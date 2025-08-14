Avioane de vânătoare F-35 ale Italiei, trimise să intercepteze rapid o incursiune a rușilor cu un bombardier Su-24 și un avion Su-27, în Marea Baltică
SafeNews, 14 august 2025 06:30
Două avioane italiene de luptă F-35 au fost mobilizate din Estonia pentru prima dată pentru a intercepta „avioane rusești”, a anunțat comandamentul aerian al NATO, scriu miercuri Sky News, DefenseHere și ArmyRecognition. „Forța aeriană italiană, un detașament al escadrilei 32 de la baza aeriană Ämari, se află în stare de alertă maximă 24 de ore din 24, demonstrând angajamentul […] Articolul Avioane de vânătoare F-35 ale Italiei, trimise să intercepteze rapid o incursiune a rușilor cu un bombardier Su-24 și un avion Su-27, în Marea Baltică apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 5 minute
07:00
O nouă variantă a coronavirusului, denumită Stratus sau XFG, considerată o ramură a variantei Omicron, se răspândește rapid în întreaga lume, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS). Conform unui raport al OMS, în țările din Asia de Sud-Est, unde XFG este detectat pe scară largă, s-a înregistrat o creștere simultană a numărului de noi infecții […] Articolul Ce zice OMS despre noua tulpină COVID-19 care se răspândește la nivel global apare prima dată în SafeNews.
Acum 15 minute
06:50
Ofițeri CNA, care lucrează în dosare de rezonanță, acționează în judecată Procuratura Generală # SafeNews
Ofițerii de urmărire penală din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), care au fost detașați de la Centrul Național Anticorupție (CNA), primesc salarii mai mici de la începutul anului 2025, asta deși legea prevede majorări. Este vorba despre 11 angajați, care au aflat în luna mai că salariul pe care îl vor primi în continuare va fi […] Articolul Ofițeri CNA, care lucrează în dosare de rezonanță, acționează în judecată Procuratura Generală apare prima dată în SafeNews.
Acum 30 minute
06:40
Stamate, înregistrată oficial în calitate de candidat independent la parlamentare: „Lupta pentru dreptate și pentru oameni continuă” # SafeNews
Olesea Stamate a anunțat miercuri, 13 august, printr-un mesaj pe Facebook, că a fost înregistrată oficial de Comisia Electorală Centrală în calitate de candidat independent la funcția de deputat. „Am ajuns până la această etapă împreună și, cu ajutorul și sprijinul vostru, merg cu încredere mai departe. Multe lucruri au părut imposibile, până în momentul […] Articolul Stamate, înregistrată oficial în calitate de candidat independent la parlamentare: „Lupta pentru dreptate și pentru oameni continuă” apare prima dată în SafeNews.
Acum o oră
06:30
Avioane de vânătoare F-35 ale Italiei, trimise să intercepteze rapid o incursiune a rușilor cu un bombardier Su-24 și un avion Su-27, în Marea Baltică # SafeNews
Două avioane italiene de luptă F-35 au fost mobilizate din Estonia pentru prima dată pentru a intercepta „avioane rusești”, a anunțat comandamentul aerian al NATO, scriu miercuri Sky News, DefenseHere și ArmyRecognition. „Forța aeriană italiană, un detașament al escadrilei 32 de la baza aeriană Ämari, se află în stare de alertă maximă 24 de ore din 24, demonstrând angajamentul […] Articolul Avioane de vânătoare F-35 ale Italiei, trimise să intercepteze rapid o incursiune a rușilor cu un bombardier Su-24 și un avion Su-27, în Marea Baltică apare prima dată în SafeNews.
06:20
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a anunțat deschiderea contului de campanie pentru scrutinul parlamentar din 28 septembrie 2025 și a lansat un apel către susținători pentru a contribui cu donații. Într-un mesaj public, formațiunea a precizat că fondurile vor fi folosite pentru tipărirea materialelor electorale, închirierea panourilor publicitare și deplasările echipelor în teritoriu. Potrivit PAS, […] Articolul PAS cere sprijin financiar pentru campania electorală: „Fiecare donație contează” apare prima dată în SafeNews.
