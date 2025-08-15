Prinse pe Aeroportul Chișinău! Irina Vlah și Victoria Furtună ar fi zburat împreună la Mosova, în ajunul alegerilor
Realitatea.md, 15 august 2025 09:30
Irina Vlah, președinta Partidului „Inima Moldovei", și Victoria Furtună, lidera „Moldova Mare" și apropiată a fugarului Ilan Șor, au bifat încă o excursie la Moscova, în ajunul campaniei electorale. Cele două au ajuns pe Aeroportul Chișinău, joi seara, 14 august, având escală în Istanbul. Întrebate de jurnaliștii ONE TV care a fost scopul vizitei, Vlah […]
Acum 5 minute
09:40
VIDEO Tragedie în raionul Orhei. O persoană a murit, alta a ajuns la spital în urma unui accident violent # Realitatea.md
O persoană a decedat, iar alta a fost transportată la spital, după ce un autovehicul și un motobloc s-au tamponat violent. Tragedia s-a produs joi seara, 14 august, în apropiere de satul Fedoreuca, raionul Orhei. Un Mercedes Sprinter a lovit un motobloc cu remorcă, în care se aflau un tată și fiul său, transmite Nordnews.md. […]
Acum 10 minute
09:30
Prinse pe Aeroportul Chișinău! Irina Vlah și Victoria Furtună ar fi zburat împreună la Mosova, în ajunul alegerilor # Realitatea.md
Irina Vlah, președinta Partidului „Inima Moldovei", și Victoria Furtună, lidera „Moldova Mare" și apropiată a fugarului Ilan Șor, au bifat încă o excursie la Moscova, în ajunul campaniei electorale. Cele două au ajuns pe Aeroportul Chișinău, joi seara, 14 august, având escală în Istanbul. Întrebate de jurnaliștii ONE TV care a fost scopul vizitei, Vlah […]
Acum 30 minute
09:20
Întâlnirea Trump – Putin va începe mai devreme decât era planificată. Noul program anunțat de Casa Albă # Realitatea.md
Întâlnirea dintre președintele SUA, Donald Trump, și președintele Rusiei, Vladimir Putin, va avea loc vineri, la ora locală 11:00 (22:00, ora Republicii Moldova), în Anchorage, Alaska – cu o jumătate de oră mai devreme decât anunțase inițial partea rusă. Informația a fost confirmată joi de Casa Albă, printr-un comunicat de presă. Potrivit programului oficial, Trump […]
09:20
VIDEO Impact grav pe șoseaua Balcani: Două camioane s-au ciocnit, unul a luat foc. Sunt răniți # Realitatea.md
Trei persoane au fost transportate la spital, după ce au avut de suferit într-un accident violent. Totul s-a produs vineri dimineața, pe șoseaua Balcani, la intrare în comuna Grătiești, municipiul Chișinău. Potrivit Poliției, impactul a avut loc între două camioane, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite. În urma coliziunii, unul dintre vehicule a fost […]
Acum o oră
09:00
Indonezia: Toxiinfecție de proporții în școli. Mesele gratuite au dus la spitalizări în masă # Realitatea.md
Peste 360 de persoane s-au îmbolnăvit în orașul Sragen, situat în centrul insulei Java, după ce au consumat prânzul oferit în școli prin programul guvernamental de mese gratuite. Incidentul reprezintă cel mai grav caz de toxiinfecție alimentară înregistrat până acum în cadrul acestui program-fanion, lansat de președintele Indoneziei. 365 de persoane afectate, alimentație suspectă Potrivit […]
08:40
Fiul cel mic al lui Kadîrov, în semifinala concursului „Cecenii au talent”. A dansat lezginka pe scenă # Realitatea.md
Adam, fiul cel mic al șefului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, a participat la concursul regional de muzică și talente „Deca san az" („Cecenii au talent"), ajungând până în semifinală. În cadrul evenimentului desfășurat la Filarmonica de Stat Cecenă, tânărul de 17 ani a dansat lezginka – un dans tradițional din zona Caucazului, înconjurat de femei în […]
Acum 2 ore
08:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru vineri, 15 august, o zi în general frumoasă, cu cer predominant însorit în cea mai mare parte a Republicii Moldova. Doar în nordul țării, cerul va fi variabil, cu perioade de înnorare temporară. Valorile termice vor urca semnificativ în cursul zilei, cu maxime cuprinse între +28°C și +33°C, în […]
