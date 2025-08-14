(video) Ion Paladi, după ce a cântat muzică populară la UNTOLD 2025 cu Irina Rimes: „Am trăit ceva ce nu voi uita niciodată”
UNIMEDIA, 14 august 2025 13:20
Ion Paladi a făcut primele declarații după ce a cântat cu Irina Rimes la UNTOLD 2025. Cei doi artiști au impresionat cu prestația lor pe scenă, au interpretat împreună o melodie de muzică populară, scrie libertatea.ro.
• • •
Acum 10 minute
13:20
Acum 30 minute
13:00
Un important lider european dezvăluie ce a spus Trump „foarte clar”, în privat, despre teritoritoriile ucrainene ocupate de ruși # UNIMEDIA
Președintele SUA, Donald Trump, le-a spus liderilor europeni în cadrul reuniunii online de miercuri, 13 august, că problemele teritoriale legate de Ucraina nu pot și nu vor fi negociate de nimeni altcineva decât de liderul ucrainean Volodimir Zelenski, a anunțat președintele francez Emmanuel Macron, potrivit CNN și Reuters, citate de HotNews.ro.
13:00
Ambasadorul UE Janis Mazeiks, pe final de mandat în Moldova: Ce mesaj i-a transmis Mihai Popșoi, la întrevederea de rămas bun # UNIMEDIA
Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, Janis Mazeiks, își încheie mandatul de 4 ani în țara noastră. În acest context, șeful Delegației UE a avut o întrevedere de rămas bun cu viceprim-ministrul, ministrul Afacerilor Externe Mihai Popșoi.
Acum o oră
12:50
12:40
Mărgineanu, după ce IGP i-a cerut lui Ceban să nu autorizeze protestul lui Șor: În RM, doar instanța poate interzice o întrunire, nu primarul # UNIMEDIA
Juristul Iurie Mărgineanu vine cu explicații, după ce Poliția Națională i-a cerut primarului de Chișinău, Ion Ceban, să nu elibereze autorizație protestului anunțat de Ilan Șor în PMAN, pentru acest weekend.
12:30
WhatsApp sfidează autoritățile de la Moscova, după ce au restricționat aplicația. „Încearcă să o blocheze pentru peste 100 de milioane de ruși” # UNIMEDIA
WhatsApp a declarat că Rusia încearcă să blocheze serviciile sale deoarece aplicația de mesagerie socială deținută de Meta oferă oamenilor dreptul la comunicații sigure și a promis că va continua să încerce să pună la dispoziție servicii criptate în Rusia, informează Reuters, citată de HotNews.ro.
Acum 2 ore
12:20
O influenceriță câștigă o avere testând fidelitatea bărbaților: „Uneori e nevoie doar de un selfie și un emoji” # UNIMEDIA
O influenceriță de 29 de ani, cunoscută sub numele de Lana Madison, a găsit o metodă inedită de a câștiga bani: ajută femeile să afle dacă partenerii lor le sunt infideli, scrie adevarul.ro.
12:20
Igor Dodon, despre ședința de duminică a Parlamentului: Curtea „noastră” Constituțională trebuie întărită cu „oameni buni”, unii cu carnet de partid. Graba e direct legată de parlamentare # UNIMEDIA
Fostul președinte Igor Dodon acuză partidul de guvernare că încearcă să transforme Curtea Constituțională „în filială de partid”, având în vedere învestirea judecătorilor într-o sesiune parlamentară specială, convocată duminică. „Curtea „noastră” Constituțională trebuie întărită cu „oameni buni”, de încredere pentru PAS, unii chiar cu carnet galben de partid. Graba deputaților este direct legată de alegerile din toamnă”, a scris ex-președintele.
12:10
(video) Magistrații Curții Constituționale și-au prezentat bilanțul de mandat, pe fundalul scandalului cu afirmația „CC e a noastră”: Ne-am îndeplinit misiunea # UNIMEDIA
Magistrații Curții Constituționale și-au prezentat, astăzi, bilanțul de mandat pentru anii 2019-2025. „Astăzi încheiem un capitol din viața noastră profesională marcat de profunda responsabilitate constituțională, cu recunoștință și cu inima împăcată că ne-am îndeplinit misiunea, menirea de a sluji Legea fundamentală a țării”. Am servit CC cu credință și integritate, convinși că democrația nu se apără singură, ci prin oameni și instituții care cred în ea”, a menționat, în mesajul de încheiere, președinta Înaltei Curți, Domnica Manole. Urmăriți conferința pe UNIMEDIA.
