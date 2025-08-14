Avertizare! Pericol Excepțional de Incendiu. Cod galben de caniculă
Provincial, 14 august 2025 11:30
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 15–21 august 2025, se prevede un pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. În acest context, atenționăm cetățenii că orice scânteie sau un simplu gest de neglijență, precum aprinderea resturilor vegetale, un grătar nesupravegheat sau aruncarea unui muc de țigară, poate declanșa incendii de proporții. Pentru a […] Post-ul Avertizare! Pericol Excepțional de Incendiu. Cod galben de caniculă apare prima dată în Provincial.
• • •
Alte ştiri de Provincial
Acum 5 minute
11:40
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 15–21 august 2025, se prevede un pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. În acest context, atenționăm cetățenii că orice scânteie sau un simplu gest de neglijență, precum aprinderea resturilor vegetale, un grătar nesupravegheat sau aruncarea unui muc de țigară, poate declanșa incendii de proporții. Pentru a […] Post-ul Pericol excepțional de incendii și temperaturi ridicate în perioada 15–21 august apare prima dată în Provincial.
Acum 15 minute
11:30
Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în perioada 15–21 august 2025, se prevede un pericol excepțional de incendiu cu caracter natural. În acest context, atenționăm cetățenii că orice scânteie sau un simplu gest de neglijență, precum aprinderea resturilor vegetale, un grătar nesupravegheat sau aruncarea unui muc de țigară, poate declanșa incendii de proporții. Pentru a […] Post-ul Avertizare! Pericol Excepțional de Incendiu. Cod galben de caniculă apare prima dată în Provincial.
Acum 30 minute
11:20
A avut loc recepția la terminarea lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere pe drumul regional G132 R35 – Baimaclia – Taraclia de Salcie – R32, raionul Cantemir. AND, a reamintit că lucrările executate în conformitate cu Anexa nr. 1 la Programul Fondului Rutier au vizat două sectoare de drum care asigură legătura între localitățile: Baimaclia […] Post-ul Drumul regional G132, între Baimaclia și Țărăncuța, modernizat pe o distanță de 5,2 km apare prima dată în Provincial.
Acum o oră
11:10
Caz de omor mușamalizat 7 ani, scos la iveală în Florești: primar, legist și alți doi suspecți – reținuți # Provincial
Ofițerii INI în comun cu procurorii investighează un caz de omor, comis în 2018. Rudele victimei abia acum s-au adresat instituțiilor de drept și au comunicat mai multe detalii, urmând reținerea a patru persoane. Cazul a avut loc acum 7 ani, într-o localitate din raionul Florești. Oamenii legii au stabilit preliminar că un bărbat era […] Post-ul Caz de omor mușamalizat 7 ani, scos la iveală în Florești: primar, legist și alți doi suspecți – reținuți apare prima dată în Provincial.
10:50
Peste 100 de cadre didactice și manageriale, instruite privind sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și din medii vulnerabile # Provincial
Peste 100 de cadre didactice și manageriale din instituțiile de învățământ din țară, precum și angajați ai centrelor de zi comunitare din municipiul Chișinău și din raioanele Hîncești și Ștefan Vodă participă la o serie de instruiri privind sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și al celor din medii vulnerabile. Instruirile abordează teme precum aplicarea unor […] Post-ul Peste 100 de cadre didactice și manageriale, instruite privind sprijinul psiho-emoțional al copiilor refugiați și din medii vulnerabile apare prima dată în Provincial.
10:50
Victoria Belous, la Bălți: Sprijinul pentru mediul de afaceri și simplificarea proceselor rămân priorități ale Ministerului Finanțelor # Provincial
Aflată într-o vizită de lucru la Bălți, ministra Finanțelor, Victoria Belous, s-a întâlnit cu reprezentanți ai mediului de afaceri și ai administrației publice locale pentru a discuta provocările actuale, soluțiile de sprijin și măsurile destinate dezvoltării locale. Au fost abordate și modificările recente din domeniul fiscal și vamal, orientate spre sprijinirea mediului antreprenorial și crearea […] Post-ul Victoria Belous, la Bălți: Sprijinul pentru mediul de afaceri și simplificarea proceselor rămân priorități ale Ministerului Finanțelor apare prima dată în Provincial.
10:50
Tenismenii din Bălți au cucerit 6 medalii la turneul republican Super Cup ATTP – Summer 2025 # Provincial
Tenismenii din Bălți, elevi ai Școlii Sportive Specializate nr. 1, au reprezentat cu onoare municipiul nostru la turneul Super Cup ATTP – Summer 2025, desfășurat în perioada 9–10 august la Chișinău. În cadrul competiției, peste 100 de tenismeni din diferite categorii de vârstă din întreaga Republică Moldova și-au demonstrat măiestria și dorința de a obține […] Post-ul Tenismenii din Bălți au cucerit 6 medalii la turneul republican Super Cup ATTP – Summer 2025 apare prima dată în Provincial.
Acum 2 ore
10:40
Procuratura Bălți a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată cauza penală în privința unui bărbat în vârstă de 34 de ani, acuzat de comiterea infracțiunii de omor intenționat săvârșit cu deosebită cruzime ( art. 145 alin. (2) lit. j) din Codul penal). Potrivit probatoriului, la 8 iunie 2025, în timp ce […] Post-ul Și-a omorât amicul de pahar cu un topor. Acuzatul – trimis în judecată apare prima dată în Provincial.
10:40
Ministra Justiției, în vizită de lucru la Strășeni: discuții cu reprezentanții profesiilor juridice și audiențe cu cetățenii # Provincial
În cadrul vizitei de lucru întreprinse în raionul Strășeni, ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a avut întrevederi cu reprezentanții profesiilor juridice, cu care a discutat subiecte de actualitate din domeniul justiției. Ministra le-a comunicat participanților despre acțiunile întreprinse de minister pentru îndeplinirea angajamentelor asumate prin Foile de parcurs aferente capitolelor 23 și 24, care vizează statul […] Post-ul Ministra Justiției, în vizită de lucru la Strășeni: discuții cu reprezentanții profesiilor juridice și audiențe cu cetățenii apare prima dată în Provincial.
10:40
Ieri, 13 august, pe Orange Arena din Chișinău a avut loc finala celei de-a 18-a ediții a Campionatului Republicii Moldova la Fotbal pe Plajă. BSC Nistru Chișinău a reușit să cucerească titlul pentru al 5-lea an consecutiv, învingând echipa FC Budești cu scorul de 5-2. Finala Mare BSC Nistru – FC Budești 5-2 Au marcat: Alexandru Sîrghi (3), […] Post-ul Fotbal pe plajă. BSC Nistru este campioana Republicii Moldova 2025 apare prima dată în Provincial.
10:40
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și cei de urmărire penală ai Inspectoratului de Poliție Ciocana, în comun cu procurorii Procuraturii Chișinău- oficiul Ciocana, au documentat și destructurat activitatea infracțională a unui grup implicat în realizarea drogurilor în proporții deosebit de mari. Bănuiții distribuiau drogurile pe teritoriul sectorului Ciocana, în special prin aplicația mobilǎ […] Post-ul Cuplu reținut pentru trafic de droguri apare prima dată în Provincial.
10:30
Roman Roșca a discutat cu reprezentanții autorităților publice pe problema curselor de transport public din raionul Dubăsari # Provincial
La inițiativa viceprim-ministrului pentru reintegrare Roman Roșca, a fost convocată o ședință de lucru consultativă referitor la potențiale măsuri de intervenție în vederea soluționării problemei asigurării locuitorilor din satele Corjova, Coșnița, Doroțcaia, Molovata și Molovata Nouă din raionul Dubăsari cu servicii regulate de transport public de pasageri. La ședință a participat conducerea raionului Dubăsari, Ministerului […] Post-ul Roman Roșca a discutat cu reprezentanții autorităților publice pe problema curselor de transport public din raionul Dubăsari apare prima dată în Provincial.
Acum 24 ore
17:10
Incendiu la o spălătorie de haine din Chișinău. Flăcările au cuprins panourile solare de pe acoperiș # Provincial
Pompierii IGSU au intervenit pentru a lichida un incendiu care a izbucnit în municipiul Chișinău, în după-amiaza zilei de 13 august 2025. Apelul a fost recepționat la ora 15:39. Potrivit datelor, focul a cuprins acoperișul unei spălătorii de haine situate pe strada Nicolae Testemițanu 29. La fața locului au intervenit două echipe de salvatori. Ajunși la […] Post-ul Incendiu la o spălătorie de haine din Chișinău. Flăcările au cuprins panourile solare de pe acoperiș apare prima dată în Provincial.
17:00
„Dialog egal: Calea europeană a Moldovei” – eveniment dedicat comemorării victimelor Holocaustului împotriva romilor, la Edineț # Provincial
Astăzi, municipiul Edineț a găzduit evenimentul „Dialog egal: Calea europeană a Moldovei”, desfășurat în cadrul Zilei Europene de comemorare a victimelor Holocaustului împotriva romilor. Participanții au discutat despre istoria romilor din Basarabia, integrarea europeană a Moldovei, drepturile omului și incluziunea comunităților rome. În cadrul programului au fost prezentate materiale informative, distribuite broșuri și înmânate certificate […] Post-ul „Dialog egal: Calea europeană a Moldovei” – eveniment dedicat comemorării victimelor Holocaustului împotriva romilor, la Edineț apare prima dată în Provincial.
16:50
În perioada 13-15 august 2025, Ministerul Finanțelor în parteneriat cu Proiectul „Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în UE”, Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Vamal, și P.P. „Monitorul fiscal FISC.md” derulează cea de-a doua rundă a programului de instruiri gratuite pentru antreprenorii începători și cei care doresc să inițieze o afacere. Cele trei zile […] Post-ul Ministerul Finanțelor instruiește antreprenorii începători din nordul țării apare prima dată în Provincial.
16:40
Polițiștii din Dubăsari au ajuns la tinerii din tabăra „Acasă Camp 2025” pentru o doză de siguranță! “Sub sloganul „Uniți pentru Acasă, în spiritul UE”, am discutat împreună despre: Cum ne protejăm copiii; Cum prevenim delincvența juvenilă; Cum reducem riscul de accidente; Cum respectăm regulile de circulație. În plus, am vorbit despre pericolele scăldatului și […] Post-ul Polițiștii din Dubăsari, în vizită la tabăra „Acasă Camp 2025” apare prima dată în Provincial.
16:40
Marți, 12 august 2025, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a organizat o ședință de lucru în cadrul proiectului „Finalizarea sistemului de iluminat public stradal pe întreg teritoriul municipiului Cahul”. Au participat reprezentanți ai Primăriei municipiului Cahul, antreprenorul și dirigintele de șantier. “A fost evaluat progresul lucrărilor de construcție și montaj aflate în derulare. Până […] Post-ul Progres semnificativ în modernizarea iluminatului public din municipiul Cahul apare prima dată în Provincial.
15:50
Un bărbat de 43 de ani din satul Șipoteni, este cercetat penal de către polițiștii și procurorii din Hîncești, fiind suspectat de circulația ilegală a drogurilor. Acesta este bănuit că ar fi semănat și cultivat, în gospodăria proprie, plante de cânepă cu efect psihotrop, în cantități mari. În urma percheziției efectuate la domiciliul său, oamenii […] Post-ul Bărbat din Sipoteni, cercetat penal pentru cultivarea ilegală de cânepă apare prima dată în Provincial.
