Ajutorul de 1.000 lei pentru pregătirea de școală: Cum să primești banii direct pe card
SuntParinte, 14 august 2025 13:20
La începutul lunii septembrie, circa 297 000 de elevi din clasele I-a – a IX-a vor beneficia de un ajutor financiar unic în valoare de 1.000 de lei pentru pregătirea de noul an școlar. Plata va fi acordată mamei, de către Casa Națională de Asigurări Sociale, iar în anumite situații – tatălui copilului sau reprezentantului… Articolul Ajutorul de 1.000 lei pentru pregătirea de școală: Cum să primești banii direct pe card apare prima dată în Suntparinte.md.
• • •
În acest an, 130 de licee teoretice din țară au obținut o rată de promovare de 100% la sesiunea de bacalaureat, aproape la fel ca în anul trecut – 132 în anul 2024. Dintre acestea, 23 de instituții au media mai mare de 8. Liceul Teoretic „Spiru Haret” din mun. Chișinău a devenit instituția cu cea mai… Articolul BAC 2025: Topul celor 10 instituții de învățământ cu cea mai mare medie din țară apare prima dată în Suntparinte.md.
Astăzi, din păcate, în magazine găsim frecvent băuturi carbogazoase cu mult zahăr, aditivi alimentari și doar aromă de cvas — nu cvas adevărat. Cvasul autentic este preparat din doar 5 ingrediente simple: apă potabilă, făină de secară, malț, zahăr și drojdie. În unele rețete, zahărul poate fi înlocuit cu miere de albine, ceea ce face… Articolul (VIDEO) Ce ingrediente conține și cât de „natural” este cvasul din magazine? apare prima dată în Suntparinte.md.
Știai că, până să meargă la școală, fetița ta ar trebui să fie verificată de ginecolog de 3 ori? Da, ai citit bine. Prima consultație ginecologică nu înseamnă durere sau rușine — ci grijă, prevenție și o dezvoltare sănătoasă. Imediat după naștere, este important ca organele genitale ale nou-născutului să fie examinate, deoarece pot exista… Articolul (VIDEO) Primul consult ginecologic al fiicei tale: Ce trebuie să știi ca părinte? apare prima dată în Suntparinte.md.
În premieră, din 2026, copiii din R. Moldova vor putea fi vaccinați împotriva meningitei # SuntParinte
Începând cu anul 2026, copiii din Republica Moldova vor putea fi vaccinați împotriva infecției meningococice. Imunizarea va avea loc la vârsta de 6 luni, doar dacă părinții o vor solicita. În schimb, din anul 2028, acest vaccin ar urma să fie obligatoriu, pentru a preveni formele grave de meningită și pentru a reduce mortalitatea infantilă.… Articolul În premieră, din 2026, copiii din R. Moldova vor putea fi vaccinați împotriva meningitei apare prima dată în Suntparinte.md.
Modificări în calendarul de imunizare: Unele vaccinuri – excluse. Au fost incluse vaccinuri noi # SuntParinte
Din 2026, vaccinul oral contra poliomielitei (sub formă de picături) va fi exclus din calendarul de imunizare la vârsta de 2, 4 și 6 luni. Acesta va fi administrat injectabil în cadrul unui vaccin comun (HepB+DTP+Hib+IPV), la aceleași vârste. Totodată, la solicitarea părinților, fetele și băieții vor primi o doză de vaccin anti-HPV la vârsta… Articolul Modificări în calendarul de imunizare: Unele vaccinuri – excluse. Au fost incluse vaccinuri noi apare prima dată în Suntparinte.md.
De ce nitrații din fructe și legume sunt periculoși? 5 recomandări pentru a-i reduce în condiții de casă # SuntParinte
În această perioadă, fructele și legumele sunt la mare căutare. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor susține că, pe parcursul anului 2025, va preleva mai multe probe pentru determinarea reziduurilor de pesticide și a conținutului de nitrați în produsele vegetale. Astfel, urmează să fie monitorizați nitrații din: salata de tip iceberg, spanac (proaspăt, conservat, congelat sau înghețat),… Articolul De ce nitrații din fructe și legume sunt periculoși? 5 recomandări pentru a-i reduce în condiții de casă apare prima dată în Suntparinte.md.
Cunoști cum se transmite virusul și cum să te protejezi de hepatită? Reguli obligatoriu de știut # SuntParinte
Știai că poți avea hepatită virală B, fără să prezinți vreun simptom, sau că virusul hepatic B este de 100 de ori mai infecțios decât HIV? Hepatita este o boală care afectează ficatul și poate fi provocată de cinci virusuri principale, denumite ca A, B, C, D și E. Anul trecut, în Republica Moldova, au… Articolul Cunoști cum se transmite virusul și cum să te protejezi de hepatită? Reguli obligatoriu de știut apare prima dată în Suntparinte.md.