12:00
Anunț pentru moldovenii care călătoresc în SUA: Cetățenii care au depășit termenul legal de ședere pe teritoriul american riscă să nu mai poată intra vreodată # UNIMEDIA
Ambasada SUA la Chișinău informează cetățenii moldoveni, care călătoresc în SUA, că depășirea perioadei autorizate de ședere în Statele Unite poate atrage consecințe severe, inclusiv impunerea unei interdicții permanente de a intra pe teritoriul american.
11:50
(live) Magistrații Curții Constituționale își prezintă bilanțul de mandat, pe fundalul scandalului iscat de afirmația „CC e a noastră” # UNIMEDIA
Magistrații Curții Constituționale își prezintă, astăzi, bilanțul de mandat pentru anii 2019-2025. Urmăriți live, pe UNIMEDIA.
11:40
Carburanții continuă să se ieftinească: Vezi cât vor costa mâine și la ce stații PECO găsești cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a afișat noile prețuri la carburanți pentru mâine, 15 august. Astfel, un litru de motorină va costa cu 9 bani mai puțin decât astăzi, iar benzina se ieftinește cu 7 bani.
11:30
Andrei Năstase, numărul 4 în buletinul de vot la parlamentare: Voi lupta pentru mai puțini deputați și ministere și împotriva consiliilor raionale parazitare # UNIMEDIA
Andrei Năstase, primul candidat independent înregistrat de CEC, va fi cu numărul 4 în buletinul de vot, la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Politicianul a prezentat 4 inițiative din primul pilon al proiectului său, care prevăd și micșorarea numărului de deputați din Legslativ de la 101 la 61, dar și a numărului de ministere. „Economisim astfel peste 10 miliarde de lei care vor merge direct la oameni, la educație, medicină, drumuri, salarii și pensii decente”, a punctat Năstase.
Acum 4 ore
11:20
Un concurent de la Insula Iubirii, trimis la culcare de moldoveanca Cristina Scarlevschi: „Du-te tu și dezbracă-te, că eu acuș vin” # UNIMEDIA
Cristi, concurentul de la Insula Iubirii, începe să se acomodeze. Drept dovadă, el începe să facă glume erotice cu ispitele, iar cei prezenți au rămas șocați de ceea ce i-a transmis moldovencei Cristina Scarlevschi, scrie spynews.ro.
11:10
(video) Un cuplu, reținut în trafic, în Chișinău: Soții sunt acuzați că vindeau droguri la Ciocana. Cum ascundeau proveniența banilor # UNIMEDIA
Un cuplu suspectat că vindea substanțe interzise în proporții deosebit de mari a fost reținut, în trafic, în flagrant, în Chișinău, în timp ce se deplasa cu automobilul personal. Bănuiții, un bărbat de 42 de ani și soția acestuia de 36 de ani, distribuiau drogurile pe teritoriul sectorului Ciocana, în special prin aplicația mobilă Telegram și alte servicii de mesagerie, comunică Poliția.
11:00
(video) Explozii în Volgograd: Ucrainenii au lovit rafinăria Lukoil, cea mai mare din sudul Rusiei. Sateliții NASA raportează un incendiu uriaș # UNIMEDIA
O serie de atacuri cu drone au lovit regiunea Volgograd din Rusia în noaptea de miercuri spre joi și joi dimineața, 14 august, provocând un incendiu la o rafinărie importantă de petrol, scrie digi24.ro.
10:50
Lituania va antrena copii în utilizarea dronelor pentru a contracara o eventuală amenințarea Rusiei: Instrucția va începe de la 8 - 10 ani # UNIMEDIA
Copiii din Lituania vor fi învățați cum să construiască și să opereze drone, ca parte a eforturilor micii țări baltice de a-și dezvolta capacitatea de a face față oricărei amenințări viitoare din partea Rusiei, scrie digi24.ro.