08:10
Campania de propagandă care zguduie alegerile din Moldova. Șeful Poliției: Rețeaua Georgescu–Simion, implicată # Realitatea.md
Șeful Poliției Naționale din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, a declarat în cadrul emisiunii News Hour with CNN de la Antena 3 CNN, că țara noastră se confruntă cu o campanie de dezinformare fără precedent, desfășurată în special pe platforma TikTok. Potrivit acestuia, în spatele propagandei pro-ruse s-ar afla persoane afiliate unui fost candidat la alegerile […]
08:10
Klaus Iohannis, obligat de ANAF să returneze aproape un milion de euro pentru casa obținută ilegal la Sibiu # Realitatea.md
Fostul președinte Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să plătească 4,7 milioane de lei românești, echivalentul a aproape un milion de euro – reprezentând sumele încasate din chirii, plus penalități și dobânzi, pentru imobilul din Sibiu pe care l-a pierdut definitiv în instanță, potrivit surselor Antena 3 CNN. Evaluarea a fost realizată de un […]
08:00
Washingtonul lovește în rețeaua cripto a lui Ilan Șor: sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane # Realitatea.md
Statele Unite ale Americii au anunțat sancțiuni împotriva a opt entități și patru persoane din Federația Rusă și Republica Kârgâzstan, acuzate că au contribuit la eludarea restricțiilor internaționale impuse Moscovei. Printre entitățile vizate se numără și trei companii controlate de oligarhul fugar Ilan Șor – „A7", „A71" și „A7-AGENT" – folosite, potrivit autorităților americane, pentru […]
07:50
Trump și Putin se întâlnesc astăzi în Alaska pentru încetarea focului în Ucraina. Cum se va desfășura întrevederea? # Realitatea.md
Președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, se întâlnesc astăzi, la ora 22:30, într-o bază militară din Alaska. Întâlnirea, organizată într-un cadru restrâns, va începe cu o discuție tête-à-tête între cei doi președinți, urmând ca ulterior să li se alăture delegațiile oficiale — formate din miniștri, consilieri și experți. Europa cere […]
Acum 4 ore
07:30
Pentru a asigura o calitate superioară a serviciilor oferite, Î.C.S. Premier Energy Distribution S.A. informează că astăzi, 15 august 2025, vor fi efectuate lucrări planificate de întreținere, modernizare și reabilitare a rețelelor electrice. Chişinău, sectorul Botanica: str. Dacia bd. 10, 10/1, 10A, 12, 12/1, 12/2, 14, 14/1, 16/1, Hristo Botev 5, 9/2, 19/6, 16/7 în […]
06:30
Trump anunță un posibil summit la care să participe alături de Putin, Zelenski și ”unii lideri europeni” # Realitatea.md
Donald Trump a avansat posibilitatea ca unii lideri europeni să participe la un viitor summit împreună cu el, cu preşedintele rus, Vladimir Putin, şi cu cel ucrainean, Volodimir Zelenski. Preşedintele american Donald Trump a avansat posibilitatea ca unii lideri europeni să participe la un viitor summit împreună cu el, cu preşedintele rus, Vladimir Putin, şi […]
Acum 12 ore
21:20
Adoptarea euro este văzută de primarii și experții din turism ca o șansă importantă pentru ca Bulgaria să atragă mai mulți turiști și investitori, potrivit Televiziunii Naționale (BNT). Ei cred că țara poate deveni mai atractivă pe plan internațional dacă se promovează rapid ca destinație cu bogăție de obiective istorice, evenimente culturale și experiențe prietenoase […]
Acum 24 ore
20:10
Inelul spectaculos de logodnă primit de Georgina Rodriguez de la Cristiano Ronaldo a generat un adevărat fenomen viral la nivel global, inclusiv pe TikTok, unde utilizatoarele au transformat trendul în parodii creative cu accesorii în locul pietrei prețioase, scrie Cancan.md cu referire la presa internațională. View this post on Instagram A post shared […]
