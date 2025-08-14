VIDEO // Campioana mondială Leonida Ciobu se pregătește pentru Mr. Olympia cu tehnologia ROBOspine de la Revivamed

09:30

Prima ședință de examinare a cererii de extrădare a lui Vlad Plahotniuc are loc astăzi la Curtea de Apel din Atena. Ședința are loc la trei săptămâni de cânt procurorii moldoveni au anunțat că au expediat solicitarea de extrădare. Totuși, autoritățile de la Chișinău au precizat, săptămâna trecută, că ședința de azi nu reprezintă ultima […]