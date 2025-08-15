Rusia declară „indezirabilă” organizația Reporteri Fără Frontiere. Grupul a plasat Moscova pe locul 171 la libertatea presei
SafeNews, 15 august 2025 08:00
Ministerul rus al Justiției a anunțat joi că a desemnat organizația internațională pentru libertatea presei Reporteri Fără Frontiere, cu sediul în Franța, drept „organizație indezirabilă", conform Reuters. Rusia etichetează în mod regulat drept „indezirabile" organizațiile pe care le acuză că subminează securitatea națională. Statutul respectiv înseamnă că cetățenii ruși care colaborează cu astfel de grupuri
Acum 5 minute
08:20
Biroul Parlamentului European de la Chișinău va fi inaugurat oficial în septembrie. La eveniment va participa Roberta Metsola. În aceeași zi va fi prezentat și noul șef al biroului, care va fi unul dintre cetățenii României. Un cetățean român va conduce Biroul Parlamentului European de la Chișinău. Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii „Moldova
Acum 10 minute
08:10
Ucraina estimează că a stabilizat frontul, după străpungerea reușită de trupele ruse în Donețk # SafeNews
Trupele ucrainene au stabilizat câmpul de luptă în sectorul de front din regiunea estică Donețk unde trupele ruse au reușit săptămâna aceasta o înaintare surprinzătoare, a declarat joi guvernatorul regional. Potrivit surselor ucrainene, în special bloguri militare, mici grupuri de infanterie ruse au pătruns pe două culoare înguste pe o distanță de circa 10 kilometri
Acum 30 minute
08:00
Rusia declară „indezirabilă” organizația Reporteri Fără Frontiere. Grupul a plasat Moscova pe locul 171 la libertatea presei # SafeNews
Ministerul rus al Justiției a anunțat joi că a desemnat organizația internațională pentru libertatea presei Reporteri Fără Frontiere, cu sediul în Franța, drept „organizație indezirabilă", conform Reuters. Rusia etichetează în mod regulat drept „indezirabile" organizațiile pe care le acuză că subminează securitatea națională. Statutul respectiv înseamnă că cetățenii ruși care colaborează cu astfel de grupuri sau
07:50
Un Su-30SM rusesc a căzut în Marea Neagră. Aeronava efectua o misiune aproape de insula Șerpilor # SafeNews
Marina ucraineană a raportat că rușii au pierdut contactul cu avionul Su-30SM, care s-ar fi prăbușit în Marea Neagră, lângă insula Șerpilor. Rusia a pierdut un avion Su-30SM care efectua o misiune la sud-est de insula Șerpilor, au anunțat Forțele Navale ale Forțelor Armate ale Ucrainei, scrie Defenseromania.ro. Potrivit interceptărilor serviciilor de informații ucrainene, mesajele rușilor
07:50
VIDEO // Victoria Furtună, despre întâlnirea dintre Trump și Putin: „Sandu mizează pe calul greșit. Sau poate că ea însăși este acel cal?” # SafeNews
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, o critică dur pe președinta Maia Sandu, acuzând-o că se bazează pe sprijinul unei Uniuni Europene aflate în declin și că promovează politici care ar putea costa scump cetățenii Republicii Moldova. Într-o postare pe rețelele sociale, Furtună a comentat viitoarele negocieri dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care ar
Acum o oră
07:40
Ucraina şi-a asigurat 1,5 miliarde de dolari de la aliaţii europeni pentru achiziţia de arme americane, anunțǎ Zelenski # SafeNews