15:20
63 milioane lei pentru renovarea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău # Provincial
Clădirea Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală din Chișinău va trece printr-un amplu proces de reabilitare cu sprijinul Guvernului. Astfel, astăzi, în prezența viceprim-ministrului Vladimir Bolea, conducerea muzeului și directorul Agenției de Dezvoltare Regională municipiul Chișinău au semnat contractul de finanțare pentru realizarea proiectului în valoare de 63 de milioane de lei. După finalizarea […] Post-ul 63 milioane lei pentru renovarea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău apare prima dată în Provincial.
14:50
La Centrul Cultural din Viișoara a avut loc ediția a VI-a a Festivalului „Popas la vârsta de argint” # Provincial
Pe 10 august 2025, la Centrul Cultural din satul Viișoara, raionul Edineț, a avut loc ediția a VI-a a Festivalului „Popas la vârsta de argint”, desfășurat sub genericul „Cântăm, dansăm, meșterim și cu vârsta ne mândrim”. Evenimentul a fost organizat de Asociația Obștească „Plai”, în cadrul Programului de Granturi Mici în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase, […] Post-ul La Centrul Cultural din Viișoara a avut loc ediția a VI-a a Festivalului „Popas la vârsta de argint” apare prima dată în Provincial.
14:50
Autoritățile din Moldova și România analizează progresele pe hub-ul feroviar Cantemir–Fălciu # Provincial
La 12 august 2025, o echipă de specialiști din cadrul Întreprinderii de Stat “Calea Ferată din Moldova”, condusă de Serghei Cotelinic, director general interimar, a participat la vizita de monitorizare a stadiului lucrărilor de modernizare a infrastructurii feroviare de pe ambele maluri ale Prutului, în zonele Cantemir (Moldova) și Fălciu (România). Evenimentul a fost organizat […] Post-ul Autoritățile din Moldova și România analizează progresele pe hub-ul feroviar Cantemir–Fălciu apare prima dată în Provincial.
14:20
În ziua de 12 august, a fost aprobată Lista cererilor de finanțare depuse în cadrul Concursului de propuneri de proiecte ediția 2024, în care se regăsesc, printre cele 34 de cereri, și 2 ale Primăriei municipiului Ungheni. Astfel, potrivit autorităților, este vorba de: „Modernizarea și renovarea infrastructurii rutiere pentru asigurarea accesului către Zona Economică Liberă […] Post-ul Două proiecte din Ungheni, pe lista cererilor de finanțare FNDRL apare prima dată în Provincial.
14:10
Sâmbătă, 16 august, cetățenii moldoveni din țară, dar și de peste hotare, care sunt acasă în această perioadă, sunt invitați în Piața Marii Adunări Naționale, la expoziția instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice. În intervalul orelor 10:00–18:00, vizitatorii vor putea asista la demonstrații practice de intervenție, prezentări de tehnică, autospeciale și echipamente ale […] Post-ul „În siguranță în vacanță” – expoziție organizată în PMAN apare prima dată în Provincial.
13:30
Maxim Moroșan: Doar două secții de votare în Federația Rusă – o încercare deliberată de a priva sute de mii de oameni de dreptul de vot # Provincial
Maxim Moroșan, liderul Organizației Teritoriale Bălți a PSRM, consilier în Consiliul Municipal Bălți, critică dur decizia privind deschiderea a doar două secții de votare în Federația Rusă la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Într-o postare pe rețelele sociale, Maxim Moroșan a spus că, astfel Guvernul PAS a arătat încă o dată de ce se teme […] Post-ul Maxim Moroșan: Doar două secții de votare în Federația Rusă – o încercare deliberată de a priva sute de mii de oameni de dreptul de vot apare prima dată în Provincial.
13:10
Administrația Națională a Drumurilor informează că pe unul dintre cele mai importante trasee din nordul țării, drumul R14: R6 – Codrul Nou – Soroca – Unguri – frontiera cu Ucraina, tronsonul cuprins între km 92,620 – km 123,620, lucrările de reabilitare continuă în conformitate cu graficul de execuție. Până în prezent, în cadrul proiectului, pe […] Post-ul Traseul Soroca-Arionești-Otaci, lucrări în desfășurare pe drumul R14 apare prima dată în Provincial.
