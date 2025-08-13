Nicușor Dan, după discuții cu liderii UE și Trump: Pacea trebuie să protejeze interesele Ucrainei și Europei
Ziarul National, 13 august 2025 23:00
Președintele României, Nicușor Dan, a împărtășit câteva detalii despre videoconferința la care a participat alături de liderii europeni și de preșe...
• • •
Alte ştiri de Ziarul National
Acum 10 minute
23:00
Nicușor Dan, după discuții cu liderii UE și Trump: Pacea trebuie să protejeze interesele Ucrainei și Europei # Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, a împărtășit câteva detalii despre videoconferința la care a participat alături de liderii europeni și de preșe...
23:00
Trump propune summit trilateral cu Putin și Zelenski după întâlnirea din Alaska, amenințând Rusia cu repercusiuni dacă nu oprește războiul # Ziarul National
Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că dorește o reuniune rapidă cu omologii săi, rusul Vladimir Putin și ucraineanul Volodimir Z...
Acum 2 ore
22:00
În data de 14 august 2025, Republica Moldova va experimenta o creștere semnificativă a temperaturilor. Se așteaptă diferențe de până la 10 grade fa...
22:00
Macron dezvăluie voința americană: armistițiu în Ucraina înaintea summitului Trump-Putin din Alaska # Ziarul National
"Voința americană" este "obţinerea unui armistiţiu" în Ucraina, a anunţat miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron, după o discuţie virtuală c...
Acum 4 ore
21:00
Zelenski îl avertizează pe Trump și liderii europeni: Putin blufează înaintea summitului din Alaska # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că a comunicat cu omologul său american Donald Trump și câțiva lideri europeni, într-o...
21:00
Speranțe pentru pace în Ucraina: liderii europeni și Zelenski discută cu Trump înaintea summitului cu Putin în Alaska # Ziarul National
Cancelarul german, Friedrich Merz, a anunţat miercuri că liderii europeni și Volodimir Zelenski au avut o discuție ”constructivă” cu președintele a...
Acum 6 ore
19:00
Incendiile dezastruoase din Europa: Un pompier voluntar își pierde viața în Spania, mii de evacuări în Grecia din cauza flăcărilor necruțătoare # Ziarul National
Incendiile, fie provocate de mâna omului sau stârnite de furtuni şi agravate de căldură intensă şi vânturi puternice, au continuat să provoace deva...
19:00
Rusia își extinde controlul în Donețk: Avans rapid și evacuări în zece localități strategice # Ziarul National
Miercuri, Rusia a anunțat cucerirea a două localități în estul Ucrainei, într-o zonă strategică unde Moscova a avansat rapid în ultimele zile, prev...
17:30
Trump laudă liderii europeni înaintea discuțiilor privind pacea în Ucraina: „Oameni extraordinari” # Ziarul National
Donald Trump a caracterizat miercuri liderii europeni, cu care urma să discute despre situația din Ucraina, drept „oameni extraordinari”. Această o...
17:30
Trump laudă liderii europeni înaintea discuțiilor de pace cu Rusia, Moscova minimalizează dialogul cu SUA # Ziarul National
Donald Trump a descris miercuri liderii europeni alături de care urma să discute despre Ucraina drept „oameni extraordinari”. Acest comentariu, făc...
17:15
Moscova minimalizează consultările europene cu Trump și menține cererile sale pentru Ucraina # Ziarul National
Rusia a descris miercuri consultările prevăzute între liderii europeni și Donald Trump, menite să-l convingă să susțină interesele Ucrainei, drept ...
17:15
ULTIMA ORĂ // Primăria Chișinău se ESCHIVEAZĂ să facă front comun cu organele de drept, pentru a INTERZICE protestul anunțat de Șor: „Nu e suficient demersul Poliției” # Ziarul National
Poliția R. Moldova insistă pe lângă Primăria Chișinău ca protestul anunțat de Ilan Șor pe 16 august în Piața Marii Adunări Naționale, la car...