06:10
Rusia a cerut oficial permisiunea Bulgariei pentru a-și deschide un consulat la Varna, la doar câțiva metri distanță de sediul Marinei Bulgare, care este și bază militară NATO. Ambasada Rusiei la Sofia a solicitat oficial permisiunea Ministerului Afacerilor Externe al Bulgariei pentru a deschide un Consulat General la Varna, invocând drept justificare o „procedură de […] Articolul Rusia a cerut să deschidă un consulat în Varna: Reacția Bulgariei apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
20:00
ULTIMA ORĂ // SURSE // Crimă descoperită după 7 ani. Primar PAS, reținut pentru un omor comis când era la PD # SafeNews
Un primar din partea partidului de guvernământ a fost încătușat fiind suspectat de comiterea unui omor acum aproximativ 7 ani, susțin sursele PulsMedia.MD. Potrivit surselor, ar fi vorba despre primarul localității Frumușica, din raionul Florești, în vârstă de 38 de ani, care a fost încătușat astăzi. Potrivit surselor este vorba despre Victor Boicu, primarul localității […] Articolul ULTIMA ORĂ // SURSE // Crimă descoperită după 7 ani. Primar PAS, reținut pentru un omor comis când era la PD apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
17:40
Avocații internaționali Gonzalo Boye și William Julié se alătură apărării Evgheniei Guțul # SafeNews
Guvernatoarea autonomiei găgăuze, Evghenia Guțul, a anunțat că doi avocați internaționali cunoscuți – Gonzalo Boye și William Julié – fac parte din echipa sa de apărare în procesul penal intentat în Republica Moldova. Cei doi vor lucra în colaborare cu avocații săi din țară, Natalia Bairam și Serghei Moraru. Potrivit unui comunicat transmis de firma […] Articolul Avocații internaționali Gonzalo Boye și William Julié se alătură apărării Evgheniei Guțul apare prima dată în SafeNews.
17:10
Un incendiu a izbucnit în această după-amiază pe acoperișul unei spălătorii de haine situate pe strada Nicolae Testemițanu nr. 29 din capitală. Apelul de urgență a fost recepționat la ora 15:39, iar la fața locului au fost trimise de urgență două echipe de intervenție ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU). La sosirea salvatorilor, […] Articolul Panouri solare în flăcări: Incendiu pe acoperișul unei spălătorii din Chișinău apare prima dată în SafeNews.
16:50
Băiețel de 10 ani uitat de părinți într-o benzinărie, după o pauză la toaletă, în timpul vacanței în Austria # SafeNews
O familie din Offenburg, landul Baden-Württemberg, Germania, și-a uitat fiul de zece ani la o benzinărie de pe autostradă, în timp ce se afla în vacanță în Austria, relatează cotidianul Tageszeitung. Incidentul s-a petrecut pe A8, lângă Holzkirchen, în Bavaria, când băiatul cel mic dintre cei doi frați a mers la toaletă, iar părinții au […] Articolul Băiețel de 10 ani uitat de părinți într-o benzinărie, după o pauză la toaletă, în timpul vacanței în Austria apare prima dată în SafeNews.
16:30
Reptile de lux pe piața neagră: Țestoase rare traficate ca „jucării”. Cum a fost prins un traficant cu 850 de animale # SafeNews
Un cetățean chinez și-a recunoscut vinovăția în fața unei instanțe federale din SUA pentru exportul ilegal a aproximativ 850 de țestoase protejate, pe care le înfășura în șosete și le declara în mod fals drept jucării, potrivit Departamentului de Justiție al Statelor Unite.Wei Chiang Lin, așa cum a fost anunțat luni, a trimis, din august […] Articolul Reptile de lux pe piața neagră: Țestoase rare traficate ca „jucării”. Cum a fost prins un traficant cu 850 de animale apare prima dată în SafeNews.
16:10
Zeci de autoturisme parcate recent în sectorul Sculeni din Chișinău au fost vandalizate, fiind acoperite cu vopsea roz și albastră. Pe mașini au fost scrise numele unor magazine online cunoscute pentru comercializarea de droguri. Incidentul a fost semnalat pe o rețea socială, care a menționat că în apropierea locului unde s-au petrecut faptele se află […] Articolul Vandalism în capitală: Zeci de mașini „decorate” cu reclame la droguri apare prima dată în SafeNews.
