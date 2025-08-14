Numărul civililor uciși și răniți în Ucraina atinge în iulie 2025 cel mai ridicat nivel lunar din ultimii trei ani, raportează ONU
Ziarul de Garda, 14 august 2025 08:40
În luna iulie a anului 2025, potrivit estimărilor Organizației Națiunilor Unite (ONU), în Ucraina, în urma acțiunilor militare, au murit 286 de civili și au fost răniți 1 388. Astfel, numărul victimelor din iulie a fost cel mai mare din mai 2022, depășind și cel din iunie 2025. „Pentru a doua lună consecutivă, numărul victimelor...
08:40
Acum 12 ore
22:10
LIVE TEXT/ Germania promite 500 de milioane de dolari pentru furnizarea de arme americane către Ucraina. Război în Ucraina, ziua 1267 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Germania va contribui cu 500 de milioane de dolari la o inițiativă NATO de furnizare a armelor fabricate în SUA, extrem de necesare Ucrainei, a anunțat alianța pe 13 august, scrie presa ucraineană. Sprijinul va veni prin intermediul mecanismului NATO privind Lista de cerințe prioritare pentru Ucraina (PURL), care coordonează finanțarea pentru cele mai urgente...
21:50
Incendiile de vegetație au distrus sate din Grecia pentru a doua zi, mii de oameni au fost evacuați # Ziarul de Garda
Pompierii s-au luptat miercuri, 13 august, cu mai multe incendii de vegetație în Grecia, inclusiv incendii care amenință sate și orașe din apropierea orașului Patras, din vestul țării, și pe două insule turistice. Incendiile au mistuit case, ferme și fabrici și au determinat evacuarea a mii de locuitori și turiști începând de marți, scrie Reuters. Zeci de...
21:20
George Simion a declarat că R. Moldova este un stat artificial și pledează pentru reunirea cu România # Ziarul de Garda
Președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a pledat miercuri, 13 august, pentru „reunirea R. Moldova cu România”, pe care a descris-o drept „o soluție normală, din punct de vedere istoric, identitar și geopolitic”, scrie Agerpres. „Poziția noastră, a AUR, (…) este că R. Moldova este un stat artificial care nu poate asigura securitate și...
20:40
40 de profesori de limba română din diaspora vor fi instruiți în cadrul Programului de formare a profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei # Ziarul de Garda
Programul de formare a profesorilor din Centrele Educațioanle ale Diasporei a fost lansat miercuri, 13 august, de Biroul Relații cu diaspora (BRD) și Asociația Națională a Trainerilor Europeni din Moldova (ANTEM). Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), inițiativa urmărește sprijinirea cadrelor didactice din aceste centre în promovarea limbii române și a identității culturale a R....
20:10
LIVE TEXT/ Liderii europeni sunt optimiști că Trump i-a ascultat în legătură cu cererea de încetare a focului din partea Ucrainei. Război în Ucraina, ziua 1267 # Ziarul de Garda
UPDATE 19:55 Liderii Germaniei și Franței s-au arătat în general optimisți când Donald Trump va acorda prioritate unui armistițiu cu Ucraina și nu va negocia cedarea de teritorii Rusiei, în cadrul discuțiilor sale de vineri cu Vladimir Putin, scrie POLITICO. Vorbind după o întâlnire virtuală de miercuri, 13 august, oficialii europeni au declarat că președintele...
Acum 24 ore
19:50
Centrul de Politici și Reforme/ IGP vs primarul: Cine, cum și în ce caz poate opri protestele lui Șor? # Ziarul de Garda
În conflictul dintre Inspectoratul General al Poliției (IGP) și Primăria Chișinău despre cine poate și nu poate interzice protestul anunțat de Șor începând cu sâmbăta asta, nu au dreptate nici unii, nici alții. Primăria nu poate, așa cum insistă IGP, autoriza sau interzice proteste. În același timp, primarul (se) înșeală când zice că nu poate...
19:40
19:00
Decizie irevocabilă: CSJ a respins cererea în judecată împotriva Comisiei Pre-Vetting depusă de magistratul Victor Sandu # Ziarul de Garda
Magistratul și președintele Asociației Judecătorilor din R. Moldova Victor Sandu pierde la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) litigiul cu Comisia Pre-Vetting, după ce nu a promovat de două ori evaluarea integrității. Cererea de judecată depusă de Sandu împotriva Comisiei Pre-Vetting, pentru a anula decizia „cu privire la evaluarea reluată a lui Victor Sandu, candidat la...
