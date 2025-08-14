Sofia Rotaru și-a sărbătorit a 78-a aniversare a zilei de naștere la Marșinți
Libertatea Cuvântului, 14 august 2025 21:10
Celebra cântăreață Sofia Rotaru și-a sărbătorit recent a 78-a aniversare a zilei de naștere în satul natal, Marșinți de lângă Noua Suliță. Sora
• • •
Alte ştiri de Libertatea Cuvântului
Acum 5 minute
21:10
În Bucovina a fost descoperit un bărbat, ascuns sub remorca unui camion pentru a intra ilegal în România # Libertatea Cuvântului
La Punctul de trecere a frontierei Porubne din regiunea Cernăuți, a fost descoperit un camion sub a cărui remorcă se ascundea un bărbat.
21:10
84 de persoane, militari și civili, au fost returnate în Ucraina din captivitatea rusă # Libertatea Cuvântului
Printre cei eliberați se numără apărători ai Mariupolului, precum și persoane ținute captive de ocupanți încă din anii 2014, 2016 și 2017. Aproape
21:10
Sofia Rotaru și-a sărbătorit a 78-a aniversare a zilei de naștere la Marșinți # Libertatea Cuvântului
Celebra cântăreață Sofia Rotaru și-a sărbătorit recent a 78-a aniversare a zilei de naștere în satul natal, Marșinți de lângă Noua Suliță. Sora
Acum 10 minute
21:20
Problema lui Trump nu este că a încurcat malurile, ci că nu are nici boțman, nici navigator care să-i arate căpitanului orbit direcția
Acum 15 minute
21:00
Istoria unui militar din Bucovina, pe care camarazii l-au dus pe brațe de pe câmpul de luptă timp de două săptămâni Servantul la
Acum 2 ore
19:40
„Visez ca rețeaua să se extindă în toată Ucraina”: o tânără din regiunea Cernăuți își dezvoltă afacerea cu ajutorul unui grant # Libertatea Cuvântului
O tânără de 20 de ani din regiunea Cernăuți a primit un grant pentru tineri pentru a extinde afacerea de familie de producere
19:40
Locuitorii satului Grubna, fostul raion Secureni, l-au întâmpinat călduros pe Ivan Ivancenko, eliberat din captivitate. Oamenii s-au aliniat de-a lungul străzii cu steaguri
Acum 24 ore
08:00
Nutriţie şi sănătate. Ce se întâmplă când mănânci alimente picante. Care sunt efectele consumului de capsaicină # Libertatea Cuvântului
Chiar dacă unele persoane preferă gustul alimentelor condimentate, pentru altele poate fi dificil să le consume, deoarece toleranța la gustul acestora poate varia
13 august 2025
23:00
Nicușor Dan: „Avem nevoie de o pace care să țină cont de interesele Ucrainei și ale Europei” # Libertatea Cuvântului
Liderii europeni, împreună cu Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, au organizat astăzi, 13 august, o videoconferință cu președintele SUA. Potrivit Președintelui Franței, Emmanuel Macron,
22:40
În regiunea Cernăuți încă un punct de trecere a frontierei va permite tranzitul autobuzelor mari # Libertatea Cuvântului
Prin Punctul de trecere a frontierei „Diakivți – Racovăț” va fi permisă circulația autobuzelor mari de pasageri. Această decizie a fost luată în
22:20
Ofițerii operativi ai Detașamentului de grăniceri Cernăuți caută și obțin în mod constant informații despre activitățile ilegale la granița de stat. Organizatorii unor
22:10
Expoziția „Stațiuni și odihnă ale bucovinenilor în secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea” a fost deschisă la Muzeul Etnografic Regional din
22:00
Zelenski despre discuția cu Trump și liderii Europei: Sper că suntem mai aproape de pace # Libertatea Cuvântului
Discuțiile de astăzi dintre liderii Ucrainei, Europei și SUA ar putea fi un pas mai aproape de încheierea războiului rusesc. Despre acest lucru
Ieri
11:10
Calendula Officinalis sau gălbenelele sunt celebre pentru proprietățile lor de a trata unele forme de cancer. Încă din antichitate sunt cunoscute pentru beneficiile
11:00
Și-a dat viața pentru Ucraina: a căzut pe front soldatul Andrii Gamal din Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Soldatul Andrii Gamal din Cernăuți și-a dat viața pentru Ucraina. El a fost absolvent al Gimnaziului nr. 17 din Cernăuți (fosta școală nr.
