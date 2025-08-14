Blocul ALTERNATIVA promite colaborare politică pentru proiecte importante

09:20

Primarul Capitalei și unul dintre lideri ai Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, afirmă că formațiunea sa este pregătită să colaboreze cu alte partide în viitorul Parlament, dar nu pentru formule politice… Articolul Ceban: „Blocul ALTERNATIVA e gata să facă alianță cu oamenii, nu cu partidele” apare prima dată în Good News.