20:10
Căutări disperate în raionul Călărași: hainele unui băiat de 14 ani, găsite pe malul unui iaz # Realitatea.md
Un copil este căutat cu disperare de salvatori, după ce a plecat de acasă în această după-amiază, 14 august curent. Hainele acestuia au fost găsite pe malul unui iaz din proximitatea localității Tuzara, din raionul Călărași, scrie Pulsmedia.md. Potrivit sursei citate, rudele din orașul Călărași au alertat poliția despre faptul că nepotul acestora, un băiat […]
19:40
Președintele României, după videoconferința liderilor UE cu Trump: Pacea trebuie însoțită de garanții de securitate # Realitatea.md
Preşedintele României, Nicuşor Dan, spune că, în cadrul reuniunii „Coaliției Bunăvoinței", a subliniat că „pentru România coordonarea și unitatea transatlantică sunt esențiale" și că liderii europeni sunt cu toții de acord că e nevoie de un armistițiu în Ucraina, înainte de orice negocieri. Președintele român a transmis că salută intenția lui Donald Trump de a […]
19:20
Fostul ministru al Economiei Dumitru Alaiba a indicat în declarația de avere și interese personale cheltuieli de 25.000 de euro pentru organizarea nunții sale cu jurnalista estoniană Marian Männi. Evenimentul a avut loc pe 3 august 2024 și a reunit familie, prieteni și colegi ai cuplului. VIDEO Niciodată nu-i târziu să-ți joci nunta! Ministrul Dumitru […]
19:00
Cea mai mică pensie plătită la nivelul județului Timiș, România, este încasată de o persoană care a lucrat doar o zi. În același județ, un alt pensionar încasează de peste 46.000 de ori mai mult. Cea mai mică pensie aflată în plată în Timiș este de 1 leu (echivalentul a circa 4 lei moldovenești) și […]
18:40
Biden susține că „Epstein i-a făcut cunoștință Melaniei cu Trump”. Prima Doamnă îl amenință cu proces de 1 miliard $ # Realitatea.md
Melania Trump l-a amenințat pe Hunter Biden cu un proces, cerând daune de peste 1 miliard de dolari, după ce acesta a afirmat că Jeffrey Epstein ar fi prezentat-o președintelui Donald Trump. L-a acuzat de afirmații „false și defăimătoare". Avocații Melaniei Trump au calificat afirmația drept „falsă, defăimătoare, denigratoare și inflamatoare". Într-o scrisoare trimisă avocatului […]
18:20
Republica Moldova se situează pe unul dintre ultimele locuri în Europa în ceea ce privește Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor, scrie Bani.md cu referire la datele publicate de Fondul Monetar Internațional (FMI) pentru anul 2025. Conform clasamentului, țara noastră are un PIB pe cap de locuitor de 8.260 de dolari, ceea ce […]
18:00
OFICIAL! Trei aeronave ucrainene vor fi parcate temporar pe Aeroportul din Mărculești # Realitatea.md
Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) anunță că, în seara zilei de 13 august 2025, trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești pentru păstrare temporară și efectuarea lucrărilor de mentenanță. Aeronavele, destinate misiunilor de căutare și salvare, au efectuat zborul în baza unei autorizații emise de AAC, după o coordonare prealabilă prin canale […]
17:50
Comisia Electorală Centrală a recepționat joi, 14 august, două cereri de înregistrare a listei de candidați pentru funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Primul dosar a fost depus de Partidul Politic „Liga Orașelor și Comunelor", care a prezentat o listă cu 53 de candidați. A doua solicitare a fost […]
17:40
Bloggerul rus Ilia Varlamov, care a filmat vloguri și în Moldova, condamnat la 8 ani de închisoare # Realitatea.md
Instanța raională Meșanski din Moscova l-a condamnat în lipsă pe bloggerul rus Ilia Varlamov la 8 ani de închisoare în regim general, precum și la plata unei amenzi în valoare de 99,5 milioane de ruble (echivalentul a puțin peste 1 milion de euro). Decizia a fost anunțată de procuratura capitalei ruse și confirmată de presa […]
