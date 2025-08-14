Motorina se ieftinește. ANRE: Piața carburanților - relativ stabilă în august

14:10

Predică puternic încărcată cu mesaje pro-Kremlin şi antiguvernamentale, miercuri seară, la biserica din satul Grinăuţi, raionul Râşcani. Lăcaşul de cult a fost marcat acum o lună de un imens scandal. Preotul locului a fost lovit, tras de păr şi scos afară din buserică după ce a decis să treacă parohia de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei. Ieri seară, însă, noul preot le-a invitat să ţină o predică pe părintele Sergiu Ivanov din Nisporeni. Mitropolia Moldovei nu a venit, deocamdată, cu un punct de vedere în legătură cu această situaţie.