(video) Crocodili, rechini sau lemuri. Cum arată grădinile zoo private ale liderilor de forță, de la lordul cecen al războiului la Viktor Orban
UNIMEDIA, 15 august 2025 11:00
De la Budapesta la Groznîi, de la Moscova la Phenian, liderii autoritari au transformat de mult timp animalele sălbatice în accesorii politice, simboluri ale bogăției, virilității și puterii, a scris Politico, citat de hotnews.ro.
• • •
Adela Răileanu: Duminică, noii judecători CC vor îmbrăca mantii galbene cu ecusoane „Curtea noastră" și vor jura credință veșnică partidului. Amin
Deputata BCS Adela Răileanu a comentat în stil critic după ce Parlamentul a decis să se întrunească, duminică, într-o sesiune specială, pentru ca noii magistrați ai Curții Constituționale să depună jurământul. „Noii judecători vor îmbrăca mantii galbene cu ecusoane în piept „Curtea noastră”... și vor jura credință veșnică partidului. Amin”, a scris parlamentara.
(video) Coliziune în lanț lângă Mițoc: Un Ford, lovit din spate de un Volkswagen, a zburat pe contrasens și a răsturnat un BMW. Un băiat de 16 ani, spitalizat
Un accident rutier în lanț s-a produs în această dimineață, 15 august, pe traseul R-6, în apropierea localității Mițoc, din raionul Orhei. Au fost implicate trei autovehicule, care s-au lovit violent, iar unul dintre acestea, un BMW, s-a răsturnat. În urma impactului, un băiat de 16 ani a fost trasnportat la spital.
Activiștii Partidului Republican „Inima Moldovei” desfășoară astăzi o nouă acțiune de protest la sediul partidului de guvernare - Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Ei protestează împotriva „dictaturii PAS” și spun că vor elibera țara „de regimul galben”.
(foto/video) „La a 10-a sarcină mă simt mai bine decât la prima." Marina Cârnaț, sesiune foto cu burtica la 33 de săptămâni: Câte kg a adăugat
Marina Cârnaț arată și se simte perfect la cele 33 de săptămâni de sarcină. Bloggerița a făcut o sesiune foto, iar rezultatul l-a împărtășit cu urmăritorii săi, pe rețele. „La a 10-a sarcină mă simt mai bine și mai frumoasă decât la prima, chiar dacă am 41 de ani”, a menționat graviduța.
(video) Andrei Năstase, mesaj pentru diasporă: Voi sunteți coloana vertebrală invizibilă a acestei țări. Vrem să vă oferim motive reale să reveniți și să construiți acasă
Politicianul Andrei Năstase a prezentat un program dedicat diasporei moldovenești, propunând măsuri economice, fiscale și politice menite să consolideze legătura dintre moldovenii plecați peste hotare și Republica Moldova. „Voi sunteți coloana vertebrală invizibilă a acestei țări. Acum vrem să vă oferim motive reale să reveniți, să investiți, să construiți alături de noi, acasă”, a declarat Năstase.
Crimă din gelozie, la 71 de ani: Un pensionar din capitală, care și-a omorât iubita de 81 de ani cu toporul, după ce a văzut-o cu un alt bărbat, va sta 20 de ani la pușcărie
Un bărbat de 71 de ani a fost condamnat la 20 de ani de închisoare pentru omorul concubinei, comis din gelozie. Potrivit infomațiilor, crima a avut loc în luna decembrie 2024 într-un apartmanent din capitală.
Ion Creangă, funcționarul de la Parlament acuzat de trădare de patrie, spitalizat după eliberarea din arest la domiciliu: Precizările procurorului de caz
Funcționarul din secretariatul Parlamentului, Ion Creangă, judecat pentru trădare de patrie, nu s-a prezentat la ședința de judecată, care trebuia să aibă loc ieri. Procurorul de caz, Dumitru Ștefîrță, a declarat pentru UNIMEDIA că fostul șef al Direcției Juridice a prezentat un certificat medical, motivând că este internat în spital.