10:50
Bărbatul bătut mortal de primarul PAS din satul Frumușica era ținut în robie la ferma edilului. Detalii de la IGP despre crimă # UNIMEDIA
Poliția Republicii Moldova a oferit noi detalii despre crima comisă în urmă cu șapte ani, în satul Frumușica, raionul Florești. Potrivit instituției, victima ar fi fost exploatată prin muncă la o fermă deținută de primarul din partea PAS. „Întrucât pentru acumularea probatoriului și demararea investigațiilor procedura prevede deshumarea victimei, s-a recurs la acest fapt și a fost efectuată o nouă expertiză medico-legală. Rezultatele acesteia au confirmat că decesul a survenit în urma maltratării”, precizează oamenii legii.
10:40
PSG a câștigat Supercupa Europei. A revenit spectaculos împotriva celor de la Tottenham și a obținut victoria la penalty-uri # UNIMEDIA
PSG a câștigat Supercupa Europei. După 2-2 în timpul regulamentar, parizienii s-au impus cu 4-3 la loviturile de departajare în fața lui Tottenham Hotspur. Echipa lui Luis Enrique a fost la un pas de un nou dezastru, după ce Spurs au condus cu două goluri, scrie euronews.ro.
10:40
Cei trei copii răniți în accidentul fatal de la Cahul, transportați la IMC: Doi dintre ei, internați la terapie intensivă # UNIMEDIA
Cei trei copii de 5, 7 şi 10 ani care au fost răniți în accidentul fatal de la Cahul au fost transportați la Institutului Mamei și Copilului. Potrivit informațiilor oferite pentru UNIMEDIA, doi dintre aceștia sunt internați la terapie intensivă.
10:30
Să fii eco e cool. 5 companii care oferă consumatorilor posibilitatea de a cumpăra produse recondiționate # UNIMEDIA
Piața globală a produselor recondiționate a explodat în ultimii ani, alimentată atât de preocupări ecologice, cât și de presiunea economică. Profesioniștii din domeniu confirmă că, în prezent, consumatorii sunt din ce în ce mai dispuși să încerce produsele refurbished, dacă au garanții, transparență și servicii post-vânzare solide, scrie realitatea.md
10:30
PAS a retras sprijinul politic primarului de Frumușica, bănuit de omor: „Nu a fost membru de partid” # UNIMEDIA
Primarul localității Frumușica, raionul Florești, suspectat de implicare într-un omor comis acum șapte ani, a rămas fără sprijinul politic al PAS. Formațiunea anunță că edilul nu a fost niciodată membru de partid, deși a candidat pe listele sale la ultimele alegeri locale.
10:20
Peste 20 de moldoveni au căzut în plasa unei agenții de turism din capitală: Administratoarea, arestată după ce ar fi amăgit victimele de 1,8 mil. lei # UNIMEDIA
Procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, Oficiul Rîșcani, anunță că, la 13 august 2025 au obținut aplicarea arestului preventiv pe un termen de 30 de zile în privința administratoarei unei agenții de turism din capitală, învinuită de comiterea infracțiunii de escrocherie. Prejudiciul total cauzat victimelor depășește 1,8 milioane lei, iar până în acest moment au fost identificate și recunoscute ca părți vătămate 24 de persoane.
10:10
Tentativă de suicid într-un hotel din Cahul: O tânără de 20 de ani și-a provocat o plagă la gât în urma unui conflict cu iubitul # UNIMEDIA
O tânără de 20 de ani a fost salvată de medici, după ce și-a provocat o plagă superficială în zona gâtului. Potrivit informațiilor, incidentul a avut loc într-un hotel din Cahul, după ce fata s-ar fi certat cu iubitul.