16:00
VIDEO // A doua zi în infern: Pompierii moldoveni continuă lupta contra incendiilor devastatoare din Grecia # SafeNews
Pompierii din Republica Moldova, detașați în Grecia, au reușit să protejeze mai multe locuințe, clădiri industriale și depozite, intervenind în focare de incendiu extinse, în condiții dificile, inclusiv pe timpul nopții. Acțiunile lor au avut loc în zona industrială din apropierea orașului Patras, unde incendiile, alimentate de vânturi puternice și temperaturi ridicate, au afectat suprafețe […] Articolul VIDEO // A doua zi în infern: Pompierii moldoveni continuă lupta contra incendiilor devastatoare din Grecia apare prima dată în SafeNews.
16:00
Articolul LIVE // Ședința Comisiei Electorale Centrale din 13 august 2025 apare prima dată în SafeNews.
15:50
Lui Putin nu-i pasă de discuțiile pe care le au europenii cu Donald Trump, transmite MAE rus # SafeNews
Preşedinţii rus şi american, Vladimir Putin şi Donald Trump, vor aborda vineri la întâlnirea lor în Alaska „toate chestiunile acumulate” în relaţiile bilaterale ruso-americane, a transmis miercuri Ministerul rus de Externe, care consideră „nesemnificative” consultările pe care un grup de lideri europeni le vor avea prin videoconferinţă cu Trump pentru a încerca să-l determine pe […] Articolul Lui Putin nu-i pasă de discuțiile pe care le au europenii cu Donald Trump, transmite MAE rus apare prima dată în SafeNews.
15:30
VIDEO // Plantație de cânepă descoperită în curtea unui bărbat din Șipoteni. Cât îl va costa „grădinăritul” ilegal # SafeNews
Un bărbat de 43 de ani din satul Șipoteni este cercetat penal de polițiștii și procurorii din Hîncești, fiind suspectat că ar fi cultivat ilegal plante de cânepă cu efect psihotrop, în cantități mari, chiar în gospodăria sa. În urma percheziției efectuate la domiciliul acestuia, oamenii legii au descoperit plante de cânepă aflate în diferite […] Articolul VIDEO // Plantație de cânepă descoperită în curtea unui bărbat din Șipoteni. Cât îl va costa „grădinăritul” ilegal apare prima dată în SafeNews.
15:20
VIDEO // Conducerea Ministerului Justiției și avocatul lui Plahotniuc, într-un gând despre extrădarea liderului democrat: ar putea dura câteva zile # SafeNews
Ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, susține că procedura de extrădare a lui Vlad Plahotniuc în Republica Moldova, după ce instanța i-a acceptat cererea, nu ar trebui să dureze mult odată cu confirmarea din partea Greciei. „După decizia instanței, ministrul Justiției elen confirmă modalitatea de validare a acestei hotărâri, după care sunt anunțate autoritățile statului care solicită extrădarea […] Articolul VIDEO // Conducerea Ministerului Justiției și avocatul lui Plahotniuc, într-un gând despre extrădarea liderului democrat: ar putea dura câteva zile apare prima dată în SafeNews.
15:20
Articolul LIVE // Ședința autorităților privind întrunirile simultane planificate în Chișinău apare prima dată în SafeNews.
15:00
Speriată de amenințarea Rusiei, o țară europeană va instrui elevii din școli să construiască și să piloteze drone # SafeNews
Guvernul Lituaniei a anunțat, marți, planul de a deschide, în următorii trei ani, nouă centre de instruire pentru utilizarea dronelor, cu scopul de a pregăti mii de persoane, inclusiv elevi, în pilotarea și construirea acestor aparate, relatează The Independent. În contextul în care dronele au devenit tot mai prezente atât în viața cotidiană, cât și […] Articolul Speriată de amenințarea Rusiei, o țară europeană va instrui elevii din școli să construiască și să piloteze drone apare prima dată în SafeNews.
