Mai multe țări europene oferă Ucrainei 1,5 miliarde de dolari pentru arme americane: Anunțul lui Zelenski
Vocea Basarabiei, 14 august 2025 16:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina şi-a asigurat până acum 1,5 miliarde de dolari din partea aliaţilor săi europeni pentru achiziţia de arme americane, ca parte a unui mecanism despre care el spune că „întăreşte cu adevărat apărarea noastră", informează Reuters. „Până acum avem deja 1,5 miliarde de dolari promişi. Prin intermediul […]
• • •
VIDEO/ ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 14.08.2025, ora 14:00
Veste bună! Postul vamal Leova–Bumbăta va funcționa non-stop începând cu 15 august # Vocea Basarabiei
Începând cu 15 august 2025, ora 08:00, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va funcționa în regim 24/24 de ore, oferind participanților la trafic o nouă opțiune de traversare a frontierei în orice moment al zilei sau al nopții. Potrivit Serviciului Vamal decizia a fost luată de comun acord de autoritățile vamale și de frontieră din Republica […]
Nou tip de înșelăciune digitală: Instalarea unei aplicații vă poate goli contul bancar # Vocea Basarabiei
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații, avertizează populația despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea. Potrivit Poliției, victimele sunt contactate telefonic de persoane necunoscute care se prezintă drept „angajați ai companiilor de telecomunicații" […]
Pacienții oncologici nu mai trebuie să meargă la Chișinău pentru tratament: Ordin nou semnat de Ala Nemerenco # Vocea Basarabiei
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat semnarea unui ordin care va transforma fundamental modul în care este abordată patologia oncologică în Republica Moldova. Începând de astăzi, tratamentul chimioterapeutic va putea fi efectuat în spitalele raionale și la Spitalul Clinic Bălți, nu doar la Institutul Oncologic din Chișinău. Potrivit ministrei, această decizie are drept scop aducerea […]
Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii Republicii Moldova aflați în Spania sau care intenționează să călătorească în această țară despre existența unui val de căldură extremă care afectează întreaga peninsulă Iberică, inclusiv Insulele Canare. Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie din Spania (AEMET), canicula va persista până pe data de 18 august 2025, fiind însoțită de […]
1700 de euro pentru un post într-o instituție de drept din Moldova: Funcționar public, reținut de CNA # Vocea Basarabiei
Un funcționar public a fost reținut de ofițerii CNA, bănuit că ar fi pretins și primit o mită în valoare de 1700 de euro pentru facilitarea angajării unei persoane într-o instituție de drept. Potrivit materialelor urmăririi penale, bărbatul, originar din municipiul Chișinău, ar fi solicitat suma menționată în schimbul acordării de suport și pentru crearea […]
Noi detalii în cazul accidentului cumplit de la Cahul: Cei trei frați răniți, transferați la Chișinău. Șoferul Mercedesului, reținut # Vocea Basarabiei
Cei trei frați răniți în accidentul din raionul Cahul, în urma căruia și-au pierdut părinții, au fost aduși la Institutul Mamei și Copilului din Chișinău. Copiii de 5 și 10 ani sunt internați la Terapie intensivă, iar cel de 7 ani se tratează în Secția traumatologie. „Doi dintre copii, aflați în stare mai gravă, se […]
VIDEO/ ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 13.08.2025, ora 19:00
Summit Trump–Putin în Alaska: Discuții despre Ucraina și relațiile economice SUA–Rusia # Vocea Basarabiei
Președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, se vor întâlni vineri, 15 august, la ora locală 11:30 (22:30, ora României), în Alaska, în cadrul unui summit bilateral de maximă importanță. Potrivit consilierului de la Kremlin Iuri Ușakov, citat de Reuters, întâlnirea va începe cu o discuție față în față, la care vor […]
Guvernul lansează programul „+3000 pentru cariera ta” – sprijin financiar pentru tinerii angajați # Vocea Basarabiei
