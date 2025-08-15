Rusia declară „indezirabilă” organizația Reporteri Fără Frontiere. Grupul a plasat Moscova pe locul 171 la libertatea presei

07:20

Prima-doamnă Melania Trump a ameninţat că îl va da în judecată pe Hunter Biden, fiul fostului preşedinte, şi-i va cere peste un miliard de dolari despăgubiri după ce acesta a afirmat că ea i-a fost prezentată soţului său de către delincventul sexual Jeffrey Epstein, care s-a sinucis în închisoare în aşteptarea procesului său, în 2019. […] Articolul Cazul Epstein. Melania Trump ameninţă că îl va da în judecată pe Hunter Biden şi îi va cere peste un miliard de dolari apare prima dată în SafeNews.