18:40
Citiți joi în ZdG: Plahotniuc revine… în cătușe și Peste 100 de judecători și procurori au plecat din sistem # Ziarul de Garda
Oligarhul Vladimir Plahotniuc revine în R. Moldova, potrivit deciziei Curții de Apel din Atena, care a hotărât miercuri, 13 august, extrădarea fostului lider al PD. Mai multe detalii despre (re)lansarea oamenilor lui Plahotniuc în politică, după apelul lansat de acesta către foștii săi colegi de a se regrupa pentru a se implica în viața politică...
18:00
După decizia Curții de Apel de la Atena în privința extrădării lui Plahotniuc, Procuratura Generală spune că și celelalte două cereri urmează să „parcurgă aceeași cale de soluționare” # Ziarul de Garda
După ce Curtea de Apel din Atena s-a pronunțat în privința extrădării lui Vladimir Plahotniuc, în baza primei cererii transmise de Procuratura Generală (PG), pe 24 iulie, instituția a comunicat că celelalte două cereri de extrădare formulate de autoritățile R. Moldova (PG și Ministerul Justiției) sunt „luate în examinare de către Ministerul Justiției Elen și...
17:40
Încă un partid se vrea în Parlament: CEC a înregistrat cererea de înregistrare pentru alegerile din septembrie # Ziarul de Garda
Pe parcursul zilei de miercuri, 13 august 2025, Comisia Electorală Centrală (CEC) a recepționat o cerere de înregistrare a listei de candidați la funcția de deputat în Parlamentul R. Moldova din partea unei formațiuni politice. Potrivit unui comunicat al CEC-ului, cererea de înregistrare a listei de 55 de candidați a fost depusă de către Partidul Politic Uniunea Centristă...
17:30
Rusia va folosi în cadrul exercițiilor militare din Belarus rachete care pot fi echipate cu focoase nucleare # Ziarul de Garda
Belarus a anunțat miercuri, 13 august, că va exersa desfășurarea Oreșnik, rachete ale Rusiei capabile de a fi echipate cu focoase nucleare, în cadrul exercițiilor comune Zapad-2025 („Vest-2025”) în apropierea frontierei estice a UE și NATO, relatează HotNews. Belarus este un aliat-cheie al Rusiei și depinde din punct de vedere economic și militar de statul...
17:20
Maib lansează opțiunea de asigurare pentru creditele de consum existente – protecție garantată în situații dificile # Ziarul de Garda
Maib continuă să inoveze pe piața financiară din Republica Moldova și anunță lansarea unui produs unic: asigurarea pentru creditele de consum existente. Acum, clienții maib pot beneficia de o protecție suplimentară care le asigură plata ratelor în caz de evenimente neprevăzute, precum pierderea locului de muncă sau concediul medical prelungit. Deschidem un nou capitol al...
17:00
LIVE TEXT/ Rușii au bombardat Kosteantînivka rănind o persoană. Război în Ucraina, ziua 1267 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:55 În regiunea Donețk, invadatorii ruși au tras asupra zonelor rezidențiale din Kosteantînivka cu artilerie, iar atacul a fost soldat cu rănirea unui civil. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost relatat pe Facebook de Serhiî Horbunov, șeful administrației militare a orașului Kosteantînivka. „Astăzi, trupele rusești au bombardat orașul Kosteantînivka cu artilerie. Conform informațiilor preliminare,...
16:40
Numărul cazurilor de COVID-19 s-au dublat în ultima săptămână. ANSP vine cu recomandări # Ziarul de Garda
În R. Moldova, pe parcursul săptămânii trecute, perioada 4 – 10 august, au fost înregistrate 248 de cazuri de COVID-19, comparativ cu 116 cazuri în săptămâna precedentă (28 iulie – 3 august) și 78 de cazuri în săptămâna anterioară a acesteia (21 –27 iulie). Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) continuă supravegherea epidemiologică a infecției...
16:30
Franța, Germania și Marea Britanie sunt dispuse să reintroducă sancțiunile împotriva Iranului # Ziarul de Garda
Franța, Germania și Marea Britanie au scris Organizației Națiunilor Unite pentru a-și exprima dorința de a reinstaura sancțiunile împotriva Iranului dacă acesta nu revine la negocierile cu comunitatea internațională privind programul său nuclear, scrie Reuters. Miniștrii de externe ai așa-numitului grup E3 au scris marți, 12 august, ONU pentru a evoca posibilitatea unor sancțiuni „snapback”...
