(video) Accident fatal la Orhei: Un bărbat a decedat, iar fiul său, rănit după ce motocultorul cu care se deplasau a fost spulberat de un microbuz

Magistrații Curții Constituționale și-au prezentat, astăzi, bilanțul de mandat pentru anii 2019-2025. „Astăzi încheiem un capitol din viața noastră profesională marcat de profunda responsabilitate constituțională, cu recunoștință și cu inima împăcată că ne-am îndeplinit misiunea, menirea de a sluji Legea fundamentală a țării”. Am servit CC cu credință și integritate, convinși că democrația nu se apără singură, ci prin oameni și instituții care cred în ea”, a menționat, în mesajul de încheiere, președinta Înaltei Curți, Domnica Manole. Urmăriți conferința pe UNIMEDIA.