Excluși de la negocierile din Alaska, ucrainenii se tem de o pace nedreaptă. „Putin e convins că va câștiga războiul și nu dă înapoi"
Ucrainenii aflați pe front sunt angrenați de ceva vreme în ceea ce ei numesc „dronocid”: un nou antrenament pentru a face față celei mai mari amenințări la adresa vieții soldaților ucraineni pe câmpul de luptă - dronele. Aceste aparate împânzesc linia frontului și provoacă cel mai mare număr de victime, potrivit Ucrainei. Dacă Donald Trump nu reușește să-l convingă pe Vladimir Putin să accepte un armistițiu la întâlnirea lor de vineri din Alaska, atunci acest antrenament din estul Ucrainei ar putea fi esențial pentru salvarea vieților pe front. Ucrainenii se tem însă că o pace care să le fie avantajoasă este doar un miraj, scrie BBC, citat de digi24.ro.
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 20 de ani din capitală: A fost găsit spânzurat într-o fâșie forestieră din sectorul Rîșcani
Cadavrul unui tânăr de 20 de ani a fost găsit spânzurat într-o zonă forestieră de pe strada Mircești din capitală. Descoperirea macabră a avut loc în după-amiaza zilei de 14 august, în jurul orei 11:30, potrivit Poliției.
Inelul cumpărat de Cristiano Ronaldo, criticat în mediul online: Cine a îndrăznit să jignească gestul fostbalistului
Recent, Cristiano Ronaldo a făcut pasul pe care milioane de fani îl așteptau de ani buni: și-a cerut iubita, pe Georgina Rodriguez, în căsătorie. Momentul a venit însoțit de un inel de logodnă uriaș, estimat la nu mai puțin de 10 milioane de dolari. În loc să adune doar felicitări și aplauze, gestul l-a pus însă pe fotbalist în centrul unui val de critici, mai ales din partea presei americane, scrie Can Can.
Locul de unde întreaga lume cumpără Botox riscă să fie devastat de o decizie a lui Donald Trump
Westport, un mic oraș de coastă din pitorescul comitat Mayo, din vestul Irlandei, este centrul neașteptat al aprovizionării mondiale cu Botox. O fabrică operată de compania farmaceutică AbbVie, cu sediul în Chicago, a angajat cel puțin 1.300 de localnici și aproximativ 500 de contractori suplimentari – o veritabilă coloană vertebrală economică pentru un oraș de abia 7.000 de locuitori, scrie CNN, potrivit hotnews.ro.
(video) Doi șoferi și un pasager, spitalizați, după ce s-au lovit violent cu TIR-urile pe șoseaua Balcani. Unul dintre camioane a luat foc
Un accident grav a avut loc în această dimineață pe șoseua Balcani. Potrivit imaginilor video, impactul a avut loc între două TIR-uri.
Pe 15 august, Japonia a capitulat în 1945 și India și-a proclamat independența în 1947.
Avertismentul pentru cetățenii care merg în Grecia sau Albania: Incendii de vegetație în mai multe zone
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis atenționări de călătorie în contextul incendiilor de vegetație din Grecia și Albania, oferind informații și recomandări pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în cele două țări, scrie hotnews.ro.
(video) Impact fatal pe șoseaua Balcani: O persoană ar fi decedat după ce două TIR-uri s-au lovit violent
Un accident grav a avut loc în această dimineață pe șoseua Balcani. Potrivit imaginilor video, impactul a avut loc între două TIR-uri.
Trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești: Precizările AAC
Trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat în seara zilei de 13 august pe Aeroportul Internațional Mărculești, unde vor fi păstrate temporar și vor beneficia de lucrări de mentenanță, a anunțat Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) din Republica Moldova.
Capricornii impresionează și câștigă admirație, iar Leii au parte de o zi plină de laude: Află ce-ți prezic astrele
Peștii se vor simți motivați astăzi să lucreze la îmbunătățirea abilităților de comunicare pentru succes. Încercați să citiți câteva sfaturi utile pentru a realiza acest lucru sau să luați legătura cu persoane cu experiență pentru o îndrumare mai bună. Totuși, nu neglijați pe cei care așteaptă de mult atenția și grija voastră.
Ruptura dintre SUA și India: În doar patru luni, Donal Trump a ajuns la un pas să distrugă o relație clădită într-un sfert de secol
În ultimii 25 de ani, legăturile diplomatice dintre India și Statele Unite au devenit mai strânse ca niciodată, cele două mari țări democratice unindu-și forțele pentru a contracara ascensiunea Chinei. Dar, în ultimele patru luni, această relație atent cultivată a scăpat brusc de sub control, iar întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă amenință acum să distrugă tot progresul realizat de Washington și New Delhi în ultimul sfert de secol, scrie digi24.ro.
