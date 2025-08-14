Trei avioane ucrainene, la Mărculești pentru mentenanță. AAC: „Zborurile sunt autorizate și coordonate prin canale diplomatice”

Trei avioane ucrainene, la Mărculești pentru mentenanță. AAC: „Zborurile sunt autorizate și coordonate prin canale diplomatice”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md