Preşedintele ucrainean Vladimir Zelenski a declarat joi că Ucraina şi-a asigurat până acum 1,5 miliarde de dolari din partea aliaţilor săi europeni pentru achiziţia de arme americane, informează Reuters. „Până acum avem deja 1,5 miliarde de dolari promişi. Prin intermediul iniţiativei NATO Lista de Necesităţi Prioritare a Ucrainei (PURL),membrii NATO pot coopera pentru a achiziţiona
07:40
Accident grav între un motocultor și o mașină, la Orhei. Cel puțin o persoană ar fi murit # SafeNews
Cel puțin o persoană ar fi murit, iar alta a ajuns la spital în urma unui accident rutier grav produs joi noaptea, în raionul Orhei, în care au fost implicate un motocultor și o mașină. Impactul a avut loc în jurul orei 22:10, în apropierea satului Fedoreuca, pe traseul R6. Un Mercedes Sprinter a lovit
07:40
Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) a rămas fără doi dintre liderii săi teritoriali, după ce Alexandru Pleșca, președintele Organizației Teritoriale Sângerei, și Teodor Cuculescu, președintele Organizației Teritoriale Rezina, au anunțat public, că renunță la calitatea de membri ai formațiunii și la funcțiile de conducere pe care le dețineau. Într-o postare pe rețelele sociale, Alexandru
07:30
Numeroşi utilizatori ai reţelei de socializare X semnalează o pană a platformei lui Elon Musk, care nu încărca mesaje, joi după-amiaza, înaintea orei15.00 GMT (18.00, ora României), potrivit site-ului DownDetector. Utilizatori de pe mai multe continente semnalează că întâmpină probleme pe site-ul Down for everyone or just me. Însă se pare că această pană nu
07:20
Cazul Epstein. Melania Trump ameninţă că îl va da în judecată pe Hunter Biden şi îi va cere peste un miliard de dolari # SafeNews
Prima-doamnă Melania Trump a ameninţat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul fostului preşedinte, şi-i va cere peste un miliard de dolari despăgubiri după ce acesta a afirmat că ea i-a fost prezentată soţului său de către delincventul sexual Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare în aşteptarea procesului său, în 2019.
Acum 2 ore
07:10
Au adormit pe asfalt… Fotografia virală cu pompierii români în Grecia, unde luptă cu flăcări și pompierii moldoveni # SafeNews
Pompierii români trimiși în Grecia pentru a sprijini stingerea incendiilor, unde sunt mobilizați în misiune și pompierii moldoveni, au fost surprinși dormind pe asfalt, lângă furtunurile de intervenție. Fotografia a devenit virală, dar și un simbol al curajului și sacrificiului lor. Fotografia cu pompierii români întinși pe marginea drumului, adormiți în uniformă după 48 de
07:00
Stat din flancul estic al NATO, vizat de un atac cibernetic care amenința să lase „fără apă” un „oraș mai mare” # SafeNews
Polonia a dejucat un atac cibernetic care viza sistemul de apă și canalizare al unui oraș din țară, a declarat joi vicepremierul Krzysztof Gawkowski, care nu a atribuit atacul, dar a menționat că este „în desfășurare" un război cibernetic cu Rusia, transmite AFP. „În ultimul moment, am reușit să ne asigurăm că atunci când a
06:50
Bloggerul rus Ilia Varlamov, care a filmat vloguri și în Moldova, condamnat la 8 ani de închisoare # SafeNews
Instanța raională Meșanski din Moscova l-a condamnat în lipsă pe bloggerul rus Ilia Varlamov la 8 ani de închisoare în regim general, precum și la plata unei amenzi în valoare de 99,5 milioane de ruble (echivalentul a puțin peste 1 milion de euro). Decizia a fost anunțată de procuratura capitalei ruse și confirmată de presa rusă.
