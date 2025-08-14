Protestele antiguvernamentale au izbucnit, din nou, în Serbia, soldate cu zeci de răniți. Manifestațiile au avut loc în mai multe orașe
Ziarul de Garda, 14 august 2025 16:30
Peste 60 de civili și 16 polițiști au fost răniți în urma intensificării protestelor antiguvernamentale din Serbia, împotriva Partidului Progresist Sârb (SPP), aflat la guvernare, scrie The Moscow Times. Protestele intitulate „Serbia, trezește-te!” au avut loc în zeci de orașe sârbe (Niș, Çaçak, Smederevo etc.), principalele evenimente având loc în capitala Belgrad, și în al...
• • •
Acum 5 minute
16:40
LIVE TEXT/ Lista prealabilă a reprezentanților delegației americane la negocierile din Alaska. A 1268-a zi de război în Ucraina # Ziarul de Garda
UPDATE 16:40 S-a aflat în prealabil cine va reprezenta delegația americană la negocierile din Alaska, transmite Unian. Astfel, din delegație fac parte: UPDATE 16:30 Ucraina ar fi atacat pentru a cincea oară în decurs de 24 de ore clădirea guvernării regiunii Belgorod. În urma atacului cu drone, ferestrele clădirii au fost sparte și fațada a...
16:40
Putin sugerează că Rusia și SUA ar putea ajunge la un acord privind controlul armelor nucleare # Ziarul de Garda
Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, 14 august, că administrația americană depune „eforturi sincere” pentru a rezolva conflictul din Ucraina și a sugerat că Moscova și Washingtonul ar putea ajunge la un acord privind controlul armelor nucleare, scrie Reuters. Vorbind la o întâlnire a Kremlinului cu cei mai înalți oficiali militari și civili ai...
Acum 10 minute
16:30
Acum 30 minute
16:20
Spitalul Raional Soroca, dotat cu echipamente medicale noi în valoare de aproape 3 milioane de lei, cu ajutorul SUA # Ziarul de Garda
Spitalul Raional Soroca a fost dotat cu echipamente medicale noi și consumabile. Oferită de Organizația Internațională pentru Migrație (OIM) în cadrul unui proiect finanțat de Guvernul SUA, donația, în valoare de 2,7 milioane de lei, este formată din consumabile avansate pentru îngrijirea de urgență a pacienților în stare critică. Printre articole se numără un set...
16:10
Începând cu 15 august, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va funcționa în regim 24/24 de ore, după doi ani de la deschidere # Ziarul de Garda
Începând de mâine, 15 august, ora 08:00, postul vamal de frontieră Leova–Bumbăta va funcționa în regim 24/24 de ore, anunță Serviciul Vamal (SV). Anterior, postul vamal funcționa până la ora 20:00. SV scrie că decizia a fost luată de comun acord de autoritățile vamale și de frontieră din R. Moldova și România, pentru a spori...
16:10
ZdGust.md | Din ce țări importă și spre ce destinații exportă R. Moldova înghețata? # Ziarul de Garda
Biroul Național de Statistică (BNS) a publicat mai multe infografice care dezvăluie date esențiale despre evoluția producției, exportului și importului de înghețată în Republica Moldova în perioada 2020–2024. Mai multe detalii pe ZdGust.md.
Acum o oră
16:00
LIVE TEXT/ Zelenski și Starmer, întrevedere înainte de summitul de la Alaska. A 1268-a zi de război în Ucraina # Ziarul de Garda
UPDATE 15:53 Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a avut o întrevedere cu prim-ministruul Regatului Unit, Keir Starmer. Cei doi au discutat despre așteptările pentru întâlnirea din Alaska și posibilele perspective, dar și despre garanțiile de securitate care pot face pacea cu adevărat durabilă dacă Statele Unite reușesc „să preseze Rusia să oprească uciderile și să se...
