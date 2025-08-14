Partidul Republican „Inima Moldovei” îşi exprimă solidaritatea cu cetăţenii hărţuiţi de guvernare şi vine cu un apel
Oficial.md, 14 august 2025 16:20
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, îşi exprimă indignarea faţă de acţiunile PAS..
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală și Agenția de Dezvoltare Regională Chișinău au semnat..
15:30
Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice al INI, avertizează populația despre apariția unei noi metode de..
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) cheamă cetățenii să doneze bani pentru campania electorală a partidului,..
Funcționar public, reținut de CNA pentru pretinderea unei mite de 1 700 de euro în schimbul angajării unei persoane într-o instituție de drept # Oficial.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, au reținut un..
Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Ambasadei Republicii Moldova în Regatul Spaniei, informează cetățenii moldoveni aflați..
Tinerii angajați în industrii strategice vor primi un adaos de 3000 de lei la salariu. Programul a fost lansat astăzi # Oficial.md
Tinerii angajați la primul loc de muncă în industrii de importanță strategică vor beneficia de..
Trei tineri, printre care doi minori, sunt documentați pentru distribuirea drogurilor în sectorul Centru al capitalei # Oficial.md
Angajații Inspectoratului de Poliție Centru și cei ai Direcției de Poliție Chișinău investighează activitatea ilegală..
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 15–21 august 2025, se prevede un pericol..
4 inițiative din primul pilon al proiectului candidatului independent la parlamentare Andrei Năstase # Oficial.md
Andrei Năstase, primarul candidat independent înregistrat în alegerile parlamentare din 28 septembrie curent, va fi..
Ion Ceban: Blocul Alternativa este gata să voteze în viitorul Parlament proiecte importante pentru cetățeni atât cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga # Oficial.md
Blocul ALTERNATIVA este gata să voteze în viitorul Parlament proiecte importante pentru cetățenii Republicii Moldova..
Igor Munteanu, liderul Coaliției pentru Unitate și Bunăstare (CUB), a venit cu o reacție la..
Pe Orange Arena din Chișinău a avut loc finala celei de-a 18-a ediții a Campionatului..
Fenomenul violenței tot mai raportat la organele de drept: Circa 16 mii sesizări în 2024 # Oficial.md
Directoarea Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței Împotriva Femeilor și a Violenței în..
Biroul permanent va examina solicitarea de convocare a Parlamentului în sesiune specială # Oficial.md
Biroul permanent va examina solicitarea Președintelui Parlamentului, Igor Grosu, de convocare a Parlamentului în sesiune..
Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în Republica Moldova # Oficial.md
Asociația Promo-LEX anunță că ieri, 13 august, Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul..
În 2024, cea mai mare cantitate de înghețată exportată a fost în Abu Dhabi. Printre..
Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală..
A fost lansat Programul de formare a profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei # Oficial.md
Biroul relații cu diaspora, în parteneriat cu Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM),..
Partidul Național Moldovenesc a depus la Comisia Electorală Centrală o sesizare, prin care solicită emiterea..
Ofițerii INI în comun cu procurorii investighează un caz de omor, comis în 2018. Rudele..
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 14 august 2025, este ULTIMA ZI pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență. Astfel, cetățenii..
Parlamentul de legislatura a XI-a a adoptat o serie de facilități pentru moldovenii stabiliți cu..
Erau ademeniți cu oferte turistice avantajoase, dar au fost prejudiciați cu bani în sumă de peste 1,8 mln. lei # Oficial.md
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, la 13 august 2025 au obținut aplicarea..
BUN: Prezența în alegeri a unei componente unioniste coagulate devine o realitate incontestabilă # Oficial.md
Blocul Unirea Națiunii (BUN) a fost, ieri, oficial înregistrat de Comisia Electorală Centrală (CEC) ca..
Gruparea anticonstituțională PAS în regim de urgență vrea să captureze definitiv Curtea Constituțională prin transformarea..
Vicepremierul pentru reintegrare a discutat cu reprezentanții APL pe problema curselor de transport public din raionul Dubăsari # Oficial.md
La inițiativa viceprim-ministrului pentru reintegrare Roman Roșca, a fost convocată o ședință de lucru consultativă..
