TV8/ Biserica din Grinăuți: Predică „politică” de 3 ore, susținută de un preot promotor al falsurilor despre Covid-19 și invazia din Ucraina
Ieri, 13 august, altarul bisericii din Grinăuți s-a transformat în tribună politică. Serghei Ivanov, parohul din Vărzărești, cunoscut opiniei publice drept promotor de falsuri, a ținut predică timp de 3 ore enoriașilor adunați acolo, în care a declarat că R. Moldova ar fi un stat eșuat, în care nu s-ar respecta drepturile omului, criticând conducerea...
În următoarea săptămână se prevede un pericol excepțional de incendii de vegetație. Recomandările IGSU # Ziarul de Garda
În perioada 15–21 august 2025, se prevede un pericol excepțional de incendiu cu caracter natural, conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență într-un comunicat de presă atenționează cetățenii să fie prudenți și vine cu o serie de recomandări pentru a reduce riscurile de a produce un incendiu...
Ieri, 13 august, altarul bisericii din Grinăuți s-a transformat în tribună politică. Serghei Ivanov, parohul din Vărzărești, cunoscut opiniei publice drept promotor de falsuri, a ținut predică timp de 3 ore enoriașilor adunați acolo, în care a declarat că R. Moldova ar fi un stat eșuat, în care nu s-ar respecta drepturile omului, criticând conducerea...
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii moldoveni aflați pe teritoriul Spaniei sau care intenționează să călătorească ori să tranziteze această țară despre existența unui val de căldură extrem, care afectează întreaga peninsulă, inclusiv Insulele Canare. Potrivit Agenției de Stat de Meteorologie a Spaniei (AEMET), canicula va persista până la 18 august 2025. „Temperaturile foarte ridicate,...
Funcționar public reținut de CNA pentru o mită de 1700 de euro pentru a ajuta la angajarea unei persoane într-o instituție de drept # Ziarul de Garda
Un funcționar public a fost reținut pentru 72 de ore, fiind bănuit că ar fi primit o mită în valoare de 1700 de euro pentru facilitarea angajării unei persoane într-o instituție de drept, se arată în comunicatul de presă al Centrului Național Anticorupție (CNA). Potrivit materialelor urmăririi penale, bărbatul, originar din municipiul Chișinău, ar fi...
Date BNM: Prețul mediu pentru o locuință în Chișinău ajunge la circa 107 mii de euro. „Accesul populației la locuințe din surse proprii este tot mai redus” # Ziarul de Garda
Prețul mediu pentru o locuință în Chișinău a urcat la 107 mii de euro în trimestrul II al acestui an, în creștere cu circa 2500 de euro față de primele trei luni din 2025, potrivit indicelui prețului bunurilor imobile rezidențiale (RPPI) publicat de Banca Națională a Moldovei (BNM), scrie Mold-street. BNM avertizează că accesul populației la...
Un bărbat în vârstă de 34 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat săvârșit cu deosebită cruzime, a fost trimis pe banca acuzaților, a informat joi, 14 august, Procuratura Generală (PG). Potrivit probatoriului, pe 8 iunie 2025, în timp ce se afla la domiciliul său din municipiul Bălți, învinuitul a consumat băuturi alcoolice împreună cu...
LIVE TEXT/ O rafinărie de petrol din Volgograd, atacată de armata ucraineană. A 1268-a zi de război în Ucraina # Ziarul de Garda
UPDATE 13:14 În noaptea de 14 august, dronele ucrainene au lovit o rafinărie de petrol LLC „Lukoil” din regiunea Volgograd, Federația Rusă, a anunțat Statul Major General al Armatei Ucrainene. Impactul dronelor de luptă a provocat incendii puternice. Consecințele detaliate sunt în curs de clarificare. Rafinăria de petrol din Volgograd este cel mai mare producător...
