La Frumușica, Florești, un omor mușamalizat a fost descoperit după 7 ani: Primarul, printre suspecți

Clipe de durere în comunităţile din care provin cei doi pompieri care şi-au pierdut viaţa, sâmbătă, într-un teribil accident rutier, pe când se aflau în misiune. Vasile Rotari a fost condus astăzi pe ultimul drum în satul Chiștelnița, iar Igor Damir în oraşul Teleneşti. La funeralii au luat parte sute de angajaţi ai Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi conducerea Ministerului de Interne. În semn de omagiu pentru sacrificiul lor suprem, cei doi pompieri au fost înmormântaţi cu onoruri militare.