14:40
Polonia pune sub acuzare 6 persoane pentru acte de sabotaj comandate de serviciile de informații străine. Varșovia acuză că este ținta Rusiei și a Belarusului # SafeNews
Procurorii polonezi au acuzat un grup de șase persoane de infracțiuni, inclusiv sabotaj comandat de serviciile de informații străine, a declarat miercuri un purtător de cuvânt al procuraturii, citat de Reuters. Polonia afirmă că rolul său de centru de ajutor pentru Ucraina a făcut-o ținta serviciilor secrete rusești și belaruse, acuzând Moscova și Minsk de […] Articolul Polonia pune sub acuzare 6 persoane pentru acte de sabotaj comandate de serviciile de informații străine. Varșovia acuză că este ținta Rusiei și a Belarusului apare prima dată în SafeNews.
14:20
Incident periculos pe o stradă din Chișinău: O femeie a traversat neregulamentar și a fost la un pas de a fi lovită de o mașină # SafeNews
Un moment tensionat s-a produs pe strada Alecu Russo din sectorul Râșcani al Capitalei, în după-amiaza zilei de 10 august. O femeie care a încercat să traverseze strada în afara trecerii pentru pietoni a fost aproape de a fi lovită de un automobil aflat în mers. Întregul incident a fost surprins de camera de bord […] Articolul Incident periculos pe o stradă din Chișinău: O femeie a traversat neregulamentar și a fost la un pas de a fi lovită de o mașină apare prima dată în SafeNews.
14:00
„Cum să comanzi online un copil ucrainean”. Sute de orfani, expuși într-un catalog rusesc „ca produse într-o piață” # SafeNews
Autoritățile de ocupație susținute de Rusia în regiunea ucraineană Luhansk au lansat un „catalog” online cu sute de copii ucraineni deportați, prezentați pentru adopție sau plasament. Baza de date permite filtrarea minorilor după vârstă, sex, trăsături fizice și chiar caracteristici de personalitate, precum „ascultător”, „calm” sau „politicos și respectuos cu adulții”. Organizația Save Ukraine acuză […] Articolul „Cum să comanzi online un copil ucrainean”. Sute de orfani, expuși într-un catalog rusesc „ca produse într-o piață” apare prima dată în SafeNews.
13:30
Mai multe incendii de vegetație au izbucnit în ultimele 24 de ore în regiunea transnistreană, afectând peste 45 de hectare de teren, conform relatărilor din presa locală. Focarele s-au extins rapid din cauza temperaturilor ridicate și a vegetației uscate, necesitând intervenția promptă a echipajelor de pompieri. În satul Gîsca, flăcările au izbucnit pe un teren […] Articolul Incendii de vegetație în regiunea transnistreană: zeci de hectare afectate în doar o zi apare prima dată în SafeNews.
13:20
Alegerile parlamentare din 28 septembrie vor fi decisive pentru viitorul Republicii Moldova, a declarat președintele Partidului „Respect Moldova”, Marian Lupu, în cadrul ședinței Consiliului Politic Național al formațiunii, desfășurată pe 11 august. La reuniune au fost aprobate, în unanimitate, lista candidaților pentru funcția de deputat și programul electoral al partidului. Potrivit lui Marian Lupu, scrutinul […] Articolul VIDEO // Marian Lupu: Alegerile din toamnă, decisive pentru soarta Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
13:20
Turist călcat de un elefant după ce a încercat să-și facă un selfie într-o zonă interzisă # SafeNews
Un incident șocant a avut loc duminică în sud-vestul Indiei, când un turist a încercat să își facă un selfie cu un elefant într-o zonă forestieră interzisă, în apropierea unui templu. Potrivit unui martor, elefantul mânca morcovi la marginea drumului când turistul s-a apropiat și a speriat animalul cu blițul camerei. Elefantul a urmărit turistul […] Articolul Turist călcat de un elefant după ce a încercat să-și facă un selfie într-o zonă interzisă apare prima dată în SafeNews.