10:40
Președintele României, Nicușor Dan, va vizita Kievul în toamnă, la invitația lui Volodymyr Zelenski. România sprijină Ucraina în eforturile sale de a obține
Mai mult de 2 zile în urmă
18:40
Despre aceasta a informat agenția de știri ACC, cu referire la Centrul de presă al Detașamentului de grăniceri din Cernăuți. Un operator de
18:40
Pe 12 august 2025, în spațiul de tineret START din orașul Noua Suliță, a avut loc evenimentul „Tinerii știu cum!” în cadrul
18:40
Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, a comentat schimbul de teritorii în contextul încheierii războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei. În
18:30
În raionul Pokrovsk din regiunea Donețk au loc cele mai crâncene lupte de pe linia frontului ucraineano-rus. De rezultatele lor depinde mersul în
18:30
„Bine ați venit acasă” și „Vă mulțumim pentru independență” – cu astfel de pancarte, locuitorii comunității Vășcăuți l-au întâmpinat pe consăteanul lor, Serghii
18:30
Trei militari ai brigăzii 107 separate a Forțelor de Apărare Teritorială a Forțelor Armate ale Ucrainei au fost eliberați din captivitatea rusească. După
09:30
Federația Rusă a atacat infrastructura petrolieră și de gaze operată de Azerbaidjan în Ucraina. S-a întâmplat în perioada în care Azerbaidjanul și Armenia
09:20
Afinele aparțin familiei Ericaceae și se mai numesc și afene, asine sau pomușoare. Fructele sunt delicioase, hrănitoare și se folosesc în medicina naturistă.
09:00
Medicii Centrului Regional de Urgență Medicală și Medicină a Dezastrelor din Cernăuți au asistat la nașterea în mașina de ambulanță, comunică pe pagina
08:50
În iulie – două oscilații: ar putea avea loc un cutremur în regiunea Cernăuți? # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, în luna iulie, au fost înregistrate două cutremure. Primul cutremur a avut loc pe 13 iulie, în apropiere de localitatea
08:30
Trump a susținut un briefing în ajunul discuțiilor cu Putin: declarațiile cheie ale președintelui SUA # Libertatea Cuvântului
Donald Trump a vorbit despre posibilitatea păcii, rolul lui Zelenski în negocieri și așteptările de la procesul de negociere. În ajunul întâlnirii cu
11 august 2025
19:50
Artiștii de la Teatrul din Cernăuți a jucat o piesă de Fedkovyci la Casa-muzeu al scriitorului din Putila # Libertatea Cuvântului
Cu piesa „Portarul pecetluit”, actorii au adus un omagiu scriitorului, de ziua sa de naștere. Pe 8 august s-a născut renumitul scriitor bucovinean
19:40
În Bucovina, un câine de serviciu a ajutat la reținerea a patru infractori la granița cu România # Libertatea Cuvântului
Seara târziu, o patrulă de frontieră, în timp ce monitoriza o porțiune montană a graniței de stat cu România, a înregistrat deplasarea a
19:40
O fată de 14 ani a fost salvată din teritoriile ocupate: rușii intenționau să o ducă într-un orfelinat din Federația Rusă # Libertatea Cuvântului
În cadrul inițiativei Președintelui Ucrainei, Bring Kids Back UA, o fată de 14 ani, al cărei tată, un soldat ucrainean, a murit în
10:30
La 11 august se împlinesc trei ani de la intrarea în oastea celestă a lui Ruslan Moldovan, nouăsulițeanul care s-a întors din Italia
10:10
Pe 15 august, la Anchorage, Alaska, va avea loc prima discuție la vârf SUA–Rusia de la începutul invaziei. Kremlinul a confirmat. Trump a
09:50
Trei-fraţi-pătaţi, pentru detoxificare. Trei-fraţi-pătaţi, folosită sub formă de infuzie, are proprietăţi diuretice, depurative, de un real sprijin în caz de încetinire a tranzitului
09:00
Întreaga Comunitate Teritorială Mămăliga este în doliu. La 10 august, apărătorul Andrei Boclaci s-a întors acasă „pe scut”. Cu capetele plecate cu profundă
08:50
Un bucovinean, soldatul Petro Ciupryn, originar din satul Orșivți, a murit în războiul cu Rusia. Despre aceasta se menționează pe pagina de Facebook
08:40
Friedrich Merz: Problemele teritoriale trebuie discutate cu participarea Ucrainei și a Europei # Libertatea Cuvântului
Cancelarul german, Friedrich Merz, a subliniat că problemele teritoriale dintre Rusia și Ucraina nu pot fi rezolvate fără participarea Ucrainei și a Europei.