(VIDEO) Trei antibiotice în 10 zile. Istoria Emanuelei și sindromul care nu avea nevoie de antibiotic # SuntParinte
E vară, dar antibioticele nu intră în vacanță. De la 2 ani și jumătate, Emanuela făcea angine purulente lunar. Febră 41°C, dureri, antibiotice fără oprire – uneori chiar 3 în 10 zile. A durat peste 2 ani, până a primit diagnosticul corect: sindromul PFAPA, o afecțiune care nu necesită antibiotic. Istoria ei ne arată cât… Articolul (VIDEO) Trei antibiotice în 10 zile. Istoria Emanuelei și sindromul care nu avea nevoie de antibiotic apare prima dată în Suntparinte.md.
Accesoriile și bijuteriile pot deveni periculoase: Povestea Cristinei și alergia la metale # SuntParinte
Accesul facil la bijuterii din metale semiprețioase a făcut ca cerceii, lănțișoarele și alte accesorii să fie purtate astăzi atât de adulți, cât și de copii. Ceea ce pare o alegere inofensivă de stil poate ascunde riscuri pentru sănătate, mai ales în cazul celor mici. Timp de aproape trei ani, Cristina (prenume modificat), o adolescentă… Articolul Accesoriile și bijuteriile pot deveni periculoase: Povestea Cristinei și alergia la metale apare prima dată în Suntparinte.md.
Trei vieți pierdute în doar două zile. Doi dintre ei – copii. E greu să ne imaginăm durerea unor părinți care își pierd copilul într-o zi obișnuită de vară… la scăldat. Dar, din păcate, asta se întâmplă tot mai des. De la începutul anului, 34 de persoane, dintre care 6 minori, s-au înecat în apele… Articolul (VIDEO) Reguli obligatorii pentru părinți: Cum ne protejăm copiii la scăldat apare prima dată în Suntparinte.md.
Ajută cinci tinere să învețe și să meargă mai departe, prin Programul de burse „Suroritate” # SuntParinte
Fetele și femeile tinere care au trecut prin experiențe de abuz își pierd adesea încrederea în sine, confruntându-se cu lipsa sprijinului, a resurselor financiare și a accesului real la oportunități. Deși multe dintre ele au potențial, dorința de a învăța și de a obține o meserie, condițiile dificile în care trăiesc le împiedică să-și urmeze… Articolul Ajută cinci tinere să învețe și să meargă mai departe, prin Programul de burse „Suroritate” apare prima dată în Suntparinte.md.
Copilul tău e pe Roblox? Ce trebuie să știi despre conținutul sexual ascuns și cum să discuți cu el # SuntParinte
Indiferent dacă ești un părinte cu experiență sau aflat la început de drum, vor exista momente în care toate cunoștințele acumulate despre parenting par să nu fie de ajuns. Una dintre cele mai delicate și stânjenitoare situații este să-ți surprinzi copilul vizionând materiale pentru adulți sau să descoperi în istoricul de căutări online termeni care… Articolul Copilul tău e pe Roblox? Ce trebuie să știi despre conținutul sexual ascuns și cum să discuți cu el apare prima dată în Suntparinte.md.
Alte 55 de instituții de învățământ din țară devin Școli Model. Acestea vor fi renovate capital # SuntParinte
Rețeaua Școlilor Model se extinde și va include 90 de instituții de învățământ din toată țara. Inițiativa a început în anul 2023, când 35 de școli au fost selectate pentru prima etapă de renovare și modernizare. Acum, alte 55 de instituții se alătură rețelei, dintre care 24 sunt din municipiul Chișinău. „Școlile selectate vor fi… Articolul Alte 55 de instituții de învățământ din țară devin Școli Model. Acestea vor fi renovate capital apare prima dată în Suntparinte.md.
(VIDEO) Familia Druță: De la livadă și grădină de familie la afacere certificată ecologic # SuntParinte
Agricultura ecologică adevărată nu înseamnă doar un cuvânt frumos pe etichetă. E o promisiune. Față de natură. Față de ei. Față de noi toți. Pas cu pas, după ani de muncă, sacrificii și o iubire uriașă pentru pământ, Vera și Ștefan Druță au transformat grădina și livada lor într-o afacere ecologică autentică. Toate produsele lor… Articolul (VIDEO) Familia Druță: De la livadă și grădină de familie la afacere certificată ecologic apare prima dată în Suntparinte.md.
Le aplici pe față și corp, dar ajung în sânge: 9 microplastice nocive din produsele de îngrijire și machiaj # SuntParinte
În fiecare zi, milioane de oameni folosesc produse de îngrijire personală care conțin ingrediente invizibile, dar extrem de dăunătoare pentru sănătate și pentru mediul înconjurător: microplasticele. Aceste particule minuscule se depozitează în propriul nostru corp, ajung în apele uzate, trec nefiltrate prin stațiile de epurare și nimeresc în oceane și soluri. Cercetările recente au confirmat… Articolul Le aplici pe față și corp, dar ajung în sânge: 9 microplastice nocive din produsele de îngrijire și machiaj apare prima dată în Suntparinte.md.
