Moldovenii, avertizați de Ambasada SUA: Depășirea perioadei de ședere poate duce la interdicție permanentă
Omniapres, 14 august 2025 14:40
Ambasada Statelor Unite la Chișinău atenționează cetățenii moldoveni cu privire la consecințele depășirii perioadei autorizate de ședere pe teritoriul american. Într-un comunicat oficial, reprezentanții ambasadei subliniază că ”depășirea perioadei autorizate de ședere în Statele Unite poate atrage consecințe severe, inclusiv impunerea unei interdicții permanente de a intra pe teritoriul american”. ”Reprezentanții consulari au acces complet […] The post Moldovenii, avertizați de Ambasada SUA: Depășirea perioadei de ședere poate duce la interdicție permanentă appeared first on Omniapres.
Acum 15 minute
14:40
Acum o oră
14:10
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) semnalează o tendință de stabilizare pe piața carburanților, însoțită de primele semne clare de scădere a prețurilor la principalele produse petroliere. În perioada 1–14 august 2025, prețurile maxime de comercializare cu amănuntul au evoluat lent, dar cu o ușoară tendință descendentă. Această dinamică a fost influențată atât de […] The post Motorina și benzina, în ușoară scădere. Cât vor costa carburanții pe 15 august appeared first on Omniapres.
Acum 2 ore
13:40
Escrocherie în turism: Peste 20 de moldoveni păcăliți, administratoare reținută pentru un prejudiciu de peste 1,8 milioane lei # Omniapres
Administratoarea unei agenții turistice din Chișinău, o femeie de 41 de ani, a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, fiind învinuită de escrocherie în proporții deosebit de mari. Decizia a fost luată de procurorii Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, la 13 august 2025. Anchetatorii au stabilit că, în perioada septembrie 2024 – […] The post Escrocherie în turism: Peste 20 de moldoveni păcăliți, administratoare reținută pentru un prejudiciu de peste 1,8 milioane lei appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // Ion Ceban, despre coaliție în viitorul Parlament: ”Suntem gata să stăm la masa de dialog absolut cu toată lumea” # Omniapres
Blocul Alternativa este deschis pentru discuții și colaborări în viitorul Parlament atât cu partidele de dreapta, cât și cu cele de stânga, în funcție de susținerea proiectelor ce vizează direct nevoile cetățenilor. Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului, a declarat că formațiunea nu este interesată de etichete politice, ci de soluții reale. „Blocul Alternativa are […] The post VIDEO // Ion Ceban, despre coaliție în viitorul Parlament: ”Suntem gata să stăm la masa de dialog absolut cu toată lumea” appeared first on Omniapres.
Acum 4 ore
12:30
VIDEO// Trei avioane ucrainene au zburat deasupra Bălțiului. Precizările Autorității Aeronautice Civile # Omniapres
Trei avioane ucrainene au survolat, pe 13 august, orașul Bălți, îndreptându-se spre Aeroportul Mărculești pentru lucrări de mentenanță. Autoritatea Aeronautică Civilă (AAC) a confirmat că zborurile au fost coordonate prin canale diplomatice și că aeronavele dețin toate autorizațiile necesare. „Avioanele, trei în total, sunt din Ucraina. Zborurile au fost coordonat prin canale diplomatice. Aeronavele au […] The post VIDEO// Trei avioane ucrainene au zburat deasupra Bălțiului. Precizările Autorității Aeronautice Civile appeared first on Omniapres.
12:10
Astăzi, 14 august 2025, este ultima zi în care cetățenii Republicii Moldova aflați peste hotare se pot înregistra pentru votul prin corespondență, în contextul alegerilor parlamentare anticipate din 28 septembrie. Despre aceasta anunță Comisia Electorală Centrală. Această opțiune este disponibilă pentru moldovenii cu drept de vot care, în ziua scrutinului, se vor afla în următoarele […] The post Moldovenii din diasporă pot solicita azi, ultima zi, votul prin corespondență appeared first on Omniapres.
11:40
Poliția vine cu noi informații despre crima în care este implicat primarul satului Frumușica # Omniapres
Detalii cutremurătoare ies la iveală în cazul unui omor comis în anul 2018, în localitatea Frumușica din raionul Florești. Deși crima a avut loc acum 7 ani, abia recent rudele victimei au decis să se adreseze organelor de drept, oferind informații esențiale care au dus la redeschiderea dosarului și reținerea a patru persoane, informează Poliția […] The post Poliția vine cu noi informații despre crima în care este implicat primarul satului Frumușica appeared first on Omniapres.
11:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău își extinde rețeaua de destinații prin lansarea unei noi rute directe către Wroclaw, Polonia. Începând de astăzi, zborurile spre acest oraș sunt operate de două ori pe săptămână de către compania Wizz Air, în fiecare zi de miercuri și duminică, oferind pasagerilor noi opțiuni de călătorie și posibilități de […] The post Zboruri directe din Chișinău către Wroclaw, Polonia au fost lansate oficial appeared first on Omniapres.
Acum 6 ore
10:40
Peste 1,2 milioane de apeluri la 112 în primele șase luni ale anului: 35% nu reprezentau urgențe reale # Omniapres
În primele șase luni ale anului 2025, serviciul 112 a răspuns la peste 1,2 milioane de apeluri, inclusiv pentru incendii, accidente rutiere, urgențe medicale și alte situații critice. Operatorii au asigurat asistență permanentă, 24/7, pentru persoanele aflate în pericol. Aproape 9 din 10 apeluri au primit răspuns în mai puțin de 10 secunde, iar informațiile […] The post Peste 1,2 milioane de apeluri la 112 în primele șase luni ale anului: 35% nu reprezentau urgențe reale appeared first on Omniapres.
10:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis joi, 14 august 2025, un cod galben de caniculă pentru mai multe raioane din sudul Republicii Moldova. Potrivit meteorologilor, pe parcursul zilei de astăzi, temperaturile maxime ale aerului vor atinge valori de până la +33°C. Zonele vizate sunt cele din sudul țării, conform hărții oficiale publicate de autoritate. Avertizarea […] The post Avertizare meteo: temperaturi de peste +33°C în raioanele de sud appeared first on Omniapres.
09:30
Alianța „Moldovenii” a organizat o Masă rotundă națională pe tema dezvoltării statului moldovenesc # Omniapres
„În programa școlară a școlilor moldovenești lipsesc multe lucruri care ne identifică ca stat”, a remarcat președintele Alianței „Moldovenii”, Denis Roșca, la deschiderea celei de-a șaptea runde de consultări publice pe care partidul le organizează de la începutul lunii august pentru a coordona cu comunitățile de experți Strategia de dezvoltare a Republicii Moldova. A 7-a […] The post Alianța „Moldovenii” a organizat o Masă rotundă națională pe tema dezvoltării statului moldovenesc appeared first on Omniapres.
09:00
PAS se dezice de primarul din Frumușica, reținut pentru omor: a candidat din partea formațiunii, dar nu a fost membru # Omniapres
Primarul localității Frumușica, raionul Florești, suspectat de implicare într-un omor comis acum 7 ani, a rămas fără sprijin politic din partea PAS, pe listele căruia a obținut mandatul. Biroul Permanent Național al Partidului Acțiune și Solidaritate a decis în această dimineață retragerea susținerii acordate acestuia. „Acesta nu a fost niciodată membru PAS, deși la ultimele […] The post PAS se dezice de primarul din Frumușica, reținut pentru omor: a candidat din partea formațiunii, dar nu a fost membru appeared first on Omniapres.
Acum 8 ore
07:10
O zi solicitantă. Avem obiective clare de atins și e bine să ne dozăm energia, să ne calculăm resursele interioare ca să ajungem cu bine la punctul terminus. LEU Aveți o întrevedere cu niște oameni care vă propun o afacere ce pare promițătoare atât în ceea ce privește volumul de muncă, cât și câștigurile. Poate […] The post Horoscop 14 august 2025. Alegeri inspirate într-o zi cu multe provocări appeared first on Omniapres.
Acum 24 ore
18:10
Procuratura Generală, acționată în instanță de 8 ofițeri CNA detașați la Anticorupție pentru reducerea salariului # Omniapres
Ofițerii de urmărire penală din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), care au fost detașați de la Centrul Național Anticorupție (CNA), primesc salarii mai mici de la începutul anului 2025, asta deși legea prevede majorări. Este vorba despre 11 angajați, care au aflat în luna mai că salariul pe care îl vor primi în continuare va fi […] The post Procuratura Generală, acționată în instanță de 8 ofițeri CNA detașați la Anticorupție pentru reducerea salariului appeared first on Omniapres.
