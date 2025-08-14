LIVE TEXT/ Trump spune, înainte de summitul dintre cei doi lideri, că Putin este pregătit să ajungă la un acord de pace. A 1268-a zi de război în Ucraina

10:20

Astăzi, 14 august, este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență, anunță reprezentanții Comisiei Electorale Centrale (CEC), printr-un comunicat de presă. Astfel, cetățenii R. Moldova cu drept de vot care, în perioada votării la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului...