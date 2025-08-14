VIDEO Explozie la rafinăria Lukoil din Volgograd, lovită de ucraineni
NordNews, 14 august 2025 11:30
O serie de atacuri cu drone au lovit regiunea Volgograd din Rusia în noaptea de miercuri spre joi și joi dimineața, 14 august, provocând un incendiu la o rafinărie importantă de petrol, potrivit Digi24. Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocharov, a declarat că resturile căzute ale dronelor au provocat scurgerea și incendierea produselor petroliere la rafinăria
Acum 5 minute
11:40
Republica Moldova ar putea deschide anul viitor o Ambasadă în Egipt. Mihai Popșoi: „O țară extrem de mare, cu potențial economic pentru produsele noastre” # NordNews
Republica Moldova ar putea deschide anul viitor o Ambasadă în Egipt. Un alt obiectiv ar fi inaugurarea unei Ambasade în Coreea de Sud. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Mihai Popșoi, într-un interviu acordat MOLDPRES. Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, a declarat că autoritățile vor munci în continuare pentru a consolida relațiile cu cât mai
Acum 15 minute
11:30
O serie de atacuri cu drone au lovit regiunea Volgograd din Rusia în noaptea de miercuri spre joi și joi dimineața, 14 august, provocând un incendiu la o rafinărie importantă de petrol, potrivit Digi24. Guvernatorul regiunii Volgograd, Andrei Bocharov, a declarat că resturile căzute ale dronelor au provocat scurgerea și incendierea produselor petroliere la rafinăria
Acum o oră
11:10
Unul dintre candidații independenți, care intenționa să participe la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a renunțat, potrivit Moldova1. Este vorba despre Marcel Darie, care a restituit, pe 13 august, listele de subscripție la Comisia Electorală Centrală (CEC), fără a solicita înregistrarea în cursa electorală. Marcel Darie solicitase permisiunea de a colecta semnături în sprijinul candidaturii
11:00
VIDEO Haz de necaz la Grinăuți: stand-up politic în biserică, susținut de un preot din Nisporeni # NordNews
După ce preotul Constantin Turtureanu, care a decis să treacă parohia din Grinăuți de la Mitropolia Moldovei la Mitropolia Basarabiei, a fost împiedicat să intre în lăcașul unde slujea de ani de zile, un grup de localnici a hotărât să ducă disputa „pe cale pașnică": în instanță. Reuniți la biserică, enoriașii care se opun deciziei
Acum 2 ore
10:20
Pe lângă primarul Partidului Acțiune și Solidaritate din satul Frumușica, raionul Florești, ar mai fi reținuți tatăl edilului, medicul legist și un consătean. Potrivit surselor UNIMEDIA din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), primii ar fi participat la falsificarea expertizei medicale, iar localnicul – la bătaie. Potrivit surselor UNIMEDIA din cadrul INI, patru persoane ar
10:10
Moscova susține că a lovit fabrici de rachete și a neutralizat sisteme Patriot în Ucraina # NordNews
Ministerul Apărării din Rusia a declarat joi că forţele sale au lovit în iulie în Ucraina o serie de fabrici de rachete, birouri de proiectare a armelor şi întreprinderi de producţie a combustibilului pentru rachete, informează Reuters, potrivit News.ro. Folosind rachete şi drone, forţele ruse au distrus o serie de sisteme occidentale de apărare antirachetă
10:00
Donald Trump a ordonat, miercuri, simplificarea procedurilor şi reglementărilor, în special a celor de mediu, pentru a permite sectorului spaţial privat american să îşi sporească „semnificativ" lansările, o măsură care ar trebui să îl mulţumească pe fostul său aliat Elon Musk. „Este politica Statelor Unite să îşi consolideze poziţia dominantă în spaţiu prin promovarea concurenţei
Acum 4 ore
09:40
Ultima zi în care moldovenii din zece state se pot înregistra pentru votul prin corespondență # NordNews
Cetățenii R. Moldova, care se vor afla pe 28 septembrie curent, în ziua alegerilor parlamentare, pe teritoriul a zece state, au posibilitatea să voteze din timp, prin corespondență, potrivit Moldova1. Joi, 14 august, este ultima zi în care cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot, aflați în Statele Unite ale Americii, Canada, Regatul Norvegiei, Regatul
09:40
Frăția Moscovei // Minori, exploatați de partidele pro-ruse în scopuri politice. Schema pusă la cale de oamenii lui Tarlev și Furtună # NordNews
Minorii din R. Moldova sunt folosiți tot mai des de partidele pro-ruse în scopuri politice. După ce Partidul "Inima Moldovei" al Irinei Vlah a folosit persoane care nu au atins vârsta majoratului pentru a aduce, luna trecută, două sicrie în fața Președinției, alte două formațiuni afiliate Moscovei au fost observate folosind copii în campaniile lor.
09:30
Summit Trump–Putin, negocieri cu harta în față. Ce teritorii ar putea fi „schimbate” între Moscova și Kiev # NordNews
Teritorii „schimbate" şi vieţi care riscă să fie date peste cap pentru totdeauna. Ucrainenii aşteaptă cu nerăbdare rezultatul summitului programat pentru vineri, în Alaska, între Vladimir Putin şi Donald Trump, potrivit News.ro. Donald Trump a anunţat că discuţiile sale cu Vladimir Putin pentru a rezolva războiul din Ucraina se vor baza pe un „schimb de
Acum 6 ore
06:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,03 lei. Carburantul costă 23,14 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,07 lei, atingând prețul de 19,72 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de
06:10
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, joi, 14 august, de o zi cu cer senin, fără precipitații, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 9 km/h, din nord-est. Umiditatea aerului va ajunge la 55%. La Briceni, temperaturile vor varia între +12°C dimineața și +28°C la amiază.
Acum 24 ore
20:10
Nativii sunt îndemnați să-și urmeze dorințele. Citește horoscopul zilei de 14 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Cei mai mulți își permit să fie prezenți și să se bucure de fiecare clipă așa cum știu mai bine. În lumina zorilor, e important ca Vărsătorii să nu se mai lase ghidați de intuiție,
19:10
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 14 august, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.5079 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; Dolarul american: 16.6478 lei, mai ieftin cu 0,19 lei; Leul românesc: 3.8531 lei; Hrivna ucraineană: 0.4009 lei; Rubla rusească: 0.2086
17:50
Rusia şi Belarus vor practica la exerciţiile militare comune Zapad-2025 planificarea utilizării armelor nucleare şi a rachetelor hipersonice ruseşti Oreşnik, conform informaţiilor furnizate miercuri de ministrul apărării din Belarus, Viktor Jrenin, informează EFE, potrivit Digi24. „Pentru noi, acesta este un element de importanţă strategică, în primul rând pentru descurajare", a afirmat ministrul apărării, care i-a
17:20
VIDEO Cooperare peste Prut. Proiect de 1,6 milioane pentru intervenții rapide în caz de urgență la Glodeni # NordNews
Locuitorii raionului Glodeni vor beneficia de un nivel sporit de siguranță în fața situațiilor de urgență. Consiliul Raional a lansat un proiect transfrontalier, în valoare de peste 1,6 milioane de euro, finanțat prin Programul Interreg NEXT România – Republica Moldova și cofinanțat de Uniunea Europeană. Inițiativa prevede dotarea cu echipamente moderne, menite să asigure intervenții
17:20
Fie că este vorba de un simplu ghiveci pe balcon sau de o grădină întinsă, cultivarea florilor poate fi o experiență relaxantă și plină de bucurie. Totuși, nu toate plantele decorative sunt ușor de crescut. Unele flori populare sunt deosebit de capricioase și greu de întreținut, potrivit catine.ro. Dacă ai un stil de viață
17:10
Concursul pentru funcția de procuror general este pe ultima sută de metri. Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a admis dosarele a doi candidați la concurs și va organiza interviurile în ziua de marți, 19 august, potrivit Moldova1. CSP a decis astăzi că ambii candidați la funcția de procuror general – Alexandru Machidon și Victor Furtună
17:00
Află cum scapi de cearcănele negre, o problemă care devine supărătoare în timp. Din cauza oboselii sau a îmbătrânirii, pielea de sub ochi se înnegrește. Astfel apar și cearcănele care nu reprezintă de fapt o problemă serioase de sănătate. Află ce spun specialiștii în acest sens, potrivit catine.ro. Există mai multe metode prin care
17:00
Extrădarea lui Plahotniuc poate dura câteva zile, odată cu un verdict final, susține ministra justiției # NordNews
Ministra justiției de la Chișinău, Veronica Mihailov-Moraru, susține că extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Moldova poate dura câteva zile, odată ce va fi un verdict final oferit de Ministerul Justiției din Grecia. Precizările sunt făcute în contextul în care Curtea de Apel de la Atena a acceptat astăzi extrădarea fostului lider democrat, transmite IPN. „După
16:50
Forţele armate germane au paraşutat până acum 192 de tone de ajutoare umanitare deasupra Fâşiei Gaza pentru locuitorii din enclava palestiniană devastată de război, potrivit Digi24. Până în prezent, au avut loc 18 zboruri cu ajutoare umanitare, a declarat miercuri o purtătoare de cuvânt a Ministerului german al Apărării la Berlin. Alte două zboruri sunt
16:20
Fără protestele plătite ale lui Șor în PMAN. Primăria Chișinău a decis: Prioritate au instituțiile statului # NordNews
Gata cu gâlceava în cazul Pieții Marii Adunări Naționale. Reprezentanții Primăriei Chișinău a anunțat astăzi, 13 august, că Piața va reveni instituțiilor de stat pentru desfășurarea evenimentelor publice, potrivit Deschide.md. În cadrul unei ședințe publice la Primărie, s-a anunțat că potrivit Legii cu privire la întruniri, prioritate au instituțiile statului în cazul în care mai
15:00
„Ca niște sclavi”. Muncitori nord-coreeni trimiși în Rusia, obligați să lucreze în condiții cumplite – investigație BBC # NordNews
Mii de nord-coreeni ajung în Rusia pentru a acoperi lipsa forței de muncă apărută după declanșarea războiului din Ucraina. Potrivit unei anchete realizate de BBC, condițiile în care sunt ținuți acești oameni sunt asemănătoare sclaviei, iar regimul de la Phenian exercită un control strict asupra lor pentru a preveni tentativele de fugă. Interviuri cu fugari
14:30
Procurorii polonezi au acuzat, miercuri, un grup de șase persoane de fapte care includ sabotaj comandat de servicii de informații străine, a anunțat un purtător de cuvânt, potrivit Reuters, citat de Digi24. Polonia susține că rolul său de hub pentru ajutorul acordat Ucrainei a transformat țara într-o țintă pentru serviciile secrete ruse și belaruse, acuzând
14:10
AUDIO Prima reacție a lui Vlad Plahotniuc după ce Curtea de Apel din Atena a permis extrădarea acestuia în R. Moldova # NordNews
Fostul lider al PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc, a publicat un mesaj audio în care susține că, până la reținerea sa în Grecia, intenționa să se prezinte deschis în fața justiției moldovenești. Anunțul a fost făcut după ce Curtea de Apel din Atena a permis extrădarea sa în R. Moldova, potrivit Deschide.md. „Inițial, până la reținerea
12:50
Sute de tineri din nordul Republicii Moldova au marcat Ziua Internațională a Tineretului, pe 12 august, în centrul orașului Edineț. Evenimentul a inclus ateliere de creație și discuții inspiraționale cu politicieni, iar seara a culminat cu un concert susținut de The Urs și discotecă în aer liber. „La Edineț, tinerii nu așteaptă viitorul, ci îl
12:50
VIDEO „Născuți pentru a învinge”: Expoziția foto din Bălți care dezvăluie teroarea războiului din Ucraina # NordNews
Pinacoteca „Antioh Cantemir" din Bălți găzduiește, începând cu ziua de 12 august, o expoziție, care arată teroarea războiului din Ucraina prin obiectivul fotoreporterului Boris Bukhman. Expoziția, intitulată „Născuți pentru a învinge", a fost vizitată și de ambasadorul Ucrainei în Republica Moldova. „Emoțiile sunt copleșitoare, pentru că în imagini apar militari. Este durere, este moarte, iar
12:40
Gianluigi Donnarumma și-a anunțat plecarea de la Paris Saint-Germain. Portarul italian a postat un mesaj în care le mulțumește suporterilor clubului și coechipierilor săi.
12:20
Oligarhul fugar Ilan Șor vrea să organizeze sâmbătă un protest antiguvernamental în centrul Chișinăului și le promite participanților mii de dolari. Poliția susține că acesta pregătește dezordini în masă și cere primarului să nu autorizeze manifestația, dar Ion Ceban spune că nu o poate interzice, potrivit Europa Liberă. Echipa lui Ilan Șor organizează zilnic proteste [...] Articolul Proteste contra cost: Șor pregătește, Poliția interzice, Primăria se face că plouă apare prima dată în NordNews.
Ieri
11:30
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că toți locuitorii din Gaza care doresc să emigreze vor fi lăsați să plece, anunță PBS. Liderul de la Tel Aviv spune că așteaptă oferte de la state dispuse să îi primească pe civilii palestinieni. În timp ce Israelul a început asediul asupra celui mai mare oraș din Fâșia [...] Articolul Israelul permite emigrarea din Gaza, Egiptul mediază un posibil armistițiu apare prima dată în NordNews.
11:10
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski este aşteptat miercuri la Berlin pentru a se alătura cancelarului german Friedrich Merz într-o videoconferinţă cu preşedintele american Donald Trump, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală, potrivit Digi24. Ziarul Bild a fost primul care a relatat despre această vizită, care are loc în contextul reuniunilor pe care Merz le organizează [...] Articolul Zelenski merge la Berlin pentru a discuta alături de Friedrich Merz cu Donald Trump apare prima dată în NordNews.
11:00
Curtea de apel de la Atena urmează să se pronunțe astăzi asupra extrădării fostului lider al PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc. Această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene, transmite IPN. Procuratura Generală a Republicii Moldova a transmis autorităților din Grecia două cereri [...] Articolul Extrădarea lui Plahotniuc se decide astăzi la Atena apare prima dată în NordNews.
06:40
Prețul Benzinei 95 nu se schimbă. Carburantul costă 23,17 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,06 lei, atingând prețul de 19,79 de lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de calcul [...] Articolul Motorina se ieftinește. Tarifele pentru 13 august apare prima dată în NordNews.
06:10
Locuitorii din nordul Republicii Moldova vor avea parte, miercuri, 13 august, de o zi cu cer variabil, fără precipitații, anunță Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Vântul va sufla slab, cu viteze de până la 9 km/h, din nord-vest. Umiditatea aerului va ajunge la 55%. La Briceni, temperaturile vor varia între +12°C dimineața și +27°C la amiază. [...] Articolul Vremea se menține stabilă, fără precipitații. Prognoza pentru 13 august apare prima dată în NordNews.
12 august 2025
20:10
Este miercuri și astrele te invită să reflectezi asupra angajamentelor pe care ți le-ai dat. Citește horoscopul zilei de 13 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Pe măsură ce orele trec, lasă căldura astrelor să te înconjoare și să-ți ofere ghidajul de care aveai nevoie. Deciziile și interacțiunile de astăzi sunt cu [...] Articolul Săgetătorii sunt nerăbdători. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în NordNews.
19:20
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 13 august, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.5474 lei, mai ieftin cu 0,04 lei; Dolarul american: 16.8381 lei, mai scump cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.8577 lei, mai ieftin cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro se ieftinește. Curs valutar oficial, 13 august apare prima dată în NordNews.
18:00
În Republica Moldova anual, pe 12 august, este marcată Ziua Internațională a Tineretului. La Bălți, ca în multe alte localități din Republica Moldova, tinerii sunt împărțiți între intenția de a pleca peste hotare și dorința de a-și construi viitorul acasă. Acolo unde nu există perspective atractive, spun ei, e greu să ai un viitor sigur. [...] Articolul VOX POPULI Tinerii din Bălți, între dorința de a pleca și cea de a rămâne în țară apare prima dată în NordNews.
18:00
Curtea de Apel Nord a dat câștig de cauză primarului orașului Bălți, Alexandr Petkov, confirmând dreptul său de a controla procesul de reconstrucție a podurilor de pe șoseaua de centură. Decizia vine după ce Petkov a refuzat să semneze dispoziția pentru începerea lucrărilor fără asigurarea căilor de ocolire. Deși a fost acuzat de abuz de [...] Articolul Curtea de Apel îi dă câștig de cauză primarului de Bălți în cazul construcției podurilor apare prima dată în NordNews.
17:50
Mai multe incendii au izbucnit, marţi, în mai multe zone turistice populare din Grecia, iar Ministerul pentru Protecţie Civilă a emis al doilea cel mai ridicat nivel de alertă privind incendiile pentru aproximativ o treime din teritoriul ţării, informează DPA, potrivit Digi24. Zonele afectate includ aproape întreg teritoriul peninsulei Peloponez, coasta nord-vestică a ţării, insulele [...] Articolul Incendii de proporții în zone turistice din Grecia apare prima dată în NordNews.
17:00
Locuitorii din zona străzii Nicolae Iorga din mun. Bălți vor rămâne fără apă potabilă în perioada 13 august 2025, ora 08:00 – 14 august 2025, ora 20:00. Întreprinderea Municipală „Regia Apă-Canal” Bălți anunță că sistarea temporară este necesară pentru executarea lucrărilor de înlocuire a rețelelor municipale de alimentare cu apă. Furnizarea serviciului va fi reluată [...] Articolul Locuitorii din zona str. N. Iorga din Bălți vor rămâne fără apă pe 13 și 14 august apare prima dată în NordNews.
16:40
FOTO Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au logodit. Cum arată inelul de logodnă cu diamante # NordNews
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au logodit după aproape 10 ani de relație. Vestea a fost făcută publică chiar de viitoarea soție a fotbalistului, care a postat pe conturile sale de social media o imagine rară cu inelul de logodnă primit de la partenerul său, potrivit catine.ro. Experții spun că Ronaldo a ales cu mare [...] Articolul FOTO Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au logodit. Cum arată inelul de logodnă cu diamante apare prima dată în NordNews.
16:30
Mai mulți cetățeni au fost sunați zilele trecute și amenințați cu moartea, iar pe ecran li s-a afișat numărul de telefon al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a anunțat formațiunea marți, 11 august, potrivit Ziarul de Gardă. „Este o nouă sperietoare a Rusiei pentru a crea confuzie, neîncredere și a pune presiune pe instituții. Dragi [...] Articolul Amenințări telefonice de pe numărul PAS: scenariu clasic de dezinformare rusească apare prima dată în NordNews.
16:20
Poliţia iraniană a arestat în jur de 21.000 de „suspecţi” în timpul războiului de 12 zile cu Israelul din iunie, a declarat marţi un purtător de cuvânt al forţelor de ordine, potrivit presei de stat de la Teheran, relatează Reuters, potrivit Digi24. În urma atacurilor aeriene israeliene care au început la 13 iunie, forţele de [...] Articolul Iranul lovește în opozanți: zeci de mii de arestări după războiul cu Israelul apare prima dată în NordNews.
15:00
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Bătălia pentru diasporă ia turații! Strategia Kremlinului și a aliaților săi de la Chișinău # NordNews
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Republica Moldova se confruntă cu o presiune dublă asupra unuia dintre cele mai influente segmente electorale: diaspora. Propaganda Kremlinului vizează demoralizarea acesteia și servește direct interesele opoziției pro-ruse de la Chișinău, pe care Moscova o vrea revenită la guvernare. În 2024, votul moldovenilor din străinătate a fost decisiv pentru [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Bătălia pentru diasporă ia turații! Strategia Kremlinului și a aliaților săi de la Chișinău apare prima dată în NordNews.