Guvernul Republicii Moldova a lansat astăzi, 14 august 2025, Programul național de sprijin pentru tinerii absolvenți, intitulat „+3000 pentru cariera ta". Evenimentul de lansare a avut loc la Universitatea Tehnică a Moldovei, în prezența oficialilor guvernamentali și a tinerilor. Programul prevede acordarea unei indemnizații lunare de 3.000 de lei, timp de 12 luni, pentru tinerii […]
Comisia Electorală Centrală (CEC) reamintește că astăzi, 14 august 2025, este ultima zi în care cetățenii Republicii Moldova din anumite state pot solicita votul prin corespondență pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Moldovenii cu drept de vot care se află în SUA, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda, Islanda, Japonia, Coreea de Sud, Australia și Noua Zeelandă […]
Summit tensionat în Alaska: Trump și Putin negociază un „schimb de teritorii”, în timp ce Ucraina refuză să cedeze pământul ocupat # Vocea Basarabiei
Toate privirile sunt îndreptate spre Alaska, unde vineri va avea loc un summit istoric între președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin – prima întâlnire directă dintre cei doi de la începutul invaziei ruse în Ucraina, în 2022. Discuțiile se anunță tensionate, mai ales după ce Trump a declarat că soluția propusă de […]
Rețea de droguri destructurată la Chișinău: droguri de 400.000 lei, distribuite prin Telegram și criptomonede # Vocea Basarabiei
Un grup criminal specializat în producerea și distribuirea drogurilor în proporții deosebit de mari a fost destructurat de Poliția Națională pe teritoriul municipiului Chișinău.Potrivit autorităților, membrii rețelei vindeau substanțele narcotice prin aplicații de mesagerie, inclusiv Telegram, și utilizau sisteme sofisticate de spălare a banilor – transferuri pe carduri bancare, plăți electronice și criptomonede. Valoarea estimativă […]
Frăția Moscovei // Minori, exploatați de partidele pro-ruse în scopuri politice. Schema pusă la cale de oamenii lui Tarlev și Furtună # Vocea Basarabiei
Minorii din R. Moldova sunt folosiți tot mai des de partidele pro-ruse în scopuri politice. După ce Partidul "Inima Moldovei" al Irinei Vlah a folosit persoane care nu au atins vârsta majoratului pentru a aduce, luna trecută, două sicrie în fața Președinției, alte două formațiuni afiliate Moscovei au fost observate folosind copii în campaniile lor, […]
Premieră medicală în Republica Moldova: Picior salvat de la amputație printr-o procedură inovatoare la IMU # Vocea Basarabiei
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău a realizat, în premieră națională, o intervenție chirurgicală de înaltă precizie care a salvat piciorul unui pacient de 69 de ani de la amputație. Este vorba despre prima aterectomie direcțională endovasculară percutană efectuată în Republica Moldova – o tehnică modernă și minim-invazivă, utilizată pentru tratarea arterelor blocate. Pacientul […]
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) a raportat o creștere îngrijorătoare a cazurilor de COVID-19 la nivel național. În ultima săptămână au fost înregistrate 248 de cazuri noi, comparativ cu 116 cazuri în săptămâna precedentă și 78 de cazuri acum două săptămâni. O atenție deosebită este acordată creșterii în rândul copiilor cu vârste între 0 […]
VIDEO/ ȘTIRI cu Natalia Catan, 13.08.2025, ora 17:00
În Rusia, apelurile prin Telegram și WhatsApp au fost parțial restricționate, a anunțat serviciul de presă al Roskomnadzor. „Vă informăm că, pentru a combate infractorii, în conformitate cu materialele furnizate de organele de drept, se iau măsuri de restricționare parțială a apelurilor prin aceste aplicații de mesagerie străine. Nu se introduc alte restricții privind funcționalitatea […]
Comisia Electorală Centrală (CEC), în cadrul ședinței de astăzi, a înregistrat Blocul Electoral „Blocul Unirea Națiunii" pentru participare la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, constituit din Partidul Politic Partidul Reîntregirii Naționale „ACASĂ" și Partidul Național Liberal, precum și a fost înregistrat simbolul electoral al blocului. Partidele politice din componența Blocului Electoral „Blocul Unirea Națiunii" nu au […]