16:10
Declarație CSP cu referire la amenințările aduse unuia dintre procurorii care instrumentează cazul Evgheniei Guțul # Ziarul de Garda
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a publicat o declarație prin care „se pronunță fără echivoc împotriva” amenințărilor asupra vieții adresate procurorului Ghenadie Epure, unul dintre procurorii de pe cazul bașcanei Evghenia Guțul, condamnată în primă instanță la 7 ani de închisoare în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Potrivit CSP, amenințările au fost transmise prin...
16:00
Ion Ceban și avocații lui au solicitat revocarea interdicției în România: „Ni se pare că măsura reprezintă o formă a excesului de putere” # Ziarul de Garda
Ion Ceban a susținut o conferință de presă, pe 13 august, privind interdicția de a intra în România și spațiul Schengen, care i-a fost aplicată pe 9 iulie, pentru o perioadă de 5 ani. Alături de primar au fost avocații români Irina Șerban și Ion Dragne, care au anunțat că se ocupă de caz și...
16:00
După ce Poliția a avertizat că Șor ar vrea să organizeze un „protest” la care urma să sfideze legislația, Guvernul cheamă cetățenii în aceeași zi, în PMAN, la „expoziția instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice” # Ziarul de Garda
În aceeași zi în care Marina Tauber, aflată în Federația Rusă de mai bine de jumătate de an, voia să organizeze o „întâlnire spontană sub formă de flashmob”, Guvernul cheamă cetățenii la „expoziția instituțiilor responsabile de asigurarea ordinii și securității publice”. Anterior, Poliția a cerut primarului municipiului Chișinău, Ion Ceban, să refuze „autorizarea” protestului organizat...
15:40
La ordinul lui Netanyahu, armata israeliană se pregătește să lanseze o nouă fază a operațiunilor sale militare în Gaza # Ziarul de Garda
Șeful armatei israeliene a „aprobat” noul plan pentru viitoarele operațiuni militare din Gaza. Despre acest lucru se anunță într-un comunicat al armatei publicat miercuri, potrivit AFP, citată de Agerpres. „Șeful Statului Major, generalul-locotenent Eyal Zamir, a purtat astăzi o discuție în cadrul căreia a aprobat cadrul principal al planului operațional al armatei în Fâșia Gaza”,...
14:20
LIVE TEXT/ Zelenski a ajuns la Berlin pentru a se întâlni cu Friedrich Merz înainte de o întâlnire cu Trump și liderii europeni. Război în Ucraina, ziua 1267 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:15 Președintele Volodimir Zelenski a sosit la Berlin pe 13 august pentru a se întâlni cu cancelarul german Friedrich Merz înainte de discuțiile cu liderii americani și europeni. Suspilne, postul public de radio și televiziune ucrainean, a publicat imagini cu Zelenski sosind în Germania cu avionul înainte de viitoarele întâlniri la nivel înalt, scrie...
14:10
AUDIO/ Prima reacție a lui Plahotniuc după decizia de extrădare: „Ceea ce mă motivează să revin acasă este să continui activitatea mea politică” # Ziarul de Garda
După decizia Curții de Apel din Atena, de a-l extrăda în R. Moldova, fugarul Vlad Plahotniuc a înregistrat un mesaj audio, prin care salută decizia instanței și își anunță „dorința de a se disculpa în fața instanțelor moldovenești și intenția de a reveni în politică”. Plahotniuc, cercetat în R. Moldova în cadrul mai multor dosare...
13:40
Candidații la studii superioare de licență și master, care nu au participat în concursul de admitere sau nu s-au regăsit pe listele din sesiunea de bază, pot depune online dosarele de concurs pe www.eadmitere.gov.md, în perioada 13-15 august. Rezultatele intermediare ale sesiunii suplimentare vor fi anunțate pe 20 august 2024, iar rezultatele finale urmează a fi...
13:10
ULTIMA ORĂ/ Decizie în privința extrădării lui Vladimir Plahotniuc. Ședința a avut loc în absența lui # Ziarul de Garda
Curtea de Apel din Atena a decis extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Moldova, potrivit TV8 și 1TV. Totuși, toate bunurile rămân deocamdată în Grecia. Ședința privind extrădarea Vladimir Plahotniuc a avut loc în absența lui. În sală au fost prezenți avocații lui Plahotniuc, inclusiv Lucian Rogac din R. Moldova, dar și reprezentanți ai Ambasadei R....