13:00
Baza militară Elmendorf-Richardson, care va găzdui întâlnirea Trump – Putin, punct cheie pentru apărarea SUA de URSS în timpul Războiului Rece # SafeNews
Elmendorf-Richardson este cea mai mare bază militară din Alaska și găzduiește 32.000 de persoane, circa 10% din populația totală a orașului Anchorage unde este situată. În această bază, vineri, Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni pentru un summit istoric, relatează CNN, NBC și SkyNews. Elmendorf-Richardson combină baza Elmendorf a Forțelor Aeriene și Fort Richardson al Armatei SUA. […] Articolul Baza militară Elmendorf-Richardson, care va găzdui întâlnirea Trump – Putin, punct cheie pentru apărarea SUA de URSS în timpul Războiului Rece apare prima dată în SafeNews.
12:40
CEC propune doar două secții de vot în Rusia, Ucraina și Israel la alegerile din 28 septembrie din motive de securitate # SafeNews
Comisia Electorală Centrală intenționează să deschidă câte două secții de votare în Federația Rusă, Ucraina și Israel pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Decizia este motivată de riscurile ridicate în aceste regiuni afectate de conflicte armate. Potrivit vicepreședintelui CEC, Pavel Postica, desfășurarea procesului electoral în condiții de siguranță este dificilă în țările aflate în război, […] Articolul CEC propune doar două secții de vot în Rusia, Ucraina și Israel la alegerile din 28 septembrie din motive de securitate apare prima dată în SafeNews.
12:20
Un atlet israelian a făcut un gest controversat de „decapitare” în fața camerei la Campionatul European U20 # SafeNews
Un atlet israelian a făcut, în fața camerelor, un gest care imita o decapitare, la Campionatul European de Atletism pentru Tineret, stârnind reacții puternice la câteva zile după încheierea competiției. Cu puțin timp înainte de proba de ștafetă 4×100 de metri masculin, israelianul Ido Peretz a făcut în fața camerelor un gest care sugera o […] Articolul Un atlet israelian a făcut un gest controversat de „decapitare” în fața camerei la Campionatul European U20 apare prima dată în SafeNews.
12:10
VIDEO // „Diagnosticul poporului” pentru Alexei Buzu – indiferență totală față de problemele poporului! „Inima Moldovei” a protestat la Ministerul Muncii # SafeNews
Responsabilul principal de politica antisocială a guvernului PAS, Alexei Buzu, a primit „diagnosticul poporului” – indiferență totală față de problemele poporului. Partidul Republican „Inima Moldovei”, în cadrul unei acțiuni de protest, în această dimineață, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, l-a trimis pe „ministrul galben” la pensie politică pentru incompetență și i-au înmânat, în numele cetățenilor, […] Articolul VIDEO // „Diagnosticul poporului” pentru Alexei Buzu – indiferență totală față de problemele poporului! „Inima Moldovei” a protestat la Ministerul Muncii apare prima dată în SafeNews.
12:00
Google introduce „surse preferate”, o nouă funcționalitate pentru personalizarea rezultatelor de căutare # SafeNews
Google introduce o nouă funcționalitate pentru personalizarea rezultatelor de căutare. Aceasta va purta numele „Preferred Sources” (n.r. – surse preferate) și va oferi oamenilor posibilitatea să își aleagă site-urile preferate de știri. Utilizatorii vor putea alege sursele preferate de știri, care vor apărea mai frecvent în paginile motorului de căutare. Numită „Preferred Sources”, această opțiune […] Articolul Google introduce „surse preferate”, o nouă funcționalitate pentru personalizarea rezultatelor de căutare apare prima dată în SafeNews.
11:50
Un distrugător american a fost gonit de marina chineză după ce a ajuns în apele disputate din Marea Chinei de Sud # SafeNews
China a anunțat miercuri că a „alungat” un distrugător american care navigase în apropierea zonei disputate Scarborough Shoal din Marea Chinei de Sud – una dintre cele mai valoroase rute maritime la nivel mondial, relatează South China Morning Post. Un distrugător american a intrat în apele disputate din Marea Chinei de Sud, la mai puțin de […] Articolul Un distrugător american a fost gonit de marina chineză după ce a ajuns în apele disputate din Marea Chinei de Sud apare prima dată în SafeNews.
