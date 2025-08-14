Atac cibernetic dejucat: Polonia împiedică sabotajul rețelei de apă al unui oraș major
Ziarul National, 14 august 2025 16:30
Un oraș important din Polonia aproape a rămas fără apă miercuri din cauza unui atac cibernetic, dar acesta a fost neutralizat la timp, a anunțat jo...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 10 minute
16:30
Atac cibernetic dejucat: Polonia împiedică sabotajul rețelei de apă al unui oraș major # Ziarul National
Un oraș important din Polonia aproape a rămas fără apă miercuri din cauza unui atac cibernetic, dar acesta a fost neutralizat la timp, a anunțat jo...
Acum 30 minute
16:15
Partidul lui Chicu, pe un butoi de pulbere înainte de parlamentare. Unii dintre liderii PDCM a PĂRĂSIT formațiunea, după ce au fost șterși pe lista electorală a blocului „Alternativa”, dominată de oamenii lui Ion Ceban # Ziarul National
Mai mulți membri ai Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) au hotărât să părăsească formațiunea, fiind nemulțumiți de modul î...
16:15
ULTIMA ORĂ // Șor SCHIMBĂ locația protestului de sâmbătă și face o declarație surprinzătoare: „Chișinăul este al nostru”. Manifestanții vor promova destabilizările puse la cale de Rusia lângă monumentul în memoria victimelor DEPORTĂTRILOR staliniste # Ziarul National
Condamnatul Ilan Șor a schimbat locația protestului de sâmbătă, 16 august curent, după ce Guvernul a primit dreptul de a organiza expoziția „În ...
Acum 2 ore
15:30
Putin elogiază încercările SUA de a soluționa conflictul din Ucraina, pe fondul avansului rus în noi teritorii ucrainene # Ziarul National
Liderul rus, Vladimir Putin, a apreciat joi eforturile „sincere” ale Statelor Unite de a încerca să încheie conflictul din Ucraina. În ajunul summi...
Acum 4 ore
14:30
Trump pregătește garanții de securitate pentru Ucraina fără implicarea NATO, dezvăluie surse europene # Ziarul National
Președintele Donald Trump a afirmat că Statele Unite sunt pregătite să ofere garanții de securitate Ucrainei, însă doar sub anumite condiții, confo...
13:30
Ambasadorul UE, Jānis Mažeiks, își încheie mandatul în Chișinău după progresul colaborării cu Republica Moldova # Ziarul National
Șeful Delegației Uniunii Europene la Chișinău, ambasadorul Jānis Mažeiks, își încheie mandatul în Republica Moldova. Cu această ocazie, vicepremier...
Acum 6 ore
12:30
Ministerul Energiei dezbate strategii cheie pentru alinierea la normele UE în domeniul energiei # Ziarul National
14.08.2025, Chișinău - Ministerul Energiei a organizat pe 6 și 13 august consultări publice pe tema Poziției de Negociere pentru Capitolul 15 – Ene...
12:30
Cadre didactice din toată țara, instruite pentru a oferi sprijin psiho-emoțional copiilor vulnerabili și refugiați # Ziarul National
Peste 100 de cadre didactice și manageri din instituțiile de învățământ din țară, alături de angajați ai centrelor de zi comunitare din Chișinău, H...
12:30
ULTIMA ORĂ // Dreptate pentru bolnavii de cancer. Ministra Sănătății a semnat ORDINUL privind desfășurarea tratamentului chimioterapeutic în cadrul spitalelor raionale și SC Bălți # Ziarul National
Începând de astăzi, 14 august 2025, spitalele raionale și SC Bălți vor desfășura tratamente chimioterapeutice. Un ordin în acest sens a fost sem...
12:15
Mihai Popșoi, despre tentativele Rusiei de a destabiliza și vulnerabiliza R. Moldova. „Țara noastră se află la ADĂPOSTUL marii familii europene și știe ce are de făcut # Ziarul National
Este clar pentru toți că Rusia nu dorește ca R. Moldova să progreseze. Aceasta vrea să împiedice țara să devină democratică și prosperă, o par...