06:40
Criză de cadre didactice: Anul școlar începe cu un deficit de peste 1.500 de profesori în școlile din ţară # SafeNews
Anul școlar 2025-2026 va începe cu un deficit de peste 1.500 de cadre didactice în instituțiile publice de învățământ general, semnalând o scădere constantă a numărului de profesori în școlile din R. Moldova. Matematica se situează pe primul loc în topul disciplinelor afectate de lipsa cadrelor didactice. Potrivit datelor Ministerului Educației și Cercetării (MEC),numărul posturilor
06:30
Republica Moldova se situează pe unul dintre ultimele locuri în Europa în ceea ce privește Produsul Intern Brut (PIB) pe cap de locuitor, scrie Bani.md cu referire la datele publicate de Fondul Monetar Internațional (FMI) pentru anul 2025. Conform clasamentului, țara noastră are un PIB pe cap de locuitor de 8.260 de dolari, ceea ce o plasează
06:20
Trei aeronave înmatriculate în Ucraina au aterizat pe Aeroportul Internațional Mărculești, unde vor fi păstrate temporar și vor beneficia de lucrări de mentenanță. Autoritatea Aeronautică Civilă precizează că relocarea temporară a acestor aeronave are loc în urma unei solicitări oficiale din partea Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei. Solicitarea vizează un total de cinci aeronave utilizate
Acum 4 ore
06:10
Înainte de a intra la o petrecere cu tequila în Ibiza, poliția nu l-a recunoscut pe actorul american Leonardo DiCaprio și l-a oprit pe el și pe prietenii lui pentru a-i percheziționa. DiCaprio, percheziționat de poliție la o petrecere privată în Ibiza. În imaginile video de la fața locului se vede cum actorul, în vârstă
Acum 12 ore
19:30
Marian Lupu, despre sesiunea Parlamentului de duminică: „Când este vorba despre ceea ce este „a lor”, se găsesc timp şi resurse” # SafeNews
Liderul Partidului „Respect Moldova", Marian Lupu, a criticat decizia deputaților Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) de a organiza, duminică, 17 august, o sesiune specială a Parlamentului pentru depunerea jurământului noilor judecători ai Curții Constituționale. „Deputații PAS își întrerup, pentru câteva ore, activitățile electorale, cum ar fi împărțirea ziarelor și alte acțiuni de partid, pentru a
Acum 24 ore
18:30
FOTO // AUR din Republica Moldova și-a depus actele la CEC pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie # SafeNews
Partidul Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) din Republica Moldova a depus joi, la Comisia Electorală Centrală (CEC), actele necesare pentru înregistrarea în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Liderul formațiunii, Boris Volosatîi, a declarat că depunerea documentelor marchează încheierea unei etape importante de pregătire și este rezultatul „muncii, seriozității și unității echipei".
18:00
„Inima Moldovei”: PAS a decis să acţioneze în stil banditesc. În rezultat, au început să apară public halucinaţii, care sunt prezentate ca investigaţii, despre nu ştiu ce legături şi asocieri între denumirea partidului # SafeNews
Partidul Republican „Inima Moldovei" constată că a devenit ţinta unui atac dirijat de către Partidul Acţiune şi Solidaritate, în care sunt implicate unele instituţii media şi jurnalişti aserviţi puterii. „Acest atac a început după ce PAS s-a plâns la Comisia Electorală Centrală că Partidul Republican „Inima Moldovei" îi foloseşte, în timpul protestelor sale, denumirea în
17:10
Doi suspecți în cazul atacului asupra primarului din Stăuceni, reținuți la Aeroportul Chișinău # SafeNews
Două persoane bănuite că ar fi implicate în incidentul cu dispozitivul exploziv plasat în apropierea locuinței primarului din Stăuceni au fost reținute joi, în timp ce încercau să părăsească Republica Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău. Potrivit autorităților, ancheta preliminară indică faptul că acțiunea ar fi fost motivată de interese economice. În paralel, ofițerii efectuează mai
17:00
Războiul cipurilor. Americanii au montat trackere pentru a vedea dacă ajung ilegal în China # SafeNews
