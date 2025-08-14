Andrei Năstase, numărul 4 în buletinul de vot la parlamentare: Voi lupta pentru mai puțini deputați și ministere și împotriva consiliilor raionale parazitare

18:40

Consiliului Audiovizualului (CA) au examinat rezultatele controlului dispus în luna mai curent, cu privire la verificarea modului de executare de către posturile Cinema 1, 7 TV, PRO TV Chișinău, Next TV și Canal Regional a obligației de suspendare a dreptului de a difuza comunicări comerciale audiovizuale pentru perioada de o zi. Prin deciziile CA din februarie și martie 2025, furnizorilor menționați li s-a stabilit interdicția de a difuza comunicări comerciale audiovizuale pentru durata unei zile, în rezultatul încălcării repetate a prevederilor art. 4 din Codul serviciilor media audiovizuale (CSMA). Posturile au avut un volum insuficient de programe audiovizuale locale, în prima difuzare, în orele de maximă audiență sau în limba română.