționează: „În ultimele zile poliţiştii au efectuat zeci de percheziţii sub pretexte inventate. Oamenii sunt intimidaţi, persecutaţi, umiliţi etc. În paralel, primarii care au alte viziuni decât PAS sunt şantajaţi că vor fi lipsiţi de resurse pentru proiecte în localităţile lor. De asemenea, cetăţenii sunt ameninţaţi că vor fi lipsiţi de libera circulaţie în Europa, dar şi de dreptul la a doua cetăţenie, dacă la toamnă nu vor vota „cum trebuie”. Iar mai nou apropiaţi ai puterii au început să ameninţe deschis că, indiferent cum se va vota la toamnă, dacă rezultatele nu vor conveni guvernării, Curtea Constituţională nu le va valida”.Partidul Republican „Inima Moldovei” consideră că „toate aceste acţiuni, dirijate direct de către cei de la guvernare, au un singur scop – să sperie oamenii şi să-i determine fie să voteze cu PAS, fie să nu participe deloc la alegeri. PAS nu are rezultate cu care să vină în faţa oamenilor după patru ani de guvernare şi a decis să meargă pe calea şantajului, intimidării, persecutării cetăţenilor, aceasta fiind unica posibilitate de a se menţine la putere”.În această situaţie, Partidul Republican „Inima Moldovei” îşi exprimă solidaritatea cu cetăţenii hărţuiţi de guvernare şi vine cu următorul apel: „Stimaţi cetăţeni, regimul PAS este în agonie! A rămas puţin şi vom scăpa de ei o dată şi pentru totdeauna. Pentru aceasta însă trebuie să fim tari, uniţi şi să rezistăm în faţa presiunilor guvernării. Noi suntem mulţi şi adevărul e de partea noastră, de aceea, cu siguranţă, vom învinge în lupta cu cel mai odios regim din toate câte au fost la putere în Republica Moldova!”.În acelaşi timp, Partidul Republican „Inima Moldovei” cere guvernării PAS să renunţe la intimidarea şi persecutarea cetăţenilor.„Aceste metode murdare tot timpul au dat efect invers decât cel dorit de cei ce apelează la ele – oamenii devin şi mai puternici, şi mai uniţi, şi mai decişi să dea jos regimurile care-i persecută. Ne exprimăm convingerea că nimeni şi nimic nu mai poate salva PAS – nici minciuna, nici manipularea, nici dezinformarea, nici presiunile exercitate asupra cetăţenilor şi oponenţilor politici. Zilele PAS la putere sunt numărate, iar ultima lovitură regimul galben o va primi pe data de 28 septembrie 2025. Iar dacă PAS consideră că se va menţine la putere cu ajutorul Curţii Constituţionale de buzunar pe care o are, greşeşte amarnic. Poporul are capacitatea de a se opune dictaturii şi PAS se va convinge de acest lucru în toamna anului curent!”, se mai spune în declarația partidului.
(VIDEO) Ion Ceban, despre coalițiile post-alegeri: „Vom colabora cu oricine susține proiectele pentru cetățeni” # Liber TV
Primarul capitalei și unul dintre liderii blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că formațiunea este gata să colaboreze în viitorul Parlament atât cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga, atâta timp cât acestea vor susține proiecte importante pentru cetățenii Republicii Moldova.„Blocul ALTERNATIVA are fixate mai multe angajamente în raport cu cetățenii Republicii Moldova și le-a formulat împreună cu cetățenii Republicii Moldova. Cine va fi de acord să susțină aceste lucruri, cu acei vom discuta”, a precizat Ceban.Edilul a dat exemplul municipiului Chișinău, unde, spune el, a colaborat atât cu consilieri de dreapta, cât și cu cei de stânga, pentru a promova proiecte în interes public. „Toate proiectele realizate au trecut prin Consiliul Municipal și au fost votate de comun acord. Nu avem istorii precum salarii neachitate, ca la CFM, licitații trucate sau alte cazuri grave, precum se întâmplă la nivel de țară”, a subliniat primarul.Ion Ceban a insistat că oamenii nu mai au răbdare pentru „discuții sterile” și a îndemnat partidele să se concentreze pe rezultate concrete. „Oamenii au obosit de discuții deșarte, oamenii au nevoie de soluții astăzi și acum”, a conchis liderul blocului ALTERNATIVA.
La Grădinița-creșă Nr. 167 din Capitală, singura instituție din municipiu specializată în predarea corecțional-recuperatorie a copiilor cu deficiențe de auz, a fost inaugurat un teren de sport și joacă incluziv, destinat copiilor hipoacuzici, cu implant cohlear, autism și diagnoză PCI.Potrivit Primarului General, Ion Ceban, proiectul „Amenajarea terenului de sport incluziv – Insula diversităților sportive” a câștigat concursul „Buget Civil” și a fost implementat cu finanțare din partea Primăriei Chișinău.„Complexul permite aplicarea tehnicilor recuperative, întărirea fizică și dezvoltarea motricității copiilor cu cerințe educaționale speciale, facilitând incluziunea socială și învățarea prin joc”, a declarat edilul.În prezent, multiple proiecte similare sunt realizate prin programul „Buget Civil”, contribuind la îmbunătățirea infrastructurii și la creșterea calității vieții locuitorilor Capitalei.
Începând cu 15 august 2025, ora 08:00, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va trece la program de lucru non-stop, permițând traversarea frontierei moldo-române în orice moment al zilei sau al nopții.Decizia a fost luată de comun acord de autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova și România, cu scopul de a spori mobilitatea și confortul participanților la trafic.„Extinderea programului la 24/24 răspunde așteptărilor participanților la trafic și sporește predictibilitatea traversării pe acest segment de frontieră. Mulțumesc colegilor din Republica Moldova și România pentru cooperarea eficientă și pentru mobilizarea necesară implementării rapide a noului program”, a declarat Alexandru Iacub, directorul Serviciului Vamal.Potrivit instituției, avantajele noului regim includ: Flexibilitate maximă – traversarea frontierei posibilă la orice oră; Reducerea aglomerației – fluxul de călători va fi distribuit pe întreaga durată a zilei; Acces facil – o opțiune suplimentară pentru locuitorii zonelor învecinate și pentru cei care tranzitează regiunea.Postul vamal Leova–Bumbăta este al șaptelea punct de trecere deschis pe segmentul cu România și a fost inaugurat în 2023 pentru a descongestiona coridoarele rutiere principale și a susține orientarea comerțului spre piața europeană.
Primarul orașului Cantemir din partea Partidului Nostru, Roman Ciubaciuc: „În oraș vor începe în curând lucrările de reparație a mai multor străzi” # Liber TV
Primarul orașului Cantemir, Roman Ciubaciuc, ales din partea Partidului Nostru, a anunțat despre lansarea unui proiect de reparație a mai multor străzi din localitate. Primăria a lansat deja licitația pentru selectarea antreprenorilor. Lucrările sunt finanțate din bugetul de stat și bugetul local. „Locuitorii orașului și oaspeții localității vor avea în curând acces la drumuri mai bune datorită noului proiect al Primăriei – «Modernizarea drumurilor din Cantemir». Valoarea totală a proiectului este de 8.237.651,96 lei, dintre care contribuția Primăriei Cantemir este de 823.765,20 lei. Crearea unor condiții de calitate pentru locuitorii Cantemirului este prioritatea noastră numărul unu”, a declarat Roman Ciubaciuc. Primarul a precizat că lucrările de reparație din cadrul proiectului „Modernizarea drumurilor din Cantemir” vor fi efectuate pe diferite tronsoane ale străzilor Ștefan cel Mare, Iuri Gagarin, Mihai Eminescu și 31 August 1989. Termenul de implementare a proiectului este de 12 luni.
Victoria Furtună, despre întâlnirea dintre Trump și Putin: „Sandu mizează pe calul greșit. Sau poate că ea însăși este acel cal?” # Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, o critică dur pe președinta Maia Sandu, acuzând-o că se bazează pe sprijinul unei Uniuni Europene aflate în declin și că promovează politici care ar putea costa scump cetățenii Republicii Moldova.Într-o postare pe rețelele sociale, Furtună a comentat viitoarele negocieri dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care ar urma să aibă loc în Alaska, subliniind că nici Ucraina și nici Uniunea Europeană nu au fost invitate la discuții. „UE își pierde rapid nu doar pozițiile economice, ci și pe cele politice. Acest lucru este deja o tendință evidentă”, afirmă ea.Potrivit liderului „Moldova Mare”, întâlnirile dintre Trump și Ursula von der Leyen au demonstrat incapacitatea Europei de a-și apăra interesele. Ea a criticat acceptarea „în tăcere” de către UE a noilor taxe vamale impuse de SUA și a obligațiilor de a cumpăra armament american, precum și planurile de investiții masive în economia americană.Furtună susține că Moldova riscă să fie „stoarsă până la ultima picătură” în cazul aderării la UE, iar „vremurile bune” promise de Sandu s-ar putea dovedi a fi doar o iluzie. „Doamnă Sandu, cui îi adresați asta? Lui Trump? Nu prea avem certitudinea că el are nevoie de sfaturile dvs.”, a ironizat lidera formațiunii.În opinia sa, Republica Moldova ar trebui să evite „rolul de pitic geopolitic” și să adopte politici care să pună pe primul loc interesul cetățenilor. „Cum îi este mai bine [poporului] – așa este corect. Și nicidecum altfel!”, a conchis Victoria Furtună.