11:45
Parlamentul se întrunește pentru o sesiune specială dedicată noilor judecători ai Curții Constituționale # Ziarul National
Biroul permanent al Parlamentului se va întruni vineri, 15 august, pentru o ședință. În cadrul acesteia, se va analiza solicitarea speakerului Igor...
11:15
Resturi căzute de la drone ucrainene au declanșat un incendiu la o rafinărie de petrol aparținând companiei Lukoil din Volgograd, a transmis guvern...
11:15
Administrator de agenție turistică din Chișinău arestat pentru escrocherie: prejudicii de peste 1,8 milioane lei în urma ofertelor înșelătoare pentru vacanțe avantajoase # Ziarul National
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, au obținut, pe 13 august 2025, aplicarea arestului preventiv pentru o pe...
11:15
Întâlnire cheie la Londra: Keir Starmer discută cu Volodimir Zelenski înaintea summitului Trump-Putin din Alaska # Ziarul National
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, va avea o întrevedere joi, la Londra, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu o zi înainte de summi...
11:15
Rusia afirmă că a distrus fabrici de rachete în Ucraina, inclusiv sisteme de apărare Patriot occidentale # Ziarul National
Ministerul Apărării din Rusia a anunțat joi că, în luna iulie, forțele sale au lovit în Ucraina mai multe fabrici de rachete, birouri de proiectare...
11:15
ULTIMA ORĂ // Minus un concurent electoral la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Listele de subscripție au fost întoarse CEC # Ziarul National
Activistul Marcel Darie, unul dintre candidații independenți la alegerile parlamentare din 28 septembrie, nu se va regăsi în buletinele de vot....
10:45
AUDIO // Minorii, carne de tun în RĂZBOIUL hibrid purtat de Rusia și partidele proruse împotriva R. Moldova. SCHEMA care ar fi fost pusă la cale de oamenii lui Tarlev și Furtună # Ziarul National
Minorii din R. Moldova sunt folosiți tot mai des de partidele proruse în scopuri politice. După ce Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah a f...
Acum 8 ore
10:30
Ion Chicu, REPETENT la capitolul aprovizionării R. Moldova cu gaze naturale? ANRE explică fostului premier al lui Dodon cum se formează TARIFELE # Ziarul National
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) îi explică lui Ion Chicu, fostul premier al lui Igor Dodon, cum se formează tarif...
10:30
Omor brutal în Bălți: Bărbat acuzat de uciderea prietenului după o dispută alimentată de alcool # Ziarul National
Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanță cauza unui bărbat de 34 de ani, acuzat de omor intenționat săvârșit cu deose...
10:30
Proimobil lansează Academia Proimobil 2.0 – un nou standard în formarea specialiștilor imobiliari # Ziarul National
După succesul primei ediții a Academiei Proimobil, care în doar un an a format peste 200 de specialiști imobiliari, compania anunță lansarea Aca...
09:00
️ BerbecÎntr-un univers plin de oportunități, simbolul curajului și energiei găsește azi o sursă de motivație care îi impinge spre noi începuturi...
09:00
Summitul Trump-Putin: Discuții tensionate privind posibilele schimburi teritoriale între Rusia și Ucraina # Ziarul National
Ucrainenii sunt în așteptarea cu nerăbdare a rezultatului summitului din Alaska, programat pentru vineri, între Vladimir Putin și Donald Trump. T...
Acum 24 ore
23:00
Nicușor Dan, după discuții cu liderii UE și Trump: Pacea trebuie să protejeze interesele Ucrainei și Europei # Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, a împărtășit câteva detalii despre videoconferința la care a participat alături de liderii europeni și de preșe...
23:00
Trump propune summit trilateral cu Putin și Zelenski după întâlnirea din Alaska, amenințând Rusia cu repercusiuni dacă nu oprește războiul # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că dorește o reuniune rapidă cu omologii săi, rusul Vladimir Putin și ucraineanul Volodimir Z...
