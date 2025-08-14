Timp de trei zile, Chișinăul va găzdui în premieră „Concours Mondial de Bruxelles”
Realitatea.md, 14 august 2025 10:10
Între 3 – 5 septembrie, Republica Moldova va găzdui în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” – una dintre cele mai prestigioase competiții vinicole internaționale. Evenimentul dedicat exclusiv vinurilor spumante va transforma țara noastră în cea mai importantă scenă a comunității vinicole globale și într-o destinație vizibilă pe harta turismului vitivinicol. Această ediție este organizată de „Concours […] Articolul Timp de trei zile, Chișinăul va găzdui în premieră „Concours Mondial de Bruxelles” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 10 minute
10:10
VIDEO Două mașini s-au tamponat grav la o intersecție. Un șofer și pasagera sa au ajuns la spital # Realitatea.md
Două persoane au ajuns la spital, după ce mașina în care se aflau a fost implicată într-un accident rutier. Coliziunea s-a produs joi dimineața, 14 august, la intersecția străzilor Mihai Eminescu și 31 August din municipiul Chișinău. Potrivit Poliției, în timpul deplasării, în circumstanțe ce urmează a fi stabilite, un automobil marca Toyota a intrat […] Articolul VIDEO Două mașini s-au tamponat grav la o intersecție. Un șofer și pasagera sa au ajuns la spital apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
10:10
Un incendiu a avut loc joi dimineață la o clădire din complexul centralei nucleare de la Cernavodă. Potrivit unui comunicat al Nuclearelectrica, incidentul s-a produs la o unitate de filtrare, din partea clasică a Unității 2. Incendiul a fost stins imediat, iar in prezent nu exista niciun risc aferent, scrie presa de peste Prut. ISU […] Articolul Incendiu la Centrala nucleară de la Cernavodă. A ars un panou electric apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
10:00
Membri PCDM părăsesc formațiunea, nemulțumiți de lista electorală. Chicu: Unii vin, alții pleacă # Realitatea.md
Mai mulți membri ai Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM) au decis să plece din formațiune, exprimându-și nemulțumirea față de modul în care a fost întocmită lista electorală a Blocului Alternativa. Anunțul a fost făcut de liderul PDCM, Ion Chicu, care a precizat că este vorba despre mai mulți președinți de raioane și președinți ai […] Articolul Membri PCDM părăsesc formațiunea, nemulțumiți de lista electorală. Chicu: Unii vin, alții pleacă apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Meteorologii au emis un nou cod galben de caniculă. Avertizarea întră în vigoare joi, 14 august și vizează zona de sud-est a țării. Temperatura maximă va ajunge până la 33 de grade Celsius. Totodată, Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis și un cod galben de pericol de incendiu valabil până pe 21 august curent. […] Articolul Cod galben de caniculă și pericol de incendiu în Republica Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Deschide.md – Minori, exploatați de partidele pro-ruse în scopuri politice. Ce rol au Tarlev și Furtună # Realitatea.md
Minorii din Republica Moldova sunt folosiți tot mai des de partidele pro-ruse în scopuri politice. După ce Partidul „Inima Moldovei” al Irinei Vlah a folosit persoane care nu au atins vârsta majoratului pentru a aduce, luna trecută, două sicrie în fața Președinției, alte două formațiuni afiliate Moscovei au fost observate folosind copii în campaniile lor. […] Articolul Deschide.md – Minori, exploatați de partidele pro-ruse în scopuri politice. Ce rol au Tarlev și Furtună apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Partidul Național Moldovenesc (PNM) cere dizolvarea Partidului „Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa” (ALDE), condus de Arina Spătaru. Formațiunea a depus o sesizare în acest sens la Comisia Electorală Centrală (CEC). Demersul, potrivit PNM, este motivat de „probe clare” care atestă „implicarea grupării criminale conduse de Ilan Șor în finanțarea ilegală și controlul acestui partid, […] Articolul Un partid de la noi cere dizolvarea ALDE. Cum a reacționat Arina Spătaru apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