(video) Accident fatal la Orhei: Un bărbat a decedat, iar fiul său, rănit după ce motocultorul cu care se deplasau a fost spulberat de un microbuz
Un bărbat a decedat, iar altul a ajuns la spital, după ce motocultorul cu care se deplasau a fost spulberat de un microbuz. Potrivit martorilor, impactul a avut loc pe data de 14 august, în apropiere de localitatea Fedoreuca, din raionul Orhei.
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant frumoasă, cu cer senin și fără precipitații semnificative, iar condițiile meteo vor rămâne stabile pe parcursul întregii zile.
Leul moldovenesc a înregistrat o evoluție mixtă în raport cu principalele valute de referință, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
Președintele american, Donald Trump, a vorbit despre întâlnirea cu liderul de la Kremlin, care urmează să aibă loc vineri în Alaska, declarând presei la Casa Albă că este încrezător că întâlnirea de vineri este „importantă” și, în ultimă instanță, „va salva multe vieți”. Răspunzând întrebărilor jurnaliștilor, președintele american a afirmat că „o întâlnire mai importantă decât cea de mâine va fi a doua”, la care vor participa Putin, Zelenski, Trump și, posibil, lideri europeni, scrie digi24.ro.
Astăzi, vremea în Moldova va fi predominant frumoasă, cu cer senin și fără precipitații semnificative, iar condițiile meteo vor rămâne stabile pe parcursul întregii zile.
(video) „Mă tem de primar". Mărturisirile tulburătoare ale soției bărbatului ucis de edilul PAS, acum 7 ani: „L-au bătut și i-a fost ruptă coasta. Mie mi-a zis că mă va da în judecată"
Soția bărbatului bătut mortal de primarul satului Frumușica din raionul Florești, acum 7 ani, Iulia Cujbă, spune că se teme de edil. „El m-a chemat la dânsul în cabinet și mi-a zis că mă va da în judecată”, a declarat aceasta pentru nordnews.md. Potrivit femeii, victima era vânătă la ochi, iar loviturile au fost atât de puternice, încât i-au fost fracturate coastele.
Fără lumină, mâine în capitală și în alte localități din țară: Graficul deconectărilor și lista adreselor care nu vor avea curent electric
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Î.C.S Premier Energy Distribution S.A. anunţă că vineri, 15 august 2025, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
Bloggerul rus Ilia Varlamov, care a filmat vloguri și în Moldova, a fost condamnat la 8 ani de închisoare: Trebuie să achite și o amendă de peste 99 mil. de ruble
Bloggerul rus, Ilia Varlamov, a fost condamnat, în absență, la 8 ani de închisoare de către un tribunal din Moscova. Acesta a fost găsit vinovat în baza articolelor privind „falsurile” despre armată și sustragerea de la îndeplinirea obligațiilor de „agent străin”. Pe lângă asta, Varlamov trebuie să achite și o amendă în valoare de 99,5 milioane de ruble, potrivit Meduza.
„Suspendarea permisului e temporară, pierderea unei vieți - definitivă". 482 de șoferi au rămas fără dreptul de a conduce, după ce au depășit limita de viteză
482 de șoferi au rămas fără permis de conducere pentru o perioadă determinată, după ce au depășit limita legală de viteză, anunță oamenii legii.
Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil
Klaus Iohannis ar fi fost notificat de ANAF să plătească aproape un milion de euro statului. Fostul președinte al României trebuie să returneze Fiscului sumele încasate pentru închirierea unui imobil din centrul Sibiului, scrie știrileprotv.ro.
Ședințele de chimioterapie vor putea fi desfășurate în cadrul spitalelor raionale și la Spitalul Clinic din Bălți: Anunțul ministrei Sănătății
Pacienții din Republica Moldova, diagnosticați cu patologii oncologice, vor putea primi tratament chimioterapeutic și în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți. Anunțul a fost făcut de ministra Sănătății, Ala Nemerenco.
