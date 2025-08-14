Incendiu la Centrala nucleară de la Cernavodă. A ars un panou electric

16:10

COVID-19 nu a dispărut. Pe parcursul săptămânii trecute, potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), au fost înregistrate 248 de cazuri, cu 132 de cazuri mai mult față de săptămâna precedentă. Din numărul total, în rândul copiilor cu vârste de până la 14 ani, au fost înregistrate 67 de cazuri, cu 59,5% cazuri mai multe […] Articolul COVID-19 nu a dispărut! Peste 240 de cazuri au fost înregistrate, în perioada 4 – 10 august, în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.