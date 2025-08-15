Capitala și alte localități rămân temporar fără energie electrică. Adresele vizate

12:00

Scinema este un festival internațional de film științific găzduit în Australia. Festivalul a fost inițiat în 2000 la Canberra de Rebecca Scott și Damian Harris și s‑a dezvoltat de la proiecțiile locale la un eveniment care primește peste 1 300 de filme din peste 80 de țări. Misiunea SCINEMA este de a crea legături între comunitatea științifică și […]