Klaus Iohannis și soția, somați de ANAF să plătească aproape 1 milion de euro, încasați din închirierea unui imobil

Andrei Năstase, primul candidat independent înregistrat de CEC, va fi cu numărul 4 în buletinul de vot, la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Politicianul a prezentat 4 inițiative din primul pilon al proiectului său, care prevăd și micșorarea numărului de deputați din Legslativ de la 101 la 61, dar și a numărului de ministere. „Economisim astfel peste 10 miliarde de lei care vor merge direct la oameni, la educație, medicină, drumuri, salarii și pensii decente”, a punctat Năstase.