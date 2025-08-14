Trei tineri, printre care doi minori, sunt documentați pentru distribuirea drogurilor în sectorul Centru al capitalei
Punctul, 14 august 2025 13:20
Angajații Inspectoratului de Poliție Centru și cei ai Direcției de Poliție Chișinău investighează activitatea ilegală a doi minori, o fată de 15 și un băiat de 17 ani, și a unui tânăr de 19 ani, suspectați de implicare în distribuirea substanțelor narcotice de tip „PVP” (sare) în sectorul Centru al capitalei. Asupra acestora, oamenii legii … Articolul Trei tineri, printre care doi minori, sunt documentați pentru distribuirea drogurilor în sectorul Centru al capitalei apare prima dată în Punctul pe i.
• • •
Acum 5 minute
13:30
„Prima Casă Plus” a umflat piața imobiliară! În trei luni apartamentele s-au scumpit cu 2500 de euro # Punctul
Prețurile imobilelor din municipiul Chișinău continuă să crească, deși ritmul s-a moderat, arată datele Băncii Naționale a Moldovei (BNM) pentru trimestrul II 2025. Indicele prețului bunurilor imobile rezidențiale (RPPI) a urcat la 222,0%, în creștere cu 4,9% față de trimestrul I și cu 33,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2024. Pe piața primară, indicele a … Articolul „Prima Casă Plus” a umflat piața imobiliară! În trei luni apartamentele s-au scumpit cu 2500 de euro apare prima dată în Punctul pe i.
Acum 15 minute
13:20
Acum 4 ore
10:30
Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în R.Moldova: Probleme grave legate de drepturile omului, precum și ingerințe în libertatea de exprimare # Punctul
Asociația Promo-LEX anunță că ieri, 13 august, Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în Republica Moldova pentru anul 2024. Documentul arată că, per ansamblu, nu s-au înregistrat schimbări majore față de anul precedent, însă persistă probleme grave de drepturile omului, în special legate de tortură și tratamente inumane, … Articolul Departamentul de Stat al SUA a publicat raportul anual privind situația drepturilor omului în R.Moldova: Probleme grave legate de drepturile omului, precum și ingerințe în libertatea de exprimare apare prima dată în Punctul pe i.
10:10
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Ciocana, au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui grup implicat în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Bănuiții distribuiau drogurile pe teritoriul sectorului Ciocana, în special prin aplicația mobilǎ … Articolul Cuplu reținut și plasat în arest pentru trafic de droguri apare prima dată în Punctul pe i.
09:50
Trump a cerut ca preşedintele polonez Nawrocki să-l înlocuiască pe premierul Tusk la discuţia cu liderii europeni referitoare la Ucraina # Punctul
Preşedintele american Donald Trump a solicitat în ultimul moment ca preşedintele polonez Karol Nawrocki, aliat al mişcării MAGA, să participe miercuri la videoconferinţa cu liderii europeni referitoare la Ucraina, a declarat premierul polonez Donald Tusk, rivalul politic de centru al lui Nawrocki, care era aşteptat să participe la reuniune, relatează Reuters. Nawrocki, un naţionalist conservator … Articolul Trump a cerut ca preşedintele polonez Nawrocki să-l înlocuiască pe premierul Tusk la discuţia cu liderii europeni referitoare la Ucraina apare prima dată în Punctul pe i.
09:50
Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința unui bărbat în vârstă de 34 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat săvârșit cu deosebită cruzime ( art. 145 alin. (2) lit. j) din Codul penal). Potrivit probatoriului, la 8 iunie 2025, în timp ce se afla la … Articolul Și-a omorât amicul de pahar cu un topor. Acuzatul – trimis în judecată apare prima dată în Punctul pe i.
09:50
Un primar din partea partidului de guvernământ a fost încătușat fiind suspectat de comiterea unui omor acum aproximativ 7 ani, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, ar fi vorba despre primarul localității Frumușica, din raionul Florești, în vârstă de 38 de ani, care a fost încătușat astăzi. Sursea apropiate anchetei susțin că este vorba despre Victor … Articolul Crimă descoperită după 7 ani. Primar PAS, reținut pentru un omor comis când era la PD apare prima dată în Punctul pe i.