15:50
15:40
O nouă metodă de înșelăciune: infractorii pot obține acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate deja în telefon # Ziarul de Garda
A fost depistat un nou tip de fraudă telefonică ce vizeză aplicațiile bancare. Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al INI, avertizează cetățenii despre apariția unei noi metode de înșelăciune, prin care infractorii obțin acces de la distanță la telefoanele mobile și la aplicațiile bancare instalate pe acestea, a anunțat joi, 14 august, Inspectoratul General al...
Acum 2 ore
15:30
Noul proiect de lege cu privire la avocatură, discutat de Ministerul Justiției și Uniunea Avocaților, după greva generală # Ziarul de Garda
După decizia președintei R. Moldova, Maia Sandu de a nu promulga legea cu privire la avocatură, votată în Parlament și care a provocat o grevă generală a avocaților, Ministerul Justiției și Uniunea Avocaților continuă discuțiile cu privire la noul proiect de lege. Astăzi, 14 august, conform comunicatului de presă al ministerului, a avut loc o...
15:20
LIVE TEXT/ Peste 80 de ucraineni au fost întorși acasă din captivitatea rusească. A 1268-a zi de război în Ucraina # Ziarul de Garda
UPDATE 15:11 Zelenski a anunțat despre un nou schimb de 84 de persoane, atât personal militar, cât și civili, între Ucraina și Federația Rusă. Aproape toți au nevoie de îngrijiri medicale și de reabilitare semnificativă, potrivit președintelui ucrainean. „Printre civilii eliberați astăzi se află cei care au fost reținuți de ruși din 2014, 2016 și...
15:20
Instanța e de partea lui Trump: Curtea de Apel permite reducerea masivă a ajutoarelor externe # Ziarul de Garda
Curtea de Apel din Washington a anulat blocajul impus de o instanță inferioară, permițând administrației Trump să reducă miliarde din finanțarea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID), potrivit ABC News. Agenția este responsabilă cu administrarea programelor de ajutor extern civil, finanțând proiecte de dezvoltare, asistență umanitară și sprijin economic în peste 100 de țări. „Curtea districtuală...
15:10
Elevii din stânga Nistrului — incluși sau nu — în ajutorul de stat de 1000 de lei? # Ziarul de Garda
Circa 297.000 de elevi din clasele I–IX vor primi un ajutor financiar unic de 1000 de lei pentru pregătirea noului an școlar. Sprijinul, oferit automat de Casa Națională de Asigurări Sociale, se acordă părinților sau tutorilor copiilor și poate fi ridicat până pe 26 decembrie 2025. În continuare, vă prezentăm cine are dreptul la suportul...
15:10
Forțele israeliene au demolat peste noapte case în zonele estice ale orașului Gaza, ucigând cel puțin 11 persoane în focurile aeriene și de tancuri, au declarat autoritățile sanitare locale, în timp ce gruparea islamistă palestiniană Hamas le-a spus mediatorilor că este pregătită să reia discuțiile de încetare a focului, scrie Reuters. Locuitorii și medicii au...
15:00
În următoarea săptămână se prevede un pericol excepțional de incendii de vegetație. Recomandările IGSU # Ziarul de Garda
În perioada 15–21 august 2025, se prevede un pericol excepțional de incendiu cu caracter natural, conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență într-un comunicat de presă atenționează cetățenii să fie prudenți și vine cu o serie de recomandări pentru a reduce riscurile de a produce un incendiu...
14:50
TV8/ Biserica din Grinăuți: Predică „politică” de 3 ore, susținută de un preot promotor al falsurilor despre Covid-19 și invazia din Ucraina # Ziarul de Garda
Ieri, 13 august, altarul bisericii din Grinăuți s-a transformat în tribună politică. Serghei Ivanov, parohul din Vărzărești, cunoscut opiniei publice drept promotor de falsuri, a ținut predică timp de 3 ore enoriașilor adunați acolo, în care a declarat că R. Moldova ar fi un stat eșuat, în care nu s-ar respecta drepturile omului, criticând conducerea...