Războiul cipurilor dintre SUA şi China, la un nou nivel. Autoritățile americane au introdus în secret dispozitive de localizare în transporturi de cipuri avansate, evaluate ca având un risc ridicat de a fi deturnate ilegal către China, a dezvăluit Reuters, citând două persoane aflate la curent cu această strategie. Măsurile vizează detectarea cipurilor cu inteligenţă artificială care ajung
16:50
Un tânăr din Moldova cu dublă cetățenie, prins la vama Albița cu un pistol și peste 1.900 de bile metalice, fără autorizație # SafeNews
Un bărbat cu cetățenie italiană și moldovenească a fost depistat în Punctul de Trecere a Frontierei Albița în timp ce încerca să introducă ilegal în România un pistol neletal, un încărcător, 1.933 de bile metalice și 28 de butelii de gaz, fără a deține autorizația necesară pentru deținerea și transportul acestora. Incidentul a avut loc
16:40
Doi adolescenți au fost evacuați, iar unul dintre ei a necesitat îngrijiri medicale după ce a inhalat fum, în urma unui incendiu produs joi, 14 august, într-un apartament de la etajul șapte al unui bloc din Bender. Flăcările au cuprins rapid locuința, distrugând o cameră, un coridor, un balcon și afectând și balconul apartamentului de
16:20
Infractorii cibernetici au încercat să lase un oraș din Polonia fără apă potabilă. Anunțul ministrului afacerilor digitale # SafeNews
Un mare oraş polonez ar fi putut rămâne fără apă miercuri, ca urmare a unui atac cibernetic, dar acesta a fost dejucat, a declarat joi viceprim-ministrul Krzysztof Gawkowski, care este şi ministrul afacerilor digitale, relatează Reuters. Oficialul polonez nu a precizat cine se află în spatele atacului sau care este oraşul vizat. El a făcut
15:50
Începând de joi, 15 august 2025, ora 08:00, punctul de trecere a frontierei de stat „Leova–Bumbăta" va activa în regim permanent, 24 de ore din 24. Măsura a fost stabilită de comun acord de către autoritățile de frontieră și vamale din Republica Moldova și România, în scopul îmbunătățirii mobilității și confortului pentru cetățeni. Noua organizare
15:30
Putin îl laudă pe Trump înainte de întâlnirea din Alaska: „Americanii fac eforturi sincere pentru încetarea războiului” # SafeNews
Președintele rus, Vladimir Putin, a organizat joi, o întâlnire cu principalii oficiali implicați în procesul de negociere cu Ucraina și Statele Unite ale Americii. Liderul de la Kremlin nu s-a ferit să laude eforturile președintelui american pentru a rezolva „criza ucraineană", transmite oficiosul de la Moscova. Liderul rus a precizat că a decis să informeze
15:20
Poliția avertizează: Infractorii fură bani direct din aplicațiile bancare. Vezi cum funcționează noua metodă de fraudă # SafeNews
O nouă metodă de fraudă informatică permite escrocilor să intre de la distanță în telefoanele mobile ale victimelor și să golească conturile bancare în doar câteva minute, fără ca acestea să observe tranzacțiile în timp real. Potrivit Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice al INI, atacul începe printr-un apel telef
15:10
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 14 august 2025 apare prima dată în SafeNews.
15:00
Pentru 2.000 de euro, un bărbat a înghițit 1,3 kg de cocaină și a promis că duce drogul intact de la Amsterdam în Italia # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 50 de ani a fost prins cu peste un kilogram de cocaină în stomac. Drogurile le înghițise cu puțin timp înainte de a pleca din Olanda, iar destinația finală era Italia. Numai că polițiștii din Köln i-au dat planurile peste cap, descoperind substanțele interzise, relatează Bild. Acum, Biroul Vamal din […] Articolul Pentru 2.000 de euro, un bărbat a înghițit 1,3 kg de cocaină și a promis că duce drogul intact de la Amsterdam în Italia apare prima dată în SafeNews.
14:50
Un bărbat în vârstă de 31 de ani, nerezident, a fost prins încercând să introducă ilegal în Republica Moldova 380 de pastile cu efect psihotrop, pe care le ascunsese în bagajul personal. Captura a fost realizată de funcționarii postului vamal Palanca, în urma unui control fizic detaliat al bagajelor pasagerilor unui autocar care venea din […] Articolul Sute de pastile interzise, în bagajul unui bărbat venit din Ucraina, depistate la vamă apare prima dată în SafeNews.