10:10
(video) Află secretul succesului lui Artiom Livadari la „Tinerii care împing Moldova înainte”: Cele mai piperate detalii despre muay thai, venituri din sport, relația cu Damir, studii în drept și familie # UNIMEDIA
Campionul mondial la muay thai, Artiom Livadari, este invitatul noii ediții din cadrul proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. Sportivul ne-a dezvăluit, în premieră, la ce a lucrat cel mai mult pentru Jocurile Mondiale din China, cum a reușit să își învingă adversarii, dar și ce strategii i-au adus aurul.
10:10
Canicula „aprinde” Moldova: Meteorologii au emis Cod Galben de pericol de incendiu, valabil pentru 7 zile # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis joi, 14 august 2025, o avertizare Cod Galben de pericol excepțional de incendiu, valabilă în perioada 15 -21 august.
10:00
În atenția cetățenilor din diasporă: Astăzi este ultima zi de înregistrare pentru votul prin corespondență la alegerile parlamentare # UNIMEDIA
Comisia Electorală Centrală (CEC) informează că astăzi, 14 august 2025, este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență.
10:00
Zi de foc în Moldova. Un nou Cod galben de caniculă, valabil pentru astăzi. Care va fi maxima termică # UNIMEDIA
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis un nou Cod galben de caniculă. Avertizarea este valabilă astăzi, 14 august, în sudul și parțial centrul țării.
09:50
Șoferul mașinii Audi și pasagera sa, transportați la spital după accidentul din această dimineață, la o intersecție din capitală: Cum s-a produs impactul # UNIMEDIA
Șoferul mașinii Audi și pasagera sa au fost transportați la spital după accidentul produs la intersecția străzilor Mihai Eminescu și 31 august din capitală, în această dimineață. Potrivit informațiilor preliminare ale Poliției, o Toyota a intrat în coliziune cu Audi-ul.
09:40
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor # UNIMEDIA
Pe piața imobiliară de astăzi câștigă nu cei care construiesc mai repede și mai ieftin, ci cei care înțeleg că o locuință nu înseamnă doar pereți, ci un mediu în care se nasc vise, cresc copii și se trăiesc cele mai frumoase momente din viață.
09:30
Alianța „MOLDOVENII” a organizat o Masă rotundă națională pe tema dezvoltării statului moldovenesc # UNIMEDIA
„În programa școlară a școlilor moldovenești lipsesc multe lucruri care ne identifică ca stat”, a remarcat președintele Alianței „MOLDOVENII”, Denis Roșca, la deschiderea celei de-a șaptea runde de consultări publice pe care partidul le organizează de la începutul lunii august pentru a coordona cu comunitățile de experți Strategia de dezvoltare a Republicii Moldova.
09:30
Bucurie fără margini pentru Andreea Bostanica. Timp de aproape un an, influencerița a muncit la casa visurilor sale, iar acum totul este gata. Tânăra se pregătește să se mute în noua locuință, însă înainte de a face acest pas a împărtășit câteva imagini din interior, scrie cancan.ro.
Acum 6 ore
09:20
Creștinii ortodocși intră de astăzi în postul Adormirii Maicii Domnului: Tradiții și reguli pentru credincioși # UNIMEDIA
Postul Adormirii Maicii Domnului este unul dintre cele mai importante pe care creștinii ortodocși trebuie să le țină de-a lungul anului bisericesc. Acesta începe pe 14 august și se încheie pe 28 august.
09:20
Grecia amplifică Codul Rutier din septembrie 2025. Este vorba de amenzi uriașe și suspendarea permisului pentru șoferi, scrie cancan.ro.
09:10
România a intrat în Primul Război Mondial pe 14 august, iar Carta Atlanticului a influențat istoria globală.
09:00
(video) „Mamă, tată, eu mă mărit cu Grișa!” Cum a făcut Grigore Manoli cunoștință cu soția sa, Alina: „Green Cardul a cerut-o de mireasă” # UNIMEDIA
Antreprenorul Grigore Manoli a dezvăluit că și-a cunoscut soția, Alina, la școala auto. „ Am întrebat-o dacă are prieten și a zis că are. Mama ei, însă îmi dădea ciocolate zilnic, chiar până am luat permisul”, a declarat acesta, în cadrul proiectului „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. Acesta a mai mărturisit că s-au căsătorit după ce Manoli a obținut Green Cardul, iar apoi au plecat împreună în Statele Unite ale Americii.