11:40
VIDEO // L-au amenințat, i-au extorcat 4.000 de euro și au încercat să fugă. Patru membri ai grupărilor „KITAЕȚ” și „MAKENA” au fost reținuți # SafeNews
Patru membri activi ai grupărilor criminale „KITAЕȚ” și „MAKENA” au fost reținuți de forțele de ordine, după ce au șantajat un bărbat de 29 de ani și i-au extorcat 4.000 de euro, invocând o datorie fictivă. Suspecții au amenințat cu violență atât victima, cât și familia acesteia, iar polițiștii au intervenit la timp pentru a […] Articolul VIDEO // L-au amenințat, i-au extorcat 4.000 de euro și au încercat să fugă. Patru membri ai grupărilor „KITAЕȚ” și „MAKENA” au fost reținuți apare prima dată în SafeNews.
11:20
Cazul obiectului exploziv aruncat în curtea primarului din Stăuceni: Procurorii au deschis dosar penal # SafeNews
Autoritățile au deschis un dosar penal pentru huliganism agravat, după ce un obiect explozibil a fost aruncat în curtea primarului din Stăuceni, Alexandru Vornicu, în noaptea de duminică spre luni. Potrivit Procuraturii Generale a fost pornită o anchetă penală sub acuzația de huliganism agravat. Purtătoarea de cuvânt a instituției, Violina Moraru, a declarat pentru IPN […] Articolul Cazul obiectului exploziv aruncat în curtea primarului din Stăuceni: Procurorii au deschis dosar penal apare prima dată în SafeNews.
11:00
CSP a validat dosarele lui Machidon și Furtună pentru șefia Procuraturii Generale. Află data interviului decisiv # SafeNews
Alexandru Machidon și Victor Furtună au fost admiși în etapa interviului a concursului pentru ocuparea funcției de Procuror General, după ce Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a validat dosarele acestora în ședința de astăzi. Cei doi candidați – Alexandru Machidon, șeful interimar al Procuraturii Generale, și Victor Furtună, șeful interimar al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității […] Articolul CSP a validat dosarele lui Machidon și Furtună pentru șefia Procuraturii Generale. Află data interviului decisiv apare prima dată în SafeNews.
10:50
Au încercat să evadeze în miez de noapte, dar au fost prinși: Pedepse suplimentare pentru doi deținuți de la Cricova # SafeNews
Doi bărbați încarcerați pentru omor și alte infracțiuni au fost condamnați la câte doi ani de închisoare după ce au încercat să evadeze din Penitenciarul nr. 15 – Cricova. Incidentul a avut loc în noaptea de 30 octombrie 2023, când aceștia au încercat să părăsească ilegal instituția, escaladând gardul care delimitează zona de producere de […] Articolul Au încercat să evadeze în miez de noapte, dar au fost prinși: Pedepse suplimentare pentru doi deținuți de la Cricova apare prima dată în SafeNews.
10:30
Partidul Moldova Mare acuză partidul aflat la guvernare că ar fi transformat funcția publică într-un instrument politic, folosit exclusiv pentru promovarea intereselor proprii. În cadrul unei emisiuni TV, avocatul și membrul formațiunii, Igor Hlopețchi, a declarat că această practică reprezintă o trădare directă a cetățenilor. „Atunci când un funcționar de stat începe să acționeze în […] Articolul VIDEO // Poziția lui Igor Hlopețchi față de ambasadorul Republicii Moldova în România apare prima dată în SafeNews.
10:20
„Taxă” neoficială pentru autorizații: Un arhitect din Primăria Comrat, reținut de CNA. Află detalii # SafeNews
Un arhitect din cadrul Primăriei municipiului Comrat a fost reținut de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) după ce ar fi pretins și primit 6 000 de lei pentru a facilita eliberarea unei autorizații de construire și înregistrarea unui teren. Funcționarul este vizat într-un dosar penal pentru trafic de influență și corupere pasivă, aflat în gestiunea […] Articolul „Taxă” neoficială pentru autorizații: Un arhitect din Primăria Comrat, reținut de CNA. Află detalii apare prima dată în SafeNews.