14:40
Spania, sub asediul caniculei: MAE emite avertizare de călătorie și recomandări pentru moldovenii aflați în regiune # SafeNews
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova le adresează o atenționare importantă tuturor cetățenilor moldoveni care se află în Spania sau urmează să călătorească în această țară în perioada următoare. Autoritățile spaniole anunță un val de căldură intens, care cuprinde întreaga Peninsulă Iberică, precum și Insulele Canare. Potrivit Agenției de Meteorologie din Spania (AEMET), perioada de […] Articolul Spania, sub asediul caniculei: MAE emite avertizare de călătorie și recomandări pentru moldovenii aflați în regiune apare prima dată în SafeNews.
14:30
Angajare contra mită: Un funcționar public reținut după ce ar fi cerut 1700 de euro pentru un loc de muncă # SafeNews
Un funcționar public din Chișinău a fost reținut pentru că a pretins și primit mită în valoare de 1700 de euro, pentru a facilita angajarea unei persoane într-o instituție de stat. Potrivit informațiilor oferite de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub supravegherea Procuraturii municipiului Chișinău, bărbatul ar fi cerut suma respectivă în schimbul sprijinului acordat […] Articolul Angajare contra mită: Un funcționar public reținut după ce ar fi cerut 1700 de euro pentru un loc de muncă apare prima dată în SafeNews.
14:10
Accident fatal la scăldat: Salvatorii au scos din apă trupul unei femei care s-a înecat în raionul Ungheni # SafeNews
Miercuri seara, 13 august, o femeie în vârstă de 41 de ani și-a pierdut viața după ce s-a înecat în iazul din localitatea Bușila, raionul Ungheni. Autoritățile au fost alertate prin apel la 112, în jurul orei 18:33, iar la fața locului au intervenit salvatorii și pompierii din cadrul postului teritorial Pârlița, precum și echipa […] Articolul Accident fatal la scăldat: Salvatorii au scos din apă trupul unei femei care s-a înecat în raionul Ungheni apare prima dată în SafeNews.
13:50
Summitul crucial Trump-Putin. Discuțiile față în față între cei doi lideri încep vineri, la ora 22:30 # SafeNews
Întâlnirea Trump-Putin. Discuțiile în format față în față dintre președintele SUA și cel al Rusiei, desfășurate în Alaska, vor începe vineri, 15 august, la ora locală 11:30 (ora României 22:30). Cei doi lideri vor fi însoțiți de translatori, apoi vor începe negocieri într-un format extins, cu participarea membrilor delegațiilor. Negocierile dintre președinții Rusiei și Statelor […] Articolul Summitul crucial Trump-Putin. Discuțiile față în față între cei doi lideri încep vineri, la ora 22:30 apare prima dată în SafeNews.
13:30
Fentanil contaminat cu bacterii în spitale din Argentina. 87 de pacienţi au murit: „L-a ucis în câteva zile” # SafeNews
Justiţia argentiniană anchetează moartea a 87 de pacienţi din mai multe spitale care au primit fentanil medical contaminat cu o bacterie, informează vineri AFP. O plângere a fost depusă de Administraţia Naţională a Medicamentelor, Alimentelor şi Tehnologiilor Medicale din Argentina (Anmat), după ce un spital a descoperit bacterii Klebsiella pneumoniae şi Ralstonia pickettii în fentanilul […] Articolul Fentanil contaminat cu bacterii în spitale din Argentina. 87 de pacienţi au murit: „L-a ucis în câteva zile” apare prima dată în SafeNews.
13:20
Un balon cu aer cald ce transporta 34 de persoane s-a prăbușit în Olanda. O persoană a murit, alte cinci au ajuns la spital # SafeNews
O persoană a murit și alte cinci au fost rănite, miercuri seară, după ce un balon cu aer cald în care se aflau 34 de pasageri a aterizat violent pe un teren din provincia Friesland, în nordul Olandei. Autoritățile au deschis o anchetă. Accidentul a avut loc miercuri seară, în jurul orei 21:00, pe un […] Articolul Un balon cu aer cald ce transporta 34 de persoane s-a prăbușit în Olanda. O persoană a murit, alte cinci au ajuns la spital apare prima dată în SafeNews.