17:20
Persoanele care au aruncat un exploziv în curtea primarului din Stăuceni, reținute. Poliția vine cu detalii # Realitatea.md
Persoanele care au atentat la securitatea primarului din Stăuceni, municipiul Chișinău, aruncând în adiacentul casei sale un obiect exploziv au fost reținute astăzi, 14 august, în timp ce încercau să părăsească teritoriul țării prin Aeroportul Internațional Chișinău "Eugen Doga". Oamenii legii desfășoară, în prezent, mai multe percheziții în acest caz. Din primele constatări, motivația suspecților […]
17:20
Un incendiu de vegetație a izbucnit în cimitirul de lângă biserica „Sfântul Nicolae" din satul Costești, raionul Ialoveni. Potrivit autorităților locale, la fața locului au intervenit câțiva pompieri. „Primăria va evalua pagubele produse și va acorda ajutor material pentru restabilirea crucilor sau altor elemente afectate", se arată în mesajul publicat de autorități. Pentru cele mai […]
17:10
Au adormit pe asfalt… Fotografia virală cu pompierii români în Grecia, unde luptă cu flăcări și pompierii moldoveni # Realitatea.md
Pompierii români trimiși în Grecia pentru a sprijini stingerea incendiilor, unde sunt mobilizați în misiune și pompierii moldoveni, au fost surprinși dormind pe asfalt, lângă furtunurile de intervenție. Fotografia a devenit virală, dar și un simbol al curajului și sacrificiului lor. Fotografia cu pompierii români întinși pe marginea drumului, adormiți în uniformă după
17:10
Partide afiliate lui Șor, prinse cu „saci cu bani” nedeclarați. CEC va sesiza suplimentar Ministerul Justiției # Realitatea.md
Partidul Renaștere, afiliat fugarului Ilan Șor, a fost somat de Comisia Electorală Centrală să verse în bugetul de stat 79.128,79 lei, sumă încasată sub formă de donații de la persoane fizice contrar prevederilor legale. Ulterior, formațiunea trebuie să informeze Comisia și să prezinte documente ce confirmă virarea sumei în buget. Într-o situație similară s-a pomenit […] Articolul Partide afiliate lui Șor, prinse cu „saci cu bani” nedeclarați. CEC va sesiza suplimentar Ministerul Justiției apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Trei automobile s-au tamponat violent astăzi, 14 august, la ieșire din Leova. La fața locului au intervenit oamenii legii. Potrivit Poliției, din fericire, în urma impactului nu au fost înregistrate victime, iar conducătorii auto nu se aflau sub influența alcoolului. Toate circumstanțele urmează a fi stabilite. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Trei mașini s-au tamponat violent la Leova. Imagini video de la fața locului apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Alimentarea cu apă într-un oraș important din Polonia ar fi putut fi întreruptă miercuri în urma unui atac cibernetic, care a fost însă dejucat de autorități, a declarat joi vicepremierul polonez Krzysztof Gawkowski, relatează Reuters. Într-un interviu acordat joi portalului de știri Onet, vicepremierul Krzysztof Gawkowski, care este și ministru al afacerilor digitale, nu a […] Articolul Infractorii cibernetici au încercat să lase un oraș din Polonia fără apă potabilă apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Republica Moldova atrage tot mai mulți vizitatori străini: creștere de aproape 45% în prima jumătate a anului # Realitatea.md
În perioada ianuarie–iunie 2025, numărul cetățenilor străini care au vizitat Republica Moldova prin intermediul agențiilor de turism și tur-operatoare a crescut cu 44,8% față de aceeași perioadă din 2024, ajungând la 37,1 mii de vizitatori, potrivit datelor oficiale. Aproximativ 95% dintre vizitatori au fost excursioniști de o zi, veniți pentru odihnă, recreere și agrement. Cei […] Articolul Republica Moldova atrage tot mai mulți vizitatori străini: creștere de aproape 45% în prima jumătate a anului apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Donald Trump se visează deja primind Premiul Nobel pentru Pace: A sunat pe cineva important să se asigure # Realitatea.md