09:40
Ademeniți cu oferte turistice avantajoase, prejudiciați cu bani în sumă de peste 1,8 milioane de lei. O administratoare a unei companii turstice – arestată preventiv pentru escrocherie # Punctul
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, la 13 august 2025 au obținut aplicarea arestului preventiv pe un termen de 30 de zile în privința unei femei de 41 de ani, învinuită de comiterea infracțiunii de escrocherie (art. 190 alin. (6) din Codul penal). Potrivit probatoriului acumulat, în perioada septembrie 2024 – iulie 2025, … Articolul Ademeniți cu oferte turistice avantajoase, prejudiciați cu bani în sumă de peste 1,8 milioane de lei. O administratoare a unei companii turstice – arestată preventiv pentru escrocherie apare prima dată în Punctul pe i.
Ieri
11:30
Ofițerii Direcției investigații criminale și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” și al angajaților Direcției informații privind Pasagerii a IGPF și IP Călărași, au reținut patru membri activi ai unor organizații criminale, implicați în comiterea unui șantaj pe teritoriul țării. Intervenția oamenilor legii … Articolul VIDEO // Patru membri activi, parte a două organizații criminale, reținuți pentru șantaj apare prima dată în Punctul pe i.
11:30
Zelenski este aşteptat miercuri la Berlin, va vorbi cu Trump alături de cancelarul Merz. Programul discuţiilor diplomatice intense dintre europeni şi SUA # Punctul
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat miercuri la Berlin pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală. Ziarul Bild a fost primul care a relatat despre această vizită, care are loc în contextul reuniunilor pe care Merz le organizează înaintea summitului planificat pentru … Articolul Zelenski este aşteptat miercuri la Berlin, va vorbi cu Trump alături de cancelarul Merz. Programul discuţiilor diplomatice intense dintre europeni şi SUA apare prima dată în Punctul pe i.
11:30
Ce fel de acord ar putea aduce summitul Trump-Putin şi ce se poate întâmpla dacă Ucraina îl refuză? # Punctul
Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, vor discuta despre un posibil acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina când se vor întâlni vineri în Alaska pentru un summit ce ar putea afecta şi securitatea europeană în general, comentează Reuters. Liderii europeni şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenskiintenţionează să discute cu Trump miercuri, în … Articolul Ce fel de acord ar putea aduce summitul Trump-Putin şi ce se poate întâmpla dacă Ucraina îl refuză? apare prima dată în Punctul pe i.
11:00
Un arhitect din Comrat a fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar pornit pe faptele de trafic de influență și corupere pasivă. Acțiunile vizează arhitectul din cadrul Primăriei Comrat, care ar fi pretins și primit mijloace financiare necuvenite pentru eliberarea autorizației de construire. Potrivit denunțătorului, bărbatul ar fi solicitat … Articolul Un arhitect din Comrat a fost reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă apare prima dată în Punctul pe i.
10:50
Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Instanța le-a adăugat 1 an și 6 luni la pedeapsă # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea a doi deținuți, în vârstă de 24 și 27 de ani, pentru tentativă de evadare din penitenciar. Aceștia își ispășeau pedepsele pentru omor și alte infracțiuni în Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Potrivit probelor administrate, la 30 octombrie 2023, pe timp de noapte, condamnații, acționând de comun acord, au … Articolul Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Instanța le-a adăugat 1 an și 6 luni la pedeapsă apare prima dată în Punctul pe i.
09:20
GRAFICE // Ex-premier: Încă o minciună ambalată în galben. PAS falsifică istoria apeductelor din R.Moldova # Punctul
,,În ultimele zile, spațiul public a fost inundat cu grafice galbene și cifre scoase din context, pentru a demonstra că doar actuala guvernare a făcut ceva în domeniul aprovizionării cu apă. Este o prezentare trunchiată, care ignoră adevărul și disprețuiește munca depusă de-a lungul anilor.”. Opinia aparține fostul premier al R.Moldova și liderul PLDM, Vlad … Articolul GRAFICE // Ex-premier: Încă o minciună ambalată în galben. PAS falsifică istoria apeductelor din R.Moldova apare prima dată în Punctul pe i.
09:00
A încercat să iasă din țară având asupra sa suma de 30.000 EUR, fără a declara mijloacele financiare autorității vamale # Punctul
O nerezidentă a încercat să iasă din țară având asupra sa suma de 30 000 EUR, fără a declara mijloacele financiare autorității vamale. Cazul a fost înregistrat de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău în comun cu angajații IGPF, în rezultatul verificărilor de specialitate efectuate asupra călătorilor ce aveau drept destinație capitala Franței, Paris. Documentată … Articolul A încercat să iasă din țară având asupra sa suma de 30.000 EUR, fără a declara mijloacele financiare autorității vamale apare prima dată în Punctul pe i.
