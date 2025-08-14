PeScurt // Ascunziș pentru droguri. Trei tineri au fost prinși de oamenii legii cu 40 de pachețele de droguri de timp „PVP” asupra lor. E vorba de un tânăr de 19 ani și doi minori de 15 și 17 ani.

PeScurt // Ascunziș pentru droguri. Trei tineri au fost prinși de oamenii legii cu 40 de pachețele de droguri de timp „PVP” asupra lor. E vorba de un tânăr de 19 ani și doi minori de 15 și 17 ani.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md