Tratamentul chimioterapeutic, disponibil în spitalele raionale și la SC Bălți. Anunțul ministrei Sănătății # Liber TV
Pacienții cu afecțiuni oncologice vor putea beneficia de tratament chimioterapeutic mai aproape de locul de trai, odată cu intrarea în vigoare a unui nou ordin semnat de ministra Sănătății, Ala Nemerenco.Începând de astăzi, aceste proceduri vor fi organizate și desfășurate în spitalele raionale și la Spitalul Clinic din Bălți, reducând nevoia pacienților de a se deplasa la Chișinău pentru fiecare ședință de tratament.„Aducem aceste tratamente, care nu sunt atât de complicate ca administrare, mai aproape de pacienți, minimalizând costurile și disconfortul călătoriilor anevoioase spre Chișinău”, a precizat Nemerenco.Medicamentele vor fi asigurate centralizat, iar oncologii din teritoriu vor prelua administrarea tratamentelor sub îndrumarea și monitorizarea specialiștilor de la Institutul Oncologic.Potrivit ministrei, măsura va permite pacienților să evite cozile, deplasările costisitoare și timpul pierdut, facilitând totodată accesul rapid la terapie.
Pe 15 august, la ora 22:30 (ora Republicii Moldova), președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus Vladimir Putin vor avea o întâlnire tête-à-tête în Alaska, în prezența traducătorilor, a anunțat consilierul Kremlinului, Iuri Ușakov. Înaintea summitului, un avion special Il-96-300 a decolat de pe aeroportul Vnukovo din Moscova către baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage. Presa rusă scrie că la bord s-ar afla o echipă avansată responsabilă de pregătirea evenimentului. Programul întâlnirii este deja stabilit. Din delegația rusă vor face parte ministrul de externe Serghei Lavrov, ministrul apărării Andrei Belousov, ministrul finanțelor Anton Siluanov și directorul general al Fondului Rus de Investiții Directe, Kirill Dmitriev.
Andrei Năstase își prezintă primele inițiative: „10 miliarde pentru oameni, nu pentru sistem” # Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, Andrei Năstase, va figura cu numărul 4 pe buletinul de vot și anunță primele patru inițiative din proiectul său „Ordine europeană în administrație și finanțe – 10 miliarde pentru oameni”. Printre propuneri se numără reducerea numărului de deputați de la 101 la 61, scăderea numărului de ministere de la 14 la 9, eliminarea salariilor „nesimțite” pentru conducerea instituțiilor publice și desființarea consiliilor raionale, acordând independență financiară și putere primăriilor. Economiile realizate ar urma să depășească 10 miliarde de lei, bani ce ar fi direcționați spre educație, sănătate, infrastructură, salarii și pensii. Năstase afirmă că, în Parlament, un deputat liber și independent poate bloca legi scrise în favoarea grupurilor de interese, poate expune înțelegeri obscure între partide și poate fi vocea cetățenilor în fața partenerilor internaționali. De asemenea, promite acces public la documente ascunse, un program extins de audiențe pentru cetățeni, inițiative legislative pro-europene și proiecte dedicate diasporei, inclusiv exceptarea de impozite a remitențelor. „Candidatura mea este candidatura oamenilor. Nu ascult ordinele niciunui partid, ci doar vocea cetățenilor. Vrem legi cu adevărat dure pentru toți cei care își bat joc de țară și de oameni”, a declarat Năstase. El susține că Republica Moldova are nevoie de ordine, siguranță, echitate socială și demnitate, iar schimbarea reală poate veni doar prin oameni independenți de sistem, de oligarhi și de partide discreditate.
Trei avioane ucrainene au survolat orașul Bălți. Autoritățile: „Zborurile au fost autorizate și coordonate diplomatic” # Liber TV
Trei avioane din Ucraina au survolat, pe 13 august, orașul Bălți, îndreptându-se către Aeroportul Mărculești pentru lucrări de mentenanță. Potrivit Autorității Aeronautice Civile (AAC), zborurile au fost autorizate și coordonate prin canale diplomatice. „Avioanele, trei în total, sunt din Ucraina. Zborurile au fost coordonate prin canale diplomatice. Aeronavele au autorizație de zbor și s-au îndreptat spre Aeroportul Mărculești pentru mentenanță tehnică”, a declarat purtătoarea de cuvânt a AAC, Irina Bodolica pentru Newsmaker.md. Ea a precizat că aeronavele sunt destinate misiunilor de căutare și salvare. Imagini video cu avioanele care zburau deasupra orașului au fost surprinse de localnici și postate pe rețelele de socializare, stârnind curiozitatea internauților. Reamintim că în iulie 2025 Parlamentul a aprobat modernizarea Aeroportului Mărculești pentru creșterea capacității de procesare a traficului de pasageri, urmând ca administrarea să fie preluată de Aeroportul Chișinău. Președinta Maia Sandu a negat anterior zvonurile potrivit cărora aeroportul ar fi folosit în scopuri militare.
Vacanțe de coșmar: Administratoare de agenție turistică, acuzată că a înșelat turiști cu peste 1,8 milioane lei # Liber TV
O femeie de 41 de ani, administratoare a unei agenții de turism din Chișinău, a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzată de escrocherie în proporții deosebit de mari, anunță Procuratura Generală. Potrivit anchetatorilor, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, aceasta ar fi înșelat cel puțin 24 de persoane, promițând pachete turistice avantajoase la prețuri atractive. Banii, încasați în numerar, nu au fost urmați de prestarea serviciilor promise, iar prejudiciul total depășește 1,8 milioane de lei. Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, continuă investigațiile pentru identificarea tuturor persoanelor implicate și recuperarea prejudiciului. Autoritățile îndeamnă eventualele victime ale acestei scheme sau ale unor fapte similare să se adreseze organelor de drept și atrag atenția cetățenilor să verifice cu atenție credibilitatea ofertelor turistice înainte de a efectua plăți.
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se va întâlni astăzi, 14 august, cu premierul britanic Keir Starmer la reședința oficială din Downing Street, relatează Sky News. Întâlnirea are loc cu doar o zi înaintea summitului dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul rus Vladimir Putin, programat în Alaska, unde principala temă va fi încetarea focului în Ucraina. Potrivit sursei, nu se știe exact ce subiecte vor fi abordate la Londra, însă discuțiile vin pe fondul unui context diplomatic intens. Pe 13 august, Zelenski, Starmer și alți lideri europeni au purtat o convorbire telefonică cu Trump, stabilind că niciun acord privind Ucraina nu poate fi luat fără implicarea directă a Kievului. Primul pas propus ar fi exercitarea de presiuni asupra Ucrainei pentru a ajunge la un armistițiu. NBC News notează că Trump a declarat că nu va discuta cu Putin despre o eventuală împărțire a teritoriilor și speră la o întâlnire directă între Zelenski și liderul de la Kremlin. Totuși, liderul american s-ar fi opus participării lui Zelenski la summitul din Alaska, temându-se că acest lucru ar putea compromite negocierile, scrie Wall Street Journal. Conform surselor, Trump ar fi convenit ca după discuția cu Putin să-l informeze mai întâi pe Zelenski, apoi pe liderii europeni implicați. Washington Post prognozează că, dacă Putin va respinge cadrul de pace propus de Trump, acesta va fi un test pentru răbdarea și determinarea președintelui american. În același timp, dacă liderul rus va dori să tergiverseze procesul, ar putea accepta doar anumite condiții, continuând atacurile pe front până la intrarea în vigoare a unui eventual armistițiu.