14:40
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Spaniei sau care intenționează să călătorească ori să tranziteze această țară despre existența unui val de căldură extrem, care afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare. Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie a Spaniei (AEMET), canicula va persista până la 18 august 2025. „Temperaturile foarte ridicate,...
Acum 4 ore
14:20
Funcționar public reținut de CNA pentru o mită de 1700 de euro pentru a ajuta la angajarea unei persoane într-o instituție de drept # Ziarul de Garda
Un funcționar public a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit că ar fi primit o mită în valoare de 1700 de euro pentru facilitarea angajării unei persoane într-o instituție de drept, se arată în comunicatul de presă al Centrului Național Anticorupție (CNA). Potrivit materialelor urmăririi penale, bărbatul, originar din municipiul Chișinău, ar fi...
14:00
Date BNM: Prețul mediu pentru o locuință în Chișinău ajunge la circa 107 mii de euro. „Accesul populației la locuințe din surse proprii este tot mai redus” # Ziarul de Garda
Prețul mediu pentru o locuință în Chișinău a urcat la 107 mii de euro în trimestrul II al acestui an, în creștere cu circa 2500 de euro față de primele trei luni din 2025, potrivit indicelui prețului bunurilor imobile rezidențiale (RPPI) publicat de Banca Națională a Moldovei (BNM), scrie Mold-street. BNM avertizează că accesul populației la...
13:30
Un bărbat în vârstă de 34 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat săvârșit cu deosebită cruzime, a fost trimis pe banca acuzaților, a informat joi, 14 august, Procuratura Generală (PG). Potrivit probatoriului, pe 8 iunie 2025, în timp ce se afla la domiciliul său din municipiul Bălți, învinuitul a consumat băuturi alcoolice împreună cu...
13:20
LIVE TEXT/ O rafinărie de petrol din Volgograd, atacată de armata ucraineană. A 1268-a zi de război în Ucraina # Ziarul de Garda
UPDATE 13:14 În noaptea de 14 august, dronele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol LLC „Lukoil” din regiunea Volgograd, Federația Rusă, a anunțat Statul Major General al Armatei Ucrainene. Impactul dronelor de luptă a provocat incendii puternice. Consecințele detaliate sunt în curs de clarificare. Rafinăria de petrol din Volgograd este cel mai mare producător...
13:10
Doi jurnaliști ZdG, martori în dosarul condamnării bașcanei Guțul. Instanța: „Au comunicat circumstanțe importante, invocate în actul de învinuire” # Ziarul de Garda
Reporterii ZdG, Natalia Zaharescu și Vasile Ursachi, au figurat printre martorii acuzării în dosarul în care bașcana Evghenia Guțul a fost condamnată la șapte ani de închisoare cu executare. Jurnaliștii au relatat despre investigația „Protestatari în chirie”, publicată de ZdG în septembrie 2022, care a arătat cum persoanele care participau la „protestele” fostului Partid „Șor”...
13:00
Ora și formatul summitului din Alaska: Trump și Putin se vor întâlni, mai întâi, însoțiți doar de traducători # Ziarul de Garda
Oficialii de la Moscova au anunțat că cei doi lideri vor discuta nu numai despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina, dar și despre „enormul potențial neexploatat” al relațiilor economice, scrie Reuters. Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska vineri de la ora locală 11.30 (22.30 ora R. Moldova), a anunțat joi Iuri...
Acum 6 ore
12:30
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani în R. Moldova, anunță Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) într-un comunicat. Oficialii au trecut în revistă principalele evoluții care au marcat...