NOI DETALII de la Procuratură privind extrădarea lui Plahotniuc: Decizia finală, în mâinile Ministerului Justiției din Grecia # Vocea Basarabiei
Procuratura Generală a Republicii Moldova a oferit astăzi, 13 august 2025, noi informații oficiale privind procesul de extrădare al fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Potrivit instituției, Curtea de Apel din Atena (Republica Elenă) a emis o opinie favorabilă extrădării lui Plahotniuc, în baza primei cereri transmise de autoritățile moldovenești pe 24 iulie 2025. […]
Olesea Stamate, înregistrată oficial ca independentă: „Lupta pentru dreptate și pentru oamenii țării noastre continuă” # Vocea Basarabiei
Olesea Stamate a anunțat, într-o postare publică, că a fost înregistrată oficial de către Comisia Electorală Centrală (CEC) în calitate de candidat independent la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Mesajul său este adresat atât celor care o susțin, cât și celor dezamăgiți de actualele formațiuni politice. „Am ajuns până la această etapă împreună […]
VIDEO/ Un jurnalist român solicită retragerea cetățeniei române fostului premier Ion Chicu: Vezi ce declarații a făcut politicianul # Vocea Basarabiei
Jurnalistul și analistul politic Mihai Isac pune sub lupă recentele declarații ale fostului premier al Republicii Moldova, Ion Chicu, pe care le califică drept profund ostile și ofensatoare la adresa României și a instituțiilor sale. Într-un mesaj public, Isac își exprimă surprinderea față de ceea ce numește „românofobie" și un deosebit dispreț venind din partea […]
Procurorul Ghenadie Epure, amenințat cu moartea: CSP cere măsuri urgente de protecție # Vocea Basarabiei
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a reacționat dur după ce procurorul Ghenadie Epure a fost amenințat cu moartea prin mesaje scrise și video, ca urmare a activității sale în instrumentarea unor cauze penale ce vizează politicieni și formațiuni politice. CSP califică aceste acțiuni drept o tentativă gravă de intimidare a acuzatorilor de stat și cere […]
Armata rusă continuă avansul în estul Ucrainei: Soldații lui Putin ar fi cucerit încă două localități # Vocea Basarabiei
Rusia a anunţat, miercuri, cucerirea a două localităţi din estul Ucrainei, într-un sector strategic în care trupele Moscovei au avansat rapid în ultimele zile, relatează AFP. Ministerul rus al Apărării a declarat într-un comunicat că unităţile sale au preluat controlul asupra localităţilor Nikanorivka şi Suvorove, situate la sud-vest de oraşul-garnizoană Dobropilia, în regiunea Doneţk. Aceste […]
VIDEO/ ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 13.08.2025, ora 14:00
VIDEO/ Plantație de cânepă, descoperită la Șipoteni: Bărbat de 43 de ani, cercetat penal # Vocea Basarabiei
Un bărbat de 43 de ani din satul Șipoteni, este cercetat penal de către polițiștii și procurorii din Hâncești, fiind suspectat de circulația ilegală a drogurilor. Acesta este bănuit că ar fi semănat și cultivat, în gospodăria proprie, plante de cânepă cu efect psihotrop, în cantități mari. În urma percheziției efectuate la domiciliul său, oamenii […]
Funcția de procuror general, aproape de a fi ocupată: Interviul decisiv, săptămâna viitoare # Vocea Basarabiei
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a admis oficial, în ședința din 13 august 2025, dosarele celor doi candidați înscriși în cursa pentru funcția de procuror general al Republicii Moldova. Este vorba despre Alexandru Machidon, actualul procuror general interimar,
AUDIO/ Plahotniuc, primul mesaj audio din Grecia: „Vreau să revin acasă pentru a-mi continua activitatea politică” # Vocea Basarabiei