12:50
De ce a fost eliberat din arest la domiciliu Ion Creangă, învinuit de trădare de patrie. La ce etapă se află dosarul și când ar putea fi pronunțată sentința # Ziarul de Garda
Șeful suspendat al Direcției juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu. Judecătoarea Arina Ialanji, care examinează dosarul privind trădarea de patrie, a pronunțat încheierea de plasare a lui Creangă sub control judiciar pe 23 iulie. Funcționarul din cadul secretariatului Parlamentului a fost reținut la 31 iulie 2024, astfel că la...
12:30
Ședința în care se examinează cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc are loc în absența oligarhului. Potrivit echipei TV8, care se află la Atena, magistrații susțin că Plahotniuc și-a dat acordul în scris ca să fie adus în R. Moldova. În sala de judecată sunt prezenți avocații lui Vladimir Plahotniuc, inclusiv Lucian Rogac din...
12:10
Șor, reacție după amenințările cu moartea în adresa judecătoarei Cucerescu. Șeful IGP: „Dacă acest criminal are ceva de spus, trebuie să vină acasă, în fața justiției, în fața presei să vorbească” # Ziarul de Garda
Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”, susține că nu are nicio legătură cu amenințările cu moartea adresate judecătoarei Ana Cucerescu, cea care a fost supusă unei campanii de intimidare înainte de pronunțarea sentinței pe numele bașcanei Evghenia Guțul. Totodată, Șor, care se ascunde la Moscova, declară că „îi va asigura...
11:40
VIDEO/ Patru membri a două organizații criminale au fost reținuți pentru șantaj și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile # Ziarul de Garda
Inspectoratul General de Poliție anunță că au fost reținuți patru membri activi ai unor organizații criminale, implicați în comiterea unui șantaj pe teritoriul țării. Acțiunile au fost întreprinse de ofițerii Direcției investigații criminale și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților din cadrul BPDS „Fulger” și al angajaților...
11:30
CSJ a respins contestația judecătoarei Veronica Cupcea împotriva Comisiei Pre-Vetting # Ziarul de Garda
Curtea Supremă de Justiție (CSJ) a respins marți, 12 august, contestația depusă de judecătoarea Veronica Cupcea, candidată la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), împotriva deciziei Comisiei Pre-Vetting din 28 mai 2024, prin care s-a decis că acesta nu a promovat pentru a doua oară evaluarea. Pe 13 august 2024, Veronica Cupcea...
11:00
LIVE TEXT/ Zelenski a declarat că Rusia se pregătește pentru o operațiune ofensivă în trei direcții. Război în Ucraina, ziua 1267 # Ziarul de Garda
UPDATE 10:50 Președintele Volodimir Zelenski a declarat că Rusia se pregătește pentru o operațiune ofensivă în direcțiile Zaporijjea, Pokrovsk și Novopavlovske. El a spus acest lucru în timpul unei conversații cu jurnaliștii, scrie Ukrinform. Potrivit președintelui ucrainean, rușii și-au transferat trupele în direcțiile Zaporijjea și Pokrovsk din regiunea Sumî, realizând că nu pot avansa acolo....
11:00
Au încercat să evadeze din penitenciar, dar au fost prinși și condamnați la ani în plus de închisoare # Ziarul de Garda
Doi deținuți, care își ispășesc pedepsele pentru omor și alte infracțiuni în Penitenciarul nr. 15, Cricova, au primit ani în plus la pedeapsă, după ce au încercat să evadeze din penitenciar, anunță Procuratura Generală. Potrivit probelor administrate, la 30 octombrie 2023, pe timp de noapte, condamnații, care au 24 și, respectiv ,27 de ani, acționând...
10:40
Detalii despre accidentul produs la Cahul: 3 echipe de Asistență Medicală Urgentă au intervenit # Ziarul de Garda
Pe 12 august s-a produs un grav accident rutier la ieșirea din satul Burlaceni, raionul Cahul. La ora 16:37, Dispeceratul comun de urgență al IMSP CNAMUP a recepționat un apel pentru acordarea asistenței medicale urgente la mai multe victime ce au suferit în urma impactului violent. În urma accidentului, părinții copiilor aflați în automobil au...