13:10
Transportatorii auto protestează din nou în fața ANTA: Cer transparență și modificări legislative # SafeNews
Nemulțumiți de politicile actuale din domeniul transportului, zeci de transportatori auto s-au adunat joi în fața sediului Agenției Naționale a Transport Auto (ANTA), pe strada Piața Gării din Chișinău. Protestul marchează a treia acțiune de acest fel într-un interval de puțin peste o lună. Revendicările manifestanților vizează în special lipsa de transparență și reglementările considerate […] Articolul Transportatorii auto protestează din nou în fața ANTA: Cer transparență și modificări legislative apare prima dată în SafeNews.
13:00
VIDEO // Droguri „sare” distribuite de minori în Chișinău: Plasau „marfa” și trimiteau coordonate prin Telegram # SafeNews
O fată de 15 ani, un băiat de 17 ani și un tânăr de 19 ani sunt cercetați de polițiștii din Chișinău pentru implicare în distribuirea de droguri de tip „PVP” (cunoscut sub denumirea de „sare”) în sectorul Centru al municipiului Chișinău. Asupra acestora, forțele de ordine au descoperit 40 de pachețele cu substanțe narcotice, […] Articolul VIDEO // Droguri „sare” distribuite de minori în Chișinău: Plasau „marfa” și trimiteau coordonate prin Telegram apare prima dată în SafeNews.
12:50
Român arestat în Italia după ce a luat ostatici într-o farmacie și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști # SafeNews
Un român de 46 de ani, aflat sub permisie de zi din penitenciarul din Belluno, a fost arestat după ce a încercat să jefuiască o farmacie din centrul orașului. Înarmat cu un cuțit, bărbatul a luat ostatici doi oameni și apoi a încercat să scape de polițiști deghizându-se în angajat. Incidentul a avut loc în […] Articolul Român arestat în Italia după ce a luat ostatici într-o farmacie și s-a deghizat în angajat ca să scape de polițiști apare prima dată în SafeNews.
12:30
Ambasada SUA avertizează: Cetățenii moldoveni care rămân ilegal în SUA riscă sancțiuni dure # SafeNews
Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova a emis un avertisment oficial adresat cetățenilor moldoveni care călătoresc în SUA, subliniind riscurile grave asociate cu depășirea perioadei autorizate de ședere. Potrivit comunicatului, încălcarea condițiilor vizei poate atrage „consecințe severe, inclusiv impunerea unei interdicții permanente de a intra pe teritoriul american”. Reprezentanții consulari americani au acces […] Articolul Ambasada SUA avertizează: Cetățenii moldoveni care rămân ilegal în SUA riscă sancțiuni dure apare prima dată în SafeNews.
12:20
Tratamentul oncologic devine mai accesibil în Moldova: Chimioterapia va fi oferită și în spitalele raionale # SafeNews
Pacienții cu cancer din Republica Moldova vor putea beneficia de tratamente chimioterapeutice în apropierea locuinței, datorită unei decizii recente a Ministerului Sănătății. Ministra Ala Nemerenco a semnat un ordin prin care se extinde furnizarea acestor servicii în spitalele raionale și la Spitalul Clinic din Bălți. Tratamentul va fi aplicat de medicii oncologi din teritoriu, utilizând […] Articolul Tratamentul oncologic devine mai accesibil în Moldova: Chimioterapia va fi oferită și în spitalele raionale apare prima dată în SafeNews.
12:10
Trei avioane înregistrate în Ucraina au fost observate pe 13 august în zbor deasupra orașului Bălți, îndreptându-se spre Aeroportul Internațional Mărculești. Momentul a fost filmat de localnici și distribuit pe rețelele de socializare, stârnind curiozitatea publicului. Potrivit Autorității Aeronautice Civile, aeronavele au ajuns la Mărculești în aceeași seară, fiind programate pentru lucrări tehnice de întreținere. […] Articolul Trei aeronave ucraine surprinse deasupra orașului Bălți. Află motivul apare prima dată în SafeNews.