Vlad Plahotniuc a transmis primul său mesaj audio din detenția din Grecia, confirmând autenticitatea postărilor recente de pe rețelele de socializare și anunțând că intenționează să revină în Republica Moldova nu doar pentru a se prezenta în fața justiției, ci și pentru a relua activitatea politică. Mesajul audio, transmis cel mai probabil prin intermediul avocaților, […] Articolul AUDIO/ Plahotniuc, primul mesaj audio din Grecia: „Vreau să revin acasă pentru a-mi continua activitatea politică” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat deschiderea contului electoral de campanie pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Formațiunea îndeamnă cetățenii să contribuie financiar pentru susținerea campaniei „PAS UE2028”, care promovează aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Într-un mesaj public, PAS face apel la solidaritate și implicare, menționând că „mașinăria de propagandă și război […] Articolul Fiecare leu contează: PAS cere sprijin financiar pentru campania electorală apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul VIDEO/ ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 12.08.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
VIDEO/ DETALII privind accidentul de la Cahul: Soț și soție morți pe loc, iar cei trei copiii ai lor, internați la spital # Vocea Basarabiei
Un grav accident rutier s-a produs ieri, în satul Burlăceni din raionul Cahul. Potrivit Poliției, impactul s-a produs din cauza vitezei, între un Mercedes înmatriculat în alt stat și un Volkswagen. În urma coliziunii, cinci persoane din Volkswagen au rămas blocate în interior. La fața locului au intervenit echipaje ale poliției, ambulanței și salvatorilor pentru […] Articolul VIDEO/ DETALII privind accidentul de la Cahul: Soț și soție morți pe loc, iar cei trei copiii ai lor, internați la spital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc ar urma să fie extrădat în Republica Moldova, potrivit deciziei luate astăzi, 13 august 2025, de Curtea de Apel din Atena. Totuși, hotărârea nu este definitivă – decizia finală aparține Ministerului Justiției al Greciei, care va valida sau respinge extrădarea, transmite TV8. Deși extrădarea a fost aprobată de instanță, toate bunurile […] Articolul Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Patru membri ai grupărilor „Kitaeț” și „Makena”, reținuți pentru șantaj și estorcare de bani # Vocea Basarabiei
Poliția Națională a anunțat reținerea a patru membri activi ai organizațiilor criminale „Kitaeț” și „Makena”, acuzați de șantaj și estorcare de bani. Suspecții ar fi pretins 5.000 de euro de la un bărbat de 29 de ani, invocând o datorie fictivă, și ar fi recurs la amenințări cu violență fizică, atât asupra victimei, cât și […] Articolul Patru membri ai grupărilor „Kitaeț” și „Makena”, reținuți pentru șantaj și estorcare de bani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Peste 440 de canale TikTok, acuzate de dezinformare, au fost propuse pentru blocare de autoritățile din Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Inspectoratul General al Poliției, în colaborare cu ANRCETI și Serviciul de Informații și Securitate, a solicitat oficial blocarea a 443 de canale TikTok, acuzate că difuzau informații false cu potențial de destabilizare a situației din Republica Moldova. Potrivit unui comunicat transmis de IGP, canalele respective, care adună peste un milion de urmăritori, promovau dezinformări legate […] Articolul Peste 440 de canale TikTok, acuzate de dezinformare, au fost propuse pentru blocare de autoritățile din Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Arhitectul orașului Comrat este bănuit că ar fi pretins și primit bani pentru eliberarea unei autorizații de construire. Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu Procuratura Cahul, au efectuat percheziții în dimineața zilei de 13 august 2025, în cadrul unui dosar penal inițiat în baza unui denunț. Potrivit autorităților, bărbatul ar fi solicitat mijloace […] Articolul Arhitectul-șef al orașului Comrat, reținut de CNA într-un dosar de corupție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Poliția cere Primăriei Chișinău să nu autorizeze protestul anunțat de Ilan Șor pe 16 august # Vocea Basarabiei