09:40
24 de persoane au rămas fără vacanțele promise, după ce o femeie de 41 de ani, administrator al unei agenții de turism din Chișinău, ar fi încasat bani pentru pachete turistice care nu au existat niciodată. Potrivit procurorilor, între septembrie 2024 și iulie 2025, femeia ar fi convins clienții să-i dea sume considerabile în numerar, […] Articolul 24 de persoane înșelate de o agenție de turism din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Rusia se pregătește să testeze o rachetă cu propulsie nucleară, chiar înainte de întâlnirea Trump-Putin # Realitatea.md
Rusia se pregătește să testeze noua rachetă de croazieră cu propulsie nucleară 9M730 Burevestnik, de la poligonul Pankovo din arhipelagul arctic Novaia Zemlia, potrivit mai multor surse citate de South China Morning Post. Potrivit antena3.ro, experți au analizat în ultimele zile imagini satelitare furnizate de compania Planet Labs, descoperind o activitate intensă în zonă: echipamente, […] Articolul Rusia se pregătește să testeze o rachetă cu propulsie nucleară, chiar înainte de întâlnirea Trump-Putin apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Joi, 14 august, este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență, anunță Comisia Electorală Centrală (CEC). „Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statele Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, […] Articolul CEC: Astăzi este ultima zi pentru înregistrarea pentru votul prin corespondență apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Sâmbătă, 16 august, cetățenii moldoveni din țară, dar și de peste hotare, care sunt acasă în această perioadă, sunt invitați în Piața Marii Adunări Naționale, la expoziția instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice. În intervalul orelor 10:00 – 18:00, vizitatorii vor putea asista la demonstrații practice de intervenție, prezentări de tehnică, autospeciale și […] Articolul „În siguranță în vacanță” – expoziție organizată în Piața Marii Adunări Naționale apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
09:00
Primar din Florești, reținut după ce s-a ascuns timp de șapte ani pentru o crimă comisă în 2018 # Realitatea.md
Victor Boicu, primarul satului Frumușica din raionul Florești, a fost reținut de poliție după ce ar fi reușit să evite legea timp de șapte ani. Acesta este acuzat că a comis o crimă gravă în propria localitate în anul 2018, faptă care abia acum a ieșit la iveală. Alături de primar, polițiștii au reținut și […] Articolul Primar din Florești, reținut după ce s-a ascuns timp de șapte ani pentru o crimă comisă în 2018 apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Să fii eco e cool. 5 companii care oferă consumatorilor posibilitatea de a cumpăra produse recondiționate # Realitatea.md
Piața globală a produselor recondiționate a explodat în ultimii ani, alimentată atât de preocupări ecologice, cât și de presiunea economică. Profesioniștii din domeniu confirmă că, în prezent, consumatorii sunt din ce în ce mai dispuși să încerce produsele refurbished, dacă au garanții, transparență și servicii post-vânzare solide. Produsele recondiționate sunt dispozitive sau echipamente folosite, care […] Articolul Să fii eco e cool. 5 companii care oferă consumatorilor posibilitatea de a cumpăra produse recondiționate apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Scumpiri pe piața cafelei și ceaiului din SUA: Tarifele lovesc importatorii și comercianții # Realitatea.md
Deși indicele prețurilor de consum din luna iulie arată o stagnare generală a prețurilor alimentelor în Statele Unite, produsele sensibile la tarife – precum cafeaua, ceaiurile de specialitate și condimentele au înregistrat creșteri semnificative de preț, stârnind îngrijorare în rândul micilor afaceri care le comercializează. Conform datelor publicate de Biroul de Statistică a Muncii, prețul […] Articolul Scumpiri pe piața cafelei și ceaiului din SUA: Tarifele lovesc importatorii și comercianții apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Alianța „MOLDOVENII” a organizat o Masă rotundă națională pe tema dezvoltării statului moldovenesc # Realitatea.md