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău își extinde rețeaua de destinații prin introducerea zborurilor directe..
Uniunea Centristă din Moldova a depus actele la CEC pentru a fi înregistrat la parlamentare # Oficial.md
Pe parcursul zilei de astăzi, 13 august 2025, Comisia Electorală Centrală a recepționat o cerere de înregistrare..
Procuratura Generală informează că astăzi, Curtea de Apel Atena (Republica Elenă) a emis opinia sa..
Curtea de Apel Atena, Grecia, a examinat astăzi cererea de extrădare a ex-liderului democrat Vladimir..
Avocatul Ion Dragne: Interdicția impusă de România primarului este o formă de exces de putere # Oficial.md
Avocatul Irina Șerban și avocatul din cadrul Societății Civile de Avocați „Dragne și Asociații”, Ion..
Consiliul Superior al Procurorilor informează că, urmare a încheierii etapei de depunere a dosarelor în..
Vizită de monitorizare a stadiului lucrărilor de modernizare a infrastructurii feroviare din zona Cantemir și Fălciu, România # Oficial.md
O echipă de specialiști din cadrul Întreprinderii de Stat “Calea Ferată din Moldova”, condusă de..
Clădirea Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală va trece printr-un amplu proces de reabilitare # Oficial.md
Clădirea Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chișinău va trece printr-un amplu proces..
Ion Ceban: Nu există temei și nu există nicio situație pentru care mi s-a aplicat interdicția în România # Oficial.md
Liderul Mișcării Alternativa Națională, parte a Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, despre interdicția impusă: „Nu există..
Echipa de pompieri din Republica Moldova, detașată în Grecia în cadrul misiunii de combatere a..
Curtea de Apel Atena, Grecia, a examinat astăzi cererea de extrădare a ex-liderului democrat Vladimir..
Ion Bulgac: În plan legislativ, vizăm armonizarea cadrului normativ cu directivele UE, cu respectarea intereselor mediului de afaceri local # Oficial.md
Ion Bulgac, reprezentant al Blocului Alternativa, spune că, în plan legislativ, Blocul pledează pentru armonizarea..
Sâmbătă, 16 august, cetățenii moldoveni din țară, dar și de peste hotare, care sunt acasă..
Republica Moldova desfășoară simulări pentru a se pregăti de screeningul bilateral pe capitolele 11 și 12 # Oficial.md
La Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a început astăzi sesiunea simulărilor finale în pregătirea pentru screeningul..
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, fost ministru al Afacerilor Interne, s-a adresat..
Roman Roșca a discutat cu șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, aflat la final de mandat # Oficial.md
La 13 august 2025, viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a avut o întrevedere cu Excelența..
Igor Dodon: Opoziția va avea observatori în toate secțiile din diaspora, vom monitoriza fiecare procedură și fiecare numărătoare # Oficial.md
Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, unul dintre liderii Blocului Electoral Patriotic, spune..
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” va promova în viitorul Parlament o nouă abordare faţă de proprietatea de stat # Oficial.md
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” constată că, în mai bine de trei decenii..
Maxim Moroșan, liderul Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier în Consiliul Municipal Bălți, critică dur..
Blocul Unității Naționale: Suntem ținta unui atac orchestrat cu conotații politice și geopolitice # Oficial.md
Cu doar douăsprezece ore înainte de expirarea termenului legal pentru înregistrarea formațiunilor politice în cursa..
IGSU consolidează cooperarea bilaterală în domeniul gestionării situațiilor de urgență cu Carolina de Nord # Oficial.md
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al Republicii Moldova continuă să-și consolideze relațiile bilaterale în..
Protest matinal la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. „Inima Moldovei” îl acuză pe ministrul Buzu de indiferență totală față de problemele sociale # Oficial.md
Responsabilul principal de politica antisocială a guvernului PAS, Alexei Buzu, a primit „diagnosticul poporului” –..
Ofițerii Direcției investigații criminale și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii..