17:40
Un incendiu a izbucnit în după-amiaza zilei de marți, 13 august 2025, pe acoperișul unei spălătorii de haine situate pe strada Nicolae Testemițanu 29 din municipiul Chișinău. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 15:39. La fața locului au fost direcționate operativ două echipe de […] The post VIDEO // Incendiu la o spălătorie din Chișinău: Panouri solare, cuprinse de flăcări appeared first on Omniapres.
17:10
Procuror din dosarul Evgheniei Guțul, amenințat cu moartea. CSP: Tentativele de intimidare nu își vor atinge scopul # Omniapres
Procurorul anticorupție Ghenadie Epure, care gestionează dosarul Evgheniei Guțul – condamnată recent la 7 ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a fostului partid „Șor” – a sesizat Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în legătură cu o serie de mesaje de amenințare primite pe telefonul personal. Potrivit președintelui CSP, Dumitru Obadă, este vorba despre […] The post Procuror din dosarul Evgheniei Guțul, amenințat cu moartea. CSP: Tentativele de intimidare nu își vor atinge scopul appeared first on Omniapres.
16:40
Primarul de Chișinău, Ion Ceban, susține că lideri PAS ar ruga oficiali din Uniunea Europeană să-l introducă și în lista de sancțiuni, înainte de parlamentare, pentru a fi scos din campania electorală. De cealaltă parte, partidul de la guvernare califică acuzațiile drept aberații, scrie UNIMEDIA.info. „Acum, din câte suntem informați, cei de la PAS mai […] The post Ion Ceban acuză PAS că face presiuni la Bruxelles pentru sancțiuni. Reacția partidului appeared first on Omniapres.
16:10
Marian Lupu, despre ședința Parlamentului din weekend: Cât ne costă ”a lor” Curte Constituțională” # Omniapres
Președintele partidului ”Mișcarea Respect Moldova”, Marian Lupu, critică decizia deputaților PAS de a convoca o sesiune specială a Parlamentului duminică, sugerând că aceasta ar fi motivată politic și ar servi intereselor partidului de guvernare, nu ale cetățenilor. Într-o postare publică, Lupu acuză guvernarea că ignoră prioritățile reale ale țării în favoarea intereselor de partid: „Deputații […] The post Marian Lupu, despre ședința Parlamentului din weekend: Cât ne costă ”a lor” Curte Constituțională” appeared first on Omniapres.
15:40
VIDEO // Membri ai grupărilor „Kitaeț” și „Makena”, reținuți în flagrant: șantajau o victimă pentru 5.000 de euro # Omniapres
Patru bărbați, cu vârste între 44 și 48 de ani, au fost reținuți de ofițerii Direcției investigații criminale și cei de urmărire penală ai Inspectoratului Național de Investigații (INI), în colaborare cu procurorii PCCOCS. Intervenția a avut loc cu sprijinul mascaților de la BPDS „Fulger”, al angajaților Direcției informații privind Pasagerii a IGPF și al […] The post VIDEO // Membri ai grupărilor „Kitaeț” și „Makena”, reținuți în flagrant: șantajau o victimă pentru 5.000 de euro appeared first on Omniapres.
15:10
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a aprobat dosarele celor doi candidați înscriși în cursa pentru funcția de procuror general și a stabilit desfășurarea probei interviului pentru data de 19 august, ora 14:00. În competiție au rămas Alexandru Machidon, procuror general interimar, și Victor Furtună, șef interimar al PCCOCS. Potrivit președintelui CSP, Dumitru Obadă, ambii candidați […] The post VIDEO// Noul procuror general va fi desemnat pe 19 august appeared first on Omniapres.
Ieri
14:30
Vladimir Plahotniuc, primul mesaj audio: „Dincolo de dorința de a mă disculpa în instanțe, ceea ce mă motivează să revin acasă este să continui activitatea mea politică” # Omniapres
Fostul lider al Partidului Democrat din Moldova, Vladimir Plahotniuc, a publicat miercuri, 13 august 2025, primul său mesaj audio din Grecia, în care își reafirmă intenția de a reveni în Republica Moldova și de a-și relua activitatea politică. Mesajul vine la scurt timp după ce Curtea de Apel din Atena a acceptat cererea depusă de […] The post Vladimir Plahotniuc, primul mesaj audio: „Dincolo de dorința de a mă disculpa în instanțe, ceea ce mă motivează să revin acasă este să continui activitatea mea politică” appeared first on Omniapres.
