În Bucovina a fost descoperit un bărbat, ascuns sub remorca unui camion pentru a intra ilegal în România

Libertatea Cuvântului, 14 august 2025 21:10

La Punctul de trecere a frontierei Porubne din regiunea Cernăuți, a fost descoperit un camion sub a cărui remorcă se ascundea un bărbat.

• • •

Acum 5 minute
21:20
O cotitură bruscă îi așteaptă pe Trump și Europa Libertatea Cuvântului
Problema lui Trump nu este că a încurcat malurile, ci că nu are nici boțman, nici navigator care să-i arate căpitanului orbit direcția
Acum 10 minute
21:10
În Bucovina a fost descoperit un bărbat, ascuns sub remorca unui camion pentru a intra ilegal în România Libertatea Cuvântului
La Punctul de trecere a frontierei Porubne din regiunea Cernăuți, a fost descoperit un camion sub a cărui remorcă se ascundea un bărbat.
21:10
84 de persoane, militari și civili, au fost returnate în Ucraina din captivitatea rusă Libertatea Cuvântului
Printre cei eliberați se numără apărători ai Mariupolului, precum și persoane ținute captive de ocupanți încă din anii 2014, 2016 și 2017. Aproape
21:10
Sofia Rotaru și-a sărbătorit a 78-a aniversare a zilei de naștere la Marșinți Libertatea Cuvântului
Celebra cântăreață Sofia Rotaru și-a sărbătorit recent a 78-a aniversare a zilei de naștere în satul natal, Marșinți de lângă Noua Suliță.  Sora
Acum 30 minute
21:00
AU REFUZAT SĂ SE EVACUEZE FĂRĂ EL… Libertatea Cuvântului
Istoria unui militar din Bucovina, pe care camarazii l-au dus pe brațe de pe câmpul de luptă timp de două săptămâni Servantul la
Acum 2 ore
19:40
„Visez ca rețeaua să se extindă în toată Ucraina”: o tânără din regiunea Cernăuți își dezvoltă afacerea cu ajutorul unui grant Libertatea Cuvântului
O tânără de 20 de ani din regiunea Cernăuți a primit un grant pentru tineri pentru a extinde afacerea de familie de producere
19:40
Din infernul din prizonierat – în „raiul de acasă” Libertatea Cuvântului
Locuitorii satului Grubna, fostul raion Secureni, l-au întâmpinat călduros pe Ivan Ivancenko, eliberat din captivitate. Oamenii s-au aliniat de-a lungul străzii cu steaguri
Acum 24 ore
08:00
Nutriţie şi sănătate. Ce se întâmplă când mănânci  alimente picante. Care sunt efectele consumului de capsaicină Libertatea Cuvântului
Chiar dacă unele persoane preferă gustul alimentelor condimentate, pentru altele poate fi dificil să le  consume, deoarece toleranța la gustul acestora poate varia
13 august 2025
23:00
Nicușor  Dan: „Avem nevoie de o pace care să țină cont de interesele Ucrainei și ale Europei” Libertatea Cuvântului
Liderii europeni, împreună cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, au organizat astăzi, 13 august, o videoconferință cu președintele SUA. Potrivit Președintelui Franței, Emmanuel Macron,
22:40
În regiunea Cernăuți încă un punct de trecere a frontierei va permite tranzitul autobuzelor mari Libertatea Cuvântului
Prin Punctul de trecere a frontierei „Diakivți – Racovăț” va fi permisă circulația autobuzelor mari de pasageri. Această decizie a fost luată în
22:20
Grănicerii au prevenit o nouă încercare de a trece frontiera Libertatea Cuvântului
Ofițerii operativi ai Detașamentului de grăniceri Cernăuți caută și obțin în mod constant informații despre activitățile ilegale la granița de stat. Organizatorii unor
22:10
La băile din  Bucovina Libertatea Cuvântului
Expoziția „Stațiuni și odihnă ale bucovinenilor în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea” a fost deschisă la Muzeul Etnografic Regional din
22:00
Zelenski despre discuția cu Trump și liderii Europei: Sper că suntem  mai aproape de pace Libertatea Cuvântului
Discuțiile de astăzi dintre liderii Ucrainei, Europei și SUA ar putea fi un pas mai aproape de încheierea războiului rusesc. Despre acest lucru
Ieri
11:10
Remedii naturiste. Ceaiul de gălbenele, balsam pentru organism Libertatea Cuvântului
Calendula Officinalis sau gălbenelele sunt celebre pentru proprietățile lor de a trata unele forme de cancer. Încă din antichitate sunt cunoscute pentru beneficiile
11:00
Și-a dat viața pentru Ucraina: a căzut pe front soldatul Andrii Gamal din Cernăuți Libertatea Cuvântului
Soldatul Andrii Gamal din Cernăuți și-a dat viața pentru Ucraina. El a fost absolvent al Gimnaziului nr. 17 din Cernăuți (fosta școală nr.