„În programa școlară a școlilor moldovenești lipsesc multe lucruri care ne identifică ca stat”, a remarcat președintele Alianței „MOLDOVENII”, Denis Roșca, la deschiderea celei de-a șaptea runde de consultări publice pe care partidul le organizează de la începutul lunii august pentru a coordona cu comunitățile de experți Strategia de dezvoltare a Republicii Moldova. A 7-a […] Articolul Alianța „MOLDOVENII” a organizat o Masă rotundă națională pe tema dezvoltării statului moldovenesc apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
New Mexico: Un politician republican, condamnat la 80 de ani de închisoare pentru atacuri armate motivate politic # Realitatea.md
Un fost candidat republican la alegerile din 2022 din statul american New Mexico a fost condamnat miercuri la 80 de ani de închisoare, după ce a organizat atacuri armate asupra locuințelor unor oficiali democrați. Solomon Peña a orchestrat atacurile în Albuquerque, cel mai mare oraș al statului, la scurt timp după ce a pierdut cursa […] Articolul New Mexico: Un politician republican, condamnat la 80 de ani de închisoare pentru atacuri armate motivate politic apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
07:50
Rusia va limita parţial apelurile prin serviciile de mesagerie instantanee Telegram şi WhatsApp pentru a contracara numărul tot mai mare de escrocherii realizate pe această cale, a informat miercuri Serviciul Federal pentru Supravegherea Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (Roscomnadzor), scriu EFE şi AFP, citate de Agerpres. „Se iau măsuri pentru a limita parţial apelurile în aceste sisteme de mesagerie străine”, a indicat entitatea în declaraţii către […] Articolul Rusia restricționează apelurile pe WhatsApp și Telegram. Ce motive invocă apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
Summitul Trump–Putin din Alaska: Liderii europeni stabilesc cinci condiții pentru pace # Realitatea.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat să fie prezent la discuțiile dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin, ce vor avea loc vineri în orașul Anchorage, Alaska. Zelenski a subliniat că tema principală a acestui summit trebuie să fie o încetare imediată a focului în Ucraina. Cinci condiții-cheie pentru pace: mesajul […] Articolul Summitul Trump–Putin din Alaska: Liderii europeni stabilesc cinci condiții pentru pace apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță pentru astăzi, 14 august 2025, o zi cu vreme în general frumoasă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi predominant însorit, iar valorile termice se vor menține ridicate. În nordul republicii, meteorologii prognozează cer variabil, cu temperaturi cuprinse între +12°C pe timpul nopții și +28°C pe parcursul […] Articolul Zi însorită în toată țara: Maxime de până la +33 de grade Celsius apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Spania a solicitat ajutor din partea Uniunii Europene pentru a face față incendiilor de vegetație care devastează țara, cerând trimiterea unui modul format din două avioane Canadair specializate în stingerea incendiilor, a anunțat ministrul de Interne, Fernando Grande-Marlaska. Incendiile fac ravagii de mai multe zile, afectând grav regiunile Castilla y León și Galicia. În Castilla […] Articolul Catastrofă naturală în vestul Europei: Zeci de incendii, victime și pagube masive apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Creștini ortodocși de stil vechi se pregătesc de două sărbători religioase importante: Schimbarea la Față și Adormirea Maicii Domnului. Astăzi începe postul cunoscut drept cel Adormirii Maicii Domnului sau cel al Sfintei Marii. Tradiția spune că este un post foarte important. Postul Adormirii Maicii Domnului are o durată fixă și este unul destul de dur, […] Articolul Începe Postul Sfintei Maria: Ce reguli trebuie respectate în cele două săptămâni apare prima dată în Realitatea.md.
06:30
Summit istoric în pregătire: Trump propune o reuniune trilaterală cu Putin și Zelenski # Realitatea.md
Preşedintele american Donald Trump a anunţat că intenţionează să organizeze o întâlnire trilaterală cu omologii săi din Rusia şi Ucraina, Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski, la scurt timp după summitul bilateral planificat cu liderul de la Kremlin, programat vineri în Alaska. „Vom avea o a doua reuniune, care va fi mai productivă”, a declarat Trump, […] Articolul Summit istoric în pregătire: Trump propune o reuniune trilaterală cu Putin și Zelenski apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 12 ore
22:10
Pasagerii din Chișinău au la dispoziție zboruri directe către Wroclaw, Polonia, operate de Wizz Air, cu două curse săptămânale, miercurea și duminica. Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău menționează că, totodată, Wizz Air își consolidează prezența prin adăugarea celei de-a doua aeronave în baza sa operațională de la Chișinău – o investiție care susține dezvoltarea […] Articolul Zbor direct Chișinău – Wroclaw, de două ori pe săptămână apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
20:40
Popescu: Este important să putem tranșa ce fel de țară ne dorim. Riscurile la care este supusă Moldova sunt foarte mari # Realitatea.md
”Riscurile la care este supusă R.Moldova sunt foarte mari. Este important pentru noi toți să putem tranșa ce fel de țară ne dorim. Mizele pentru viitorul nostru, pentru cei din diasporă sunt foarte mari”, spune în interviul Moldova Zoom, fostul ministru moldovean al Afacerilor Externe, Nicu Popescu. Expertul în relații internaționale afirmă totodată că Uniunea […] Articolul Popescu: Este important să putem tranșa ce fel de țară ne dorim. Riscurile la care este supusă Moldova sunt foarte mari apare prima dată în Realitatea.md.
20:20
Cel mult patru blocuri electorale vor participa la alegerile parlamentarele din 28 septembrie. Astăzi s-a încheiat termenul limită pentru solicitarea înregistrării blocurilor pentru scrutin, transmite IPN. Este vorba despre Blocul electoral „Împreună”, Blocul electoral „Alternativa” și Blocul electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” și Blocul Unirea Națiunii. Primele trei au depus au depus […] Articolul Alegeri 2025: Cel mult patru blocuri electorale vor fi la parlamentare apare prima dată în Realitatea.md.
20:00
Două puncte luminoase pe cer au provocat isterie în Germania. Au fost confundate cu OZN-uri # Realitatea.md
Două puncte strălucitoare apărute pe cerul Germaniei au provocat panică și zeci de apeluri către centrul național de raportare a OZN-urilor. S-au generat temeri legate de posibile fenomene neobișnuite. În realitate, specialiștii explică că fenomenul astronomic inedit este perfect natural. Centrul German Naţional pentru raportarea obiectelor zburătoare neidentificate (OZN) a primit numeroase apeluri de la […] Articolul Două puncte luminoase pe cer au provocat isterie în Germania. Au fost confundate cu OZN-uri apare prima dată în Realitatea.md.
19:40
Departamentul de Stat al SUA avertizează asupra deteriorării drepturilor omului în Europa – TOP țări # Realitatea.md
Departamentul de Stat al SUA trage un semnal de alarmă privind deteriorarea drepturilor omului în mai multe țări europene, în special în Germania, Regatul Unit și Franța, unde restricțiile asupra libertății de exprimare au crescut semnificativ în ultimul an. Statele Unite trag un semnal de alarmă asupra „deteriorării” drepturilor omului în multe ţări din Europa, […] Articolul Departamentul de Stat al SUA avertizează asupra deteriorării drepturilor omului în Europa – TOP țări apare prima dată în Realitatea.md.
19:20
Maria Acbaş, unica reprezentantă a Găgăuziei pe lista PAS, stârnește interes înainte de alegeri # Realitatea.md
Maria Acbaş, antreprenoare din Comrat și proprietară a unui combinat de lapte și a unei ferme de vaci, este singura reprezentantă a Găgăuziei în lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Ea ocupă locul 16 pe listă și este considerată una dintre cele mai înstărite candidate, scrie Nokta.md. Anunțul candidaturii […] Articolul Maria Acbaş, unica reprezentantă a Găgăuziei pe lista PAS, stârnește interes înainte de alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
18:50
O nouă variantă a coronavirusului, denumită Stratus sau XFG, considerată o ramură a variantei Omicron, se răspândește rapid în întreaga lume, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Conform unui raport al OMS, în țările din Asia de Sud-Est, unde XFG este detectat pe scară largă, s-a înregistrat o creștere simultană a numărului de noi infecții […] Articolul Ce zice OMS despre noua tulpină COVID-19 care se răspândește la nivel global apare prima dată în Realitatea.md.