12 august 2025
14:40
„Inima Moldovei: Ceea ce face Ambasadorul Chirilă este nimic altceva decât campanie electorală deschisă. Cerem rechemarea lui # Punctul
Partidul Republican „Inima Moldovei” este revoltat de comportamentul inacceptabil al Ambasadorului Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, „care, într-o declaraţie publică, şi-a permis să manipuleze, să mintă şi chiar să şantajeze cetăţenii Republicii Moldova”. Într-o declarație publică a formațiunii se spune că, oficialul, „minţind cu neruşinare, a invocat o serie de scenarii halucinante care pretinde … Articolul „Inima Moldovei: Ceea ce face Ambasadorul Chirilă este nimic altceva decât campanie electorală deschisă. Cerem rechemarea lui apare prima dată în Punctul pe i.
14:40
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu (Partidul Nostru) a devenit cetățean de onoare al orașului Pensacola sediul comitatului Escambia din statul Florida, Statele Unite ale Americii. Certificatul privind oferirea acestui statut onorific i-a fost înmânat de către primarul orașului Pensacola, D.C. Reeves. Evenimentul a avut loc în cadrul vizitei primarului orașului Drochia în SUA, unde Nina … Articolul Nina Cereteu a devenit cetățean de onoare al orașului Pensacola din SUA apare prima dată în Punctul pe i.
14:10
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, cauza penală în privința unui tânăr în vârstă de 26 de ani, învinuit de omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani, infracțiune calificată conform art. 145 alin. (2) lit. e1) din Codul penal – omor intenționat săvârșit asupra unui membru de familie. Potrivit … Articolul Și-a omorât bunica cu un ciocan – tânăr din Fălești, trimis pe banca acuzaților apare prima dată în Punctul pe i.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Doi bărbați condamnați la închisoare și confiscarea a 65 000 de euro pentru trafic de influență # Punctul
La data de 11 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovați doi bărbați pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, comis în mai multe episoade. Unul dintre inculpați a fost implicat în șase episoade, iar celălalt în zece. Instanța a stabilit pedepse privative de libertate pentru ambii, prin cumul parțial al pedepselor. Unul dintre … Articolul Doi bărbați condamnați la închisoare și confiscarea a 65 000 de euro pentru trafic de influență apare prima dată în Punctul pe i.
12:00
Un avocat din mun. Chișinău cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi pretins o mită de 3.000 de euro # Punctul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Bălți au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență în care este vizat un avocat din Chișinău. Acesta este bănuit că ar fi pretins de la administratorul unei companii mijloace bănești ilicite. Potrivit materialelor acumulate, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra … Articolul Un avocat din mun. Chișinău cercetat de CNA pentru trafic de influență. Ar fi pretins o mită de 3.000 de euro apare prima dată în Punctul pe i.
11:50
SUA şi China îşi prelungesc armistiţiul comercial cu încă 90 de zile, diminuând tensiunea dintre cele mai mari economii ale lumii # Punctul
Preşedintele Donald Trump a prelungit luni cu încă 90 de zile armistiţiul comercial cu China, timp în care vor continua negocierile, amânând cel puţin încă o dată o confruntare periculoasă între cele mai mari două economii ale lumii, relatează The Associated Press (AP). Trump a postat pe platforma sa socială Truth Social că a semnat … Articolul SUA şi China îşi prelungesc armistiţiul comercial cu încă 90 de zile, diminuând tensiunea dintre cele mai mari economii ale lumii apare prima dată în Punctul pe i.
11:50
Poliția investighează circumstanțele unui incident despre care a fost sesizată, astăzi dimineață, în jurul orei 07:30. # Punctul
Un bărbat de 52 ani a fost depistat decedat, sub un pod din capitală, cu o plagă în regiunea capului, provocată prin împușcătură. Alături a fost depistată și arma din care s-a tras, pe care acesta o deținea legal. Alte leziuni pe suprafața corpului nu au fost depistate. Versiunea preliminară examinată de oamenii legii este … Articolul Poliția investighează circumstanțele unui incident despre care a fost sesizată, astăzi dimineață, în jurul orei 07:30. apare prima dată în Punctul pe i.