10:40
Președintele României va vizita Kievul în toamnă Libertatea Cuvântului
Președintele României, Nicușor Dan, va vizita Kievul în toamnă, la invitația lui Volodymyr Zelenski. România sprijină Ucraina în eforturile sale de a obține
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
În regiunea Cernăuți grănicerii au reținut un grup de infractori Libertatea Cuvântului
Despre aceasta a informat agenția de știri ACC, cu referire la Centrul de presă al Detașamentului de grăniceri din Cernăuți. Un operator de
18:40
Tinerii știu cum! Libertatea Cuvântului
  Pe 12 august 2025, în spațiul de tineret START din orașul Noua Suliță, a avut loc evenimentul „Tinerii știu cum!” în cadrul
18:40
Ar trebui să existe presiune asupra agresorului, nu asupra victimei Libertatea Cuvântului
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a comentat schimbul de teritorii în contextul încheierii războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei. În
18:30
A căzut în luptele în unul din cele mai fierbinți puncte ale frontului… Libertatea Cuvântului
În raionul Pokrovsk din regiunea Donețk au loc cele mai crâncene lupte de pe linia frontului ucraineano-rus. De rezultatele lor depinde  mersul în
18:30
S-a aflat în captivitate aproape trei ani… Libertatea Cuvântului
„Bine ați venit acasă” și „Vă mulțumim pentru independență” – cu astfel de pancarte, locuitorii comunității Vășcăuți l-au întâmpinat pe consăteanul lor, Serghii
18:30
Trei bucovineni s-au întors din captivitatea rusească Libertatea Cuvântului
Trei militari ai brigăzii 107 separate a Forțelor de Apărare Teritorială a Forțelor Armate ale Ucrainei au fost eliberați din captivitatea rusească. După
09:30
Atacurile rusești asupra infrastructurii azere din Ucraina Libertatea Cuvântului
Federația Rusă a atacat infrastructura petrolieră și de gaze operată de Azerbaidjan în Ucraina. S-a întâmplat în perioada în care Azerbaidjanul și Armenia
09:20
Farmacia naturii. Afinele: beneficii,  valori nutriționale și consum Libertatea Cuvântului
Afinele aparțin familiei Ericaceae și se mai numesc și afene, asine sau pomușoare. Fructele sunt delicioase, hrănitoare și se folosesc în medicina naturistă.
09:00
O femeie tânără din Târnauca a născut în ambulanță Libertatea Cuvântului
Medicii Centrului Regional de Urgență Medicală și Medicină a Dezastrelor din Cernăuți au asistat la nașterea în mașina de ambulanță, comunică pe pagina
08:50
În iulie – două oscilații: ar putea avea loc un cutremur în regiunea Cernăuți? Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, în luna iulie, au fost înregistrate două cutremure. Primul cutremur a avut loc pe 13 iulie, în apropiere de localitatea
08:30
Trump a susținut un briefing în ajunul discuțiilor cu Putin: declarațiile cheie ale președintelui SUA Libertatea Cuvântului
Donald Trump a vorbit despre posibilitatea păcii, rolul lui Zelenski în negocieri și așteptările de la procesul de negociere. În ajunul întâlnirii cu
11 august 2025
19:50
Artiștii de la Teatrul din Cernăuți a jucat o piesă de Fedkovyci la Casa-muzeu  al scriitorului din Putila Libertatea Cuvântului
Cu piesa „Portarul pecetluit”, actorii au adus un omagiu scriitorului, de ziua sa de naștere. Pe 8 august s-a născut renumitul scriitor bucovinean
19:40
În Bucovina, un câine de serviciu a ajutat la reținerea a patru infractori la granița cu România Libertatea Cuvântului
Seara târziu, o patrulă de frontieră, în timp ce monitoriza o porțiune montană a graniței de stat cu România, a înregistrat deplasarea a
19:40
O fată de 14 ani a fost salvată din teritoriile ocupate: rușii intenționau să o ducă într-un orfelinat din Federația Rusă Libertatea Cuvântului
În cadrul inițiativei Președintelui Ucrainei, Bring Kids Back UA, o fată de 14 ani, al cărei tată, un soldat ucrainean, a murit în
10:30
Ostaş din oastea celestă Libertatea Cuvântului
La 11 august se împlinesc trei ani de la intrarea în oastea celestă a lui Ruslan Moldovan, nouăsulițeanul care s-a întors din Italia
10:10
Trump–Putin în Alaska: ce se va negocia? Libertatea Cuvântului
Pe 15 august, la Anchorage, Alaska, va avea loc prima discuție la vârf SUA–Rusia de la începutul invaziei. Kremlinul a confirmat. Trump a
09:50
Farmacia naturii. Cinci plante medicinale care pot fi culese în luna august Libertatea Cuvântului
Trei-fraţi-pătaţi, pentru detoxificare.  Trei-fraţi-pătaţi, folosită sub formă de infuzie, are proprietăţi diuretice,  depurative, de un real sprijin în caz de încetinire a tranzitului
09:00
Zi neagră în CT Mămăliga Libertatea Cuvântului
Întreaga Comunitate Teritorială Mămăliga este în doliu.  La 10 august, apărătorul  Andrei Boclaci  s-a întors acasă „pe scut”. Cu capetele plecate cu profundă
08:50
Și-a dat viața pentru libertatea și viitorul Ucrainei Libertatea Cuvântului
Un bucovinean, soldatul Petro Ciupryn, originar din satul Orșivți, a murit în războiul cu Rusia. Despre aceasta se menționează pe pagina de Facebook
08:40
Friedrich Merz: Problemele teritoriale trebuie discutate cu participarea Ucrainei și a Europei   Libertatea Cuvântului
Cancelarul german, Friedrich Merz, a subliniat că problemele teritoriale dintre Rusia și Ucraina nu pot fi rezolvate fără participarea Ucrainei și a Europei.