Fotbalistul moldovean, Sergiu Perciun, rămâne la FC Torino: Mijlocașul și-a prelungit contractul cu formația italiană până în 2029
Mijlocașul moldovean Sergiu Perciun și-a prelungit contractul cu formația italiană FC Torino, care evoluează în Serie A, urmând să rămână la club până în 2029, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon, informează site-ul oficial al grupării din Torino. Potrivit Federației Moldovenești de Fotbal, în sezonul trecut din Serie A, Perciun a bifat 5 apariții pentru prima echipă a „taurilor”.
Trump, convins că Putin „va face o înțelegere" pentru pacea în Ucraina, la summitul din Alaska: „Nu vreau să-mi arăt cărțile în public"
Președintele american Donald Trump a declarat joi, la postul Fox Radio, că este convins că liderul rus Vladimir Putin vine la summitul de mâine din Alaska cu intenția de a ajunge la un acord pentru încheierea războiului din Ucraina, potrivit CNN și The Guardian, citate de hotnews.ro.
Focuri de armă la Ciocana: Un bărbat ar fi vrut să-i arate unui cunoscut pistolul, dar și-a tras un glonț în picior
Un bărbat a ajuns la spital după ce s-ar fi împușcat accidental în picior. Incidentul s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 23:30, la intersecția străzii Ginta Latină cu bulevardul Mircea cel Bătrân, scrie pulsmedia.md.
Postul vamal „Leova-Bumbăta" va funcționa în regim non-stop: Noul program va intra în vigoare chiar de mâine
Postul vamal „Leova-Bumbăta” va funcționa în regim non-stop oferind participanților la trafic o nouă opțiune de traversare a frontierei în orice moment al zilei sau al nopții. Potrivit Serviciului Vamal, măsura va intra în vigoare, începând de mâine, 15 august.
Amendă de 95.000 de euro pentru un șofer care conducea cu 77 km/h în Elveția. Cum a fost calculată sancțiunea
Un șofer din Elveția a fost sancționat cu 90.000 de franci elvețieni (echivalentul a peste 95.000 de euro), după ce a fost prins conducând cu 27 de kilometri pe oră peste limita de viteză legală, de 50 km/h, în Lausanne, scrie adevărul.ro.
Un copil din Călărași, căutat cu disperare de salvatori, după ce a plecat de acasă și nu s-a mai întors: Hainele acestuia, găsite în preajma unui iaz
Un copil este căutat cu disperare de salvatori, după ce a plecat de acasă în această după-amiază și nu s-a mai întors. Hainele acestuia au fost găsite în preajma unui iaz din proximitatea localității Tuzara, din raionul Călărași, scrie pulsmedia.md.
Furtună, somată de CEC să verse în bugetul de stat peste 229 mii lei - donații de la susținători. Comisia va sesiza și PA, după ce 4 partide ar fi folosit ilegal aproape 3 mil. lei
Comisia Electorală Centrală va sesiza Procuratura Anticorupție „în legătură cu acțiunile desfășurate de patru formațiuni politice în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional din toamna anului 2024”. Și anume, acestea nu au prezentat acte ce ar confirma legalitatea obținerii și folosirii a circa 3 milioame de lei. Totodată, CEC a somat Partidul „Renaștere” și pe candidata independentă Victoria Furtună să restituie la bugetul de stat sume încasate sau cheltuite cu încălcarea legislației.
Fostul ministru al Economiei, Dumitru Alaiba, a declarat oficial cheltuielile pentru nunta sa cu jurnalista estoniană Marian Manni, eveniment care a avut loc pe 3 august 2024.
(video) Un BMW și un Lexus, boțite într-un accident pe bd. Ștefan cel Mare: Momentul impactului, surprins de o cameră de bord
Un BMW și un Lexus au fost implicate, astăzi, într-un accident produs pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Momentul impactului a fost surprins de camera de bord a unui alt șofer și distribuit pe rețele.
Momentul în care lui Trump „i s-a aprins beculețul", în discuția cu liderii europeni. O singură persoană a reușit să îi explice capcana întinsă de Putin
Secretarul general al NATO Mark Rutte i-a explicat lui Trump de ce Ucraina nu poate ceda zonele din Donețk pe care încă le mai controlează, deoarece asta ar însemna că va abandona în mâna rușilor o serie de orașe și linii de apărare puternic fortificate. Cel puțin deocamdată, liderul de la Casa Albă pare să fi înțeles, scrie revista germană Der Spiegel, citat de hotnews.ro.