10:10
Război informațional pe TikTok: Peste 440 de canale, în vizorul autorităților, 59 au fost deja blocate. Află ce categorii de dezinformare au fost răspândite # SafeNews
Autoritățile din Republica Moldova au cerut blocarea a 443 de canale TikTok, acuzate că răspândeau conținut manipulator și dezinformare cu potențial de a afecta grav securitatea națională și stabilitatea socială. Până în acest moment, 59 de canale au fost deja blocate, în timp ce investigațiile continuă. Operațiunea a fost realizată în comun de Poliția Națională, […] Articolul Război informațional pe TikTok: Peste 440 de canale, în vizorul autorităților, 59 au fost deja blocate. Află ce categorii de dezinformare au fost răspândite apare prima dată în SafeNews.
09:50
Noi detalii despre Cupola de Aur a lui Trump, sistemul de apărare antirachetă de 175 de miliarde de dolari. Cum va funcționa # SafeNews
Sistemul de apărare antirachetă Cupola de Aur, proiectul emblematic al administrației Trump, va include patru straturi – unul bazat pe sateliți și trei terestre – cu 11 baterii cu rază scurtă de acțiune amplasate pe teritoriul continental al SUA, în Alaska și Hawaii, potrivit unei prezentări a guvernului american despre proiect, despre care Reuters a […] Articolul Noi detalii despre Cupola de Aur a lui Trump, sistemul de apărare antirachetă de 175 de miliarde de dolari. Cum va funcționa apare prima dată în SafeNews.
09:50
Un oficial al Ministerului Apărării din Ucraina este acuzat că a acceptat mită în valoare de 1,3 milioane de dolari # SafeNews
Un oficial al Ministerului Apărării a fost acuzat că a acceptat mită de la un dezvoltator imobiliar în valoare de peste 1,3 milioane de dolari, au anunțat agențiile anticorupție din Ucraina. Oficialii susțin că șeful interimar al unuia dintre departamentele teritoriale centrale ale Ministerului Apărării din Ucraina a orchestrat o operațiune pentru a ajuta un […] Articolul Un oficial al Ministerului Apărării din Ucraina este acuzat că a acceptat mită în valoare de 1,3 milioane de dolari apare prima dată în SafeNews.
09:40
Vicepreședintele PDCM a părăsit formațiunea politică, nemulțumițit de modul în care a fost făcută lista candidaților Blocului Alternativa # SafeNews
Vicepreședintele Partidului Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM),Fadei Nagacevschi, a luat decizia de a părăsi formațiunea politică, nefiind de acord cu modul în care a fost întocmită lista electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie curent. Mai exact, nemulțumirea lui Nagacevschi are legătură cu lista candidaților Blocului Alternativa, din care face parte și PDCM a anunțat, liderul partidului, […] Articolul Vicepreședintele PDCM a părăsit formațiunea politică, nemulțumițit de modul în care a fost făcută lista candidaților Blocului Alternativa apare prima dată în SafeNews.
09:20
LIVE // CSP în ședință: Pe ordinea de zi examinarea dosarelor candidaților la funcția de Procuror General # SafeNews
Ordinea de zi: Articolul LIVE // CSP în ședință: Pe ordinea de zi examinarea dosarelor candidaților la funcția de Procuror General apare prima dată în SafeNews.
09:10
Hotelurile din Turcia vor fi obligate să renunțe la celebrul model „all-inclusive”, din cauza risipei alimentare. Cu ce va fi înlocuit # SafeNews
Guvernul Turciei a inițiat măsuri pentru reducerea risipei alimentare la micul-dejun tip bufet sau mixt. Noile reglementări vor elimina cerința unui număr minim de persoane pentru servirea micului-dejun mixt, iar în hotelurile all-inclusive se va trece la sistemul „îți alegi singur mâncarea”, relatează Sabah. Potrivit Fundației Turce pentru Prevenirea Deșeurilor, în fiecare an se irosesc […] Articolul Hotelurile din Turcia vor fi obligate să renunțe la celebrul model „all-inclusive”, din cauza risipei alimentare. Cu ce va fi înlocuit apare prima dată în SafeNews.
