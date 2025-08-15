Vladimir Putin, primul lider rus care vizitează Alaska. Ce s-a întâmplat în alte ocazii când un președinte rus a venit în Statele Unite

12:50

Un român de 46 de ani, aflat sub permisie de zi din penitenciarul din Belluno, a fost arestat după ce a încercat să jefuiască o farmacie din centrul orașului. Înarmat cu un cuțit, bărbatul a luat ostatici doi oameni și apoi a încercat să scape de polițiști deghizându-se în angajat. Incidentul a avut loc în […] Articolul Român arestat în Italia după ce a luat ostatici într-o farmacie și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști apare prima dată în SafeNews.