12:20
Ministra a semnat ordinul: pacienții vor putea face tratamentul chimioterapeutic în spitalele raionale și în SC Bălți, nu doar în Chișinău # Ziarul de Garda
Începând de joi, 14 august, va fi organizat și desfășurat tratamentului chimioterapeutic în cadrul spitalelor raionale și Spitalul Clinic Bălți. Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a semnat un ordin în acest sens„care va schimba enorm abordarea patologiei oncologice”. „Aducem aceste tratamente, care nu sunt atât de complicate ca administrare, mai aproape de pacienți, de locul lor...
11:50
Rusia a anunţat restricţii privind apelurile prin aplicaţiile de mesagerie WhatsApp şi Telegram, susţinând că acest lucru este necesar pentru combaterea criminalităţii, relatează presa de stat. „Pentru a combate infractorii, se iau măsuri pentru a restricţiona parţial apelurile către aceste aplicaţii de mesagerie străine (WhatsApp şi Telegram)”, a declarat Roskomnadzor, organismul de supraveghere a comunicaţiilor,...
11:30
Tortură, influență externă asupra presei și detenții arbitrare în stânga Nistrului: Departamentul de Stat al SUA, raport privind respectarea drepturilor omului în R. Moldova # Ziarul de Garda
Pe 13 august, Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în R. Moldova. Potrivit documentului, situația în regiunea transnistreană este „foarte gravă”, potrivit Asociației Promo-LEX. Departamentul de Stat al SUA a identificat mai multe probleme. Cazuri credibile de tortură și rele tratamente continuă să fie raportate, mai ales în...
11:20
După șapte ani, un primar, un medic legist și alte două persoane au fost reținute pentru un omor comis în 2018. Corpul neînsuflețit al victimei a fost deshumat # Ziarul de Garda
Un omor, comis în 2018 este investigat de Inspectoratul Național de Investigații (INI) după ce rudele victimei abia acum s-au adresat instituțiilor de drept și au comunicat mai multe detalii, urmând reținerea a patru persoane, anunță joi, 14 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit IGP, cazul a avut loc acum 7 ani, într-o localitate...
11:00
10:50
Trump îi va oferi lui Putin minerale rare din teritoriile ucrainene ocupate în prezent de Rusia în schimbul păcii, potrivit The Telegraph # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, va ajunge vineri, 15 august, la întâlnirea cu omologul său rus, Vladimir Putin, „înarmat” cu o serie de oportunități de a câștiga bani pentru Putin, pentru a-l stimula să pună capăt războiului din Ucraina, scrie The Telegraph. Printre acestea se numără deschiderea resurselor naturale ale Alaskăi către Moscova și ridicarea unor...
10:40
O administratoare a unei agenții de turism a mințit mai multe persoane cu oferte avantajoase de vacanță, cauzând un prejudiciu de 1,8 milioane de lei # Ziarul de Garda
O femeie în vârstă de 41 de ani a fost plasă în arest preventiv pentru 30 de zile, învinuită de comiterea infracțiunii de escrocherie, anunț joi, 14 august, Procuratura Generală (PG). Potrivit probatoriului acumulat, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, femeia, în calitate de administrator al unei agenții de turism din Chișinău a înșelat...
Acum 8 ore
10:20
Atenție: Astăzi este ULTIMA ZI pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență # Ziarul de Garda
Astăzi, 14 august, este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență, anunță reprezentanții Comisiei Electorale Centrale (CEC), printr-un comunicat de presă. Astfel, cetățenii R. Moldova cu drept de vot care, în perioada votării la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului...
10:20
Temperaturile ridicate se mențin în următoarele zile în sudul țării și în regiunea transnistreană. În acest sens, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un nou cod galben de caniculă. Potrivit meteorologilor, pe 14 februarie, în zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33°C. În plus, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis...
10:20
09:50
Aliații europeni i-au expus lui Trump 5 condiții pentru un acord de pace: Nerecunoașterea ocupației ruse – una dintre clauze # Ziarul de Garda
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că liderii europeni au prezentat, în cadrul convorbirii telefonice purtate miercuri cu președintele american Donald Trump, condițiile pentru un armistițiu în Ucraina care să protejeze interesele lor de securitate, relatează Reuters. Lideri europeni, inclusiv președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, au participat la apelul cu Trump pentru a influența întâlnirea acestuia, programată...
