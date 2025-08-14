(video) Moment umilitor pentru Leonardo DiCaprio în Ibiza: Actorul a fost oprit și percheziționat de polițiști. Cum au reacționat oamenii când l-au recunoscut

09:00

Antreprenorul Grigore Manoli a dezvăluit că și-a cunoscut soția, Alina, la școala auto. „ Am întrebat-o dacă are prieten și a zis că are. Mama ei, însă îmi dădea ciocolate zilnic, chiar până am luat permisul”, a declarat acesta, în cadrul proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. Acesta a mai mărturisit că s-au căsătorit după ce Manoli a obținut Green Cardul, iar apoi au plecat împreună în Statele Unite ale Americii.