08:40
Focurile de armă israeliene au ucis 25 de palestinieni în Gaza. Netanyahu reia apelul la „migrație voluntară” # UNIMEDIA
Cel puţin 25 de palestinieni au fost ucişi miercuri de focuri de armă israeliene în Gaza, în timp ce căutau ajutor, potrivit martorilor şi oficialilor din sănătate. Premierul Netanyahu a reiterat apelul la „migraţie voluntară”, scrie știrileprotv.ro.
08:40
Un accident a avut loc acum câteva clipe pe str. Eminescu intersecție cu 31 August. Potrivit imaginilor, este implicat un Audi, care a fost grav avariat. Oamenii legii sunt la fața locului.
08:30
Racii vor primi vești bune, iar Fecioarele ar putea călca pe bec astăzi: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce oportunități de reflecție și acțiune. Fiecare semn zodiacal va întâmpina provocări și recompense unice, în timp ce arhetipurile astrologice se manifestă în viața noastră cotidiană. Ce secrete vă pot dezvălui astrele astăzi? Descoperiți în horoscopul zilnic cum să navigați prin aceste energii cosmice.
08:10
Cafenelele Starbucks din Coreea de Sud le cer clienților să nu-și mai aducă imprimantele și computerele cu ei. Ce este fenomenul „cagongjok” # UNIMEDIA
Într-o țară unde spațiile de birouri sunt limitate, mulți angajați la distanță utilizează cafenelele ca soluție ieftină pentru a lucra, scrie hotnews.ro.
08:00
Leul moldovenesc a înregistrat o întărire în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:40
Orașul în care polițistele se deghizează în alergătoare pentru a-i prinde pe bărbații care hărțuiesc femei aflate la antrenament # UNIMEDIA
Operațiunea-pilot a implicat polițiste care au alergat în zone și la ore de vârf identificate ca puncte fierbinți ale hărțuirii. Rezultatul: 18 arestări pentru infracțiuni precum hărțuire, agresiune sexuală și furt, scrie antena3.ro.
Acum 8 ore
07:20
07:10
Astăzi, Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează condiții meteorologice stabile pentru Republica Moldova, cu vreme senină și fără precipitații.
07:10
Amendă de 14.225 de euro pentru un turist care s-a aventurat în munții Dolomiți. A ridicat elicoptere de la sol # UNIMEDIA
Un turist britanic în vârstă de 60 de ani a primit o factură de 14.225 de euro din partea serviciului italian de salvare montană după ce a ignorat semnele de pericol și a urcat pe un traseu închis din Dolomiți, fiind salvat cu ajutorul a două elicoptere, scrie adevărul.ro.
Acum 24 ore
22:10
(stop cadru) Bolocan: La spitalul Serghei Lazo toate paturile sunt ocupate pentru că avem boală diareică acută # UNIMEDIA
Supraaglomerarea de la spitalul Serghei Lazo a stârnic replici între medici. Doctorul Mihai Stratulat a declarat în cadrul emisiunii „Gonța Media” că la acest spital toate cele 100 de paturi sunt ocupate, iar șeful-adjunct al Direcției generale asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan a ironizat că motivul ar fi numărul mare de cazuri de boală diareică acută.
21:50
21:40
Trump, mesaj dur pentru Putin, înaintea summitului din Alaska: „Vor fi consecințe foarte grave” dacă nu pune capăt războiului # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a promis, miercuri, „consecințe foarte grave” pentru Rusia dacă omologul său de la Kremlin, Vladimir Putin, nu acceptă să pună capăt războiului din Ucraina în cadrul întâlnirii dintre cei doi lideri care urmează să aibă loc vineri, în Alaska, informează CNN, citat de hotnews.ro.
21:40
CSM anunță concurs pentru funcția de membru al Consiliului INJ: Cine poate participa și care este termenul limită pentru depunerea actelor # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției.
21:20
Fără lumină, mâine în capitală și în alte localități din țară: Graficul deconectărilor și lista adreselor care nu vor avea curent electric # UNIMEDIA
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că joi, 14 august, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