10:20
Arhitectul din cadrul Primăriei Comrat, reținut de oamenii legii: angajatul a fost denunțat de un bărbat căruia i-ar fi cerut bani pentru a-i elibera autorizație de construire # Ziarul de Garda
Arhitectul din cadrul Primăriei Comrat a fost reținut într-un dosar de trafic de influență și corupere pasivă. Conform unui comunicat de presă emis de Centrul Național Anticorupție (CNA), în urma perchezițiilor efectuate în dimineața zilei de miercuri, 13 august, la domiciliul, automobilul și biroul de serviciu al bănuitului, ar fi fost depistate „probe concludente pentru...
10:10
Poliția anunță că peste 400 de canale de TikTok care ar răspândi informații false despre R. Moldova sunt vizate pentru blocare # Ziarul de Garda
Autoritățile din R. Moldova au transmis solicitări oficiale pentru blocarea a 443 de canale TikTok, care conțin mii de video-uri, implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale. Acțiunile au loc prin colaborarea Poliției Naționale, a Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației (ANRCETI) și Serviciului de Informații...
10:00
Miercuri, 13 august, are loc ședința Consiliului Superior al Magistraturii (CSP). Pe agendă se numără subiectul cu referire la examinarea dosarelor candidaților la funcția de procuror general. UPDATE 09:59 CSP a constatat admisibile dosarele candidaților la funcția de procuror general, Victor Furtună și Alexandru Machedon. Totodată, membrii Consiliului au stabili că proba de audieri va...
09:50
Șor anunță proteste plătite cu „3000 de dolari pe lună”: „Când opinia străzii devine produs de piață, societatea se apropie periculos de logica autoritară” # Ziarul de Garda
„Protestele motivate financiar reprezintă o metodă periculoasă de manipulare, cu prea puține legături cu participarea civică autentică”, avertizează Nicolae Panfil, director de programe la Promo-LEX. Jurnalista Viorica Tătaru consideră că „astfel de manifestații nu sunt vocea oamenilor, ci un spectacol pe bani” care poate crea confuzie publică și slăbi încrederea în presă. Potrivit expertului Alexandru...
09:20
În loc de majorări, s-au ales cu salarii mai mici. Cum au ajuns mai mulți ofițeri CNA, care lucrează în dosare de rezonanță la PA, să acționeze în judecată Procuratura Generală # Ziarul de Garda
Ofițerii de urmărire penală din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), care au fost detașați de la Centrul Național Anticorupție (CNA), primesc salarii mai mici de la începutul anului 2025, asta deși legea prevede majorări. Este vorba despre 11 angajați, care au aflat în luna mai că salariul pe care îl vor primi în continuare va fi...
09:10
Trei focare de Pestă porcină africană înregistrate la Rîșcani și Leova. ANSA oferă recompense pentru depistarea cadavrelor de mistreți # Ziarul de Garda
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA), în perioada 06 – 12 august 2025, a înregistrat 3 focare de Pestă porcină africană (PPA) pe teritoriul R. Moldova. Potrivit ANSA, focarele au fost înregistrate în două zone ale țării: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor(ANSA) solicită proprietarilor de porcine să informeze urgent subdiviziunile teritoriale pentru siguranța alimentelor, medicii...
09:00
Trump ar putea avea o întâlnire virtuală cu Zelenski și liderii europeni înainte de întâlnirea cu Putin # Ziarul de Garda
Președintele american Donald Trump și vicepreședintele JD Vance vor participa miercuri, 13 august, la o întâlnire virtuală cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și aliații europeni. Informația a fost oferită de ABC News, care citează doi oficiali americani, conform Ukrinform. Anterior, Reuters a relatat, citând un purtător de cuvânt al guvernului german, că liderii europeni vor...
Ieri
08:40
Cererea de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc va fi examinată astăzi de Curtea de Apel din Atena # Ziarul de Garda
Miercuri, 13 august, va avea loc ședința de examinare a cererii de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc de către Curtea de Apel Atena. Procuratura Generală a R. Moldova a anunțat anterior că această ședință nu reprezintă ultima etapă a procedurii, decizia finală urmând a fi luată de către Ministerul Justiției al Republicii Elene. Procuratura R. Moldova...
08:00
LIVE TEXT/ De la începutul anului, peste 100 de copii au fost evacuați din regiunea Herson. Război în Ucraina, ziua 1267 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:00 De la începutul anului, 117 copii au fost evacuați din teritoriul ocupat temporar al regiunii Herson. Potrivit Ukrinform, acest lucru a fost anunțat într-o conferință de presă de șeful Administrației Militare Regionale Herson, Alexander Prokudin. „De la începutul acestui an, 117 copii au fost evacuați din regiunea Herson ocupată temporar pe teritoriul controlat...