13:10
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Se impune o amplă evaluare a tot ceea ce înseamnă întreprinderi de stat sau întreprinderi cu capital de stat # Provincial
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” constată că, în mai bine de trei decenii de independenţă, statul Republica Moldova aşa şi nu s-a decis ce vrea să fie: un jucător economic activ sau un arbitru în procesele economice ce au loc. Iar atâta timp cât statul nu-şi va stabili clar locul şi rolul ce-i […] Post-ul Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică”: Se impune o amplă evaluare a tot ceea ce înseamnă întreprinderi de stat sau întreprinderi cu capital de stat apare prima dată în Provincial.
12:40
Finala Campionatului Republicii Moldova la Fotbal pe plajă, ediția 2025, se joacă azi, 13 august, la Orange Arena din Chișinău. BSC Nistru și FC Budești se vor înfrunta pentru pentru râvnitul trofeu în ultimul act al competiției. Meciul va începe la ora 20:00 și va fi transmis în direct de postul de televiziune We Sport TV și […] Post-ul Fotbal pe plajă. Finala Campionatului Republicii Moldova 2025. BSC Nistru – FC Budești apare prima dată în Provincial.
12:20
Sute de tineri din întreaga țară, alături de reprezentanți ai organizațiilor de tineret, instituțiilor publice și partenerilor de dezvoltare au participat la evenimentul de celebrare a Zilei Internaționale a Tineretului, organizat la Edineț în cadrul programului „Edineț – Capitala Tineretului 2025”. Programul a inclus activități de educație civică, ateliere creative, demonstrații sportive, expoziții, sesiuni de […] Post-ul Ziua Internațională a Tineretului 2025 – sărbătorită la Edineț apare prima dată în Provincial.
12:10
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a efectuat o vizită de lucru la Ungheni, unde s-a întâlnit cu antreprenori locali, reprezentanți ai Direcției de Deservire Fiscală și ai autorităților publice locale. Discuțiile au vizat provocările actuale la nivel local și măsurile de sprijin necesare. Doamna Belous a prezentat ultimele ajustări de ordin fiscal, menite să faciliteze interacțiunea […] Post-ul Ministra Finanțelor s-a întâlnit cu antreprenorii din Ungheni apare prima dată în Provincial.
12:00
„Inima Moldovei” – protest la Ministerul Muncii: Ministrul Buzu nu și-a auzit poporul când a fost anulată indexarea pensiilor și a refuzat majorarea salariilor pentru profesori # Provincial
Responsabilul principal de politica antisocială a guvernului PAS, Alexei Buzu, a primit „diagnosticul poporului” – indiferență totală față de problemele poporului. Partidul Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unei acțiuni de protest, în această dimineață, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, l-a trimis pe „ministrul galben” la pensie politică pentru incompetență și i-au înmânat, în numele […] Post-ul „Inima Moldovei” – protest la Ministerul Muncii: Ministrul Buzu nu și-a auzit poporul când a fost anulată indexarea pensiilor și a refuzat majorarea salariilor pentru profesori apare prima dată în Provincial.
11:50
Mecanismele de sprijin ale statului pentru producătorii de energie regenerabilă vor deveni mai flexibile # Provincial
Ministerul Energiei a publicat pentru consultări publice proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea limitelor de capacitate, a cotelor maxime și a categoriilor de capacitate în domeniul energiei electrice din surse regenerabile, valabile până la data de 31 decembrie 2030. Proiectul stabilește cotele maxime pe categorii de centrale ce pot beneficia de cele trei mecanisme de sprijin […] Post-ul Mecanismele de sprijin ale statului pentru producătorii de energie regenerabilă vor deveni mai flexibile apare prima dată în Provincial.