Doi jurnaliști ZdG, martori în dosarul condamnării bașcanei Guțul. Instanța: „Au comunicat circumstanțe importante, invocate în actul de învinuire” # Ziarul de Garda
Reporterii ZdG, Natalia Zaharescu și Vasile Ursachi, au figurat printre martorii acuzării în dosarul în care bașcana Evghenia Guțul a fost condamnată la șapte ani de închisoare cu executare. Jurnaliștii au relatat despre investigația „Protestatari în chirie”, publicată de ZdG în septembrie 2022, care a arătat cum persoanele care participau la „protestele” fostului Partid „Șor”...
Ora și formatul summitului din Alaska: Trump și Putin se vor întâlni, mai întâi, însoțiți doar de traducători # Ziarul de Garda
Oficialii de la Moscova au anunțat că cei doi lideri vor discuta nu numai despre perspectivele încheierii războiului din Ucraina, dar și despre „enormul potențial neexploatat” al relațiilor economice, scrie Reuters. Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni în Alaska vineri de la ora locală 11.30 (22.30 ora R. Moldova), a anunțat joi Iuri...
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi, a avut o întrevedere de rămas bun cu șeful Delegației Uniunii Europene în R. Moldova, ambasadorul Jānis Mažeiks, aflat la finalul mandatului său de patru ani în R. Moldova, anunță Ministerul Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE) într-un comunicat. Oficialii au trecut în revistă principalele evoluții care au marcat...
Ministra a semnat ordinul: pacienții vor putea face tratamentul chimioterapeutic în spitalele raionale și în SC Bălți, nu doar în Chișinău # Ziarul de Garda
Începând de joi, 14 august, va fi organizat și desfășurat tratamentului chimioterapeutic în cadrul spitalelor raionale și Spitalul Clinic Bălți. Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a semnat un ordin în acest sens„care va schimba enorm abordarea patologiei oncologice”. „Aducem aceste tratamente, care nu sunt atât de complicate ca administrare, mai aproape de pacienți, de locul lor...
Rusia a anunţat restricţii privind apelurile prin aplicaţiile de mesagerie WhatsApp şi Telegram, susţinând că acest lucru este necesar pentru combaterea criminalităţii, relatează presa de stat. „Pentru a combate infractorii, se iau măsuri pentru a restricţiona parţial apelurile către aceste aplicaţii de mesagerie străine (WhatsApp şi Telegram)”, a declarat Roskomnadzor, organismul de supraveghere a comunicaţiilor,...
Tortură, influență externă asupra presei și detenții arbitrare în stânga Nistrului: Departamentul de Stat al SUA, raport privind respectarea drepturilor omului în R. Moldova # Ziarul de Garda
Pe 13 august, Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în R. Moldova. Potrivit documentului, situația în regiunea transnistreană este „foarte gravă”, potrivit Asociației Promo-LEX. Departamentul de Stat al SUA a identificat mai multe probleme. Cazuri credibile de tortură și rele tratamente continuă să fie raportate, mai ales în...
După șapte ani, un primar, un medic legist și alte două persoane au fost reținute pentru un omor comis în 2018. Corpul neînsuflețit al victimei a fost deshumat # Ziarul de Garda
Un omor, comis în 2018 este investigat de Inspectoratul Național de Investigații (INI) după ce rudele victimei abia acum s-au adresat instituțiilor de drept și au comunicat mai multe detalii, urmând reținerea a patru persoane, anunță joi, 14 august, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit IGP, cazul a avut loc acum 7 ani, într-o localitate...
Trump îi va oferi lui Putin minerale rare din teritoriile ucrainene ocupate în prezent de Rusia în schimbul păcii, potrivit The Telegraph # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, va ajunge vineri, 15 august, la întâlnirea cu omologul său rus, Vladimir Putin, „înarmat” cu o serie de oportunități de a câștiga bani pentru Putin, pentru a-l stimula să pună capăt războiului din Ucraina, scrie The Telegraph. Printre acestea se numără deschiderea resurselor naturale ale Alaskăi către Moscova și ridicarea unor...