10 august 2025
18:20
În seara zilei de 9 august, pe teritoriul Muzeului de Arhitectură Populară sub cerul liber din Cernăuți, a avut loc spectacolul „Maruska” după
17:00
Numărul de decese în Cernăuți, în urma atacului cu rachete rusești asupra unui bloc de locuit din 12 iulie, a crescut la 5 persoane # Libertatea Cuvântului
Din păcate, astăzi, în spital, a decedat încă o victimă a bombardamentului inamic – Yaroslava Klypyci, în vârstă de 71 de ani, din
17:00
Letonia, cu sprijinul asociației „Tavi Draugi”, a transferat în Bucovina 16 autospeciale de pompieri pentru Serviciul de Stat pentru Situațiile de Urgență, a
10:20
Liderii țărilor UE cer „garanții de securitate fiabile și convingătoare” pentru Ucraina: declarație comună # Libertatea Cuvântului
Liderii țărilor Uniunii Europene și aliații cheie și-au exprimat sprijinul pentru eforturile diplomatice ale Președintelui SUA, Donald Trump, de a pune capăt ostilităților
10:20
Moment astrologic. Duminică, 10 august. Nativii Berbec termină un proiect important # Libertatea Cuvântului
Astăzi este o zi în care influențele astrologice aduc multă energie, dar și unele tensiuni. Cu Marte activ într-un semn de foc și
10:10
În regiunea Cernăuți locuiesc aproximativ 75 de mii de persoane strămutate din regiunile din prima linie a frontului # Libertatea Cuvântului
La 9 august curent încă 14 persoane din regiunile Donețk și Dnipropetrovsk au ajuns în regiunea Cernăuți. Regiunea Cernăuți continuă să ofere adăpost
10:00
În Ucraina, în a doua duminică a lunii august este marcată Ziua Constructorului. Reprezentanții acestei profesii construiesc locuințe și întreprinderi, creează infrastructură, asigură
09:40
Gospodăria de fermier „Gold Romi” din regiunea Cernăuți exportă cireșe în Polonia, România și Italia. Despre aceasta a povestit coproprietarul întreprinderii, Oleksandr Migalatiuk,
09:30
Administrația Președintelui SUA discută posibilitatea de a-l invita pe Volodymyr Zelenski în Alaska, unde este planificată o întâlnire între Donald Trump și dictatorul
9 august 2025
21:40
„Cu profundă tristețe și durere comunicăm despre o pierdere irecuperabilă – la 25 iulie a căzut cu moarte de erou apărătorul Ucrainei, locuitorul
21:20
WSJ: Ucraina și europenii au prezentat SUA propriul plan pentru negocieri cu Putin # Libertatea Cuvântului
Statele europene și Ucraina au răspuns „planului rusesc” de încetare a focului cu o contrapropunere, care, în opinia lor, ar trebui să devină
17:50
În ultimul timp despre artista poporului Sofia Rotaru se scrie și se vorbește foarte puțin. Chiar însăși legendara cântăreață păstrează mai mult tăcerea,
17:30
„Situația se mișcă foarte repede spre Rusia”: Fostul consilier al lui Trump a numit adevăratul scop al lui Putin # Libertatea Cuvântului
Nu este exclus ca, în urma acestei întâlniri, Washingtonul și Moscova să lase Kievul fără alegere, iar acest lucru este o lovitură pentru
17:10
După cum am comunicat anterior, la Zastavna, localitatea sa de baștină, a revenit recent militarul Myhailo Turețki, care a petrecut aproape doi ani
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.