11 august 2025
16:00
Renato Usatîi: După incidentul cu Igor Grosu la Geneva, Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui Parlamentului, primului-ministru, președintelui țării, deputaților și miniștrilor! # Punctul
Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui țării, deputaților, miniștrilor și altor demnitari. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. ”Elaborăm un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie pentru demnitari. Ne-am convins de necesitatea unui asemenea proiect, în special, după … Articolul Renato Usatîi: După incidentul cu Igor Grosu la Geneva, Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui Parlamentului, primului-ministru, președintelui țării, deputaților și miniștrilor! apare prima dată în Punctul pe i.
12:00
Arest preventiv pentru tânărul învinuit de omorul copilului găsit decedat într-o localitate din sudul țării # Punctul
Procuratura Cahul informează despre arestarea preventivă pe un termen de 30 de zile a unui minor de 17 ani, învinuit de omorul cu deosebită cruzime a unui copil în vârstă de 15 ani. Potrivit probelor preliminare, victima a fost găsită în extravilanul satului Andrușul de Sus, raionul Cahul, la 7 august 2025, cu semne multiple … Articolul Arest preventiv pentru tânărul învinuit de omorul copilului găsit decedat într-o localitate din sudul țării apare prima dată în Punctul pe i.
11:50
Încă o persoană, acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a PP „ALDE”, deferită justiției prin procedura acordului de recunoaștere a vinovăției # Punctul
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care o persoană este învinuită de săvârșirea infracțiunii de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice, manifestată prin finanțarea acestora din surse interzise de lege, în proporții mari (art. 42 alin. (5), art. 181/3 din … Articolul Încă o persoană, acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a PP „ALDE”, deferită justiției prin procedura acordului de recunoaștere a vinovăției apare prima dată în Punctul pe i.
11:30
VIDEO // Droguri în valoare de peste 2,5 milioane de lei, aduse prin contrabandă din Spania în R.Moldova, într-o boxǎ muzicalǎ. Două persoane au fost arestate # Punctul
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, împreună cu polițiștii de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Botanica, angajații Direcției Regionale Vest a Poliției de Frontieră și procurorii Procuraturii Chișinău – Oficiul Botanica, au destructurat activitatea unei grupări infracționale specializate în introducerea prin contrabandă a drogurilor din Spania, în cantități mari, cu ulterioara comercializare pe teritoriul Republicii … Articolul VIDEO // Droguri în valoare de peste 2,5 milioane de lei, aduse prin contrabandă din Spania în R.Moldova, într-o boxǎ muzicalǎ. Două persoane au fost arestate apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
În această dimineață, în jurul orei 08:30, pe traseul R-15 Bălți–Glodeni, în apropierea satului Corlăteni, raionul Rîșcani, s-a produs un grav accident rutier. Potrivit informațiilor preliminare, o tânără de 19 ani, aflată la volanul unui Peugeot, a tamponat o femeie de 71 de ani, care traversa strada în apropierea unei treceri pentru pietoni. În urma … Articolul O femeie care traversa strada în apropierea unei treceri pentru pieton, tamponată mortal apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
Angajatul unei spălătorii auto a decis să se plimbe cu un BMW care nu îi aparținea și să sustragă bunurile din acesta. A fost condamnat penal # Punctul
Procuratura municipiului Chișinău, informează despre condamnarea unui bărbat de 34 de ani, originar din Orhei, pentru comiterea infracțiunilor de răpire a unui mijloc de transport fără scop de însușire (art.192/1 alin.(1) Cod penal) și furt (art.186 alin.(2) lit.c) Cod penal). Potrivit probatoriului administrat, în noaptea lui 31 mai 2025, inculpatul, fiind angajat la o spălătorie … Articolul Angajatul unei spălătorii auto a decis să se plimbe cu un BMW care nu îi aparținea și să sustragă bunurile din acesta. A fost condamnat penal apare prima dată în Punctul pe i.
10:20
Poliția investighează circumstanțele unui omor din raionul Telenești. Suspectul a fost reținut. # Punctul
Conform rezultatelor preliminare ale anchetei, o femeie de 50 de ani, domiciliată în municipiul Chișinău, s-a deplasat la sediul unei întreprinderi agricole din raion, unde activa și unde suspecta anumite ilegalitǎți. Aceasta îl suspecta pe un alt angajat al întreprinderii, bărbat de 46 de ani, de anumite sustrageri de pe teritoriul întreprinderii. Între cei doi … Articolul Poliția investighează circumstanțele unui omor din raionul Telenești. Suspectul a fost reținut. apare prima dată în Punctul pe i.