Ruptura se adâncește în PDCM: Președinții OT Rezina și Sîngerei se retrag din partid, împreună cu primari și consilieri din raion
Ruptura se adâncește în PDCM, în prag de alegeri. Președinții Organizațiilor Teritoriale Rezina și Sîngerei, Teodor Cuculescu și Alexandru Pleșca au anunța că se retrag din funcții și din partid, împreună cu primarii și consilierii formațiunii din raioanele respective. „Motivul acestei hotărâri este faptul că, în prezent, nu mai rezonez cu viziunile și direcția de dezvoltare pe care le urmează partidul”, a scris Cuculescu, pe pagina sa de Facebook.
(video) Moment umilitor pentru Leonardo DiCaprio în Ibiza: Actorul a fost oprit și percheziționat de polițiști. Cum au reacționat când l-au recunoscut
Leonardo DiCaprio a trecut printr-o situație stânjenitoare în Ibiza. Actorul a fost oprit și percheziționat de poliție la intrarea într-o petrecere, fără a fi recunoscut. Incidentul a fost surprins într-un videoclip obținut de Daily Mail, scrie Libertatea.
Ultima oră! Persoanele care ar fi aruncat explozibil în curtea primarului de Stăuceni, reținute la Aeroport: Oamenii legii efectuează percheziții
Poliția anunță că persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, aruncând în adiacentul casei sale un obiect exploziv - au fost reținute astăzi, în timp ce încercau să părăsească teritoriul Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău.
Partidul Republican „Inima Moldovei": dacă PAS consideră că se va menţine la putere cu ajutorul Curţii Constituţionale de buzunar pe care o are, greşeşte
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, îşi exprimă indignarea faţă de acţiunile PAS şi ale slugilor sale, care au declanşat un nou val de teroare împotriva cetăţenilor.
Igor Cujba, Partidul Nostru: „Prioritatea acum este refacerea economiei. Iar pentru asta sunt necesari profesioniști"
Nu este departe ziua în care țara va trebui să aleagă – să existe în continuare ori să dispară – iar interesul nostru național acum este refacerea economiei. Cu această declarație a venit, în cadrul emisiunii „Главное” de la TVC21, reprezentantul Partidului Nostru, Igor Cujba. El a adăugat că, pentru aceasta, este nevoie de oameni profesioniști.
(video) Moment umilitor pentru Leonardo DiCaprio în Ibiza: Actorul a fost oprit și percheziționat de polițiști. Cum au reacționat oamenii când l-au recunoscut
Leonardo DiCaprio a trecut printr-o situație stânjenitoare în Ibiza. Actorul a fost oprit și percheziționat de poliție la intrarea într-o petrecere, fără a fi recunoscut. Incidentul a fost surprins într-un videoclip obținut de Daily Mail, scrie Libertatea.
România introduce taxe pe coletele Shein, Temu și Trendyol: Cât va costa livrarea pachetelor în valoare de sub 150 euro
Coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro, care intră în România, vor fi taxate cu 25 de lei, potrivit noului pachet de măsuri fiscale. Decizia vizează combaterea concurenței neloiale din partea platformelor precum Shein, Temu, AliExpress și Trendyol, care afectează grav comerțul online românesc, potrivit adevarul.ro.
„Fiți atenți la apeluri, nu accesați link-uri și verificați constant conturile bancare": Poliția avertizează despre o nouă escrocherie care te poate lăsa fără bani
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al INI, avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea.
(video) Alexei Buzu: La 19 ani m-a apucat ceva și am candidat la locale. Prima dată am votat și am pus ștampila pentru mine, cu mândrie
Actualul ministru al Muncii, Protecției Sociale și Familiei, Alexei Buzu, mărturisește că atunci când a participat pentru prima dată la vot, a pus ștampila chiar în dreptul numelui său. „Când aveam 19 ani, în R. Moldova au fost alegeri locale și atunci m-a apucat ceva și am decis să candidez independent în consiliul local din localitatea mea”, a relatat Buzu în cadrul evenimentului de lansare a Programului național privind acordarea indemnizațiilor tinerilor care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică.