09:40
LIVE TEXT/ În regiunea Harkiv, o persoană a murit și alta a fost rănită în urma atacurilor rusești. Polițiștii documentează consecințele crimelor de război. A 1268-a zi de război în Ucraina # Ziarul de Garda
UPDATE 09:30 În ultimele 24 de ore, armata rusă a tras asupra regiunilor Harkiv și Kupiansk cu drone FPV și UAV împotriva populației civile, informează Poliția Națională a Ucrainei. Pe 13 august, armata rusă a bombardat satul Kivșarivka. Un localnic a suferit leziuni incompatibile cu viața și a murit în ambulanță. De asemenea, militarii ruși...
08:40
Numărul civililor uciși și răniți în Ucraina atinge în iulie 2025 cel mai ridicat nivel lunar din ultimii trei ani, raportează ONU # Ziarul de Garda
În luna iulie a anului 2025, potrivit estimărilor Organizației Națiunilor Unite (ONU), în Ucraina, în urma acțiunilor militare, au murit 286 de civili și au fost răniți 1 388. Astfel, numărul victimelor din iulie a fost cel mai mare din mai 2022, depășind și cel din iunie 2025. „Pentru a doua lună consecutivă, numărul victimelor...
Acum 24 ore
22:10
LIVE TEXT/ Germania promite 500 de milioane de dolari pentru furnizarea de arme americane către Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1267 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Germania va contribui cu 500 de milioane de dolari la o inițiativă NATO de furnizare a armelor fabricate în SUA, extrem de necesare Ucrainei, a anunțat alianța pe 13 august, scrie presa ucraineană. Sprijinul va veni prin intermediul mecanismului NATO privind Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina (PURL), care coordonează finanțarea pentru cele mai urgente...
21:50
Incendiile de vegetație au distrus sate din Grecia pentru a doua zi, mii de oameni au fost evacuați # Ziarul de Garda
Pompierii s-au luptat miercuri, 13 august, cu mai multe incendii de vegetație în Grecia, inclusiv incendii care amenință sate și orașe din apropierea orașului Patras, din vestul țării, și pe două insule turistice. Incendiile au mistuit case, ferme și fabrici și au determinat evacuarea a mii de locuitori și turiști începând de marți, scrie Reuters. Zeci de...
21:20
George Simion a declarat că R. Moldova este un stat artificial și pledează pentru reunirea cu România # Ziarul de Garda
Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a pledat miercuri, 13 august, pentru „reunirea R. Moldova cu România”, pe care a descris-o drept „o soluție normală, din punct de vedere istoric, identitar și geopolitic”, scrie Agerpres. „Poziția noastră, a AUR, (…) este că R. Moldova este un stat artificial care nu poate asigura securitate și...
20:40
40 de profesori de limba română din diaspora vor fi instruiți în cadrul Programului de formare a profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei # Ziarul de Garda
Programul de formare a profesorilor din Centrele Educațioanle ale Diasporei a fost lansat miercuri, 13 august, de Biroul Relații cu diaspora (BRD) și Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM). Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), inițiativa urmărește sprijinirea cadrelor didactice din aceste centre în promovarea limbii române și a identității culturale a R....
20:10
LIVE TEXT/ Liderii europeni sunt optimiști că Trump i-a ascultat în legătură cu cererea de încetare a focului din partea Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1267 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:55 Liderii Germaniei și Franței s-au arătat în general optimisți când Donald Trump va acorda prioritate unui armistițiu cu Ucraina și nu va negocia cedarea de teritorii Rusiei, în cadrul discuțiilor sale de vineri cu Vladimir Putin, scrie POLITICO. Vorbind după o întâlnire virtuală de miercuri, 13 august, oficialii europeni au declarat că președintele...