17:15
Avocații primarului Ion Ceban contestă în instanță interdicția de a intra în România, acuzând încălcarea drepturilor fundamentale și motive politice în plină campanie electorală. # Ziarul National
Avocații primarului Chișinăului, Ion Ceban, afectat de o interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen pentru o durată de cinci ani, au ...
Acum 8 ore
16:30
Familia și prietenii unui erou român cer sprijin pentru repatrierea trupului după tragedia din Spania # Ziarul National
Familia și prietenii lui Mircea Spiridon, românul care și-a pierdut viața în incendiul din Tres Cantons, regiunea Madrid, în timp ce încerca să sal...
15:30
Republica Moldova se pregătește intens pentru dialogul crucial cu UE pe teme agricole și de siguranță alimentară # Ziarul National
13 august 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a început astăzi sesiunea finală de simulări în pregătirea pentru scree...
15:30
Israel: Disensiuni între șeful Statului Major și ministrul apărării privind planul de atac în Gaza # Ziarul National
Armata israeliană a informat miercuri că șeful Statului Major, Eyal Zamir, a aprobat „conceptul principal” al unui plan de atac în Gaza.„Şeful St...
15:30
Guvernul blochează planurile lui Șor: Piața Marii Adunări Naționale găzduiește o expoziție de securitate pe 16 august # Ziarul National
Piața Marii Adunări Naționale devine centrul discuțiilor aprinse. Planurile grupării asociate cu condamnatul Ilan Șor, care intenționa să aducă pro...
15:30
Justiția Greacă a aprobat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, decizia finală la mâna Ministerului Justiției elen # Ziarul National
Curtea de Apel din Atena a decis, miercuri, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Decizia finală urmează să fie luată de Ministe...
Acum 12 ore
14:30
Lansarea programului dedicat formării profesorilor din diaspora: susținerea limbii române și a identității culturale moldovenești la nivel global # Ziarul National
Ediția actuală a Programului de formare a profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei a fost lansată de Biroul pentru Relații cu Diaspora,...
13:45
ULTIMA ORĂ, AUDIO // Un nou mesaj de la Plahotniuc, arestat în Grecia. Fostul coordonator pretinde că urma să ia avionul spre R. Moldova: „Să vedem dacă guvernarea de la Chișinău dorește extrădarea mea, ori va face tot posibilul să o amâne” # Ziarul National
Fugarul Vlad Plahotniuc, anunțat în căutare prin Interpol, pretinde că, înainte de a fi reținut la Atena pe 22 iulie curent, urma să revină ...
13:30
Putin și Kim Jong Un discută despre viitoarele negocieri cu Trump și întărirea relațiilor bilaterale între Rusia și Coreea de Nord # Ziarul National
Președintele Vladimir Putin a avut o discuție telefonică cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informându-l despre discuțiile pe care le va avea cu ...
13:30
Universitățile din Moldova deschid porțile pentru admiterea suplimentară: mai sunt locuri disponibile! # Ziarul National
Astăzi, 13 august 2025, începe sesiunea suplimentară de admitere la instituțiile de învățământ superior din Moldova.Candidații la studii superioa...
12:30
Guvernul încurajează investițiile în energia verde: noi limite și mecanisme flexibile pentru producătorii de energie regenerabilă în Republica Moldova # Ziarul National
13.08.2025, Chișinău - Ministerul Energiei a lansat spre consultări publice un proiect de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea limitelor de c...
12:30
ULTIMA ORĂ // Cu crucea la gât, dar cu „Kalașnikovul” sub pat. Cum luptă ucrainenii cu „armata în sutane” a lui Putin. Un paroh din regiunea Zaporojie și-a transformat biserica într-un comandament ce lucrează în favoarea rușilor # Ziarul National
Serviciul de Securitate al Ucrainei a destructurat o rețea de agenți de informații militare a Federației Ruse, care era condusă de un preot di...