Un primar PAS din Florești, reținut pentru o crimă comisă acum șapte ani. Reacția partidului de guvernare # Liber TV
Primarul din satul Frumușica, raionul Florești, Victor Boicu, a fost reținut de polițiști, acesta fiind bănuit de o crimă comisă încă acum șapte ani în localitate. Alesul l-ar fi omorât în bătaie pe un muncitor de la ferma sa de vaci pentru faptul că victima, fiind în stare de ebrietate, ar fi scăpat animalele într-un lan de grâu. La scurt timp după reținere, PAS a anunțat că își retrage sprijinul politic pentru primar, la alegerile din 2023 acesta fiind ales din partea partidului de la guvernare.Pe lângă ales, polițiștii i-au reținut pe tatăl suspectului, un medic legist și un consătean. Tatăl primarului și medicul legist l-ar fi ajutat pe Victor Boicu să mușamalizeze cazul prin falsificarea expertizei, iar consăteanul a fost complice la bătaia, care s-a soldat cu decesul unei persoane, a scris pulsmedia.md.Acesta l-ar fi omorât în bătaie pe un muncitor de la ferma sa de vaci pentru faptul că a scăpat animalele într-un lan de grâu. Victima, ca și alți muncitori, era dintr-o familie nevoiașă, iar în timpul incidentului ar fi fost în stare de ebrietate. Presa scrie că omorul ar fi avut loc chiar în prezența rudelor victimei. Alesul le-ar fi cerut să nu spună nimic despre crimă și le-a promis în schimb că le va oferi sprijin și ajutor financiar.„La o distanță de aproximativ 7 ani, din cauza că acesta nu s-ar fi ținut de cuvânt, deja fiind ales local pentru al treilea mandat, de această dată din partea PAS, victimele s-au adresat organelor de drept. Astfel a fost demarată o anchetă mai amănunțită, iar cadavrul victimei a fost deshumat și a fost dispusă o nouă expertiză, în urma căreia s-a stabilit că bărbatul a murit din cauza că a fost snopit în bătaie”, scrie pulsmedia.md.Poliția Națională sau Procuratura nu au reacționat deocamdată pentru a oferi detalii despre acest caz. Între timp, PAS i-a retras sprijinul politic primarului localității Frumușica din raionul Florești.„Cu referire la primarul localității Frumușica, din raionul Florești, suspectat pentru comiterea unui omor acum 7 ani, precizăm următoarele: astăzi dimineața i-a fost retras sprijinul politic prin decizia Biroului Permanent Național al PAS. Acesta nu a fost niciodată membru PAS, deși la ultimele alegeri locale a candidat din partea formațiunii. Sperăm că organele de drept își vor îndeplini datoria în elucidarea cazului, iar făptașul va fi pedepsit după lege”, au precizat reprezentanții PAS într-un comunicat de presă.
Zelenski, după întâlnirea din Germania: „Toate discuțiile despre Ucraina trebuie purtate cu Ucraina” # Liber TV
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că liderii care s-au întâlnit miercuri în Germania susțin „pacea în Ucraina și pacea în Europa” și au convenit asupra unor principii comune înaintea negocierilor dintre Donald Trump și Vladimir Putin, programate pentru vineri.Potrivit Sky News, Zelenski a subliniat că orice chestiune legată de Ucraina trebuie discutată direct cu partea ucraineană și a afirmat că Trump sprijină ideea unui acord de încetare a focului, precum și garanții de securitate pentru Kiev.„Rusia nu trebuie să aibă drept de veto asupra aderării Ucrainei la NATO. Este nevoie de presiune comună, de sancțiuni și de un mesaj clar: dacă Rusia nu acceptă încetarea focului, acest principiu trebuie aplicat”, a spus președintele ucrainean.Zelenski i-a transmis lui Trump și liderilor europeni că „Putin bifează” și încearcă să avanseze pe tot frontul, iar declarațiile acestuia că sancțiunile nu funcționează sunt false: „Sancțiunile afectează grav economia militară rusă”.În cadrul discuțiilor, Ucraina și Uniunea Europeană au agreat cinci principii pentru un posibil armistițiu. Zelenski a propus o întâlnire trilaterală cu Trump și Putin, menționând că fostul președinte american i-a promis că după întrevederea din Alaska îl va suna pentru a decide următorii pași.Președintele ucrainean a respins ideea retragerii forțelor sale din Donbas, despre care presa a scris că ar fi luată în calcul în negocierile Trump–Putin, dar a lăsat deschisă posibilitatea de a discuta „chestiuni teritoriale” cu respectarea Constituției Ucrainei.„Orice discuție despre integritatea teritorială a țării noastre nu poate avea loc fără participarea Ucrainei, fără voința poporului nostru, consfințită în Constituție”, a afirmat Zelenski.La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Ucraina ar putea discuta problema teritoriilor, însă „linia frontului trebuie să fie punctul de plecare, iar recunoașterea juridică nu este pe masă”. Liderii europeni au subliniat că prioritatea imediată este declararea unui armistițiu, urmând ca un acord-cadru să fie negociat ulterior.
Victoria Furtună cere readucerea sistemului bancar sub controlul statului: „Moldovenii plătesc cele mai mari dobânzi din Europa” # Liber TV
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat într-o emisiune TV că sistemul bancar al Republicii Moldova trebuie readus sub controlul statului, acuzând influența „forțelor globaliste” asupra instituțiilor financiare din țară.Potrivit acesteia, inclusiv Banca Națională este condusă de o persoană cu cetățenie străină, iar lipsa atribuțiilor de reglementare a băncilor comerciale a fost o decizie „deliberată”, care a dus la costuri mari pentru cetățeni.„Cetățenii noștri achită la credite cele mai mari dobânzi din Europa. Această situație afectează întreaga populație”, a afirmat Furtună.Partidul Moldova Mare propune crearea unei Bănci Naționale care să folosească resursele financiare ale țării pentru dezvoltarea Moldovei și îmbunătățirea nivelului de trai, nu „în interesul altora”.„Suntem pregătiți să hrănim în continuare globaliștii și băncile străine, în timp ce țara și poporul nostru sărăcesc?”, a întrebat retoric lidera formațiunii.
(FOTO) Bălți: Construcția străzii Dovator intră în etapa principală – proiect de 2 km pentru fluidizarea traficului și dezvoltarea orașului # Liber TV
Unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din Bălți - construcția străzii Dovator – a ajuns la etapa principală de implementare. Proiectul, cu o lungime de aproape doi kilometri, va fluidiza traficul și va deschide oportunități pentru dezvoltarea întregului cartier, inclusiv zona Canalului de Canotaj, centrul orașului și „BAM”. Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, împreună cu echipa de consilieri ai Partidului Nostru în Consiliul Municipal, au evaluat ritmul și calitatea lucrărilor. „În ciuda dificultăților pe care ni le-au creat, noi, împreună cu echipa Partidului Nostru și cu sprijinul lui Renato Usatîi, am mers înainte și continuăm să lucrăm pentru binele orașului nostru. Am reușit să realizăm unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură - construcția străzii Dovator. Fără a avea majoritate, fără a dispune de buget suficient, am insistat pentru că știam că acest proiect este necesar orașului. Aici va fi un drum de aproape 2 km, care va fluidiza traficul din Bălți. Orașul are nevoie de el pentru a putea dezvolta întreaga zonă – Canalul de Canotaj, centrul și „BAM”. Datorită eforturilor noastre comune, demarăm și alte proiecte de infrastructură de care orașul avea nevoie de zeci de ani. Facem totul pentru locuitorii Bălților. Noi construim orașul!”, a declarat Alexandr Petkov, primarul municipiului Bălți. Strada Lev Dovator este una dintre cele mai importante artere de transport ale orașului. Construcția acestei străzi creează condițiile necesare pentru modernizarea ulterioară a infrastructurii din zona străzii Kiev, a cărei reparație bălțenii o așteaptă de mult timp.
Olesea Stamate, fost deputat PAS, înregistrată oficial în cursa pentru Parlament ca independentă # Liber TV
Fostul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Olesea Stamate, a anunțat că a fost înregistrată oficial de Comisia Electorală Centrală în calitate de candidat independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie.„Am ajuns până la această etapă împreună și, cu ajutorul și sprijinul vostru, merg cu încredere mai departe. Multe lucruri au părut imposibile, până în momentul în care s-au întâmplat”, a scris Stamate pe rețelele sociale, mulțumindu-le susținătorilor.Ea a subliniat că își propune să fie „vocea oamenilor tăcuți și muncitori” care nu au fost reprezentați cu adevărat până acum și că, deși un singur deputat nu poate forma o majoritate, poate opri o majoritate atunci când aceasta se îndepărtează de normele democratice.„Putem demonstra la alegerile din 28 septembrie că, în premieră, în Parlament va ajunge un deputat independent care va răspunde doar în fața poporului. Eu deja am demonstrat că pot face acest lucru”, a afirmat candidata.Stamate a declarat că lupta sa pentru dreptate și pentru cetățenii Republicii Moldova va continua, încheindu-și mesajul cu „Cu Doamne Ajută”.
