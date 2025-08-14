Alertă de călătorie în Spania: Val de caniculă extremă până pe 18 august

13:00

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a lansat un concurs pentru suplinirea a trei posturi vacante de judecător la Curtea de Apel Nord, prin transfer temporar. Magistrații interesați pot depune cererile de participare până la data de 20 august, fie direct la sediul CSM, fie prin e-mail, la adresa secretariat@csm.md. Conform legislației în vigoare, pot participa […]