O administratoare a unei agenții de turism a mințit mai multe persoane cu oferte avantajoase de vacanță, cauzând un prejudiciu de 1,8 milioane de lei # Ziarul de Garda
O femeie în vârstă de 41 de ani a fost plasă în arest preventiv pentru 30 de zile, învinuită de comiterea infracțiunii de escrocherie, anunț joi, 14 august, Procuratura Generală (PG). Potrivit probatoriului acumulat, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, femeia, în calitate de administrator al unei agenții de turism din Chișinău a înșelat...
Atenție: Astăzi este ULTIMA ZI pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență # Ziarul de Garda
Astăzi, 14 august, este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență, anunță reprezentanții Comisiei Electorale Centrale (CEC), printr-un comunicat de presă. Astfel, cetățenii R. Moldova cu drept de vot care, în perioada votării la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului...
Temperaturile ridicate se mențin în următoarele zile în sudul țării și în regiunea transnistreană. În acest sens, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un nou cod galben de caniculă. Potrivit meteorologilor, pe 14 februarie, în zonele vizate, temperatura maximă a aerului va atinge valori de +33°C. În plus, Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis...
Aliații europeni i-au expus lui Trump 5 condiții pentru un acord de pace: Nerecunoașterea ocupației ruse – una dintre clauze # Ziarul de Garda
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că liderii europeni au prezentat, în cadrul convorbirii telefonice purtate miercuri cu președintele american Donald Trump, condițiile pentru un armistițiu în Ucraina care să protejeze interesele lor de securitate, relatează Reuters. Lideri europeni, inclusiv președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, au participat la apelul cu Trump pentru a influența întâlnirea acestuia, programată...
LIVE TEXT/ În regiunea Harkiv, o persoană a murit și alta a fost rănită în urma atacurilor rusești. Polițiștii documentează consecințele crimelor de război. A 1268-a zi de război în Ucraina # Ziarul de Garda
UPDATE 09:30 În ultimele 24 de ore, armata rusă a tras asupra regiunilor Harkiv și Kupiansk cu drone FPV și UAV împotriva populației civile, informează Poliția Națională a Ucrainei. Pe 13 august, armata rusă a bombardat satul Kivșarivka. Un localnic a suferit leziuni incompatibile cu viața și a murit în ambulanță. De asemenea, militarii ruși...
Numărul civililor uciși și răniți în Ucraina atinge în iulie 2025 cel mai ridicat nivel lunar din ultimii trei ani, raportează ONU # Ziarul de Garda
În luna iulie a anului 2025, potrivit estimărilor Organizației Națiunilor Unite (ONU), în Ucraina, în urma acțiunilor militare, au murit 286 de civili și au fost răniți 1 388. Astfel, numărul victimelor din iulie a fost cel mai mare din mai 2022, depășind și cel din iunie 2025. „Pentru a doua lună consecutivă, numărul victimelor...
LIVE TEXT/ Germania promite 500 de milioane de dolari pentru furnizarea de arme americane către Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1267 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Germania va contribui cu 500 de milioane de dolari la o inițiativă NATO de furnizare a armelor fabricate în SUA, extrem de necesare Ucrainei, a anunțat alianța pe 13 august, scrie presa ucraineană. Sprijinul va veni prin intermediul mecanismului NATO privind Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina (PURL), care coordonează finanțarea pentru cele mai urgente...
Incendiile de vegetație au distrus sate din Grecia pentru a doua zi, mii de oameni au fost evacuați # Ziarul de Garda
Pompierii s-au luptat miercuri, 13 august, cu mai multe incendii de vegetație în Grecia, inclusiv incendii care amenință sate și orașe din apropierea orașului Patras, din vestul țării, și pe două insule turistice. Incendiile au mistuit case, ferme și fabrici și au determinat evacuarea a mii de locuitori și turiști începând de marți, scrie Reuters. Zeci de...
George Simion a declarat că R. Moldova este un stat artificial și pledează pentru reunirea cu România # Ziarul de Garda
Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a pledat miercuri, 13 august, pentru „reunirea R. Moldova cu România”, pe care a descris-o drept „o soluție normală, din punct de vedere istoric, identitar și geopolitic”, scrie Agerpres. „Poziția noastră, a AUR, (…) este că R. Moldova este un stat artificial care nu poate asigura securitate și...