Ieri
11:40
Modernizarea justiției, discutată cu procurorii, judecătorii și consilierii de probațiune din raionul Strășeni # Provincial
Ministra Veronica Mihailov-Moraru a efectuat o vizită de lucru în Strășeni, unde a discutat cu judecătorii, procurorii și consilierii de probațiune despre acțiunile deja întreprinse de Ministerul Justiției și despre cele care ar trebui urmate pentru a avansa în modernizarea infrastructurii, digitalizarea proceselor în justiție și îmbunătățirea condițiilor de lucru, în contextul integrării europene. Profesioniștii […] Post-ul Modernizarea justiției, discutată cu procurorii, judecătorii și consilierii de probațiune din raionul Strășeni apare prima dată în Provincial.
11:20
Blocul Alternativa va promova reforma TVA la import. Ion Chicu: este o soluție practică, aplicată cu succes în alte state, și pe care suntem pregătiți să o implementăm # Provincial
Blocul Alternativa își propune o schimbare importantă în politica fiscală a Republicii Moldova: eliminarea obligației de plată a TVA la momentul importului. Măsura ar presupune ca TVA-ul să fie achitat doar după vânzarea produsului pe piața internă, nu în vamă, cum se întâmplă în prezent. Despre aceasta a vorbit Ion Chicu, în cadrul emisiunii Gonța […] Post-ul Blocul Alternativa va promova reforma TVA la import. Ion Chicu: este o soluție practică, aplicată cu succes în alte state, și pe care suntem pregătiți să o implementăm apare prima dată în Provincial.
11:10
Drumuri reabilitate și curți modernizate: start pentru proiectele „Europa este aproape” și „Curtea Europeană” # Provincial
În cadrul programelor „Europa este aproape” și „Curtea Europeană” au început lucrările de modernizare a infrastructurii. Viceprim-ministrul Vladimir Bolea a vizitat primele localități în care lucrările sunt în plină desfășurare. Comuna Hârtopul Mare din raionul Criuleni este prima localitate beneficiară a Programului „Europa este aproape”, unde, zilele trecute, au început lucrările de reabilitare a drumului […] Post-ul Drumuri reabilitate și curți modernizate: start pentru proiectele „Europa este aproape” și „Curtea Europeană” apare prima dată în Provincial.
11:00
Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Instanța le-a adăugat 1 an și 6 luni la pedeapsă # Provincial
Procuratura municipiului Chișinău informează despre condamnarea a doi deținuți, în vârstă de 24 și 27 de ani, pentru tentativă de evadare din penitenciar. Aceștia își ispășeau pedepsele pentru omor și alte infracțiuni în Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Potrivit probelor administrate, la 30 octombrie 2023, pe timp de noapte, condamnații, acționând de comun acord, au […] Post-ul Doi deținuți au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Instanța le-a adăugat 1 an și 6 luni la pedeapsă apare prima dată în Provincial.
10:40
Grav accident în Cahul: doi adulți decedați, trei copii transportați de urgență la spital # Provincial
La data de 12 august curent s-a produs un grav accident rutier la ieșirea din satul Burlaceni, raionul Cahul. La ora 16:37, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale urgente la mai multe victime ce au suferit în urma impactului violent. Pentru deservirea solicitării au fost alocate […] Post-ul Grav accident în Cahul: doi adulți decedați, trei copii transportați de urgență la spital apare prima dată în Provincial.
10:30
De Ziua Internațională a Tineretului, care este marcată, pe 12 august, Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu cei aproape 100 de participanti ai taberei DOR – copii și tineri din diaspora, veniți din 16 țări, care, timp de 10 zile, au redescoperit Moldova. Șefa statului i-a îndemnat pe tineri să folosească energia și creativitatea lor […] Post-ul Maia Sandu s-a întâlnit cu participanții taberei DOR apare prima dată în Provincial.
