Ucraina şi-a asigurat 1,5 miliarde de dolari de la aliaţii europeni pentru achiziţia de arme americane, anunțǎ Zelenski

Un bărbat de 34 de ani este acuzat că și-a ucis un tovarăș de pahar, în vârstă de 47 de ani, lovindu-l în cap cu un topor după o ceartă. Fapta s-a petrecut pe 8 iunie 2025, când cei doi consumau alcool împreună la domiciliul suspectului. Conflictul a izbucnit spontan, iar acuzatul a agresat victima […]