10 august 2025
18:20
O istorie din viață prezentată de actorii Teatrului sub cerul liber Libertatea Cuvântului
În seara zilei de 9 august, pe teritoriul Muzeului de Arhitectură Populară sub cerul liber din Cernăuți, a avut loc spectacolul „Maruska” după
17:00
Numărul de decese în Cernăuți, în urma atacului cu rachete rusești asupra unui bloc de locuit din 12 iulie, a crescut la 5 persoane Libertatea Cuvântului
Din păcate, astăzi, în spital, a decedat încă o victimă a bombardamentului inamic – Yaroslava Klypyci, în vârstă de 71 de ani, din
17:00
În Bucovina au fost transferate 16 autospeciale de pompieri din Letonia Libertatea Cuvântului
Letonia, cu sprijinul asociației „Tavi Draugi”, a transferat în Bucovina 16 autospeciale de pompieri pentru Serviciul de Stat pentru Situațiile de Urgență, a
10:20
Liderii țărilor UE cer „garanții de securitate fiabile și convingătoare” pentru Ucraina: declarație comună Libertatea Cuvântului
Liderii țărilor Uniunii Europene și aliații cheie și-au exprimat sprijinul pentru eforturile diplomatice ale Președintelui SUA, Donald Trump, de a pune capăt ostilităților
10:20
Moment astrologic. Duminică, 10 august. Nativii Berbec termină un proiect important Libertatea Cuvântului
Astăzi este o zi în care influențele astrologice aduc multă energie, dar și unele tensiuni. Cu Marte activ într-un semn de foc și
10:10
În regiunea Cernăuți locuiesc aproximativ 75 de mii de persoane strămutate din regiunile din prima linie a frontului Libertatea Cuvântului
La 9 august curent  încă 14 persoane din regiunile Donețk și Dnipropetrovsk au ajuns în regiunea Cernăuți. Regiunea Cernăuți continuă să ofere adăpost
10:00
Mențiuni pentru constructorii-deputați Libertatea Cuvântului
În Ucraina, în a doua duminică a lunii august este marcată Ziua Constructorului. Reprezentanții acestei profesii construiesc locuințe și întreprinderi, creează infrastructură, asigură
09:40
Cireșele din Bucovina cuceresc Europa Libertatea Cuvântului
Gospodăria de fermier „Gold Romi”  din regiunea Cernăuți exportă cireșe în Polonia, România și Italia. Despre aceasta a povestit coproprietarul întreprinderii, Oleksandr Migalatiuk,
09:30
NBC News:  Casa Albă l-ar putea invita pe Zelenski în Alaska Libertatea Cuvântului
Administrația Președintelui SUA discută posibilitatea de a-l invita pe Volodymyr Zelenski în Alaska, unde este planificată o întâlnire între Donald Trump și dictatorul
9 august 2025
21:40
O veste neagră de pe front a sosit în comunitatea Ciudei Libertatea Cuvântului
„Cu profundă tristețe și durere comunicăm despre o pierdere irecuperabilă – la 25 iulie a căzut cu moarte de erou apărătorul Ucrainei, locuitorul
21:20
WSJ: Ucraina și europenii au prezentat SUA propriul plan pentru negocieri cu Putin Libertatea Cuvântului
Statele europene și Ucraina au răspuns „planului rusesc” de încetare a focului cu o contrapropunere, care, în opinia lor, ar trebui să devină
17:50
Sofia Rotaru a pozat pe străzile din centrul Kievului Libertatea Cuvântului
În ultimul timp despre artista poporului Sofia Rotaru se scrie și se vorbește foarte puțin. Chiar însăși legendara cântăreață păstrează mai mult tăcerea,
17:30
„Situația se mișcă foarte repede spre Rusia”: Fostul consilier al lui Trump a numit adevăratul scop al lui Putin Libertatea Cuvântului
Nu este exclus ca, în urma acestei întâlniri, Washingtonul și Moscova să lase Kievul fără alegere, iar acest lucru este o lovitură pentru
17:10
Prin cercurile infernului din prizonieratul rusesc Libertatea Cuvântului
După cum am comunicat anterior, la Zastavna, localitatea sa de baștină, a revenit recent militarul Myhailo Turețki, care a petrecut aproape doi ani