14:50
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Bătălia pentru diasporă ia turații! Strategia Kremlinului și aliaților săi de la Chișinău # NordNews
Înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Republica Moldova se confruntă cu o presiune dublă asupra unuia dintre cele mai influente segmente electorale: diaspora. Propaganda Kremlinului vizează demoralizarea acesteia și servește direct interesele opoziției pro-ruse de la Chișinău, pe care Moscova o vrea revenită la guvernare. În 2024, votul moldovenilor din străinătate a fost decisiv pentru [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Bătălia pentru diasporă ia turații! Strategia Kremlinului și aliaților săi de la Chișinău apare prima dată în NordNews.
14:30
Bălți găzduiește spectacolul „Aceasta este Europa” – o lecție de istorie și cultură despre construcția Uniunii Europene # NordNews
Pe 15 august 2025, la ora 17:00, Palatul Municipal de Cultură din Bălți va găzdui spectacolul „Aceasta este Europa”, regizat de Walter Bavo Janssens din Belgia. Evenimentul, cu intrare liberă pentru publicul cu vârsta de peste 15 ani, este inspirat din cartea omonimă a politologului belgian Hendrik Vos și îmbină elemente artistice și educative. Montarea [...] Articolul Bălți găzduiește spectacolul „Aceasta este Europa” – o lecție de istorie și cultură despre construcția Uniunii Europene apare prima dată în NordNews.
14:10
Uniunea Europeană pregătește un al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, întrucât Moscova continuă să respingă apelurile la încetarea focului în Ucraina, a anunțat pe 11 august diplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, potrivit Reuters, citat de Digi24. Declarația vine înaintea întâlnirii programate pentru 15 august între președintele SUA, Donald Trump, și președintele [...] Articolul Uniunea Europeană pregătește al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în NordNews.
14:00
VIDEO Pepenii, scoși de pe lista ANSA pentru controlul nitraților. Autoritățile: „Riscul este nesemnificativ” # NordNews
În Republica Moldova, pepenele verde, pepenele galben și sfecla roșie nu mai fac obiectul verificărilor oficiale privind conținutul de nitrați. Măsura a intrat în vigoare odată cu armonizarea legislației naționale la regulamentele Uniunii Europene, care nu stabilesc limite maxime admise pentru aceste produse. „Natural, în aceste produse, conținutul de nitrați nu este într-atât de mare. [...] Articolul VIDEO Pepenii, scoși de pe lista ANSA pentru controlul nitraților. Autoritățile: „Riscul este nesemnificativ” apare prima dată în NordNews.
14:00
(P) Partidul „Mișcarea Respect Moldova” și-a completat conducerea cu patru noi vicepreședinți # NordNews
Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova” a ales, pe 11 august, în unanimitate, patru noi vicepreședinți ai formațiunii, fiecare urmând să coordoneze un domeniu specific, potrivit experienței profesionale. Noii vicepreședinți au declarat că își asumă aceste funcții cu responsabilitate și că își vor pune întreaga expertiză în slujba formațiunii, pentru a contribui la [...] Articolul (P) Partidul „Mișcarea Respect Moldova” și-a completat conducerea cu patru noi vicepreședinți apare prima dată în NordNews.
13:50
Ce se întâmplă atunci când iei acest supliment în perioadele stresante. Specialiștii recomandă un anumit dozaj # NordNews
Vitaminele sunt importante și recomandate de către specialiști în anumite situații. Află ce se întâmplă atunci când iei acest supliment în perioadele stresante și ce arată studiile în acest sens. În era noastră, o dietă echilibrată și constantă nu mai este de ajuns pentru a susține un organism sănătos. De aceea, suplimentele și vitaminele vin [...] Articolul Ce se întâmplă atunci când iei acest supliment în perioadele stresante. Specialiștii recomandă un anumit dozaj apare prima dată în NordNews.