Donald Trump l-a sunat luna trecută pe ministrul norvegian de Finanţe – nimeni altul decât fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg – pentru a discuta despre tarifele comerciale, dar l-a întrebat şi despre Premiul Nobel pentru Pace, a scris joi, 14 august curent, cotidianul norvegian Dagens Naeringsliv. „Din senin, în timp ce ministrul de […] Articolul Donald Trump se visează deja primind Premiul Nobel pentru Pace: A sunat pe cineva important să se asigure apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
Preoții români, călugării și călugărițele trebuie să scoată bani din bunzunar la internarea în spitale # Realitatea.md
Preoții, călugării și călugărițele din România nu vor mai beneficia de calitatea de persoane asigurate în sistemul public de sănătate de la 1 septembrie 2025, potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de actuala coaliție de guvernare. Până la această dată, aceștia își păstrează statutul de asigurat. Măsura face parte din planul Executivului de reducere a cheltuielilor și […] Articolul Preoții români, călugării și călugărițele trebuie să scoată bani din bunzunar la internarea în spitale apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
VIDEO Incendiu puternic într-un apartament de la etajul șapte. Pompierii au evacuat doi adolescenți # Realitatea.md
Un apartament de la etajul șapte al unui bloc din Bender a luat foc joi, 14 august. La fața locului au intervenit patru echipaje de pompieri. Potrivit autorităților din regiune, proprietarii locuinței nu se aflau acasă, motiv pentru care salvatorii au fost nevoiți să spargă ușa pentru a stinge flăcările. Doi adolescenți au fost evacuați […] Articolul VIDEO Incendiu puternic într-un apartament de la etajul șapte. Pompierii au evacuat doi adolescenți apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Din grabă sau neștiință? Ministerul Infrastructurii s-a încurcat în muzee, într-un comunicat oficial # Realitatea.md
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale anunța într-un comunicat oficial, miercuri, 13 august, că urmează a fi efectuate lucrări de amploare la clădirea Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chișinău, aflat pe strada Mihail Kogălniceanu 82, grație unui proiect sprijinit de Guvern. 63 de milioane de lei vor fi alocate în acest sens. „Investim […] Articolul Din grabă sau neștiință? Ministerul Infrastructurii s-a încurcat în muzee, într-un comunicat oficial apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
EXCLUSIV! În Moldova, familiile nu și-au putut înmormânta rudele din cauza unui blocaj digital, care a durat două zile # Realitatea.md
Timp de două zile, activitatea Centrului de Medicină Legală a fost grav afectată după ce sistemul digital al instituției s-a defectat. Din cauza acestei defecțiuni, rudele persoanelor decedate nu au putut primi corpurile neînsuflețite pentru a le înmormânta la timp. Informațiile au fost confirmate pentru REALITATEA.MD de către vicedirectorul Centrului de Medicină Legală, Ivan Bulgaru. […] Articolul EXCLUSIV! În Moldova, familiile nu și-au putut înmormânta rudele din cauza unui blocaj digital, care a durat două zile apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta își va extinde programul de lucru la regim 24/24, permițând traversarea frontierei în orice moment al zilei sau al nopții. Noul program va intra în vigoare pe 15 august 2025, începând cu ora 08:00. Decizia a fost luată de comun acord de autoritățile vamale și de frontieră din Republica Moldova […] Articolul Postul vamal Leova–Bumbăta va funcționa non-stop începând cu 15 august apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Prețurile locuințelor din Chișinău continuă să crească: ”Prima Casă Plus” împinge creditarea la un nivel record # Realitatea.md
