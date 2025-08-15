Carambol la Orhei. Patru automobile s-au ciocnit violent. Poliția - la locul accidentului - FOTO
ProTV.md, 15 august 2025 09:40
Carambol la Orhei. Patru automobile s-au ciocnit violent. Poliția - la locul accidentului - FOTO
Acum 10 minute
09:40
Acum 30 minute
09:30
Trei avioane înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești. Explicațiile AAC
Acum o oră
09:10
Oficiali ruși, duși în Alaska pentru întâlnirea cu Donald Trump cu un avion devenit celebru într-un scandal de trafic de cocaină
09:10
Kremlinul spune că „e puțin probabil” să existe un comunicat comun după summitul Trump-Putin
09:00
Grav accident în capitală. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - FOTO/VIDEO
Acum 2 ore
08:50
Grav accident în capitală. Trei persoane - transportate la spital, după ce două camioane s-au ciocnit violent. Poliția vine cu detalii - VIDEO
08:50
Trump anunță un posibil summit la care să participe alături de Putin, Zelenski și „unii lideri europeni”
08:30
Nici măcar americanii nu cred că Trump știe ce face în privința războiului cu Rusia - sondaj
08:30
Al treilea deces provocat de incendiile din Spania. Căldura extremă sufocă Europa
08:20
Cea mai neagră lună din ultimii trei ani: Iulie a venit cu un bilanț teribil pentru Ucraina
08:10
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Vreme frumoasă în toată țara. Câte grade se vor inregistra astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
08:10
Curs valutar BNM pentru 15 august. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Acum 12 ore
22:30
Israel și Rusia, notificate de ONU din cauza „violenței sexuale” din războaiele pe care le poartă. Lista pe care riscă să ajungă
22:30
Trump, despre summitul cu Putin în Alaska: „Mai importantă va fi a doua întâlnire”
22:10
Cele mai noi detalii despre summitul din Alaska vin de la șeful diplomației americane. Principalul lucru pe care Trump vrea să îl obțină
22:00
Jessica Pegula a pierdut în optimi contra polonezei Magda Linette, iar Madison Keys a fost eliminată de Elena Rybakina - VIDEO
22:00
Barbie joacă și hochei. Compania producătoare de jucării, în colaborare cu liga nord-americană feminină de hochei, a lansat păpuși cu patine și crose - VIDEO
21:40
Nebunie în Supercupă! Condusă cu 2-0 în min 85, PSG egalează și învinge Spurs la penalty-uri - VIDEO
21:40
Circumstanțe diferite, dar același obiectiv pentru Milsami Orhei și Sheriff Tiraspol în returul fazei a treia preliminare din Conference League - VIDEO
21:40
Șoc la Cincinnati! Taylor Fritz, eliminat de un francez necunoscut venit din calificări - VIDEO
21:40
Scene din luptele MMA la un meci din campionatul feminin de fotbal al Mexicului. Două jucătoare s-au încăierat pe teren, stârnind haosul, ce a dus la înretruperea partidei - VIDEO
21:30
Transportatorii au ieșit din nou la protest. De această dată, aceștia au parcat microbuzele în fața Agenției Națională Transport Auto. Ce solicitări au - VIDEO
21:30
Escaladare majoră în Serbia: Proteste antiguvernamentale degeneră în violențe, iar Vucic acuză „implicarea unor puteri străine” - VIDEO
21:20
Trump, mesaj dur pentru Putin înaintea summitului din Alaska: „Vor exista consecințe grave dacă războiul nu se oprește” - VIDEO
21:10
Alertă în Călărași: Un copil a dispărut fără urmă după ce a plecat de acasă. Hainele lui au fost găsite pe marginea unui iaz
Acum 24 ore
20:40
Incendiile de vegetație devastează sudul Europei: Trei oameni au murit, iar mii au fost evacuați din calea flăcărilor - VIDEO
20:10
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 14.08.2025
20:00
Întâlnire istorică în Alaska: Liderii SUA și Rusiei se întâlnesc mâine într-un summit așteptat cu interes global - VIDEO
19:50
Vacanțe de lux, doar pe hârtie: Administratoarea unei agenții turistice din Chișinău, arestată pentru escrocherii de peste 1,8 milioane de lei - VIDEO
19:50
Pacienții oncologici nu vor mai fi nevoiți să meargă la Chișinău: Chimioterapia va fi disponibilă și în spitalele raionale din Republica Moldova - VIDEO
19:40
Alertă în Alaska: risc de inundații catastrofale din cauza topirii unui ghețar. Capitala este evacuată parțial
19:20
Vlad Plahotniuc ar putea fi extrădat în cel mult 30 de zile: Experții susțin că decizia ministerului Justiției elen este una mai mult tehnică - VIDEO
19:20
Lacrimi, îmbrățișări și libertate: 84 de prizonieri ucraineni s-au întors acasă, după ani de detenție în teritoriile ocupate - VIDEO
19:20
Rafinărie strategică din sudul Rusiei, în flăcări după un atac cu drone ucrainene: Explozii puternice și 13 răniți la Rostov - VIDEO
19:10
Vlad Plahotniuc ar putea fi extrădat în cel mult 30 de zile: Promo-LEX spune că doar cererea de azil sau problemele de sănătate mai pot întârzia transferul - VIDEO
18:40
Bloggerul rus Ilia Varlamov, condamnat în lipsă la opt ani de închisoare
18:30
Patru partide afiliate fugarului Ilan Șor, sancționate de CEC: aproape 3 milioane de lei cheltuiți netransparent. Urmează sesizări către Procuratura Anticorupție și Ministerul Justiției
18:30
Două partide intră oficial în cursa pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie: LOC și AUR au depus listele de candidați la CEC
18:20
Dughin, ideologul regimului Putin, susține că rușii sunt spionați prin aparatele electrocasnice și le spune „patrioților cinstiți” cine este „Diavolul”
18:20
Ce spun localnicii din Frumușica despre primarul, care ar fi omorât un bărbat acum 7 ani și a încercat să mușamalizeze cazul - VIDEO
18:20
Predică cu tentă politică în biserica din Grinăuți: preotul localității a transformat altarul într-o tribună de unde a criticat guvernarea și a vorbit despre războiul din Ucraina - VIDEO
18:10
„Se purta frumos, nimeni nu se aștepta la așa ceva”. Locuitorii din Frumușica sunt în șoc după ce primarul a fost reținut pentru omor - VIDEO
18:00
Ce i-a promis Donald Trump lui Zelenski că nu va discuta cu Vladimir Putin, la întâlnirea din Alaska: „Așteptările sunt scăzute”
18:00
Ministerul Justiției și Uniunea Avocaților continuă discuțiile pentru revizuirea legii avocaturii după refuzul președintelui de a o promulga
17:50
Partidele afiliate fugarului Ilan Șor, în vizorul CEC: Aproape 3 milioane de lei cheltuiți netransparent. Urmează sesizări către Procuratura Anticorupție și Ministerul Justiției
17:40
Ucraina susține că frontul de est s-a stabilizat, în ajunul summitului Trump-Putin. Forțele ruse lansaseră o ofensivă bruscă în zonă
17:40
„Rasputinul lui Putin” susține că rușii sunt spionați prin aparatele electrocasnice și le spune „patrioților cinstiți” cine este „Diavolul”
17:30
Cimitirul din Costești, cuprins de flăcări: Autoritățile locale evaluează pagubele - FOTO
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Iuliana Maranciuc - 14.08.2025
17:00
Persoanele care ar fi aruncat un explozibil în curtea primarului din Stăuceni, reținute pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timp ce intenționau să plece din țară. Precizările poliției