22:00
În data de 14 august 2025, Republica Moldova va experimenta o creștere semnificativă a temperaturilor. Se așteaptă diferențe de până la 10 grade fa...
22:00
Macron dezvăluie voința americană: armistițiu în Ucraina înaintea summitului Trump-Putin din Alaska # Ziarul National
"Voința americană" este "obţinerea unui armistiţiu" în Ucraina, a anunţat miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron, după o discuţie virtuală c...
21:00
Zelenski îl avertizează pe Trump și liderii europeni: Putin blufează înaintea summitului din Alaska # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că a comunicat cu omologul său american Donald Trump și câțiva lideri europeni, într-o...
21:00
Speranțe pentru pace în Ucraina: liderii europeni și Zelenski discută cu Trump înaintea summitului cu Putin în Alaska # Ziarul National
Cancelarul german, Friedrich Merz, a anunţat miercuri că liderii europeni și Volodimir Zelenski au avut o discuție ”constructivă” cu președintele a...
19:00
Incendiile dezastruoase din Europa: Un pompier voluntar își pierde viața în Spania, mii de evacuări în Grecia din cauza flăcărilor necruțătoare # Ziarul National
Incendiile, fie provocate de mâna omului sau stârnite de furtuni şi agravate de căldură intensă şi vânturi puternice, au continuat să provoace deva...
19:00
Rusia își extinde controlul în Donețk: Avans rapid și evacuări în zece localități strategice # Ziarul National
Miercuri, Rusia a anunțat cucerirea a două localități în estul Ucrainei, într-o zonă strategică unde Moscova a avansat rapid în ultimele zile, prev...
17:30
Trump laudă liderii europeni înaintea discuțiilor privind pacea în Ucraina: „Oameni extraordinari” # Ziarul National
Donald Trump a caracterizat miercuri liderii europeni, cu care urma să discute despre situația din Ucraina, drept „oameni extraordinari”. Această o...
17:30
Trump laudă liderii europeni înaintea discuțiilor de pace cu Rusia, Moscova minimalizează dialogul cu SUA # Ziarul National
Donald Trump a descris miercuri liderii europeni alături de care urma să discute despre Ucraina drept „oameni extraordinari”. Acest comentariu, făc...
17:15
Moscova minimalizează consultările europene cu Trump și menține cererile sale pentru Ucraina # Ziarul National
Rusia a descris miercuri consultările prevăzute între liderii europeni și Donald Trump, menite să-l convingă să susțină interesele Ucrainei, drept ...
17:15
ULTIMA ORĂ // Primăria Chișinău se ESCHIVEAZĂ să facă front comun cu organele de drept, pentru a INTERZICE protestul anunțat de Șor: „Nu e suficient demersul Poliției” # Ziarul National
Poliția R. Moldova insistă pe lângă Primăria Chișinău ca protestul anunțat de Ilan Șor pe 16 august în Piața Marii Adunări Naționale, la car...
17:15
Avocații primarului Ion Ceban contestă în instanță interdicția de a intra în România, acuzând încălcarea drepturilor fundamentale și motive politice în plină campanie electorală. # Ziarul National
Avocații primarului Chișinăului, Ion Ceban, afectat de o interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen pentru o durată de cinci ani, au ...
Ieri
16:30
Familia și prietenii unui erou român cer sprijin pentru repatrierea trupului după tragedia din Spania # Ziarul National
Familia și prietenii lui Mircea Spiridon, românul care și-a pierdut viața în incendiul din Tres Cantons, regiunea Madrid, în timp ce încerca să sal...
15:30
Republica Moldova se pregătește intens pentru dialogul crucial cu UE pe teme agricole și de siguranță alimentară # Ziarul National
13 august 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a început astăzi sesiunea finală de simulări în pregătirea pentru scree...
15:30
Israel: Disensiuni între șeful Statului Major și ministrul apărării privind planul de atac în Gaza # Ziarul National
Armata israeliană a informat miercuri că șeful Statului Major, Eyal Zamir, a aprobat „conceptul principal” al unui plan de atac în Gaza.„Şeful St...