14:10
Agentul economic responsabil de caruselul prăbușit duminică, 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni, susține că accidentul soldat cu rănirea a șapte copii ar fi fost provocat de ignorarea regulilor de siguranță. Potrivit companiei, doi adolescenți ar fi schimbat locurile între ei chiar înainte de pornirea instalației, modificând astfel centrul de greutate și provocând răsturnarea […] The post Carusel răsturnat la Costești: Compania dă vina pe doi adolescenți appeared first on Omniapres.
14:00
Locuitorii comunei Băcioi se bucură de un trai confortabil, cu străzi moderne, parcuri construite, canalizare și iluminat public, un liceu model, grădinițe și centre de sănătate renovate, susține primarul Ilie Leahu. Într-un mesaj video, alesul din partea Partidului Acțiune și Solidaritate susține că, în ultimii ani, a adus în comuna Băcioi cele mai mari investiții […] The post Raport de la primar PAS: Locuitorii comunei Băcioi se bucură de un trai confortabil appeared first on Omniapres.
13:30
Judecătorii din Grecia au acceptat cererea lui Vlad Plahotniuc de extrădare în Republica Moldova # Omniapres
Curtea de Apel din Atena a decis astăzi, 13 august 2025, acceptarea cererii depuse de Vlad Plahotniuc privind extrădarea sa în Republica Moldova. Solicitarea a fost transmisă autorităților elene pe 25 iulie 2025, printr-o cerere scrisă, în care fostul lider democrat și-a exprimat acordul pentru revenirea în țară, scrie telegraph.md. Într-un comunicat din 1 august, […] The post Judecătorii din Grecia au acceptat cererea lui Vlad Plahotniuc de extrădare în Republica Moldova appeared first on Omniapres.
13:10
VIDEO // O consilieră din Rezina pleacă din PAS: „Ne-am săturat de dictatură și decizii impuse” # Omniapres
Consiliera raională din Rezina, Aliona Cuiban, a anunțat, printr-un video, decizia de a părăsi Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS), acuzând conducerea formațiunii de „politică de dezbinare a societății”, aroganță și lipsă de transparență. În locul PAS, Cuiban a ales să se alăture partidului LOC, o formațiune susținută și de fosta activistă PAS, Elena Dragalin. „Am […] The post VIDEO // O consilieră din Rezina pleacă din PAS: „Ne-am săturat de dictatură și decizii impuse” appeared first on Omniapres.
12:20
„Inima Moldovei” a protestat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale: Alexei Buzu dă dovadă de indiferență totală! # Omniapres
Responsabilul principal de politica antisocială a guvernului PAS, Alexei Buzu, a primit „diagnosticul poporului” – indiferență totală față de problemele poporului. Partidul Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unei acțiuni de protest, în această dimineață, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, l-a trimis pe „ministrul galben” la pensie politică pentru incompetență și i-au înmânat, în numele cetățenilor, […] The post „Inima Moldovei” a protestat la Ministerul Muncii și Protecției Sociale: Alexei Buzu dă dovadă de indiferență totală! appeared first on Omniapres.
12:10
Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi decisive pentru viitorul Republicii Moldova, a declarat președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al formațiunii, desfășurată pe 11 august. La reuniune au fost aprobate, în unanimitate, lista candidaților pentru funcția de deputat și programul electoral al partidului. Potrivit lui Marian Lupu, scrutinul […] The post Marian Lupu: Alegerile din toamnă, decisive pentru soarta Republicii Moldova appeared first on Omniapres.
12:00
VIDEO // Nicuşor Dan, mesaj după vizita în Republica Moldova: „Să privim cu încredere spre viitorul european” # Omniapres
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis un mesaj pe rețelele sociale după vizita în Republica Moldova. „Aceste zile petrecute dincolo de Prut ne-au reamintit cât de puternice sunt legăturile dintre România şi Republica Moldova. Să rămânem uniţi, să preţuim ceea ce ne apropie şi să privim cu încredere către viitorul nostru european!”, a scris şeful […] The post VIDEO // Nicuşor Dan, mesaj după vizita în Republica Moldova: „Să privim cu încredere spre viitorul european” appeared first on Omniapres.