09:00
Orban: Ucrainenii au pierdut războiul. Europa riscă să vadă cum Putin şi Trump îi decid viitorul # SafeNews
Vladimir Putin și Donald Trump vor discuta vineri, la summitul din Alaska, nu doar războiul din Ucraina, ci și probleme economice mondiale importante, precum și alte subiecte. Declarația a fost fǎcutǎ de premierul ungar Viktor Orban, citat de Reuters. Premierul ungar consideră că lumea „nu este prea tolerantă” faţă de situaţia din prezent în care SUA […] Articolul Orban: Ucrainenii au pierdut războiul. Europa riscă să vadă cum Putin şi Trump îi decid viitorul apare prima dată în SafeNews.
08:40
Premieră istorică în Coreea de Sud. Soţia fostului preşedinte, care este încarcerat, a fost arestată # SafeNews
Soţia fostului preşedinte sud-coreean încarcerat, Yoon Suk Yeol, a fost arestată sub o serie de acuzaţii, printre care manipularea bursieră şi luarea de mită, transmite BBC. Fosta primă doamnă Kim Keon Hee a negat toate acuzaţiile în cadrul unei audieri de patru ore la tribunalul din Seul, marţi, însă instanţa a emis un mandat de […] Articolul Premieră istorică în Coreea de Sud. Soţia fostului preşedinte, care este încarcerat, a fost arestată apare prima dată în SafeNews.
08:40
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 82.612 traversări. Totodată, 47 de persoane străine au primit refuz de intrare în Republica Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a frontierei rămân a fi: PTF Aeroportul Internațional Chișinău – 24.944 de traversări persoane; PTF Leușeni – 11.309 […] Articolul Situația la frontieră: 47 de străini au primit refuz de intrare în Moldova apare prima dată în SafeNews.
08:30
Un bărbat din Portugalia a murit asfixiat, după ce soţia lui obeză a căzut peste el şi nu s-a mai putut ridica # SafeNews
Caz şocant în Portugalia. Un bărbat a murit asfixiat, după ce soţia lui obeză s-a împiedicat, a căzut peste el și nu s-a mai putut ridica. Victima, un bărbat de 59 de ani, descrisă de presa locală ca având o constituție firavă, a murit în locuința sa din cartierul rezidențial Campanha, la periferia orașului Porto, […] Articolul Un bărbat din Portugalia a murit asfixiat, după ce soţia lui obeză a căzut peste el şi nu s-a mai putut ridica apare prima dată în SafeNews.
08:20
Accident cumplit la Cahul: Un cuplu și-a pierdut viața, iar cei trei copii ai lor au ajuns la spital # SafeNews
Un accident rutier deosebit de grav a avut loc ieri seară în localitatea Burlăceni din raionul Cahul. Două automobile, un Mercedes înmatriculat în străinătate și un Volkswagen în care se afla o familie, s-au ciocnit violent. Primele date din anchetă indică faptul că viteza excesivă ar fi stat la baza coliziunii. În urma impactului, mașina […] Articolul Accident cumplit la Cahul: Un cuplu și-a pierdut viața, iar cei trei copii ai lor au ajuns la spital apare prima dată în SafeNews.
08:00
China rupe contactele cu președintele Cehiei ca urmare a întâlnirii acestuia cu Dalai Lama # SafeNews
China rupe contactele cu președintele Cehiei ca urmare a întâlnirii acestuia cu Dalai Lama. Beijingul a considerat această întâlnire ca fiind o acțiune provocatoare, care încalcă grav interesele Chinei. China rupe contactele cu președintele Cehiei ca urmare a întâlnirii acestuia cu Dalai Lama. „China condamnă ferm și se opune categoric acestui lucru și își exprimă […] Articolul China rupe contactele cu președintele Cehiei ca urmare a întâlnirii acestuia cu Dalai Lama apare prima dată în SafeNews.
07:50
Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat ”un război” în Camerun, în timpul decolonializării # SafeNews
Preşedintele francez Emmanuel Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat ”un război” – un cuvânt interzis în discursul oficial francez – în Camerun împotriva unor mişcări insurecţionale, atât înainte, cât şi după proclamarea independenţei. în 1960, marcat de ”violenţe represive”, într-o scrisoare adresată omologului său camerunez Paul Biya, făcută publică marţi, relatează AFP. […] Articolul Macron recunoaşte în mod oficial că Franţa a purtat ”un război” în Camerun, în timpul decolonializării apare prima dată în SafeNews.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.