19:50
Centrul de Politici și Reforme/ IGP vs primarul: Cine, cum și în ce caz poate opri protestele lui Șor? # Ziarul de Garda
În conflictul dintre Inspectoratul General al Poliției (IGP) și Primăria Chișinău despre cine poate și nu poate interzice protestul anunțat de Șor începând cu sâmbăta asta, nu au dreptate nici unii, nici alții. Primăria nu poate, așa cum insistă IGP, autoriza sau interzice proteste. În același timp, primarul (se) înșeală când zice că nu poate...
19:40
19:00
Decizie irevocabilă: CSJ a respins cererea în judecată împotriva Comisiei Pre-Vetting depusă de magistratul Victor Sandu # Ziarul de Garda
Magistratul și președintele Asociației Judecătorilor din R. Moldova Victor Sandu pierde la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) litigiul cu Comisia Pre-Vetting, după ce nu a promovat de două ori evaluarea integrității. Cererea de judecată depusă de Sandu împotriva Comisiei Pre-Vetting, pentru a anula decizia „cu privire la evaluarea reluată a lui Victor Sandu, candidat la...
18:40
Citiți joi în ZdG: Plahotniuc revine… în cătușe și Peste 100 de judecători și procurori au plecat din sistem # Ziarul de Garda
Oligarhul Vladimir Plahotniuc revine în R. Moldova, potrivit deciziei Curții de Apel din Atena, care a hotărât miercuri, 13 august, extrădarea fostului lider al PD. Mai multe detalii despre (re)lansarea oamenilor lui Plahotniuc în politică, după apelul lansat de acesta către foștii săi colegi de a se regrupa pentru a se implica în viața politică...
18:00
După decizia Curții de Apel de la Atena în privința extrădării lui Plahotniuc, Procuratura Generală spune că și celelalte două cereri urmează să „parcurgă aceeași cale de soluționare” # Ziarul de Garda
După ce Curtea de Apel din Atena s-a pronunțat în privința extrădării lui Vladimir Plahotniuc, în baza primei cererii transmise de Procuratura Generală (PG), pe 24 iulie, instituția a comunicat că celelalte două cereri de extrădare formulate de autoritățile R. Moldova (PG și Ministerul Justiției) sunt „luate în examinare de către Ministerul Justiției Elen și...
17:40
Încă un partid se vrea în Parlament: CEC a înregistrat cererea de înregistrare pentru alegerile din septembrie # Ziarul de Garda
Pe parcursul zilei de miercuri, 13 august 2025, Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat o cerere de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea unei formațiuni politice. Potrivit unui comunicat al CEC-ului, cererea de înregistrare a listei de 55 de candidați a fost depusă de către Partidul Politic Uniunea Centristă...
17:30
Rusia va folosi în cadrul exercițiilor militare din Belarus rachete care pot fi echipate cu focoase nucleare # Ziarul de Garda
Belarus a anunțat miercuri, 13 august, că va exersa desfășurarea Oreșnik, rachete ale Rusiei capabile de a fi echipate cu focoase nucleare, în cadrul exercițiilor comune Zapad-2025 („Vest-2025”) în apropierea frontierei estice a UE și NATO, relatează HotNews. Belarus este un aliat-cheie al Rusiei și depinde din punct de vedere economic și militar de statul...
17:20
Maib lansează opțiunea de asigurare pentru creditele de consum existente – protecție garantată în situații dificile # Ziarul de Garda
Maib continuă să inoveze pe piața financiară din Republica Moldova și anunță lansarea unui produs unic: asigurarea pentru creditele de consum existente. Acum, clienții maib pot beneficia de o protecție suplimentară care le asigură plata ratelor în caz de evenimente neprevăzute, precum pierderea locului de muncă sau concediul medical prelungit. Deschidem un nou capitol al...