10:10
Cinci jurnalişti Al Jazeera, ucişi într-un atac israelian. Armata israeliană spune că unul dintre ei era lider Hamas # Punctul
Al Jazeera a anunţat moartea a cinci dintre jurnaliştii săi, duminică, în urma unui atac israelian în Fâşia Gaza. Printre cei ucişi se numără un reporter cunoscut, pe care armata israeliană a recunoscut că l-a vizat, calificându-l drept „terorist”, relatează AFP. În momentul în care guvernul israelian se arată hotărât să pună în aplicare noul … Articolul Cinci jurnalişti Al Jazeera, ucişi într-un atac israelian. Armata israeliană spune că unul dintre ei era lider Hamas apare prima dată în Punctul pe i.
10:10
Ambasadorul american la NATO spune că este posibil ca Zelenski să participe la summitul Trump-Putin, la cererea europenilor. Decizia îi aparţine lui Trump # Punctul
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a declarat că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea participa vineri la summitul din Alaska între Donald Trump şi Vladimir Putin, la cererea europenilor, relatează AFP. „Da, cred fără îndoială că este posibil”, a răspuns duminică diplomatul american, care a fost întrebat de CNN despre o eventuală venire a … Articolul Ambasadorul american la NATO spune că este posibil ca Zelenski să participe la summitul Trump-Putin, la cererea europenilor. Decizia îi aparţine lui Trump apare prima dată în Punctul pe i.
9 august 2025
16:10
AUR din R.Moldova denunță atacul public al Deschide.md și WatchDog și solicită probe sau scuze publice # Punctul
Președintele AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a condamnat astăzi, 9 august, acuzațiile lansate de publicația Deschide.md, care a publicat o analiză semnată de Rodica Pîrgari pentru organizația WatchDog. În material se sugerează că formațiunea ar fi o filială a AUR din România și ar avea conexiuni cu influențe rusești. „Nu vom tolera campanii de … Articolul AUR din R.Moldova denunță atacul public al Deschide.md și WatchDog și solicită probe sau scuze publice apare prima dată în Punctul pe i.
16:00
Alexandru Tacu, un bărbat originar din Republica Moldova care lucra în construcții în Franța, a murit în noaptea de 6 spre 7 august, la o vârstă tânără, în urma unei boli grave. Potrivit familiei, care a publicat o postare pe rețelele de socializare, Alexandru a fost internat în urmă cu aproximativ o lună la spitalul … Articolul Moldovean mort în străinătate. Cancerul i-a răpit viața în doar o lună apare prima dată în Punctul pe i.
16:00
Tânără moldoveancă din Italia, gravidă în luna a opta, moartă sub ochii fetiței sale de trei ani. „Atâta durere ne-ai lăsat!” # Punctul
O tânără mamă originară din Republica Moldova gravidă în a opta lună de sarcină, a murit subit în somn, în locuința sa din localitate Tirano, provincia Sondrio (Lombardia) din Italia, tragedia fiind descoperită de soțul femeii, alertat de lipsa de răspuns la telefon. Nadia Cigoreanu, în vârstă de numai 29 de ani, se afla acasă, … Articolul Tânără moldoveancă din Italia, gravidă în luna a opta, moartă sub ochii fetiței sale de trei ani. „Atâta durere ne-ai lăsat!” apare prima dată în Punctul pe i.
14:40
Ministrul ucrainean de Externe: „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război” # Punctul
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sibiha, spune că „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război”, potrivit BBC. Comentariile sale vin după ce preşedintele Zelenski a declarat cu puţin timp în urmă că Ucraina „nu va ceda pământ ocupanţilor”, după ce Trump a făcut aluzie la condiţii teritoriale pentru a aduce … Articolul Ministrul ucrainean de Externe: „Rusia nu trebuie să fie recompensată pentru că a început acest război” apare prima dată în Punctul pe i.
14:30
Cu puțin timp în urmă, în raionul Telenești s-a produs un grav accident rutier cu implicarea unui camion și a unei autospeciale a Inspectoratului general pentru situații de urgențǎ, aflată în misiune de serviciu. ,,Cu regret, în urma impactului, unul dintre colegii noștri din echipajul de intervenție a decedat pe loc. Alți doi membri ai … Articolul Un camion s-a tamponat cu o autospecială IGSU. Sunt victime apare prima dată în Punctul pe i.
