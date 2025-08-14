Numărul civililor uciși și răniți în Ucraina atinge în iulie 2025 cel mai ridicat nivel lunar din ultimii trei ani, raportează ONU

19:50

În conflictul dintre Inspectoratul General al Poliției (IGP) și Primăria Chișinău despre cine poate și nu poate interzice protestul anunțat de Șor începând cu sâmbăta asta, nu au dreptate nici unii, nici alții. Primăria nu poate, așa cum insistă IGP, autoriza sau interzice proteste. În același timp, primarul (se) înșeală când zice că nu poate...