40 de profesori de limba română din diaspora vor fi instruiți în cadrul Programului de formare a profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei # Ziarul de Garda
Programul de formare a profesorilor din Centrele Educațioanle ale Diasporei a fost lansat miercuri, 13 august, de Biroul Relații cu diaspora (BRD) și Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM). Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), inițiativa urmărește sprijinirea cadrelor didactice din aceste centre în promovarea limbii române și a identității culturale a R....
LIVE TEXT/ Liderii europeni sunt optimiști că Trump i-a ascultat în legătură cu cererea de încetare a focului din partea Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1267 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:55 Liderii Germaniei și Franței s-au arătat în general optimisți când Donald Trump va acorda prioritate unui armistițiu cu Ucraina și nu va negocia cedarea de teritorii Rusiei, în cadrul discuțiilor sale de vineri cu Vladimir Putin, scrie POLITICO. Vorbind după o întâlnire virtuală de miercuri, 13 august, oficialii europeni au declarat că președintele...
Centrul de Politici și Reforme/ IGP vs primarul: Cine, cum și în ce caz poate opri protestele lui Șor? # Ziarul de Garda
În conflictul dintre Inspectoratul General al Poliției (IGP) și Primăria Chișinău despre cine poate și nu poate interzice protestul anunțat de Șor începând cu sâmbăta asta, nu au dreptate nici unii, nici alții. Primăria nu poate, așa cum insistă IGP, autoriza sau interzice proteste. În același timp, primarul (se) înșeală când zice că nu poate...
Decizie irevocabilă: CSJ a respins cererea în judecată împotriva Comisiei Pre-Vetting depusă de magistratul Victor Sandu # Ziarul de Garda
Magistratul și președintele Asociației Judecătorilor din R. Moldova Victor Sandu pierde la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) litigiul cu Comisia Pre-Vetting, după ce nu a promovat de două ori evaluarea integrității. Cererea de judecată depusă de Sandu împotriva Comisiei Pre-Vetting, pentru a anula decizia „cu privire la evaluarea reluată a lui Victor Sandu, candidat la...
Citiți joi în ZdG: Plahotniuc revine… în cătușe și Peste 100 de judecători și procurori au plecat din sistem # Ziarul de Garda
Oligarhul Vladimir Plahotniuc revine în R. Moldova, potrivit deciziei Curții de Apel din Atena, care a hotărât miercuri, 13 august, extrădarea fostului lider al PD. Mai multe detalii despre (re)lansarea oamenilor lui Plahotniuc în politică, după apelul lansat de acesta către foștii săi colegi de a se regrupa pentru a se implica în viața politică...
După decizia Curții de Apel de la Atena în privința extrădării lui Plahotniuc, Procuratura Generală spune că și celelalte două cereri urmează să „parcurgă aceeași cale de soluționare” # Ziarul de Garda
După ce Curtea de Apel din Atena s-a pronunțat în privința extrădării lui Vladimir Plahotniuc, în baza primei cererii transmise de Procuratura Generală (PG), pe 24 iulie, instituția a comunicat că celelalte două cereri de extrădare formulate de autoritățile R. Moldova (PG și Ministerul Justiției) sunt „luate în examinare de către Ministerul Justiției Elen și...
Încă un partid se vrea în Parlament: CEC a înregistrat cererea de înregistrare pentru alegerile din septembrie # Ziarul de Garda
Pe parcursul zilei de miercuri, 13 august 2025, Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat o cerere de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea unei formațiuni politice. Potrivit unui comunicat al CEC-ului, cererea de înregistrare a listei de 55 de candidați a fost depusă de către Partidul Politic Uniunea Centristă...