11:40
În perioada 6–12 august 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate trei focare de pestă porcină africană (PPA): un focar la porci domestici în localitatea Braniște, raionul Rîșcani, și două focare la porci domestici în satul Seliște, raionul Leova. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) solicită proprietarilor de porcine să anunțe imediat subdiviziunile teritoriale […] The post Alertă sanitară: Noi focare de pestă porcină africană depistate în Rîșcani și Leova appeared first on Omniapres.
11:10
VIDEO // Postica: Nu putem organiza votul în Rusia fără a expune oameni și echipamente la pericole # Omniapres
Vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postică, susține că deschiderea a doar două secții de votare în Federația Rusă – la Moscova și Sankt Petersburg – este dictată de motive de securitate și nu de numărul cetățenilor moldoveni aflați în această țară. Deși în Rusia trăiesc zeci de mii de moldoveni cu drept de vot, autoritățile […] The post VIDEO // Postica: Nu putem organiza votul în Rusia fără a expune oameni și echipamente la pericole appeared first on Omniapres.
10:40
Duminică, 17 august, Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială. Despre aceasta a anunțat președintele Parlamentului, Igor Grosu. Potrivit lui Grosu, în cadrul sesiunii speciale va avea loc ceremonia de depunere a Jurământului de către judecătorii Curții Constituționale. Totodată, speakerului, în acest scop, vineri, va convoca Biroul Permanent al Parlamentului. The post Parlamentul se întrunește în sesiune specială. Motivul anunțat de Igor Grosu appeared first on Omniapres.
10:20
LIVE Activiștii Partidului „Inima Moldovei” protestează la Ministerul Muncii și Protecției Sociale # Omniapres
Activiștii Partidului „Inima Moldovei” desfășoară o acțiune de protest la Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale. Ei îl acuză pe ministrul Alexei Buzu că promovează abordările PAS în domeniul protecției sociale, pe care le califică antisocială. Mai mult, demnitarul este acuzat și că nu-și îndeplinește atribuțiile directe pentru a proteja cetățenii aflați în dificultate. The post LIVE Activiștii Partidului „Inima Moldovei” protestează la Ministerul Muncii și Protecției Sociale appeared first on Omniapres.
10:20
Aproape 200 de canale TikTok, blocate la cererea autorităților pentru falsuri și dezinformare # Omniapres
Aproape 200 de canale TikTok suspectate de implicare în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale au fost blocate. Poliția, Serviciul de Informații și Securitate (SIS) și Agenția pentru Tehnologia Informației (ANRCETI) au transmis solicitări pentru blocarea a 443 de canale TikTok. ”Dinte aceste canale, 98 au fost identificate ca promovând ideea […] The post Aproape 200 de canale TikTok, blocate la cererea autorităților pentru falsuri și dezinformare appeared first on Omniapres.
10:10
VIDEO // Conflicte interne în PDCM: Fadei Nagacevschi pleacă, nemulțumit de lista electorală # Omniapres
Fadei Nagacevschi, vicepreședinte al Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), a părăsit formațiunea, exprimându-și dezacordul față de criteriile aplicate în formarea listei pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Informația a fost confirmată de liderul partidului, Ion Chicu, în cadrul emisiunii „Gonța Show”. Potrivit lui Chicu, Nagacevschi a fost nemulțumit în special de faptul că pe […] The post VIDEO // Conflicte interne în PDCM: Fadei Nagacevschi pleacă, nemulțumit de lista electorală appeared first on Omniapres.
09:30
Prima ședință de examinare a cererii de extrădare a lui Vlad Plahotniuc are loc astăzi la Curtea de Apel din Atena. Ședința are loc la trei săptămâni de cânt procurorii moldoveni au anunțat că au expediat solicitarea de extrădare. Totuși, autoritățile de la Chișinău au precizat, săptămâna trecută, că ședința de azi nu reprezintă ultima […] The post Prima ședință în cazul extrădării lui Plahotniuc are loc astăzi în Grecia appeared first on Omniapres.
09:10
(VIDEO) Detalii cumplite despre accidentul de la Burlăceni: Soț şi soție au murit pe loc, iar 3 copii au ajuns la spital # Omniapres
Poliția investigheazǎ circumstanțele unui accident rutier produs în satul Burlăceni din raionul Cahul, în această seară. Din primele cercetări s-a stabilit că impactul s-a produs din cauza vitezei, între un Mercedes înmatriculat în alt stat și un Volkswagen. În urma coliziunii, cinci persoane din Volkswagen au rămas blocate în interior. La fața locului au intervenit […] The post (VIDEO) Detalii cumplite despre accidentul de la Burlăceni: Soț şi soție au murit pe loc, iar 3 copii au ajuns la spital appeared first on Omniapres.