11:45
Zelenski se pregătește să discute cu Trump și liderii europeni la Berlin - Îngrijorările privind securitatea Ucrainei persistă înaintea summitului din Alaska # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat să sosească miercuri la Berlin, unde se va alătura cancelarului german Friedrich Merz pentr...
11:30
Analistul Vladimir Socor, cel care a avut o contribuție SEMNIFICATIVĂ în neadmiterea semnării așa-zisului „Memorandum Kozak”, a MURIT la vârsta de 80 de ani # Ziarul National
Analistul politic Vladimir Socor (80 de ani) a murit, potrivit unui anunț pe rețelele sociale al președintelui Consiliului Fundației Saratoga...
11:00
Viktor Orban declară că Rusia a câștigat războiul din Ucraina și avertizează asupra influenței limitate a Europei în negocieri. # Ziarul National
Rusia a câștigat războiul din Ucraina, a afirmat marți premierul Ungariei, Viktor Orban, înaintea summit-ului dintre președintele american Donald T...
11:00
Tentativa de evadare la Penitenciarul Cricova: Deținuții primesc ani suplimentari de închisoare după planul eșuat de fugă # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat recent condamnarea a doi deținuți, cu vârsta de 24 și respectiv 27 de ani, pentru o tentativă de evadar...
11:00
Administrația Trump schimbă tonul: Raportul pentru drepturile omului al SUA evită criticile față de partenerii apropiați și minimizează criza din Gaza. # Ziarul National
Administrația președintelui Donald Trump a redus semnificativ un raport esențial al guvernului SUA privind drepturile omului la nivel mondial, aten...
11:00
ULTIMA ORĂ // Amenințări pe bandă rulantă la adresa celor implicați în condamnarea bașcanei Evghenia Guțul. Cei care contestă condamnarea mamei cu doi copii au ajuns și la PROCURORUL de caz # Ziarul National
Ghenadie Iepure, acuzatorul de stat în dosarul Evgheniei Guțul, a primit amenințări din partea celor care contestă sentința de condamnare la șap...
10:30
ULTIMA ORĂ // TikTok, ARMA perfectă a Rusiei pentru semăna panică și de a DEZINFORMA cetățenii R. Moldova. Peste 400 de canale de TikTok, implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale, BLOCATE # Ziarul National
Sute de canale de TikTok, care conțin mii de video-uri, urmează să fie blocate în R. Moldova. Demersuri în acest sens au fost făcute de Poliț...
10:15
Anularea alegerilor prezidențiale din România, criticată pentru restrângerea libertății politice; acțiunile Rusiei pe rețelele sociale, disputate în raportul SUA # Ziarul National
Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului în România în 2024 menționează anularea alegerilor prezidenţiale ca o „...
Acum 24 ore
09:15
️ BerbecO oportunitate interesantă se prezintă, provocându-te să ieși din zona de confort. Fii curajos și îndrăznește să încerci lucruri noi. Înc...
00:00
Întâlnirea controversată dintre Trump și Putin: Zelenski avertizează asupra "victoriei personale" a Kremlinului și exclude cedarea teritoriilor Ucrainei # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski apreciază marți că viitoarea întâlnire dintre Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska, prevăzută pentru ...
Ieri
23:00
Maia Sandu se întâlnește cu tinerii din diaspora la tabăra DOR de Ziua Internațională a Tineretului # Ziarul National
De Ziua Internațională a Tineretului, marcată astăzi, Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu aproape 100 de participanți ai taberei DOR - tineri și ...
22:00
Ion Creangă eliberat sub control judiciar, interdicție de a părăsi Chișinăul în dosarul de trădare și complot contra statului # Ziarul National
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu și acum se află sub control judiciar, neavând...
20:45
Sute de tineri din întreaga țară, împreună cu reprezentanți ai organizațiilor de tineret, instituțiilor publice și partenerilor de dezvoltare, au l...