(VIDEO) Ion Ceban contestă în instanță interdicția de intrare în România: „Este o acțiune strict politică, regizată în plină campanie electorală” # Liber TV
Avocații primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, au depus la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a deciziei prin care edilului i-a fost interzisă intrarea în România. Totodată, apărătorii au inițiat o reclamație administrativă prealabilă, solicitând revocarea actului care a instituit această măsură. „Am declanșat o procedură prealabilă și, pentru a proteja drepturile clientului nostru, am fost nevoiți să facem și o cerere de suspendare a executării actului administrativ, fiindcă, deși necomunicat, actul este executoriu”, a explicat avocatul Ion Dragne în cadrul unei conferințe de presă la IPN. Ion Ceban susține că nu există temei juridic pentru impunerea interdicției și califică decizia drept una „strict politică”, menită să-i afecteze imaginea în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. „Nu am nici astăzi claritate privind motivele sau instituția care a emis această decizie. Această interdicție este o înțelegere la nivel de președinți ai două state. Face parte dintr-o operă regizată pentru a mă denigra în plină campanie electorală. Este imixtiune directă în treburile statului și toate instituțiile sunt capturate de Președinție, care a devenit un holding al PAS-ului”, a declarat Ceban. Edilul afirmă că autoritățile de la Chișinău ar fi solicitat oficialilor europeni includerea sa pe liste de sancțiuni, pentru a fi exclus din cursa electorală. „Utilizarea unor astfel de metode denotă isteria și frica pe care o au față de mine și față de Blocul electoral ALTERNATIVA. Într-o luptă corectă nu vor putea câștiga”, a adăugat el. Avocatul Ion Dragne a precizat că măsura impusă primarului constituie „o formă de exces de putere” și ridică semne de întrebare cu privire la proporționalitatea deciziei. „În acest moment nu cunoaștem motivele care au justificat o astfel de decizie. Se pune întrebarea dacă autoritatea va avea înțelepciunea să admită că a greșit. Are această posibilitate”, a spus apărătorul. „Este o încălcare gravă a drepturilor omului vizavi de decizia de interdicție emisă de statul român, pe numele lui Ion Ceban. De o lună și jumătate, nu se cunoaște nici autoritatea care a emis decizia de interdicție, nici temeiurile legale sau motivația acesteia. Pe masa instanței judecătorești din România au fost puse toate înscrisurile și documentele care, din punctul nostru de vedere, demonstrează că există o nelegalitate în această situație”, a declarat la rândul său avocata Irina Șerban. Totodată, potrivit lui Ceban, toate acțiunile îndreptate împotriva sa au scopul de a-i reduce sprijinul electoral, însă acesta afirmă că are încredere că „dreptatea va fi înfăptuită într-o țară europeană unde justiția nu este capturată”.
(VIDEO) Extrădarea lui Vlad Plahotniuc va fi posibilă în doar câteva zile, susțin Veronica Mihailov-Moraru, ministrul Justiției și avocatul Lucian Rogac # Liber TV
Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, susține că procedura de extrădare a lui Vlad Plahotniuc în Republica Moldova, după ce instanța i-a acceptat cererea, nu ar trebui să dureze mult odată cu confirmarea din partea Greciei, transmite Telegraph.md. „După decizia instanței, ministrul Justiției elen confirmă modalitatea de validare a acestei hotărâri, după care sunt anunțate autoritățile statului care solicită extrădarea și se inițiază procedurile privind aducerea persoanei. Aceasta durează câteva zile în mod practic? Da, depinde de organizare transportului, măsurile de siguranță, securitate, plasare etc”, a declarat Veronica Mihailov-Moraru.La rândul său, avocatul lui Plahotniuc, Lucian Rogac, afirmă că Ministerul Justiției din Grecia ar putea lua decizia definitivă la începutul săptămânii viitoare.„Instanța doar formal a admis cererea, a constatat acceptarea extrădării acestuia către Republica Moldova. Acum, deci, dosarul, împreună cu hotărârea privind acceptarea extrădării, urmează să fie transmis către Ministerul Justiției, care deja urmează să se pronunțe asupra acestui caz și în cazul în care este acceptat, deja se convine asupra unei date la care să fie efectuat transferul persoanei. În cazul în care există voință din partea Ministerului Justiției grec și nu sunt careva motive de tergiversare, atunci s-ar putea ca decizia să fie luată chiar în primele zile ale săptămânii viitoare și, respectiv, săptămâna mai viitoare să aibă loc deja extrădarea nemijlocit, dar urmează să vedem, avem bănuieli rezonabile că totuși o să se tergiverseze această procedură”, a declarat Lucian Rogac.Avocatul a adăugat că prezența clientului său la ședința de astăzi ar fi putut duce la o nouă amânare. „Neprezentarea domnului Vladimir Plahotniuc la ședința de judecată a fost decisă de comun acord și anume în scopul de a nu tergiversa examinarea cauzei, or instanța este obligată să asigure un translator și din câte bine cunoaștem suntem în luna august, luna concediilor și ședința putea fi amânată anume din motivul lipsei de translatorului, fapt care s-a întâmplat de fapt în luna iulie, pe o altă cauză a fost amânată ședința”, a adăugat Rogac. Amintim că astăzi, 13 august, Curtea de Apel de la Atena a admis extrădarea lui Vlad Plahotniuc în R. Moldova și a dat curs solicitării acestuia de a reveni în Moldova.
ULTIMA ORĂ! Instanța din Grecia a decis: Vlad Plahotniuc va fi extrădat în Republica Moldova # Liber TV
Curtea de Apel din Atena a aprobat astăzi extrădarea fostului lider politic moldovean Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Decizia instanței nu este definitivă – ultimul cuvânt îl are Ministerul Justiției al Greciei, care va analiza hotărârea și va decide dacă Plahotniuc va fi predat autorităților moldovene. Plahotniuc nu a fost prezent la ședința de judecată, dar au participat avocații săi și reprezentanți ai Ambasadei Republicii Moldova la Atena.Procuratura Generală a Republicii Moldova a transmis autorităților din Grecia două cereri oficiale de extrădare pe numele lui Vlad Plahotniuc. Prima solicitare este întemeiată pe acuzații de escrocherie, spălare de bani în circumstanțe agravante, precum și constituirea și conducerea unei organizații criminale. Cea de-a doua cerere vizează extrădarea acestuia în legătură cu trei cauze penale distincte, în care Plahotniuc are calitatea de învinuit pentru fapte deosebit de grave.Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a transmis anterior, prin intermediul avocaților săi, că vrea să revină în Republica Moldova, mai întâi de toate, pentru a-și dovedi nevinovăția.Vlad Plahotniuc a fost reținut pe Aeroportul din Atena pe 22 iulie, în baza solicitărilor transmise prin Interpol. După reținere, Plahotniuc a primit mandat de arest pentru un termen de 40 de zile, măsură aplicată de organele de drept din Grecia.
(VIDEO) Andrei Năstase cere convocarea urgentă a Consiliului Suprem de Securitate: „Criminalitatea a atins cote îngrijorătoare” # Liber TV
Candidatul independent la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase, solicită președintei Republicii Moldova convocarea de urgență a Consiliului Suprem de Securitate (CSS), acuzând autoritățile că ignoră creșterea alarmantă a criminalității în țară. Într-un live pe rețelele sociale, Năstase a afirmat că probleme precum contrabanda, traficul de droguri cu implicarea minorilor și accidentele rutiere soldate cu victime au atins niveluri periculoase și necesită măsuri imediate. „Doar în acest weekend, cinci persoane au murit pe șoselele din țară. Tot în aceste zile, o femeie de afaceri a fost ucisă cu toporul în satul Tîrșiței, raionul Telenești. În fiecare zi se produc crime odioase pe teritoriul Republicii Moldova, iar copiii noștri sunt tot mai antrenați în aceste crime. Autoritățile sunt preocupate de tot ce vrei, numai de ceea ce e important – nu”, a declarat politicianul. El a criticat lipsa de reacție a instituțiilor statului, subliniind că a cerut în repetate rânduri ca CSS să discute teme legate de securitatea personală și colectivă, însă agenda ar fi dominată de subiecte politice, precum alegerile. „Este inadmisibil să aflăm în fiecare zi, de pe rețelele de socializare, că în Republica Moldova oamenii mor cu zile. De patru ori mai mulți minori sunt implicați în traficul de droguri în ultima perioadă. Îi interesează pe cineva de la guvernare ce se va întâmpla cu copiii noștri?”, a adăugat Năstase. Acesta a cerut și intervenția procurorului general pentru combaterea traficului de droguri și a contrabandei, afirmând că instituțiile statului „sunt obligate să se sesizeze pe aceste probleme grave”.
Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Instanța le-a adăugat 1 an și 6 luni la pedeapsă # Liber TV
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea a doi deținuți, în vârstă de 24 și 27 de ani, pentru tentativă de evadare din penitenciar. Aceștia își ispășeau pedepsele pentru omor și alte infracțiuni în Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Potrivit probelor administrate, la 30 octombrie 2023, pe timp de noapte, condamnații, acționând de comun acord, au încercat să părăsească ilegal instituția penitenciară, escaladând gardul de preîntâmpinare dintre zona de producere și zona interzisă a sectorului nr. 3. Acțiunea a fost observată de personalul de serviciu, care a intervenit prompt, reținându-i înainte de a-și duce planul la bun sfârșit. Instanța i-a recunoscut vinovați și le-a stabilit câte doi ani de închisoare. Prin cumul parțial de sentințe, unul dintre inculpați, care mai avea de executat 13 ani și 6 luni de detenție, va sta 15 ani, iar celălalt, condamnat anterior la 24 de ani, va executa 25 de ani și 6 luni. Cei doi condamnați și-au recunoscut vinovăția.
LIVE: Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” protestează la Ministerul Muncii și Protecției Sociale # Liber TV
Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” desfășoară un protest la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Ei îl acuză pe ministrul Alexei Buzu că promovează soluțiile antisociale ale PAS și că nu își îndeplinește atribuțiile de protejare a cetățenilor aflați în dificultate. Potrivit acestora, ministrul este indiferent față de problemele oamenilor.
Republica Moldova blochează sute de canale TikTok care răspândeau dezinformare și manipulare # Liber TV
Autoritățile Republicii Moldova au anunțat blocarea a zeci de canale TikTok implicate în campanii masive de dezinformare, cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. Acțiunea a fost coordonată de Poliția Națională, ANRCETI și Serviciul de Informații și Securitate. Potrivit comunicatului oficial, în ultimele luni au fost monitorizate 443 de canale TikTok, cu peste 1,2 milioane de urmăritori și peste 4,5 milioane de vizualizări. Dintre acestea, 59 promovau narative false privind implicarea Republicii Moldova în războiul din Ucraina și pierderile suferite de Armata Națională, iar 59 au fost deja blocate. De asemenea: • 12 canale răspândeau informații false despre presupuse pregătiri de fraudare a alegerilor parlamentare, 7 fiind blocate; • 128 de canale vizau defăimarea coordonată a persoanelor publice, 53 fiind blocate; • 2 canale publicau dezinformări despre activitatea organelor de drept (judecători, procurori, poliție), fără blocări până în prezent; • 97 de canale propagau mesaje împotriva partidului de guvernământ și incitau la ură și violență, 43 fiind blocate; • 6 canale difuzau informații false privind traficul de minori ucraineni către state UE, 2 fiind blocate. Autoritățile îndeamnă cetățenii să se informeze din surse oficiale și credibile, subliniind că dezinformarea reprezintă o amenințare majoră la adresa stabilității și securității naționale. Poliția Națională, ANRCETI și SIS anunță că vor continua acțiunile coordonate pentru identificarea și blocarea surselor online care răspândesc informații false și manipulative.
Rusia a făcut un avans neașteptat pe front înaintea întâlnirii dintre Putin și Trump – WSJ # Liber TV
În ultimele zile, trupele ruse au realizat un prăbușire neașteptată a liniei de apărare ucrainene în estul țării, scrie The Wall Street Journal, citat de presa internațională. Avansul vine în contextul în care președintele rus Vladimir Putin caută să obțină un avantaj pe câmpul de luptă înaintea negocierilor cu liderul american Donald Trump, programate vineri în Alaska. Potrivit sursei, trupele ruse au pătruns câteva mile în adâncimea teritoriului ucrainean, în apropiere de orașul Dobropolie, depășind prima linie de apărare și o centură de fortificații ridicată de Ucraina timp de mai multe luni. Militarii ucraineni afirmă că desfășoară contraatacuri în zonă, vizând grupuri mici de soldați ruși. WSJ notează că, dacă Rusia își va consolida succesul, ar putea pune o presiune suplimentară asupra orașelor controlate încă de Kiev în estul regiunii Donețk – o țintă strategică majoră pentru Kremlin. Moscova insistă că Donețkul face parte din Federația Rusă și, potrivit publicației, ar urma să solicite recunoașterea acestui control din partea SUA la viitorul summit. Un ofițer al brigăzii „Azov”, care luptă în zonă, a declarat că rușii au exploatat o breșă în apărarea ucraineană după mai multe săptămâni de atacuri de probă, folosindu-și rezervele masive de infanterie. Acesta a precizat că, zilnic, trupele ucrainene depistează circa 150 de militari ruși, însă lipsa piloților de drone experimentați reduce eficiența loviturilor. Jurnalul american subliniază că menținerea acestui cap de pod va fi dificilă pentru armata rusă, din cauza expunerii flancurilor la atacuri constante. Totuși, avansul a provocat nemulțumiri în rândul unor soldați ucraineni, care acuză conducerea militară de ordine riscante, pierderi inutile și refuzul de a aproba retrageri tactice ale unităților încercuite. Anterior, expertul militar Pavlo Narojnîi avertiza că trupele ruse au reușit să pătrundă și la nord de Pokrovsk, profitând de un punct slab al apărării. La rândul său, președintele Volodimir Zelenski anunța că Rusia transferă forțe din direcția Sumî spre alte sectoare ale frontului, pregătindu-se pentru ofensive în zonele Zaporijjea, Pokrovsk și Novopavlivka. În același timp, liderul ucrainean a precizat că în regiunea Sumî au fost eliberate 6 din cele 18 localități ocupate de forțele ruse.
Curtea de Apel de la Atena urmează să se pronunțe astăzi asupra extrădării fostului lider PDM, Vlad Plahotniuc # Liber TV
Curtea de Apel de la Atena urmează să se pronunțe astăzi, 13 august, asupra extrădării fostului lider al PDM, Vlad Plahotniuc. Această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene, transmite IPN. Procuratura Generală a Republicii Moldova a transmis autorităților din Grecia două cereri oficiale de extrădare pe numele lui Vlad Plahotniuc. Prima solicitare este întemeiată pe acuzații de escrocherie, spălare de bani în circumstanțe agravante, precum și constituirea și conducerea unei organizații criminale.Cea de-a doua cerere vizează extrădarea acestuia în legătură cu trei cauze penale distincte, în care Plahotniuc are calitatea de învinuit pentru fapte deosebit de grave.Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc a transmis anterior, prin intermediul avocaților săi, că vrea să revină în Republica Moldova, mai întâi de toate, pentru a-și dovedi nevinovăția.Vlad Plahotniuc a fost reținut pe Aeroportul din Atena pe 22 iulie, în baza solicitărilor transmise prin Interpol. După reținere, Plahotniuc a primit mandat de arest pentru un termen de 40 de zile, măsură aplicată de organele de drept din Grecia.
Igor Hlopețchi acuză guvernarea de „trădare a intereselor poporului” și cere rechemarea ambasadorului Republicii Moldova în România # Liber TV
Partidul Moldova Mare acuză partidul aflat la guvernare că ar fi transformat funcția publică într-un instrument politic, folosit exclusiv pentru promovarea intereselor proprii. În cadrul unei emisiuni TV, avocatul și membrul formațiunii, Igor Hlopețchi, a declarat că această practică reprezintă o trădare directă a cetățenilor.„Atunci când un funcționar de stat începe să acționeze în interesul unui partid și nu al țării — nu este doar o abatere, este o trădare a intereselor poporului”, a subliniat Hlopețchi.Potrivit acestuia, „trădarea” a ajuns acum la nivel internațional, vizându-l pe ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă. Hlopețchi îl acuză pe diplomat că, în loc să apere onoarea și interesele statului, „a devenit purtătorul de cuvânt al partidului de guvernare, un propagandist și șantajist, care răspândește panică și manipulări”.Partidul Moldova Mare consideră aceste acțiuni o încălcare a Constituției și a normelor diplomatice, precum și o „discreditare directă a integrării europene”, transformată — susțin ei — într-un simplu slogan electoral.Formațiunea solicită: condamnarea publică a acțiunilor ambasadorului de către Ministerul Afacerilor Externe, rechemarea lui Victor Chirilă, desemnarea unui reprezentant diplomatic „care să acționeze în interesul țării, nu al unui partid politic”.Hlopețchi a întrebat public de ce instituții internaționale precum Serviciul European de Acțiune Externă, OSCE, Freedom House, Transparency International sau Amnesty International nu reacționează la aceste derapaje.„Nu vom permite ca diplomația să fie transformată într-o armă a terorii politice. Vom continua să luptăm pentru ca serviciul public să revină poporului, nu clanurilor de partid”, a conchis reprezentantul Moldova Mare.