18:40
Ofițeri CNA, care lucrează în dosare de rezonanță, acționează în judecată Procuratura Generală # Realitatea.md
Ofițerii de urmărire penală din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), care au fost detașați de la Centrul Național Anticorupție (CNA), primesc salarii mai mici de la începutul anului 2025, asta deși legea prevede majorări. Este vorba despre 11 angajați, care au aflat în luna mai că salariul pe care îl vor primi în continuare va fi […] Articolul Ofițeri CNA, care lucrează în dosare de rezonanță, acționează în judecată Procuratura Generală apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Deși este principala țară europeană la Marea Neagră și a sprijinit Ucraina, cu care are o graniță de circa 600 de kilometri, România nu a fost chemată să semneze declarația care reflectă poziția Europei față de summitul din Alaska. Generalul Alexandru Grumaz explică de ce. După anunțarea la finalul săptămânii trecute a întâlnirii dintre Trump și […] Articolul De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska apare prima dată în Realitatea.md.
18:00
Fosta ministră a Justiției, deputata Olesea Stamate, a fost înregistrată în calitate de candidat independent în alegerile parlamentare din 28 septembrie. O hotărâre în aceste sens a fost aprobată astăzi de către Comisia Electorală Centrală, transmite IPN. „Un singur deputat nu poate face o majoritate parlamentară, dar la sigur poate opri o majoritate când aceasta […] Articolul Olesea Stamate și Blocul Unirea Națiunii, oficial în cursa electorală apare prima dată în Realitatea.md.
17:50
Partidul Uniunea Centristă din Moldova a depus actele la CEC pentru a participa la alegeri # Realitatea.md
Pe parcursul zilei de astăzi, 13 august 2025, Comisia Electorală Centrală a recepționat o cerere de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea unei formațiuni politice. Este vorba de Partidul Politic Uniunea Centristă din Moldova, cu o listă de 55 de candidați. „Conform procedurii, CEC a stabilit ordinea prealabilă de înscriere […] Articolul Partidul Uniunea Centristă din Moldova a depus actele la CEC pentru a participa la alegeri apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Va prinde o nouă viață! Clădirea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală va fi reabilitată # Realitatea.md
Clădirea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală va fi reabilitată. Miercuri, 13 august, conducerea muzeului și directorul Agenției de Dezvoltare Regională a municipiului Chișinău au semnat contractul de finanțare pentru realizarea proiectului în valoare de 63 de milioane de lei. „După finalizarea lucrărilor, muzeul va dispune de peste 1.800 metri pătrați de spații modernizate […] Articolul Va prinde o nouă viață! Clădirea Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală va fi reabilitată apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Sportivul austriac Felix Baumgartner a murit în Italia, unde se afla în vacanță alături de românca Mihaela Rădulescu, partenera sa din 2014. Având în vedere că practica unul dintre cele mai periculoase sporturi, Felix avea o asigurare de viață uriașă, în valoare de 500 de milioane de euro. Pentru că nu era căsătorit cu Mihaela […] Articolul Mihaela Rădulescu nu primește niciun leu din averea uriașă a lui Felix Baumgartner apare prima dată în Realitatea.md.
17:40
Procuratura, despre decizia de extrădare a lui Plahotniuc: Opinia instanței nu constituie o hotărâre definitivă # Realitatea.md
Procuratura Generală a venit cu o reacție, după ce Curtea de Apel din Atena a acceptat cererea de extrădare a lui Vlad Plahotniuc. Într-un comunicat de presă, instituția menționează că această decizie este o opinie a instanței, care ”nu constituie o hotărâre definitivă de extrădare”. ”Conform legislației elene, decizia finală aparține Ministerului Justiției, care o […] Articolul Procuratura, despre decizia de extrădare a lui Plahotniuc: Opinia instanței nu constituie o hotărâre definitivă apare prima dată în Realitatea.md.