20:45
R. Moldova se îndreaptă spre o zi fierbinte pe 13 august 2025, cu o creștere accentuată a temperaturii. Comparativ cu ziua de ieri, valorile vor...
19:45
Ceban menține autorizarea protestului lui Șor, ignorând avertizările Poliției și securitatea publică # Ziarul National
Primarul capitalei, Ion Ceban, a refuzat să respingă autorizarea protestului organizat de fugarul penal Ilan Șor, așa cum a solicitat Poliția. El a...
19:45
Deputații se reunesc duminică pentru depunerea jurământului noilor judecători ai Curții Constituționale # Ziarul National
Deși sesiunea parlamentară ordinară s-a încheiat oficial pe 30 iulie, deputații sunt așteptați să se reunească într-o ședință plenară la sfârșitul ...
18:45
Ministerul Educației caută soluții pentru accesul egal al copiilor romi la educație # Ziarul National
În pragul începutului de an școlar, Ministerul Educației și Cercetării a dezbătut problema asigurării accesului egal la educație și prevenirea aban...
18:45
MAIA învață din experiența poloneză pentru integrarea europeană: detalii din școala de vară de la Cracovia # Ziarul National
12 august 2025, Chișinău - Între 3 și 9 august 2025, angajații Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova au particip...
18:45
Condamnați pentru trafic de influență: Doi indivizi căutați pentru falsă promisiune de pașapoarte românești cetățenilor ruși # Ziarul National
Doi indivizi au informat cetățeni ai Federației Ruse că pot influența funcționarii Consulatului României din Odesa și ai Autorității Naționale pent...
18:45
Curtea Constituțională prezintă realizările mandatului pe fondul unei schimbări semnificative în componența sa # Ziarul National
Curtea Constituțională urmează să prezinte joi bilanțul mandatului 2019-2025. Aceasta se întâmplă într-un context în care mandatele a cinci dintre ...
17:30
Avans important la linia de interconexiune Vulcănești–Chișinău: peste 22% din conductoare întinse și 93% din fundații finalizate # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la principalele obiective ale proiectului Liniei Electrice Aeriene (LEA) de 400 k...
17:15
Drumul R34 între Hîncești și Giurgiulești va fi modernizat pe un tronson de peste 40 km, în urma unei investiții de 57,1 milioane euro # Ziarul National
Sectorul de drum începe la sensul giratoriu de la km 83+025, în orașul Cantemir, și continuă până la km 124+769, la intrarea în municipiul Cahul. A...
17:15
Mentoratul educațional la nivel național: 230 de mentori instituționali în perfecționare intensivă # Ziarul National
La începutul lunii august, 230 de mentori instituționali din întreaga țară s-au adunat în cadrul Taberei de vară pentru mentorii instituționali. Ac...
17:15
Vocea Europei devine crucială în dezbaterile de la Washington și Moscova privind viitorul Ucrainei, afirmă ministrul german de externe # Ziarul National
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, combate ideea că europenii ar fi doar spectatori privind viitorul Ucrainei. După întâlnirea cu omolog...
17:15
ULTIMA ORĂ, DOC // „Proeuropeanul” Ion Ceban, pus la mare încercare. Poliția îi cere primarului capitalei să NU autorizeze protestul anunțat de condamnatul Ilan Șor în PMAN, care ar putea degenera # Ziarul National
Poliția R. Moldova îi solicită primarului capitalei și liderului blocului „Alternativa”, Ion Ceban, să nu autorizeze protestul anunțat de cond...
16:30
Ambasada SUA din București introduce noi reguli pentru vize din 2 septembrie 2025: interviuri obligatorii și taxă suplimentară de 250 de dolari. # Ziarul National
Ambasada SUA la București informează că, începând cu 2 septembrie 2025, vor exista modificări privind reînnoirea vizei fără interviu, fiind restrân...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.