11:40
Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o întrevedere de rămas bun cu ambasadorul UE Jānis Mažeiks # SafeNews
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere oficială de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, la încheierea mandatului acestuia de patru ani. Discuțiile au oferit ocazia unei retrospective asupra principalelor realizări în relația Republicii Moldova – Uniunea Europeană în perioada 2021–2025. Printre reperele majore […] Articolul Vicepremierul Mihai Popșoi a avut o întrevedere de rămas bun cu ambasadorul UE Jānis Mažeiks apare prima dată în SafeNews.
11:20
VIDEO // Serbia, paralizată de proteste violente. Lupte de stradă, incendii și zeci de oameni băgați în spitale # SafeNews
Noi proteste violente au izbucnit în multe orașe din Serbia, seara trecută, conform relatărilor AFP. Susținătorii partidului de guvernământ s-au ciocnit cu manifestanții antiguvernamentali în orașul Novi Sad, dar și în capitala Belgrad și alte localități. Conflictul a escaladat rapid, ambele grupuri aruncând cu torțe și alte obiecte. Polițiștii au fost depășiți numeric, așa cum […] Articolul VIDEO // Serbia, paralizată de proteste violente. Lupte de stradă, incendii și zeci de oameni băgați în spitale apare prima dată în SafeNews.
11:00
Alertă în Alaska, unde Donald Trump se întâlnește vineri cu Vladimir Putin. Juneau, capitala statului american, este evacuată parțial, de teama unor inundații catastrofale pe care le poate provoca scurgerea bruscă a apei pline de sloiuri dintr-un lac glaciar. Peste 30 de mii de oameni trăiesc în Juneau, aproape de râul pe care este așteptată […] Articolul VIDEO // Alertă în Alaska: risc de inundații catastrofale din cauza topirii unui ghețar apare prima dată în SafeNews.
10:40
VIDEO // Victoria Furtună cere readucerea sistemului bancar sub controlul statului: „Moldovenii plătesc cele mai mari dobânzi din Europa” # SafeNews
Lidera partidului Moldova Mare, Victoria Furtună, a declarat într-o emisiune TV că sistemul bancar al Republicii Moldova trebuie readus sub controlul statului, acuzând influența „forțelor globaliste” asupra instituțiilor financiare din țară. Potrivit acesteia, inclusiv Banca Națională este condusă de o persoană cu cetățenie străină, iar lipsa atribuțiilor de reglementare a băncilor comerciale a fost o […] Articolul VIDEO // Victoria Furtună cere readucerea sistemului bancar sub controlul statului: „Moldovenii plătesc cele mai mari dobânzi din Europa” apare prima dată în SafeNews.
10:30
LIVE // Lansarea Programului național privind acordarea indemnizațiilor tinerilor care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică # SafeNews
Articolul LIVE // Lansarea Programului național privind acordarea indemnizațiilor tinerilor care se angajează pentru prima dată în industrii de importanță strategică apare prima dată în SafeNews.
10:20
VIDEO // Cuplu reținut în flagrant la Chișinău: Droguri ascunse în ghips și borcane, captură de 400.000 de lei. Află cum operau suspecții # SafeNews
Un bărbat de 42 de ani și soția acestuia, în vârstă de 36 de ani, au fost reținuți în flagrant în Chișinău, după ce în mașina lor au fost descoperite zeci de pachețele cu droguri. Cei doi sunt suspectați că făceau parte dintr-un grup implicat în distribuirea de substanțe narcotice în cantități deosebit de mari, […] Articolul VIDEO // Cuplu reținut în flagrant la Chișinău: Droguri ascunse în ghips și borcane, captură de 400.000 de lei. Află cum operau suspecții apare prima dată în SafeNews.
10:20
Articolul LIVE // Prezentarea bilanțului de mandat 2019-2025 al Plenului Curții Constituționale apare prima dată în SafeNews.