17:30
Peste 1,2 milioane de persoane au apelat, în primele șase luni ale acestui an, Serviciul 112 # Realitatea.md
În primele șase luni ale acestui an, peste 1,2 milioane de persoane au apelat Serviciul 112. Potrivit autorităților, 9 din 10 apeluri au primit răspuns în mai puțin de 10 secunde, iar informațiile comunicate de cetățeni au ajuns la echipele de intervenție, în medie, în 2 minute. Potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Interne, 35% […] Articolul Peste 1,2 milioane de persoane au apelat, în primele șase luni ale acestui an, Serviciul 112 apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
VIDEO Familia Gușan din Transnistria: lux, monopol economic și amenințări publice după o investigație jurnalistică # Realitatea.md
O investigație realizată de Zona de Securitate dezvăluie, în premieră, detalii despre viața de lux a familiei Gușan – considerată drept unul dintre cele mai influente nuclee de putere din regiunea transnistreană. Potrivit sursei citate, familia controlează un vast imperiu economic prin intermediul holdingului Sheriff, având monopol în domenii-cheie precum comerț, telecomunicații, construcții și mass-media […] Articolul VIDEO Familia Gușan din Transnistria: lux, monopol economic și amenințări publice după o investigație jurnalistică apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
VIDEO Fum negru și dens pe o stradă din Chișinău. Acoperișul unei spălătorii de haine, cuprins de flăcări # Realitatea.md
Acoperișul unei spălătorii de haine a fost cuprins de flăcări miercuri, 13 august, pe strada Nicolae Testemiţanu din Capitală. La fața locului au intervenit două echipaje de pompieri. Potrivit IGSU, flăcările au afectat panourile solare amplasate pe acoperiș. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit. Incendiul a fost localizat la ora 16:00, iar angajații […] Articolul VIDEO Fum negru și dens pe o stradă din Chișinău. Acoperișul unei spălătorii de haine, cuprins de flăcări apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Lituania va învăța copiii să construiască și să piloteze drone pentru a se pregăti în fața amenințării ruse # Realitatea.md
Copiii din Lituania vor învăța să construiască și să opereze drone, în cadrul unui program național menit să consolideze capacitatea țării de a face față unei eventuale amenințări din partea Rusiei, scrie The Guardian. Inițiativa este derulată împreună de ministerele Apărării și Educației și are ca obiectiv instruirea a peste 22.000 de persoane, inclusiv elevi, […] Articolul Lituania va învăța copiii să construiască și să piloteze drone pentru a se pregăti în fața amenințării ruse apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Cinci posturi TV, amendate cu 32.000 de lei. CA: pentru difuzarea neautorizată de publicitate # Realitatea.md
Cinci posturi de televiziune din țară au fost amendate cu 32.000 de lei pentru neexecutarea obligației de a suspenda publicitatea pentru o zi. Interdicția a fost aplicată în primăvara anului curent. Vorbim despre posturile Cinema 1, 7 TV, ProTV Chișinău, Next TV și Canal Regional. Rezultatele controlului CA au arătat următoarele: Cinema 1. SMA nu a difuzat […] Articolul Cinci posturi TV, amendate cu 32.000 de lei. CA: pentru difuzarea neautorizată de publicitate apare prima dată în Realitatea.md.