Tragedie la Burlăceni, Cahul: Doi soți au murit, iar cei trei copii ai lor au ajuns la spital după un grav accident rutier # Liber TV
Un accident rutier deosebit de grav s-a produs în această seară în satul Burlăceni, raionul Cahul, soldat cu moartea a două persoane și rănirea gravă a trei copii.Potrivit Poliției, din primele cercetări reiese că impactul s-a produs din cauza vitezei excesive, între un Mercedes înmatriculat în alt stat și un Volkswagen în care se afla o familie. În urma coliziunii violente, cinci persoane aflate în Volkswagen au rămas blocate în interiorul mașinii.La fața locului au intervenit echipaje ale poliției, ambulanței și salvatorilor, care au acționat pentru descarcerarea victimelor. Șoferul de 32 de ani și soția acestuia, de 33 de ani, au murit pe loc. Cei trei copii ai cuplului, cu vârste de 5, 7 și 10 ani, au fost preluați de echipele medicale și transportați la spital pentru îngrijiri.Poliția reiterează apelul către toți conducătorii auto de a respecta limita de viteză și regulile de circulație, pentru a preveni tragedii similare.
Ion Ceban acuză Poliția de manipulare politică după solicitarea de a interzice protestul lui Ilan Șor # Liber TV
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat după ce Poliția Națională i-a cerut să nu autorizeze protestul anunțat pentru sâmbătă de către Ilan Șor, lider recunoscut oficial al unei organizații criminale.„Primăria și primarul general al Chișinăului nu au treabă cu autorizarea evenimentelor politice, iar despre asta poliția cunoaște. Este ca și cum Primăria ar solicita poliției să danseze la Teatrul de Operă și Balet, în loc să prindă bandiții”, a declarat Ceban.Edilul a subliniat că autorizațiile pentru asemenea manifestații nu țin de competența municipalității și a acuzat puterea de manipulare:„Dragi polițiști, eu știu și înțeleg că voi nu aveți treabă cu aceste mesaje manipulatorii. Poliția știe foarte bine că noi nu avem astfel de competențe. Participă la toate ședințele și știe în detaliu cum se întâmplă acest lucru. Apelul poliției este scris în laboratorul de PR al PAS. Nu ne pasați nouă atribuțiile voastre.”Solicitarea Poliției Naționale către primar vine în contextul în care Inspectoratul Național de Investigații a avertizat că protestul organizat de Șor ar fi finanțat prin plata directă a participanților și ar avea scopul de a destabiliza situația social-politică din țară. Potrivit autorităților, orice autorizare a evenimentului ar echivala cu „complicitate directă la activitățile ilegale” ale grupării conduse de Șor.Poliția susține că responsabilitatea pentru eventuale consecințe negative ar reveni conducerii Primăriei Chișinău, exprimându-și speranța că autoritatea locală va respecta legea și va respinge „orice inițiativă cu caracter infracțional”.
(VIDEO) Partidul Democrat (PDMM), care astăzi a anunțat decizia de a intra în cursa electorală, este pro-european, a declarat Vladimir Cebotari # Liber TV
Fondatorul Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, a declarat că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este „un proces ireversibil”, argumentând cu date statistice privind orientarea cetățenilor spre spațiul comunitar, notează Telegraph.md. „Drumul Republicii Moldova are o singură direcție. Aceasta este Uniunea Europeană. Și, din punctul meu de vedere, acest proces este unul ireversibil”, a afirmat Cebotari. Potrivit acestuia, „un milion și jumătate din cetățenii noștri, ceea ce constituie peste 50% din populație, sunt deținătorii pașapoartelor europene”, iar „un milion de moldoveni locuiesc deja în țările Uniunii Europene”.El a menționat că „în fiecare an, 21% din tinerii noștri aleg să-și facă studiile în Uniunea Europeană”, ceea ce arată că „cetățenii noștri de mult au ales integrarea europeană, fiind cea mai sigură și cea mai benefică cale de dezvoltare a țării”.Totodată, Cebotari a subliniat că „procesul de integrare europeană abia urmează să înceapă cu adevărat” și că este nevoie „de multă muncă pe toate domeniile de intervenție”, precum și „de profesionalism, dăruire și chiar sacrificiu”.Astăzi, în cadrul unui briefing de presă, PDMM, descendent direct din Partidul Democrat din Moldova (PDM), care s-a aflat la guvernare în perioada 2016-2019, a anunțat decizia de a participa la alegerile parlamentare din 28 septembrie.În cadrul aceluiași eveniment, Vladimir Cebotari a făcut apel către toți democrații să adere la noua platformă politică.„Aceste lucruri mă determină să fac un apel clar și puternic către toți foștii mei colegi din Partidul Democrat, care se regăsesc astăzi în diverse partide, care s-au retras din politică, care au plecat sau au fost siliți să plece din instituțiile publice: Stimați colegi, situația din țară ne impune să depășim regretele și frustrările și să ne implicăm! (…) Să ne unim eforturile pe platforma Partidului Democrat Modern, partid care respectă trecutul, știe să învețe din propriile greșeli și are determinarea să privească cu încredere în viitor”, a adăugat politicianul.
„Inima Moldovei”: Ceea ce face Ambasadorul Chirilă este nimic altceva decât campanie electorală deschisă. Cerem rechemarea lui # Liber TV
Partidul Republican „Inima Moldovei” se declară revoltat de comportamentul, pe care îl califică inacceptabil, al Ambasadorului Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, „care, într-o declaraţie publică, şi-a permis să manipuleze, să mintă şi chiar să şantajeze cetăţenii Republicii Moldova”, transmite Telegraph.md. Într-o declarație publică a formațiunii se spune că, oficialul, „minţind cu neruşinare, a invocat o serie de scenarii halucinante care pretinde că vor fi implementate după alegerile parlamentare, dacă cetăţenii nu vor vota în felul cum vrea acest agent de influenţă al PAS”.„Acest comportament inadecvat vine să confirme o dată în plus ceea despre ce Partidul Republican „Inima Moldovei” a avertizat anterior şi anume că guvernarea va folosi corpul diplomatic în aceste alegeri – şi nu doar pe post de promovare a mesajelor electorale şi de organizare a evenimentelor electorale, ci şi pentru falsificarea alegerilor în diasporă”, spun autorii declarației.Partidul Republican „Inima Moldovei” cere rechemarea imediată a Ambasadorului Republicii Moldova din România, or, păstrarea acestuia în funcţie după declaraţiile sale scandaloase va servii ulterior motiv pentru sancţionarea conducerii Ministerului Afacerilor Externe.„De asemenea, cerem Procuraturii Generale să intenteze imediat un dosar acestui pretins diplomat pentru şantaj în adresa cetăţenilor Republicii Moldova. Dacă acest lucru nu va fi făcut până la alegeri, vom veni cu demersurile de rigoare către viitoarea conducere a procuraturii. Totodată, cerem, CEC să se autosesizeze şi să dea apreciere comportamentului şi declaraţiilor Ambasadorului RM în România prin prisma ingerinţei ilegale evidente pe care o face el în procesul electoral. Ceea ce face Ambasadorul respectiv este nimic altceva decât campanie electorală deschisă, lucru inadmisibil şi care trebuie sancţionat în modul corespunzător”, se mai spune în declarația partidului.
Cernăuțeanu: Banii pentru coruperea alegătorilor trec acum prin sisteme imposibil de blocat # Liber TV
Metodele folosite pentru a transfera bani destinați coruperii alegătorilor în Republica Moldova devin tot mai greu de depistat, avertizează șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu. Acesta a explicat, în cadrul emisiunii „Pe față” de la Moldova 1, că autoritățile se confruntă cu un sistem complex de conversii valutare și aplicații ascunse, imposibil de blocat prin mijloacele clasice. „Dacă anul trecut credeam că e sofisticat ce vedeam atunci, acum ne pare simplu în comparație cu ce avem în față. Vorbim de trecerea banilor din ruble rusești în crypto, apoi în valută, iar în final în lei, totul prin sistemul Taito, care nu apare în telefon și nu poate fi blocat de operatorii de telefonie”, a explicat Cernăuțeanu. Șeful IGP a precizat că aplicația Taito este folosită în grupuri închise de pe Telegram, cu zeci de mii de membri, iar în unele cazuri, pe conturile verificate au fost găsite sume de ordinul milioanelor de ruble pe zi. Autoritățile nu au primit până acum nicio reacție din partea administrației Telegram sau a celor care gestionează Taito. Pe lângă transferurile digitale, rămâne activă și introducerea ilegală de bani cash în țară. Au fost identificate persoane care au sosit pe aeroport cu mii de dolari, declarând că i-au primit de la rude din Moscova, deși unele nu călătoriseră niciodată acolo. Ministerul Afacerilor Interne a avertizat recent că Taito este folosită nu doar pentru finanțare ilegală și corupere electorală, ci și pentru colectarea neautorizată a datelor personale ale cetățenilor.