Poliția Națională a Republicii Moldova solicită oficial Primăriei Chișinău să nu autorizeze protestul planificat pentru 16 august 2025 de către fugarul Ilan Șor. Potrivit autorităților, protestul ar fi finanțat ilegal prin plăți directe către participanți și are ca scop destabilizarea social-politică a țării. Inspectoratul Național de Investigații (INI) susține că acțiunea „nu poate fi considerată […] Articolul Poliția cere Primăriei Chișinău să nu autorizeze protestul anunțat de Ilan Șor pe 16 august apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Vladimir Plahotniuc, adus azi în fața magistraților din Atena; Curtea de Apel examinează cererea de extrădare înaintată de Republica Moldova # Vocea Basarabiei
Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc va fi prezentat astăzi, 13 august 2025, în fața judecătorilor Curții de Apel din Atena, care urmează să examineze cererea de extrădare depusă de autoritățile Republicii Moldova. Informația a fost confirmată de Procuratura Generală, care subliniază că această ședință reprezintă o etapă importantă, dar nu una finală, în cadrul procedurii. După […] Articolul Vladimir Plahotniuc, adus azi în fața magistraților din Atena; Curtea de Apel examinează cererea de extrădare înaintată de Republica Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Parlamentul se va întruni duminică, 17 august, într-o sesiune specială pentru depunerea jurământului de către judecătorii Curții Constituționale # Vocea Basarabiei
Duminică, 17 august 2025, Parlamentul Republicii Moldova va fi convocat într-o sesiune specială, în cadrul căreia va avea loc ceremonia oficială de depunere a jurământului de către noii judecători ai Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut aseară de președintele Legislativului, Igor Grosu, printr-o postare pe rețelele de socializare. „Duminică, 17 august, Parlamentul se va reuni […] Articolul Parlamentul se va întruni duminică, 17 august, într-o sesiune specială pentru depunerea jurământului de către judecătorii Curții Constituționale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Lucrările la Linia Electrică Vulcănești–Chișinău avansează rapid: Peste 93% din fundații, finalizate # Vocea Basarabiei
Lucrările la Linia Electrică Aeriană (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău înregistrează progrese semnificative, potrivit unui anunț al Ministerului Energiei. Până în prezent, au fost finalizate peste 475 de fundații pentru piloni, reprezentând peste 93% din totalul planificat, și au fost asamblați 395 de piloni, dintre care peste 330 au fost deja montați. Totodată, au fost […] Articolul Lucrările la Linia Electrică Vulcănești–Chișinău avansează rapid: Peste 93% din fundații, finalizate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Cinci persoane au fost rănite, printre care trei copii, după ce două automobile s-au ciocnit frontal în raionul Cahul, susțin sursele PulsMedia.MD. Din imaginile publicate de presa locală de la fața locului se vede că impactul a fost unul destul de violent, iar unul dintre automobile a s-a răsutrnat. La fața locului au intervenit ambulanțe, […] Articolul VIDEO/ Grav accident la Cahul: Cinci răniți, printre care trei copii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu Natalia Catan, 12.08.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Blocul „ÎMPREUNĂ” intră în cursa electorală: Lista cu 59 de candidați, depusă la CEC # Vocea Basarabiei
Comisia Electorală Centrală (CEC) a anunțat că a recepționat, în cursul zilei de luni, cererea de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea Blocului Electoral „ÎMPREUNĂ”. Lista conține 59 de candidați, iar blocul a fost înscris provizoriu pe poziția a 13-a în buletinul de vot, conform tragerii […] Articolul Blocul „ÎMPREUNĂ” intră în cursa electorală: Lista cu 59 de candidați, depusă la CEC apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Moștenirea lui Platon, scoasă la licitație: Statul vinde 80% din Moldasig pentru 138 milioane lei # Vocea Basarabiei
