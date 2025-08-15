VIDEO Tragedie în raionul Orhei. O persoană a murit, alta a ajuns la spital în urma unui accident violent

17:00

Trei automobile s-au tamponat violent astăzi, 14 august, la ieșire din Leova. La fața locului au intervenit oamenii legii. Potrivit Poliției, din fericire, în urma impactului nu au fost înregistrate victime, iar conducătorii auto nu se aflau sub influența alcoolului. Toate circumstanțele urmează a fi stabilite.