16:40
Se cere demisia secretarului pe sănătatea americanilor: Este cel care leagă vaccinul ROR cu „epidemia de autism” # Realitatea.md
Aproape 3.000 de specialiști în domeniul Sănătății au cerut demiterea lui Robert F. Kennedy Jr din funcția de secretar al Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale (HHS) al SUA. O organizație formată din mii de profesioniști din domeniul sănătății acuză administrația americană că evită problemele reale ale sănătății publice și cere demiterea lui Robert F. Kennedy Jr […] Articolul Se cere demisia secretarului pe sănătatea americanilor: Este cel care leagă vaccinul ROR cu „epidemia de autism” apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
În prezent, România nu îndeplineşte condiţiile pentru adoptarea monedei euro, însă în urmă cu 10-12 ani îndeplinea aceste condiții, dar politicienii români nu au dorit ca țara noastră să fie admisă în zona euro, a declarat marți, 12 august curent, guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. „S-a renunţat la orizont în momentul în care s-a renunţat la […] Articolul De ce nu a adoptat România moneda euro? apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
VIDEO Cultiva cânepă cu efect psihotrop chiar în propria gospodărie. Un bărbat, luat la ochi de polițiști # Realitatea.md
Un bărbat din satul Șipoteni, raionul Hîncești, este cercetat penal de oamenii legii, fiind suspectat de circulația ilegală a drogurilor. Potrivit Poliției, persoana în vârstă de 43 de ani ar fi semănat și cultivat, în gospodăria proprie, plante de cânepă cu efect psihotrop, în cantități mari. „În urma percheziției efectuate la domiciliul său, oamenii legii […] Articolul VIDEO Cultiva cânepă cu efect psihotrop chiar în propria gospodărie. Un bărbat, luat la ochi de polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
16:10
COVID-19 nu a dispărut! Peste 240 de cazuri au fost înregistrate, în perioada 4 – 10 august, în Moldova # Realitatea.md
COVID-19 nu a dispărut. Pe parcursul săptămânii trecute, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), au fost înregistrate 248 de cazuri, cu 132 de cazuri mai mult față de săptămâna precedentă. Din numărul total, în rândul copiilor cu vârste de până la 14 ani, au fost înregistrate 67 de cazuri, cu 59,5% cazuri mai multe […] Articolul COVID-19 nu a dispărut! Peste 240 de cazuri au fost înregistrate, în perioada 4 – 10 august, în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
O femeie a fost la un pas de a fi spulberată de o mașină pe strada Alecu Russo din municipiul Chișinău. Incidentul a fost surprins de camera de bord a automobilului. Potrivit imaginilor video, aceasta traversa strada neregulamentar. Redacția Realitatea a solicitat o reacție de la Poliție, care a comunicat că intervenția are loc doar […] Articolul O femeie, la un pas să fie luată pe sus de o mașină. VIDEO cu momentul șocant apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Procurorii polonezi au inculpat șase persoane pentru sabotaj. Varșovia acuză Rusia și Belarus # Realitatea.md
Procurorii din Polonia au pus sub acuzare un grup de șase persoane suspectate de acte de sabotaj ordonate de servicii de informații străine, susținând că Rusia și Belarus s-ar afla în spatele operațiunilor. Autoritățile de la Varșovia afirmă că rolul strategic al Poloniei, ca punct central pentru sprijinul acordat Ucrainei, a transformat țara într-o țintă […] Articolul Procurorii polonezi au inculpat șase persoane pentru sabotaj. Varșovia acuză Rusia și Belarus apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat marți, 12 august, concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției din rândul judecătorilor. Candidatul urmează să fie ales din cadrul curților de apel. Doritorii urmează să depună la CSM sau la adresa de email secretariat@csm.md, până la data de 8 septembrie […] Articolul Fotoliu vacant în Consiliul INJ. CSM anunță cine poate candida apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
FOTO, VIDEO În acțiune! Pompierii moldoveni, a doua zi pe frontul incendiilor din Grecia # Realitatea.md
Echipa de pompieri din Republica Moldova, detașată în Grecia, a intervenit pentru a doua zi consecutiv la stingerea incendiilor de amploare din regiunea Patras. Vântul puternic și condițiile meteo nefavorabile au extins focul pe suprafețe vaste, afectând localități și obiective industriale aflate la zeci de kilometri. În ultimele 24 de ore, angajații IGSU au intervenit […] Articolul FOTO, VIDEO În acțiune! Pompierii moldoveni, a doua zi pe frontul incendiilor din Grecia apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Avocații lui Ceban au depus la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a interdicției de intrarea în România # Realitatea.md
Avocații primarului general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, au depus la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a deciziei care îi interzice intrarea în România. Totodată, apărătorii au inițiat o reclamație administrativă prealabilă, solicitând revocarea actului prin care a fost impusă această interdicție. „Am declanșat o procedură prealabilă și, pentru a proteja drepturile […] Articolul Avocații lui Ceban au depus la Curtea de Apel București o cerere de suspendare a interdicției de intrarea în România apare prima dată în Realitatea.md.