07:10
Ne vom gestiona energia astfel încât să ne ajungă pentru toate urgențele care pot apărea pe parcursul zilei. Să fim prompți în replică și eficienți în acțiuni. LEU Este momentul să vă „restartați”, să dați drumul unui proiect în care v-ați pus mari speranțe și să căutați sponsori care să vă susțină financiar. Relația de […] The post Horoscop 13 august 2025. Zi de ajustări, decizii inspirate și întâlniri cu rost appeared first on Omniapres.
12 august 2025
18:40
O cetățeană străină în vârstă de 45 de ani a fost depistată pe Aeroportul Internațional Chișinău în timp ce încerca să părăsească țara având asupra sa 30 000 de euro nedeclarați. Cazul a fost înregistrat de funcționarii postului vamal în colaborare cu Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, în cadrul verificărilor de rutină efectuate pasagerilor […] The post O femeie a fost prinsă pe Aeroportul Chișinău cu 30 000 de euro nedeclarați appeared first on Omniapres.
17:40
VIDEO // Ceban răspunde Poliției, care i-a cerut să interzică protestul lui Șor: Nu are treabă Primăria cu autorizarea evenimentelor politice # Omniapres
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, susține că autoritățile locale nu au competențe să autorizeze sau să interzică un eveniment politic. Replica vine după ce Poliția i-a cerut să refuze autorizarea protestului planificat de Ilan Șor. Edilul susține că demersul este unul manipulator și motivat politic. ”Primăria și Primarul General, nu au treabă cu autorizarea evenimentelor […] The post VIDEO // Ceban răspunde Poliției, care i-a cerut să interzică protestul lui Șor: Nu are treabă Primăria cu autorizarea evenimentelor politice appeared first on Omniapres.
17:20
Replica Domnicăi Manole pentru ”fostul politician” Ion Sturza: ”Să nu inducă în eroare societatea” # Omniapres
Curtea Constituțională cere persoanelor publice să manifeste prudență în exprimările lor, astfel încât să nu inducă în eroare societatea. Reacția vine după ce fostul premier Ion Sturza a declarat la un podcast că Maia Sandu nu ar accepta niciodată numirea unui guvern la Chișinău care ar manifesta simpatii față de Federația Rusă. ”În contextul informației […] The post Replica Domnicăi Manole pentru ”fostul politician” Ion Sturza: ”Să nu inducă în eroare societatea” appeared first on Omniapres.
17:10
Poliția Națională solicită autorităților Capitalei să nu autorizeze protestul planificat de Ilan Șor pentru sâmbătă, 16 august. ”Inspectoratul Național de Investigații îi adresează primarului municipiului Chișinău solicitarea clară și fermă de a nu autoriza protestul planificat de Ilan Șor, recunoscut oficial drept lider al unei organizații criminale. Șor organizează și finanțează acest protest prin plata […] The post Poliția cere Primăriei Chișinău să refuze autorizarea protestului organizat de Șor appeared first on Omniapres.
17:00
Irina Vlah, acuzații față de PAS: A dat indicații să se facă o investigație despre apartamentul meu și al fiicei mele # Omniapres
Liderul Partidului „Inima Moldovei”, Irina Vlah, susține că PAS ar fi declanșat acțiuni de presiune împotriva formațiunii sale, pe fondul protestelor și campaniilor de informare desfășurate în ultimele luni. „PAS s-a supărat rău de tot pe noi, cei din Partidul „Inima Moldovei”. Au ajuns în situația penibilă să ceară CEC să interzică partidului nostru să […] The post Irina Vlah, acuzații față de PAS: A dat indicații să se facă o investigație despre apartamentul meu și al fiicei mele appeared first on Omniapres.
16:40
Controverse în jurul organizării evenimentelor de 27 și 31 august: acuzații de interese ascunse și lipsă de transparență # Omniapres
Pregătirile pentru celebrarea Zilei Independenței și Zilei Limbii Române la Chișinău au fost umbrite de un scandal legat de anularea licitației publice pentru organizarea acestor evenimente. Inițial, Guvernul alocase un buget de 8,3 milioane de lei, iar trei companii au depus oferte între 5,59 milioane și 8,2 milioane de lei. Potrivit criteriilor anunțate, „cel mai […] The post Controverse în jurul organizării evenimentelor de 27 și 31 august: acuzații de interese ascunse și lipsă de transparență appeared first on Omniapres.