15:30
Guvernul blochează planurile lui Șor: Piața Marii Adunări Naționale găzduiește o expoziție de securitate pe 16 august # Ziarul National
Piața Marii Adunări Naționale devine centrul discuțiilor aprinse. Planurile grupării asociate cu condamnatul Ilan Șor, care intenționa să aducă pro...
15:30
Justiția Greacă a aprobat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, decizia finală la mâna Ministerului Justiției elen # Ziarul National
Curtea de Apel din Atena a decis, miercuri, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Decizia finală urmează să fie luată de Ministe...
14:30
Lansarea programului dedicat formării profesorilor din diaspora: susținerea limbii române și a identității culturale moldovenești la nivel global # Ziarul National
Ediția actuală a Programului de formare a profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei a fost lansată de Biroul pentru Relații cu Diaspora,...
13:45
ULTIMA ORĂ, AUDIO // Un nou mesaj de la Plahotniuc, arestat în Grecia. Fostul coordonator pretinde că urma să ia avionul spre R. Moldova: „Să vedem dacă guvernarea de la Chișinău dorește extrădarea mea, ori va face tot posibilul să o amâne” # Ziarul National
Fugarul Vlad Plahotniuc, anunțat în căutare prin Interpol, pretinde că, înainte de a fi reținut la Atena pe 22 iulie curent, urma să revină ...
13:30
Putin și Kim Jong Un discută despre viitoarele negocieri cu Trump și întărirea relațiilor bilaterale între Rusia și Coreea de Nord # Ziarul National
Președintele Vladimir Putin a avut o discuție telefonică cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informându-l despre discuțiile pe care le va avea cu ...
13:30
Universitățile din Moldova deschid porțile pentru admiterea suplimentară: mai sunt locuri disponibile! # Ziarul National
Astăzi, 13 august 2025, începe sesiunea suplimentară de admitere la instituțiile de învățământ superior din Moldova.Candidații la studii superioa...
12:30
Guvernul încurajează investițiile în energia verde: noi limite și mecanisme flexibile pentru producătorii de energie regenerabilă în Republica Moldova # Ziarul National
13.08.2025, Chișinău - Ministerul Energiei a lansat spre consultări publice un proiect de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea limitelor de c...
12:30
ULTIMA ORĂ // Cu crucea la gât, dar cu „Kalașnikovul” sub pat. Cum luptă ucrainenii cu „armata în sutane” a lui Putin. Un paroh din regiunea Zaporojie și-a transformat biserica într-un comandament ce lucrează în favoarea rușilor # Ziarul National
Serviciul de Securitate al Ucrainei a destructurat o rețea de agenți de informații militare a Federației Ruse, care era condusă de un preot di...
11:45
Zelenski se pregătește să discute cu Trump și liderii europeni la Berlin - Îngrijorările privind securitatea Ucrainei persistă înaintea summitului din Alaska # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat să sosească miercuri la Berlin, unde se va alătura cancelarului german Friedrich Merz pentr...
11:30
Analistul Vladimir Socor, cel care a avut o contribuție SEMNIFICATIVĂ în neadmiterea semnării așa-zisului „Memorandum Kozak”, a MURIT la vârsta de 80 de ani # Ziarul National
Analistul politic Vladimir Socor (80 de ani) a murit, potrivit unui anunț pe rețelele sociale al președintelui Consiliului Fundației Saratoga...
11:00
Viktor Orban declară că Rusia a câștigat războiul din Ucraina și avertizează asupra influenței limitate a Europei în negocieri. # Ziarul National
Rusia a câștigat războiul din Ucraina, a afirmat marți premierul Ungariei, Viktor Orban, înaintea summit-ului dintre președintele american Donald T...
11:00
Tentativa de evadare la Penitenciarul Cricova: Deținuții primesc ani suplimentari de închisoare după planul eșuat de fugă # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat recent condamnarea a doi deținuți, cu vârsta de 24 și respectiv 27 de ani, pentru o tentativă de evadar...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.