12 august 2025
21:50
Variantele de acord dintre Trump și Putin la summitul din Alaska. Ce soluții are Europa și ce ar putea să accepte Kievul # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, vor discuta un posibil acord pentru încetarea războiului în Ucraina la întâlnirea pe care o vor avea vineri în Alaska, un summit care probabil va afecta securitatea europeană în ansamblu. Însă Trump este nevoit să ia în calcul mai mulți factori, precum o posibilă reacție de...
21:30
Sesiune specială a Parlamentului: Judecătorii Curții Constituționale vor depune jurământul # Ziarul de Garda
Duminică, 17 august, Parlamentul se va reuni într-o sesiune specială. Va avea loc ceremonia de depunere a Jurământului de către judecătorii Curții Constituționale. Anunțul a fost făcut de președintele Legislativului, Igor Grosu. „În acest sens, vineri voi convoca Biroul Permanent al Parlamentului”, a mai scris Grosu pe pagina sa de Facebook. Curtea Constituțională este formată...
21:10
Financial Times: „Minciuni impresionante” și „o rea-credință meticuloasă”. Ce ne spune istoria recentă despre summitul Trump-Putin de vineri din Alaska # Ziarul de Garda
Strategia liderului rus este să mintă și să tragă de timp, avertizează oamenii care cunosc tacticile lui Vladimir Putin, înainte de discuția din Alaska, pe tema războiului din Ucraina, scrie Financial Times. Donald Trump și Vladimir Putin au deja o istorie a întâlnirilor, una bizară, așa cum observă Financial Times. Prima întrevedere a avut loc în...
20:30
„Curtea Constituțională este a noastră” afirmă un fost premier al R. Moldova. Reacția Curții # Ziarul de Garda
Curtea Constituțională a venit marți, 12 august, cu o reacție la declarațiile fostului premier Ion Sturza făcute în cadrul unui podcast, precum că „Curtea Constituțională este a noastră”. „În contextul informației apărute în spațiul public vizavi de declarația unui fost politician din R. Moldova referitoare la Curtea Constituțională, reiterăm că Curtea Constituțională este o autoritate independentă și se supune doar...
20:00
Nicușor Dan, după vizita în R. Moldova: „Să prețuim ceea ce ne apropie și să privim cu încredere către viitorul nostru european” # Ziarul de Garda
A participat la hramul unor localități, a mâncat zeamă, a făcut fotografii cu localnicii, a vizitat biserica din Ghidighici și spune că „a fost impresionat de cât de calzi pot fi oamenii din Basarabia”. Nicușor Dan, președintele României, și-a încheiat vizita în R. Moldova, dar promite că va reveni și „că România va fi tot...
19:10
Accident fatal la Cahul: două persoane au decedat pe loc. Trei copii au fost preluați de ambulanță # Ziarul de Garda
În seara zilei de 12 august, s-a produs un accident rutier în satul Burlăceni din raionul Cahul. În urma coliziunii dintre un Mercedes înmatriculat în alt stat și un Volkswagen, șoferul de 32 de ani, din Volkswagen și soția acestuia, de 33 de ani, au decedat pe loc. Cei trei copii ai cuplului, de 5,...
18:10
„Se pregătește un alt atac de huliganism în Grinăuți”. „Suntem singuri în fața mulțimii. Îmi crapă capul, dacă vreți să mă credeți”. Poliția a fost informată # Ziarul de Garda
Miercuri, 13 august, la biserica din Grinăuți, caz despre care ZdG a scris recent, ar urma să fie organizată „o nouă răscoală” de amploare. Sunt invitați „toți preoții și doritorii, să vină cu autocarele, pentru a apăra adevărul”, se arată într-un mesaj al organizatorilor. Preoteasa Ana Turtureanu a confirmat pentru ZdG că a fost informată...
18:00
Ion Ceban reacționează la solicitarea Poliției de a interzice protestele lui Șor: „Nu ne pasați nouă atribuțiile voastre” # Ziarul de Garda
Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o reacție în urma demersului Inspectoratului Național de Investigații „de a nu autoriza protestul planificat de Ilan Șor, recunoscut oficial drept lider al unei organizații criminale”. Potrivit primarului, „Primăria și primarul nu au treabă cu autorizarea evenimentelor politice”. Totuși, în luna mai 2025, Ion Ceban a cerut Consiliul...