Rusia va folosi în cadrul exercițiilor militare din Belarus rachete care pot fi echipate cu focoase nucleare # Ziarul de Garda
Belarus a anunțat miercuri, 13 august, că va exersa desfășurarea Oreșnik, rachete ale Rusiei capabile de a fi echipate cu focoase nucleare, în cadrul exercițiilor comune Zapad-2025 („Vest-2025”) în apropierea frontierei estice a UE și NATO, relatează HotNews. Belarus este un aliat-cheie al Rusiei și depinde din punct de vedere economic și militar de statul...
Maib lansează opțiunea de asigurare pentru creditele de consum existente – protecție garantată în situații dificile # Ziarul de Garda
Maib continuă să inoveze pe piața financiară din Republica Moldova și anunță lansarea unui produs unic: asigurarea pentru creditele de consum existente. Acum, clienții maib pot beneficia de o protecție suplimentară care le asigură plata ratelor în caz de evenimente neprevăzute, precum pierderea locului de muncă sau concediul medical prelungit. Deschidem un nou capitol al...
LIVE TEXT/ Rușii au bombardat Kosteantînivka rănind o persoană. Război în Ucraina, ziua 1267 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 În regiunea Donețk, invadatorii ruși au tras asupra zonelor rezidențiale din Kosteantînivka cu artilerie, iar atacul a fost soldat cu rănirea unui civil. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost relatat pe Facebook de Serhiî Horbunov, șeful administrației militare a orașului Kosteantînivka. „Astăzi, trupele rusești au bombardat orașul Kosteantînivka cu artilerie. Conform informațiilor preliminare,...
Numărul cazurilor de COVID-19 s-au dublat în ultima săptămână. ANSP vine cu recomandări # Ziarul de Garda
În R. Moldova, pe parcursul săptămânii trecute, perioada 4 – 10 august, au fost înregistrate 248 de cazuri de COVID-19, comparativ cu 116 cazuri în săptămâna precedentă (28 iulie – 3 august) și 78 de cazuri în săptămâna anterioară a acesteia (21 –27 iulie). Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției...
Franța, Germania și Marea Britanie sunt dispuse să reintroducă sancțiunile împotriva Iranului # Ziarul de Garda
Franța, Germania și Marea Britanie au scris Organizației Națiunilor Unite pentru a-și exprima dorința de a reinstaura sancțiunile împotriva Iranului dacă acesta nu revine la negocierile cu comunitatea internațională privind programul său nuclear, scrie Reuters. Miniștrii de externe ai așa-numitului grup E3 au scris marți, 12 august, ONU pentru a evoca posibilitatea unor sancțiuni „snapback”...
Declarație CSP cu referire la amenințările aduse unuia dintre procurorii care instrumentează cazul Evgheniei Guțul # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a publicat o declarație prin care „se pronunță fără echivoc împotriva” amenințărilor asupra vieții adresate procurorului Ghenadie Epure, unul dintre procurorii de pe cazul bașcanei Evghenia Guțul, condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Potrivit CSP, amenințările au fost transmise prin...
Ion Ceban și avocații lui au solicitat revocarea interdicției în România: „Ni se pare că măsura reprezintă o formă a excesului de putere” # Ziarul de Garda
Ion Ceban a susținut o conferință de presă, pe 13 august, privind interdicția de a intra în România și spațiul Schengen, care i-a fost aplicată pe 9 iulie, pentru o perioadă de 5 ani. Alături de primar au fost avocații români Irina Șerban și Ion Dragne, care au anunțat că se ocupă de caz și...
După ce Poliția a avertizat că Șor ar vrea să organizeze un „protest” la care urma să sfideze legislația, Guvernul cheamă cetățenii în aceeași zi, în PMAN, la „expoziția instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice” # Ziarul de Garda
În aceeași zi în care Marina Tauber, aflată în Federația Rusă de mai bine de jumătate de an, voia să organizeze o „întâlnire spontană sub formă de flashmob”, Guvernul cheamă cetățenii la „expoziția instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice”. Anterior, Poliția a cerut primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, să refuze „autorizarea” protestului organizat...