Primarul General al Capitalei, Ion Ceban, a anunțat o inițiativă prin care toți copiii din familiile plecate peste hotare să poată participa la taberele de vară organizate la nivel național și municipal, fără criterii discriminatorii. „Republica Moldova, inclusiv Capitala, își poate permite să ofere această oportunitate tuturor copiilor, asigurând un acces egal, pe principiul „primul venit, primul servit” ”, a declarat edilul.În acest context, Ion Ceban a precizat că această inițiativă va fi propusă și implementată începând cu vara viitoare.În această vară a fost organizată o tabără la nivel național, însă, din peste 600 de cereri, doar aproximativ 100 de copii din diasporă au beneficiat de aceasta odihnă.
(VIDEO) Renato Usatîi: ”Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli. Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate” # Liber TV
Partidul Nostru va înainta în Parlament un proiect de lege privind introducerea unui meniu unic de alimentație în toate școlile din Republica Moldova. Inițiativa vizează asigurarea aceleiași calități a mâncării pentru toți elevii, indiferent de localitate. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. „Dacă într-o zi din săptămână, de exemplu joi, în meniu este prevăzut pește, acesta va fi servit în toate școlile din țară, inclusiv în localitățile rurale, și va fi „pește adevărat, nu produse din pește”. În același mod, dacă se servește pârjoală, aceasta trebuie să fie preparată din carne, nu din înlocuitori”, a explicat Renato Usatîi.Președintele Partidului Nostru subliniază că proiectul urmărește eliminarea diferențelor de calitate a alimentației dintre elevii din sate și cei din orașe: „Nu trebuie să împărțim copiii încă de mici în funcție de calitatea mâncării de care beneficiază. Cu ce este mai prejos un copil din Ocnița, Cahul sau Fălești față de unul din Bălți sau Chișinău? Așa se construiește o societate sănătoasă – asigurând aceleași șanse pentru toți.”
Aproximativ 1900 de cetățeni s-au înregistrat pentru a vota prin corespondență. Mai sunt două zile pentru înregistrare # Liber TV
Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelande mai au 2 zile pentru a se înregistra pentru a vota prin corespondență. Până astăzi, 12 august 2025, circa 1 900 de cetățeni s-au înregistrat, cei mai mulți fiind din SUA (1 025 de persoane) și Canada (507 persoane). Înregistrarea pentru votul prin corespondență este o procedură obligatorie prin care alegătorul îşi exprimă intenția de a vota în străinătate cu utilizarea serviciilor poștale/de curierat. Scopul procedurii este de a stabili numărul de alegători care optează pentru această metodă alternativă de vot și de a întocmi listele electorale pentru votul prin corespondență. Procesul de înregistrare se realizează online, prin intermediul paginii web oficiale https://vpc.cec.md. Perioada de înregistrare se va încheia la data de 14 august 2025, ora locală a țării gazdă.
Andrei Năstase, primul candidat independent înregistrat oficial pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie # Liber TV
Comisia Electorală Centrală (CEC) a validat oficial candidatura lui Andrei Năstase la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, acesta devenind primul candidat independent înregistrat în cursa electorală. Potrivit unui comunicat de presă, Năstase a obținut această înregistrare după ce a colectat de câteva ori mai multe semnături decât minimul cerut de lege, ceea ce, susține el, demonstrează sprijinul popular și încrederea cetățenilor. Politicianul a subliniat că a ales să participe ca independent într-un sistem electoral „care favorizează masiv partidele politice”, cu plafoane financiare de zeci de milioane de lei și praguri electorale ridicate. În timp ce, la alegerile din 2021, partidele au cheltuit peste 64 de milioane de lei – adică aproximativ 640.000 de lei pentru fiecare deputat ales – un candidat independent are un plafon de doar 100.000 de lei, echivalentul a 3,6 lei pentru fiecare vot necesar. „Experiența mea, integritatea și legătura directă cu oamenii îmi dau încrederea că voi depăși această barieră istorică”, a declarat Năstase, adăugând că își propune să devină primul deputat independent din istoria Republicii Moldova. În mesajul său, acesta a subliniat importanța scrutinului din acest an, menționând teme precum consolidarea orientării europene, continuarea reformelor, apărarea suveranității și asigurarea stabilității energetice. „Voi aduce în Parlament o voce liberă, necontrolată de partide sau oligarhi, dedicată exclusiv interesului național”, a promis Andrei Năstase.
Un tânăr de 26 de ani riscă detenție pe viață după ce și-a omorât bunica de 82 de ani cu ciocanul # Liber TV
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, cauza penală în privința unui tânăr în vârstă de 26 de ani, învinuit de omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani. Potrivit probatoriului administrat, la 22 iunie 2025, aproximativ la ora 19:00, în apartamentul comun din orașul Fălești, între învinuit și bunica sa ar fi izbucnit un conflict spontan. Astfel, tânărul, care era în stare de ebrietate, i-ar fi aplicat multiple lovituri cu un ciocan în zona capului și a corpului. În urma traumelor suferite, victima a decedat. În cadrul audierilor, inculpatul și-a recunoscut vinovăția în comiterea infracțiunii. Cauza penală a fost remisă către Judecătoria Bălți (sediul Fălești) pentru examinare în fond. Dacă va fi găsit vinovat, făptuitorul riscă pedeapsă cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau detenție pe viață.
Un bărbat a fost găsit mort și cu o plagă provocată de o armă de foc în regiunea capului. Descoperirea macabră a avut loc în această dimineață, în jurul orei 07:30, pe strada Feredeului 4, sub pod, în preajmă călii ferate, susțin sursele PulsMedia.MD. Cadavrul a fost depistat de către un trecător care imediat a alertat poliția. Victima s-a dovedit a fi judecătorul Mihai Diaconu. În preajmă cadavrului a fost depistat o armă la moment de model necunoscut. Diaconu era posesor posesor de armă "CZT-83", cu calibru 18 mm, și avea domiciliu în proximitatea locului unde a fost găsit cadavrul.Medicul-legist venit la fața locului nu a depistat alte semne de moarte violentă pe suprafața cadavrului, fapt care îi face pe oamenii legii să presupună că ar fi vorba despre un caz de suicid. Diaconu a fost magistrat la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, dar și la Curtea de Apel.Consiliul Superior al Magistraturii a acceptat pe 1 iulie 2025 raportul Comisiei de evaluare externă privind evaluarea judecătorului Mihail Diaconu de la Curtea de Apel Centru, vizat în două dosare penale de trafic de influență, prin care s-a constatat nepromovarea evaluării.Comisia Vetting a finalizat evaluarea judecătorului Curții de Apel Centru, Mihail Diaconu, pe baza informațiilor acumulate, fără prezența magistratului, după ce acesta, invitat de două ori la audiere, a informat Comisia de Evaluare a Judecătorilor că nu va participa. Astfel, Comisia a emis un raport negativ, constatând că Diaconu a picat evaluarea.CSM a acceptat raportul și l-a decăzut astfel de exercitarea funcției de judecător pentru un termen de 7 ani, dar și funcții de demnitate publică.Mihail Diaconu a activat în sistem din 17 iunie 2004. Acesta a făcut carieră la Judecătoria Buiucani din capitală, instituție transformată după reforma justiției în sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău. Înainte de începerea urmăririi penale, acesta a fost magistrat la Curtea de Apel Chișinău.Alte circumstanțe se stabilesc.
Șefa statului, Maia Sandu, s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz # Liber TV
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în exercitarea mandatului său în țara noastră. Șefa statului a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de Statele Unite Republicii Moldova în ultimii 30 de ani, inclusiv în domeniul energetic, dezvoltării economice, securității și combaterii amenințărilor hibride – sprijin care a contribuit la consolidarea statutului țării noastre. Totodată, Președinta Sandu a reiterat interesul Republicii Moldova de a aprofunda parteneriatul cu Statele Unite ale Americii în beneficiul cetățenilor ambelor țări. În cadrul discuțiilor, Președinta Maia Sandu a salutat progresele în direcția reconcilierii în Caucazul de Sud, mediate de Președintele american Donald Trump. De asemenea, șefa statului a subliniat importanța unei păci juste și durabile în Ucraina și în regiune.