Prețurile imobilelor rezidențiale din municipiul Chișinău au continuat să crească în trimestrul II 2025, deși într-un ritm mai moderat, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Indicele prețului bunurilor imobile rezidențiale (RPPI) a ajuns la 222,0%, în creștere cu 4,9% față de trimestrul precedent și cu 33,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Pe […] Articolul Prețurile locuințelor din Chișinău continuă să crească: ”Prima Casă Plus” împinge creditarea la un nivel record apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
În ultimele două luni din anul 2025, 482 de șoferi au fost lăsați fără permis pentru o perioadă determinată, după ce au depășit limita legală de viteză. Poliția Națională transmite că suspendarea permisului de conducere este temporară, iar pierderea unei vieți este definitivă. În acest sens, oamenii legii reamintesc șoferilor să adapteze viteza la condițiile […] Articolul Viteza ucide! 482 de șoferi au rămas fără permis în ultimele două luni din 2025 apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
Pe teritoriul Grădiniței-creșă Nr. 167, o instituție specializată pentru copii hipoacuzici, cu implant cohlear, autism și diagnoză PCI, a fost amenajat un teren de sport și joacă incluziv. Proiectul a fost implementat și finanțat de Primăria Chișinău. În prezent, multiple proiecte de acest tip sunt implementate în cadrul programului „Buget Civil”, contribuind la îmbunătățirea infrastructurii […] Articolul Un teren de sport modern a fost amenajat pe teritoriul unei grădinițe din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
15:00
O femeie de 41 de ani și-a pierdut viața în iazul din localitatea Bușila, raioanul Ungheni. Tragedia s-a produs miercuri seara, 13 august. „La fața locului au intervenit efectivul gărzii serviciului postului de salvatori și pompieri teritorial Pîrlița și echipa de scafandrieri din cadrul Unității de salvatori și pompieri Ungheni, care au depistat și extras […] Articolul Tragic! O femeie s-a înecat într-un iaz din raionul Ungheni apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Unul dintre cei mai periculoși țânțari din lume a ajuns în Ucraina: riscuri pentru sănătate # Realitatea.md
În Ucraina a fost depistat țânțarul tigru (Aedes albopictus), considerat unul dintre cei mai periculoși din lume, capabil să transmită peste 20 de virusuri grave, inclusiv febra West Nile, dengue și Zika, transmite Unian. Specialiștii avertizează că, spre deosebire de speciile locale, țânțarul tigru înțeapă chiar și în timpul zilei, fără să fie deranjat de […] Articolul Unul dintre cei mai periculoși țânțari din lume a ajuns în Ucraina: riscuri pentru sănătate apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Un funcționar public din Chișinău a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii municipiului Chișinău. Acesta este bănuit că ar fi pretins și primit 1 700 de euro mită pentru a facilita angajarea unei persoane într-o instituție de drept. Potrivit anchetatorilor, bărbatul ar fi cerut banii în schimbul oferirii de suport […] Articolul Funcționar public din Chișinău, reținut pentru luare de mită apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Ministerul Afacerilor Externe, prin Ambasada Republicii Moldova la Madrid, avertizează cetățenii moldoveni aflați în Spania despre un val de căldură extrem. Avertizarea este valabilă și pentru cei care urmează să călătorească sau să tranziteze această țară, inclusiv Insulele Canare. Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie a Spaniei (AEMET), canicula va persista până pe 18 august […] Articolul Avertizare pentru moldovenii din Spania: caniculă și risc de incendii apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Raportul SUA privind drepturile omului în Moldova: progrese limitate și provocări persistente # Realitatea.md