La ordinul lui Netanyahu, armata israeliană se pregătește să lanseze o nouă fază a operațiunilor sale militare în Gaza # Ziarul de Garda
Șeful armatei israeliene a „aprobat” noul plan pentru viitoarele operațiuni militare din Gaza. Despre acest lucru se anunță într-un comunicat al armatei publicat miercuri, potrivit AFP, citată de Agerpres. „Șeful Statului Major, generalul-locotenent Eyal Zamir, a purtat astăzi o discuție în cadrul căreia a aprobat cadrul principal al planului operațional al armatei în Fâșia Gaza”,...
LIVE TEXT/ Zelenski a ajuns la Berlin pentru a se întâlni cu Friedrich Merz înainte de o întâlnire cu Trump și liderii europeni. Război în Ucraina, ziua 1267 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:15 Președintele Volodimir Zelenski a sosit la Berlin pe 13 august pentru a se întâlni cu cancelarul german Friedrich Merz înainte de discuțiile cu liderii americani și europeni. Suspilne, postul public de radio și televiziune ucrainean, a publicat imagini cu Zelenski sosind în Germania cu avionul înainte de viitoarele întâlniri la nivel înalt, scrie...
AUDIO/ Prima reacție a lui Plahotniuc după decizia de extrădare: „Ceea ce mă motivează să revin acasă este să continui activitatea mea politică” # Ziarul de Garda
După decizia Curții de Apel din Atena, de a-l extrăda în R. Moldova, fugarul Vlad Plahotniuc a înregistrat un mesaj audio, prin care salută decizia instanței și își anunță „dorința de a se disculpa în fața instanțelor moldovenești și intenția de a reveni în politică”. Plahotniuc, cercetat în R. Moldova în cadrul mai multor dosare...
Candidații la studii superioare de licență și master, care nu au participat în concursul de admitere sau nu s-au regăsit pe listele din sesiunea de bază, pot depune online dosarele de concurs pe www.eadmitere.gov.md, în perioada 13-15 august. Rezultatele intermediare ale sesiunii suplimentare vor fi anunțate pe 20 august 2024, iar rezultatele finale urmează a fi...
ULTIMA ORĂ/ Decizie în privința extrădării lui Vladimir Plahotniuc. Ședința a avut loc în absența lui # Ziarul de Garda
Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova, potrivit TV8 și 1TV. Totuși, toate bunurile rămân deocamdată în Grecia. Ședința privind extrădarea Vladimir Plahotniuc a avut loc în absența lui. În sală au fost prezenți avocații lui Plahotniuc, inclusiv Lucian Rogac din R. Moldova, dar și reprezentanți ai Ambasadei R....
De ce a fost eliberat din arest la domiciliu Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie. La ce etapă se află dosarul și când ar putea fi pronunțată sentința # Ziarul de Garda
Șeful suspendat al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu. Judecătoarea Arina Ialanji, care examinează dosarul privind trădarea de patrie, a pronunțat încheierea de plasare a lui Creangă sub control judiciar pe 23 iulie. Funcționarul din cadul secretariatului Parlamentului a fost reținut la 31 iulie 2024, astfel că la...
Ședința în care se examinează cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc are loc în absența oligarhului. Potrivit echipei TV8, care se află la Atena, magistrații susțin că Plahotniuc și-a dat acordul în scris ca să fie adus în R. Moldova. În sala de judecată sunt prezenți avocații lui Vladimir Plahotniuc, inclusiv Lucian Rogac din...
Șor, reacție după amenințările cu moartea în adresa judecătoarei Cucerescu. Șeful IGP: „Dacă acest criminal are ceva de spus, trebuie să vină acasă, în fața justiției, în fața presei să vorbească” # Ziarul de Garda
Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, susține că nu are nicio legătură cu amenințările cu moartea adresate judecătoarei Ana Cucerescu, cea care a fost supusă unei campanii de intimidare înainte de pronunțarea sentinței pe numele bașcanei Evghenia Guțul. Totodată, Șor, care se ascunde la Moscova, declară că „îi va asigura...