10:30
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, sub conducerea Procuraturii municipiului Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală în cadrul unui dosar pornit pe faptele de trafic de influență și corupere pasivă. Acțiunile vizează arhitectul din cadrul Primăriei Comrat, care ar fi pretins și primit mijloace financiare necuvenite pentru eliberarea autorizației de construire. Potrivit denunțătorului, bărbatul ar fi […] Post-ul Un arhitect din Comrat – reținut de CNA pentru trafic de influență și corupere pasivă apare prima dată în Provincial.
10:30
Autoritățile intensifică acțiunile împotriva dezinformării în spațiul digital: peste 400 de canale TikTok vizate pentru blocare # Provincial
În ultima perioadă, autoritățile Republicii Moldova, prin colaborarea Poliției Naționale, ANRCETI și Serviciului de Informații și Securitate, au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok ( care conțin mii de video-uri), implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. Din aceste canale, 98 au fost identificate ca promovând […] Post-ul Autoritățile intensifică acțiunile împotriva dezinformării în spațiul digital: peste 400 de canale TikTok vizate pentru blocare apare prima dată în Provincial.
10:30
Roman Roșca, în raionul Anenii Noi: conlucrarea între instituțiile statului este vitală pentru asigurarea unui răspuns coerent și eficient la nevoile cetățenilor # Provincial
În contextul consolidării dialogului cu autoritățile administrației publice locale și a monitorizării directe a evoluției situației socio-economice în localitățile aflate în perimetrul Zonei de Securitate, vicepremierul pentru reintegrare Roman Roșca a efectuat la 12 august curent o vizită de lucru în raionul Anenii Noi. Agenda deplasării a inclus vizite în localitățile Varnița, Gura Bâcului și […] Post-ul Roman Roșca, în raionul Anenii Noi: conlucrarea între instituțiile statului este vitală pentru asigurarea unui răspuns coerent și eficient la nevoile cetățenilor apare prima dată în Provincial.
09:50
20 cereri de finanțare aprobate de membrii CRD Sud la etapa evaluării regionale. Iată care sunt acestea # Provincial
Luni, 11 august 2025, în Sala de Ședințe a Consiliului Raional Cimișlia, a avut loc ședința Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Sud. Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională Sud, președinta CRD Sud, Olga Luchian a subliniat importanța evaluării progresului și a deciziilor ce urmează a fi adoptate. Adițional a evidențiat rolul esențial al finalizării procesului de evaluare a […] Post-ul 20 cereri de finanțare aprobate de membrii CRD Sud la etapa evaluării regionale. Iată care sunt acestea apare prima dată în Provincial.
09:10
Ion Ceban, primarul capitalei, a venit cu o reacție la solicitarea Poliției de a nu autoriza protestul lui Ilan Șor. Edilul a spus că, Primăria și Primarul General nu au treabă cu autorizarea evenimentelor politice. “Despre asta poliția cunoaște. Este ca și cum Primaria ar solicita poliției să danseze la Teatrul de Operă și Balet, […] Post-ul Ion Ceban: Primăria nu are competențe în autorizarea protestelor politice apare prima dată în Provincial.
08:40
CUB anunță două priorități naționale pentru administrația publică locală: puterea locală trebuie să fie eficientă și aproape de cetățeni # Provincial
Partidul Coaliția pentru Unitate și Bunăstare (CUB) propune accelerarea reformei administrativ-teritoriale printr-o serie de măsuri care vor întări autonomia financiară a autorităților locale, vor eficientiza administrația centrală și vor duce la renunțarea la modelul învechit al raioanelor. CUB pledează pentru alinierea la modelul european de subsidiaritate și califică abandonarea acestei reforme esențiale drept un mare […] Post-ul CUB anunță două priorități naționale pentru administrația publică locală: puterea locală trebuie să fie eficientă și aproape de cetățeni apare prima dată în Provincial.