Cazuri de tortură insuficient investigate, presiuni asupra libertății presei și încălcări sistematice în regiunea transnistreană – sunt doar câteva dintre problemele grave semnalate în raportul anual privind drepturile omului în Republica Moldova, publicat de Departamentul de Stat al SUA și analizat de Promo-LEX. Deși raportul constată că nu au avut loc schimbări majore față de […] Articolul Raportul SUA privind drepturile omului în Moldova: progrese limitate și provocări persistente apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Scenariul suspendării șefului statului se poate repeta? Chicu: Nu vom tolera încălcările președintelui # Realitatea.md
Parlamentul viitor nu va accepta derapaje de la Constituție din partea președintelui sau a altor oficiali, a declarat liderul Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) și unul dintre liderii Blocului Alternativa, Ion Chicu, în cadrul emisiunii Rezoomat de la RliveTV. „Parlamentul viitor nu va tolera încălcările președintelui, prim-ministrului sau a oricărui alt funcționar pentru că […] Articolul Scenariul suspendării șefului statului se poate repeta? Chicu: Nu vom tolera încălcările președintelui apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
VinOpera revine pe scena de la Castel Mimi într-o o seară de excepţie, cu muzică clasică, voci superbe şi vin select # Realitatea.md
Fundaţia Constantin Mimi menţine muzica clasică în calendarul cultural al Republicii Moldova şi readuce la Castel Mimi, la început de toamnă, cea de-a VIII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Muzică Clasică VinOpera. Şi în acest an, pe scena singurului castel vinicol din ţară, vor răsuna arii celebre, interpretate de muzicieni cu renume internaţional. 60 de […] Articolul VinOpera revine pe scena de la Castel Mimi într-o o seară de excepţie, cu muzică clasică, voci superbe şi vin select apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
Sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și din medii vulnerabile: 100 de cadre didactice participă la instruiri # Realitatea.md
Peste 100 de cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățământ din țară, precum și angajați ai centrelor de zi comunitare din municipiul Chișinău și din raioanele Hîncești și Ștefan Vodă participă la o serie de instruiri privind sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și al celor din medii vulnerabile. Instruirile abordează teme precum aplicarea unor […] Articolul Sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și din medii vulnerabile: 100 de cadre didactice participă la instruiri apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Trei tineri, printre care doi minori, sunt documentați de oamenii legii pentru distribuirea drogurilor în sectorul Centru al Capitalei. Asupra acestora au fost găsite 40 de pachețele cu drog, pregătite pentru a fi ascunse în ascunzișuri, în vederea comercializării. Potrivit Poliției Naționale, persoanele activau în calitate de curieri pentru un magazin online de substanțe narcotice, […] Articolul VIDEO Trei tineri, printre care doi minori, prinși cu droguri. Activau ca curieri apare prima dată în Realitatea.md.
12:40
Caz ieșit din comun la Grinăuți. Lecții de propagandă oferite de un preot din Nisporeni – VIDEO # Realitatea.md
„Războiul din Ucraina e legat de Grinăuți, dacă nu știați, iată vă spun eu” sau „Tu ești președintele Republicii Moldova, nu faci nimic pentru a uni două țări, dar în același timp faci zarvă pentru ca oamenii să se certe între ei”. Sunt doar două exemple surprinse de echipa NordNews, în care preotul din Nisporeni, […] Articolul Caz ieșit din comun la Grinăuți. Lecții de propagandă oferite de un preot din Nisporeni – VIDEO apare prima dată în Realitatea.md.
