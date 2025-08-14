Horoscop 14 August 2025: O zi a revelațiilor și clarității interioare

11:40

Fiecare femeie își dorește să aibă unghii frumoase, lungi și rezistente. Cu puțină atenție și utilizând instrumentele potrivite, vei… Articolul Unghii sănătoase care nu se rup. Trucurile pe care orice femeie trebuie să le cunoască apare prima dată în Cele mai noi știri din Republica Moldova.