Republica Moldova scoate la vânzare 480.000 de acțiuni nou-emise ale companiei de asigurări „MOLDASIG” S.A., reprezentând 80% din capitalul social, evaluate la 138,81 milioane de lei. Pachetul va fi licitat cu strigare pe piața reglementată în perioada 25–26 august 2025, cu scopul atragerii unui investitor strategic și obținerii unui preț avantajos pentru stat, scrie bani.md. Acțiunile […] Articolul Moștenirea lui Platon, scoasă la licitație: Statul vinde 80% din Moldasig pentru 138 milioane lei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Inspectoratul Național de Investigații solicită primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, să nu autorizeze protestul planificat de Ilan Șor, recunoscut oficial drept lider al unei organizații criminale. „Șor organizează și finanțează acest protest prin plata directă a participanților, promovând un demers ilegal care sfidează legislația în vigoare și regulile de ordine publică. Acțiunea condusă de Șor […] Articolul Poliția cere Primăriei Chișinău să nu autorizeze protestul organizat de Ilan Șor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ucraina „e gata să cedeze teritorii”, pentru a pune capăt războiului: Dezvăluiri din discuțiile purtate de Zelenski cu europenii # Vocea Basarabiei
Kievul este dispus să permită o înghețare a liniei frontului pe pozițiile actuale pentru a încheia un armistițiu, dar nu este de acord să cedeze și zonele pe care le controlează în Donețk, scrie cotidianul britanic The Daily Telegraph. Ucraina ar putea accepta să încheie un armistițiu și să cedeze – de facto – teritoriile […] Articolul Ucraina „e gata să cedeze teritorii”, pentru a pune capăt războiului: Dezvăluiri din discuțiile purtate de Zelenski cu europenii apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul VIDEO/ ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 12.08.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
CEC a lansat Centrul de Apel pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Vocea Basarabiei
Cetățenii cu drept de vot pot obține informații despre procesul de organizare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apelând Centrul de Apel, cu numărul unic de telefon (+373) 22 880101. Centrul va funcționa până pe 29 septembrie 2025. Pe durata acestei perioade, operatorii Centrului de Apel vor oferi sprijin persoanelor responsabile de gestionarea listelor electorale din cadrul autorităților publice locale, […] Articolul CEC a lansat Centrul de Apel pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Parlamentul European avertizează înainte de summitul Putin-Trump: „Nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără Kiev” # Vocea Basarabiei
Parlamentul European a lansat un avertisment: nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără participarea deplină a conducerii alese democratic a acestei țări. Precizările se regăsesc într-o declaraţie comună semnată de mai mulţi membri ai Parlamentului European și postată luni pe pagina web a legislativului european. „Luând notă de întâlnirea planificată între preşedintele SUA […] Articolul Parlamentul European avertizează înainte de summitul Putin-Trump: „Nicio pace în Ucraina nu poate fi negociată fără Kiev” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Vacanță transformată în coșmar în Italia: Un copil de 4 ani din R. Moldova, mort după ce a rămas blocat în mașină # Vocea Basarabiei
Un copil de 4 ani din R. Moldova a murit din cauza unui șoc termic după ce a rămas blocat într-un automobil lăsat sub soare. Tragedia s-a produs la Olmedo, în nord-vestul insulei italiene Sardinia. Potrivit presei apenine, familia băiatului a venit în Italia în vacanță. Săptămâna trecută, profitând de neatenția părinților, copilul a ieșit […] Articolul Vacanță transformată în coșmar în Italia: Un copil de 4 ani din R. Moldova, mort după ce a rămas blocat în mașină apare prima dată în Vocea Basarabiei.