Liderii europeni cer lui Donald Trump să apere interesele Ucrainei în discuțiile cu Vladimir Putin # Liber TV
Liderii europeni îi solicită președintelui SUA, Donald Trump, ca la viitoarea întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin să apere interesele Ucrainei și să nu accepte compromisuri care ar putea afecta securitatea Europei. Potrivit publicației Politico, de la preluarea mandatului, Trump a adoptat o atitudine distantă față de Europa, însă influența politică și economică a Uniunii Europene rămâne esențială pentru protejarea intereselor americane în Ucraina. Recent, președintele american a discutat telefonic cu mai mulți lideri europeni și ar fi promis „returnarea unei părți din teritoriile” Ucrainei — semn că Europa folosește pârghii de presiune în negocieri. UE este în prezent cel mai mare furnizor de ajutor financiar și militar pentru Kiev și deține zeci de miliarde de euro din activele rusești înghețate, elemente-cheie pentru orice acord de pace pe termen lung. Bruxelles-ul insistă ca nu se discute niciun fel de concesii până când Rusia nu acceptă un armistițiu complet, iar orice înțelegere să respecte integritatea teritorială a Ucrainei și să garanteze securitatea acesteia. Totodată, autoritățile europene au anunțat pregătirea unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, continuarea sprijinului financiar pentru Kiev și susținerea procesului de aderare a Ucrainei la UE. Politico remarcă faptul că, deși Trump evită să discute despre garanții de securitate, poziția sa privind Ucraina începe să se apropie de cea a Europei, după luni de contacte fără rezultat cu Moscova. Declarațiile europenilor vin în contextul în care, în SUA, senatori republicani precum Lindsey Graham, dar și secretarul Apărării, Pete Hegseth, au sugerat că un eventual acord de pace ar putea include „schimburi teritoriale” — o variantă respinsă până acum de Kiev.
Trump: „Întâlnirea cu Putin în Alaska va fi preliminară. Următoarea ar putea fi între Zelenski, Putin și mine” # Liber TV
Președintele SUA, Donald Trump, a venit cu noi declarații privind planurile sale de negociere cu Vladimir Putin și războiul din Ucraina. Liderul american a precizat că întâlnirea din Alaska, programată pentru 15 august, va fi „mai degrabă una preliminară” și că îi va cere lui Putin „să încheie războiul din Ucraina”.„Rusia a ocupat unele teritorii importante, vom încerca să returnăm o parte din aceste teritorii”, a spus Trump, adăugând că se așteaptă la o discuție „constructivă” cu liderul de la Kremlin.Potrivit președintelui american, următoarea întrevedere ar putea avea loc „între Zelensky și Putin sau între Zelenski, Putin și mine”. „Mă pot înțelege cu Zelenski, dar nu sunt de acord cu ceea ce a făcut. Sunt în profund dezacord. Este un război care nu ar fi trebuit să aibă loc”, a declarat Trump.Acesta a afirmat și că președintele ucrainean „a primit undă verde pentru a începe războiul și pentru a ucide pe oricine”, dar că „pentru un schimb de teritorii este nevoie de aprobare”. „Va fi efectuat un anumit schimb de teritorii”, a mai spus liderul american.Trump a ținut să corecteze și o afirmație anterioară, în care spusese că merge în Rusia. „De fapt, Putin vine la noi, nu noi la el”, a precizat președintele SUA.
Șor cheamă la protest permanent și promite 3.000 $ pe lună participanților. Poliția: „Îndemnuri criminale” # Liber TV
Condamnat pentru fraudă bancară și refugiat în Rusia, Ilan Șor a lansat un nou apel către susținători, anunțând că va plăti „salarii” de 3.000 de dolari pe lună celor care vor protesta permanent în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) împotriva guvernării PAS. „Există o singură cale — înlăturarea acestui regim. Vă îndemn pe toți să ieșiți sâmbătă, la ora 15:00, în PMAN și să rămâneţi acolo atât timp cât este nevoie, pentru a elimina acest mucegai galben. Pentru perioada în care nu veți putea lucra, vă voi achita salariul. 3.000 de dolari trebuie să fie venitul minim lunar al fiecărui cetățean. Zilnic, fiecare persoană care se va alătura protestului va primi în cont suma de 3.000 de dolari — echivalentul pentru o lună de muncă”, a transmis Șor într-un mesaj video. El a declarat că manifestațiile vor continua „atât cât va fi nevoie” pentru a „alunga” PAS de la guvernare, promițând că banii vor fi virați zilnic „ca să nu vă faceți griji pentru serviciu”. Reacția Poliției Naționale Oamenii legii califică declarațiile lui Șor drept „îndemnuri criminale” și avertizează că participarea la proteste în schimbul unor plăți este o încălcare gravă a legii. „Șor, conducătorul unei organizații criminale, vrea să implice cetățenii în activități ilegale și să incite la violență. Stă ascuns și vrea să pună sub răspundere alți oameni care să-i îndeplinească ilegalitățile. Participarea la protest pentru promisiuni de plată este documentată și sancționată”, se arată în comunicatul instituției. Poliția avertizează că nu va permite organizarea de acțiuni ilegale ce urmăresc provocarea de dezordini și violențe, subliniind că orice abatere de la caracterul pașnic al întrunirilor, inclusiv influențarea participanților prin recompense materiale, va fi respinsă și sancționată conform legii.
(VIDEO) Blocul ALTERNATIVA și-a prezentat lista pentru alegerile parlamentare: 103 candidați, o treime tineri sub 35 de ani # Liber TV
Blocul ALTERNATIVA a depus astăzi, 11 august, la Comisia Electorală Centrală (CEC) lista celor 103 candidați pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Unul dintre liderii formațiunii, Ion Ceban, a subliniat că echipa reunește „manageri cu experiență, profesioniști din guvernele anterioare, foști parlamentari și tineri politicieni ambițioși”. „Mă adresez cetățenilor, în primul rând, atât din țară, cât și de peste hotare! Dragi cetățeni – ALTERNATIVA este. Suntem aici pentru fiecare dintre dvs. și pentru a face dreptate fiecăruia. Alternativa există dacă ne unim și mergem împreună pentru dezvoltarea țării cu adevărat și nu pentru un proces mimat”, a spus Ceban. Acesta a avertizat că urmează „cea mai murdară campanie electorală de până acum” și că „toate tunurile de propagandă sunt îndreptate intenționat anume împotriva noastră”. „Nu e timpul să ne lăsăm manipulați și dezbinați – deoarece asta își doresc cei care nu vor să plece de la putere și care au demonstrat incompetență. Oare noi, cetățenii, nu am obosit să fim împărțiți și văzuți ca mașinărie de vot, iar ei uită că au promis să fie altfel? E timpul să ne maturizăm politic și să alegem sincer viitorul copiilor noștri și al țării noastre”, a declarat el. Ion Ceban a adăugat că „doar prin comparație puteți vedea cu adevărat cine își iubește țara” și că echipa sa „are cu ce se mândri”. „Toate pe care le-am realizat le-am făcut împreună cu oamenii și pentru că există încredere. Noi am demonstrat că se poate. Dragi cetățeni, voi sunteți cei care puteți face diferența”, a spus liderul Blocului ALTERNATIVA. Lista candidaților are o vârstă medie de 41 de ani, cel mai tânăr având 20 de ani și cel mai în vârstă – 69 de ani. O treime dintre candidați sunt tineri sub 35 de ani. Din total, 49 sunt femei și 54 bărbați. Structura profesională este diversă: 15 funcționari publici de rang înalt, 29 de funcționari (inclusiv primari), peste 50 de reprezentanți ai regiunilor, doi vicepreședinți de raioane, patru primari, consilieri locali și membri ai diasporei. De asemenea, pe listă figurează cinci medici, 12 cadre didactice, 14 antreprenori, șase ingineri, doi agronomi și 39 de juriști. Șapte candidați dețin titlul de doctor sau doctor habilitat în științe. „Ei sunt acei oameni care pot îndeplini reformele și schimbările mult așteptate de noi toți. Le mulțumesc tuturor colegilor și vin cu un îndemn să fim mai presus decât agonia politică deja aplicată de foarte mulți politicieni. Oamenii așteaptă propuneri concrete și rezultate. Astăzi, oamenii sunt cei care suportă tot greul așa-numitelor reforme, greul inflației, al scumpirilor, al sărăciei, nevoia de a-și părăsi țara pentru a-și asigura existența familiei. Mulțumesc cetățenilor care, sunt sigur, vor face alegerea corectă”, a conchis Ceban.