14:30
Persoanele cu dizabilități din Bălți vor primi sprijin financiar și în următorul sezon de încălzire. Primarul Alexandr Petkov a semnat dispoziția # Punctul
În scopul susținerii categoriilor social-vulnerabile ale populației, primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a semnat dispoziția privind acordarea ajutorului financiar pentru perioada rece a anilor 2024–2025, din mijloacele bugetului municipal, pentru anumite categorii de cetățeni. Finanțarea se face din bugetul municipal. Pentru acest scop, prin hotărârea consiliului municipal, au fost alocați 928.000 de lei. Ajutorul material … Articolul Persoanele cu dizabilități din Bălți vor primi sprijin financiar și în următorul sezon de încălzire. Primarul Alexandr Petkov a semnat dispoziția apare prima dată în Punctul pe i.
8 august 2025
18:20
Roman Roșca a avut o întrevedere de lucru cu ambasadorul Japoniei în R.Moldova, E.S. Yamada Yoichiro # Punctul
Astăzi, viceprim-ministrul pentru reintegrare Roman Roșca a avut o întrevedere de lucru cu ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, E.S. Yamada Yoichiro. În cadrul discuțiilor au fost abordate prioritățile mandatului viceprim-ministrului în procesul de reintegrare a țării, situația curentă în regiunea transnistreană și în Zona de Securitate, precum și eforturile Chișinăului de menținere a unui climat … Articolul Roman Roșca a avut o întrevedere de lucru cu ambasadorul Japoniei în R.Moldova, E.S. Yamada Yoichiro apare prima dată în Punctul pe i.
18:00
Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru dezvoltarea orașelelor noastre și a Republicii Moldova în general # Punctul
Primarul orașului Drochia, Nina Cereteu, participă, în perioada 6-17 august, la programul „Lumea Deschisă” („Open World”), organizat de Congresul SUA și Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. Acest program este un schimb profesional destinat liderilor locali din domeniul civic și politic. Potrivit primarului, prima zi a fost plină de inspirație și descoperiri, în care Dr. … Articolul Nina Cereteu, în Washington: Sunt impresionată de interesul partenerilor din SUA pentru dezvoltarea orașelelor noastre și a Republicii Moldova în general apare prima dată în Punctul pe i.
17:30
Ofițerii Direcției Antidrog a INI, în comun cu procurorii din Strășeni, au documentat și destructurat activitatea unei grupări infracționale specializată în comercializarea drogurilor prin intermediul aplicației Telegram, pe teritoriul municipiului Chișinău și raionului Strășeni. În urma investigațiilor desfășurate timp de o lună, polițiștii au identificat un bărbat de 26 de ani și pe concubina acestuia, … Articolul Trei persoane, printre care un preot, cercetate penal pentru trafic de droguri apare prima dată în Punctul pe i.
17:20
O nouă cerere de extrădare transmisă autorităților din Grecia pe numele lui Vladimir Plahotniuc # Punctul
Procuratura informează că, la 08 august 2025, a transmis autorităților elene o cerere de extrădare suplimentară referitoare la Vladimir Plahotniuc, adițional la cea expediată anterior, la 24 iulie 2024. Cererea menționată vizează procedura de extrădare a numitului în cadrul a trei cauze penale, în care Vladimir Plahotniuc are calitatea de învinuit pentru fapte de o … Articolul O nouă cerere de extrădare transmisă autorităților din Grecia pe numele lui Vladimir Plahotniuc apare prima dată în Punctul pe i.
14:40
Boris Volosatîi demontează speculațiile: ”Nu primim ordine, bani, indicații din partea nimănui din afară, iar deciziile se iau exclusiv în interiorul partidului AUR din R.Moldova” # Punctul
Liderul AUR din Republica Moldova, Boris Volosatîi, a transmis un mesaj ferm către opinia publică, respingând categoric zvonurile privind o presupusă subordonare a formațiunii față de AUR din România. „Declar cu toată responsabilitatea că partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România. Este un … Articolul Boris Volosatîi demontează speculațiile: ”Nu primim ordine, bani, indicații din partea nimănui din afară, iar deciziile se iau exclusiv în interiorul partidului AUR din R.Moldova” apare prima dată în Punctul pe i.