08:10
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, ieri, a mers într-o vizită în raionul Florești. În satul Băhrinești au început lucrările de curățare a râului Răut – o intervenție așteptată de ani de zile de locuitorii satelor Mărculești, Băhrinești, Lunga și Prajila. Proiectul are drept scop prevenirea inundațiilor și restabilirea cursului natural al râului pe o lungime de […] Post-ul Lucrări de curățare a râului Răut și investiții în proiecte de mediu la Florești apare prima dată în Provincial.
07:20
Proiectul Liniei independenței energetice Vulcănești–Chișinău înregistrează un avans semnificativ # Provincial
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la principalele obiective ale proiectului Liniei Electrice Aeriene (LEA) de 400 kV Vulcănești–Chișinău, inclusiv la stațiile electrice Vulcănești și Chișinău, pentru a evalua stadiul implementării acestuia. Lucrările înaintează într-un ritm susținut, fiind desfășurate simultan din ambele capete ale traseului. Dinspre sud, echipele au ajuns la […] Post-ul Proiectul Liniei independenței energetice Vulcănești–Chișinău înregistrează un avans semnificativ apare prima dată în Provincial.
12 august 2025
16:50
Poliția Națională cere primarului de Chișinău să refuze autorizarea protestului organizat de Ilan Șor, lider al unei organizații criminale. Inspectoratul Național de Investigații îi adresează primarului municipiului Chișinău solicitarea clară și fermă de a nu autoriza protestul planificat de Ilan Șor, recunoscut oficial drept lider al unei organizații criminale. Șor organizează și finanțează acest protest […] Post-ul Poliția cere Primăriei Chișinău să nu autorizeze protestul organizat de Ilan Șor apare prima dată în Provincial.
16:50
Ion Dodon, directorul CNAM, în vizită la Dubăsari pentru a evalua proiectele de modernizare a infrastructurii medicale # Provincial
Directorul general al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon, a efectuat marți, 12 august, o vizită de lucru la două oficii ale medicilor de familie din raionul Dubăsari, pentru a se documenta la fața locului privind implementarea proiectelor investiționale menite să modernizeze infrastructura medicală și să asigure populației acces la servicii de sănătate […] Post-ul Ion Dodon, directorul CNAM, în vizită la Dubăsari pentru a evalua proiectele de modernizare a infrastructurii medicale apare prima dată în Provincial.
16:50
Primăria municipiului Bălți intenționează să aloce fonduri din bugetul local pentru completarea și modernizarea elementelor de joacă din terenurile pentru copii din oraș. În cadrul ședinței de lucru, Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, s-a adresat reprezentantului Î.M. „Gospodăria-Locativ Comunală”, solicitând pregătirea pentru realizarea acestor lucrări și subliniind importanța asigurării unor condiții sigure și moderne pentru […] Post-ul La Bălți vor fi modernizate elementele de joacă din terenurile pentru copii apare prima dată în Provincial.
16:50
În ajunul noului an școlar, Ministerul Educației și Cercetării a pus în discuție asigurarea accesului egal la educație și prevenirea abandonului școlar în rândul copiilor de etnie romă. Evenimentul a reunit factori de decizie, experți și reprezentanți ai comunității pentru a identifica soluții concrete. Discuțiile au vizat atât provocările existente, cât și măsurile care susțin […] Post-ul Creșterea accesului copiilor de etnie romă la educație, discutată la MEC apare prima dată în Provincial.
16:50
Ministra Sănătății, în vizită de lucru în raionul Sîngerei: investiții de peste 23 de milioane lei în sistemul medical local # Provincial
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a efectuat astăzi, 12 august, o vizită de lucru în raionul Sîngerei. Ministra a vizitat spitalul raional și centrul de sănătate din Sîngerei, apreciind eforturile depuse de cadrele medicale în oferirea serviciilor de calitate oamenilor. Ala Nemerenco a discutat cu personalul și pacienții despre provocările și necesitățile din sistemul de sănătate […] Post-ul Ministra Sănătății, în vizită de lucru în raionul Sîngerei: investiții de peste 23 de milioane lei în sistemul medical local apare prima dată în Provincial.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.