16:30
Tichetele de masă vor putea fi oferite în format electronic și ele vor fi acordate angajaților inclusiv pentru munca prestată în turele de noapte. Legea care prevede acest lucru a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES. Astfel, documentul prevede posibilitatea ca angajații care lucrează în schimburi mixte, de zi și de noapte, să […] The post Tichetele de masă vor fi acordate și pentru orele de noapte, inclusiv electronic appeared first on Omniapres.
16:10
Judecătoarea Livia Mitrofan, membră a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a primit noi amenințări cu moartea, la aproape o săptămână după ce a depus o plângere la poliție într-un caz similar. Mitrofan a avut un rol cheie în alegerea magistraților specializați în dosare de corupție. Mitrofan a declarat pentru Europa Liberă că a primit o […] The post Membra CSM, din nou amenințată: „Tu și judecătoarea ta coruptă, în curând veți muri” appeared first on Omniapres.
15:40
Decizia Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) de a retrage licența SA „Moldovagaz” pentru furnizarea gazelor naturale și de a transfera aceste atribuții către compania „Energocom” este una strict politică. Declarația a fost făcută de către președintele partidului „Mișcarea Respect Moldova”, Marian Lupu. Această măsură nu va aduce beneficii reale cetățenilor, nu va reduce […] The post VIDEO // Marian Lupu: Retragerea licenței „Moldovagaz” nu aduce beneficii cetățenilor appeared first on Omniapres.
15:10
Doi bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, în mai multe episoade. Unul dintre ei a fost implicat în șase cazuri, iar celălalt în zece. Instanța a pronunțat pedepse privative de libertate cu cumul parțial: primul inculpat a primit șase ani de închisoare, dintre care trei […] The post Sentință dură pentru doi bărbați care promiteau „scurtături” pentru cetățenia română appeared first on Omniapres.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
CSM și AJRM transmit condoleanțe după decesul ex-judecătorului Mihail Diaconu: ”Nu vom face comentarii suplimentare” # Omniapres
Consiliul Superior al Magistraturii, Asociația Judecătorilor din Republica Moldova și Judecătoria Chișinău au transmis sincere condoleanțe familiei, colegilor și apropiaților fostului judecător Mihail Diaconu, confirmând tragicul său deces. Judecătoria Chișinău a anunțat, cu profund regret, trecerea la cele veșnice a domnului Diaconu Mihail, care și-a desfășurat activitatea în calitate de judecător în cadrul Judecătoriei Chișinău, […] The post CSM și AJRM transmit condoleanțe după decesul ex-judecătorului Mihail Diaconu: ”Nu vom face comentarii suplimentare” appeared first on Omniapres.
14:20
Reacția lui Șor la mesajul poliției: Apelul meu rămâne valabil – cine vine să ne susțină, va primi 3000 de dolari pe lună # Omniapres
Liderului blocului ”Victorie”, Ilan Șor, își repetă îndemnul și promite în continuare câte 3000 de dolari salariu lunar pentru cei care se vor alătura protestelor antiguvernamentale. ”Ciuma galbenă se teme de proteste. Poliția amenință oamenii. Noi suntem însă 2 milioane, iar polițiștii — doar 10 mii și primesc salarii din impozitele voastre. Dragi prieteni, apelul […] The post Reacția lui Șor la mesajul poliției: Apelul meu rămâne valabil – cine vine să ne susțină, va primi 3000 de dolari pe lună appeared first on Omniapres.
13:40
Pașa, reacție la decesul ex-judecătorului: ”Nu s-a sinucis de rușine, dar pentru că i-a fost luat ”dreptul” la a lua mită” # Omniapres
Valeriu Pașa, membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, a reacționat public după ce fostul judecător Mihai Diaconu a fost găsit mort sub un pod din Capitală. Într-o postare pe rețelele sociale, Pașa a criticat anticipat discursul pe care, susține el, îl vor adopta reprezentanții opoziției. Potrivit acestuia, aceștia vor încerca […] The post Pașa, reacție la decesul ex-judecătorului: ”Nu s-a sinucis de rușine, dar pentru că i-a fost luat ”dreptul” la a lua mită” appeared first on Omniapres.