11:20
„PAS cere să fie interzisă folosirea denumirii sale în context negativ”. Irina Vlah – apel către diplomați, ONG-uri și presă # Punctul
Partidul Republican „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah, își exprimă indignarea în raport cu sesizarea depusă la Comisia Electorală Centrală (CEC) de către Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS). Formațiunea a precizat că, prin această sesizare PAS cere CEC să sancționeze Partidul Republican „Inima Moldovei” pentru că a folosit denumirea PAS în cadrul unui protest. De … Articolul „PAS cere să fie interzisă folosirea denumirii sale în context negativ”. Irina Vlah – apel către diplomați, ONG-uri și presă apare prima dată în Punctul pe i.
09:50
VIDEO // Poliția oferă detalii despre cele 78 de percheziții în mai multe localități ale țării: Două persoane reținute # Punctul
Ofițerii INI și cei ai subdiviziunilor teritoriale, în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS „Fulger” la 7 august, au efectuat 78 de percheziții în mai multe localități ale țării. Acțiunile s-au desfășurat în cadrul unei cauze penale inițiate pe faptele de corupere electorală, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. … Articolul VIDEO // Poliția oferă detalii despre cele 78 de percheziții în mai multe localități ale țării: Două persoane reținute apare prima dată în Punctul pe i.
09:20
Sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, investighează o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, în privința unei persoane fizice. Un bărbat din Chișinău ar fi desfășurat activități economice ilegale, fără a le declara organelor fiscale competente, cauzând astfel un … Articolul VIDEO // Viață de lux pe bani proveniți din evaziune fiscală. Bărbat – reținut apare prima dată în Punctul pe i.
7 august 2025
18:00
Badantă moldoveancă din Italia, acuzată de uciderea bătrânului la 5 ani după decesul acestuia # Punctul
O moldoveancă în vârstă de 50 de ani, fostă îngrijitoare, este cercetată pentru omor voluntar în Italia, la aproape cinci ani după ce Luciano Coppi, un pensionar de 77 de ani din Savignano sul Panaro, în provincia Modena, a fost găsit fără viață în patul său. Conform publicației Il Resto del Carlino, moartea a avut loc … Articolul Badantă moldoveancă din Italia, acuzată de uciderea bătrânului la 5 ani după decesul acestuia apare prima dată în Punctul pe i.
17:30
Procuratura Republicii Moldova informează că procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc din Republica Elenă este în desfășurare. Procurorii moldoveni mențin o comunicare constantă cu autoritățile competente din Grecia, subliniind în mod repetat complexitatea dosarelor penale în care acesta are calitatea de învinuit, importanța esențială a extrădării pentru buna desfășurare a investigatiilor și impactul semnificativ … Articolul Procuratura Generală: Procedura de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc este în derulare apare prima dată în Punctul pe i.
14:10
Cândva, a intrat în istoria Republicii Moldova ca unul dintre arhitecții „furtului miliardului”. Astăzi, el jonglează din nou cu miliarde, dar de această dată, sub controlul și cu sprijinul direct al unui alt stat – Federația Rusă. Kârgâzstan, Uzbekistan, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Mongolia – sunt doar câteva dintre punctele de pe harta unui imperiu … Articolul Exclusiv: Portofelul cripto al Kremlinului pe nume Ilan Șor apare prima dată în Punctul pe i.
13:30
Hașiș, amfetaminǎ și PVP, în valoare de 400 de mii de lei, ridicate de ofițerii de investigație. Patru persoane au fost arestate # Punctul
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu polițiștii din BPDS “Fulger” și procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Ciocana, au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui grup de persoane implicate în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Suspecții utilizau sistemul de plăți … Articolul Hașiș, amfetaminǎ și PVP, în valoare de 400 de mii de lei, ridicate de ofițerii de investigație. Patru persoane au fost arestate apare prima dată în Punctul pe i.
12:10
Preşedintele rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească ”în zilele următoare” cu omologul său american Donald Trump, după ce s-a întâlnit cu emisarul acestuia Steve Witkoff miercuri, anunţă joi Kremlinul, citat de agenţiile ruse de presă, relatează AFP. ”La propunerea părţii americane, s-a încheiat un acord în vederea organizării unei reuniuni bilaterale la cel mai … Articolul Putin se întâlneşte cu Trump ”în zilele următoare”, anunţă Kremlinul apare prima dată în Punctul pe i.
