Trump propune summit trilateral cu Putin și Zelenski după întâlnirea din Alaska, amenințând Rusia cu repercusiuni dacă nu oprește războiul

Ziarul National, 13 august 2025 23:00

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că dorește o reuniune rapidă cu omologii săi, rusul Vladimir Putin și ucraineanul Volodimir Z...

Acum 15 minute
23:00
Nicușor Dan, după discuții cu liderii UE și Trump: Pacea trebuie să protejeze interesele Ucrainei și Europei Ziarul National
Președintele României, Nicușor Dan, a împărtășit câteva detalii despre videoconferința la care a participat alături de liderii europeni și de preșe...
23:00
Acum 2 ore
22:00
Temperaturi ridicate pe 14 august 2025 Ziarul National
În data de 14 august 2025, Republica Moldova va experimenta o creștere semnificativă a temperaturilor. Se așteaptă diferențe de până la 10 grade fa...
22:00
Macron dezvăluie voința americană: armistițiu în Ucraina înaintea summitului Trump-Putin din Alaska Ziarul National
"Voința americană" este "obţinerea unui armistiţiu" în Ucraina, a anunţat miercuri preşedintele francez Emmanuel Macron, după o discuţie virtuală c...
Acum 4 ore
21:00
Zelenski îl avertizează pe Trump și liderii europeni: Putin blufează înaintea summitului din Alaska Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat miercuri că a comunicat cu omologul său american Donald Trump și câțiva lideri europeni, într-o...
21:00
Speranțe pentru pace în Ucraina: liderii europeni și Zelenski discută cu Trump înaintea summitului cu Putin în Alaska Ziarul National
Cancelarul german, Friedrich Merz, a anunţat miercuri că liderii europeni și Volodimir Zelenski au avut o discuție ”constructivă” cu președintele a...
Acum 6 ore
19:00
Incendiile dezastruoase din Europa: Un pompier voluntar își pierde viața în Spania, mii de evacuări în Grecia din cauza flăcărilor necruțătoare Ziarul National
Incendiile, fie provocate de mâna omului sau stârnite de furtuni şi agravate de căldură intensă şi vânturi puternice, au continuat să provoace deva...
19:00
Rusia își extinde controlul în Donețk: Avans rapid și evacuări în zece localități strategice Ziarul National
Miercuri, Rusia a anunțat cucerirea a două localități în estul Ucrainei, într-o zonă strategică unde Moscova a avansat rapid în ultimele zile, prev...
17:30
Trump laudă liderii europeni înaintea discuțiilor privind pacea în Ucraina: „Oameni extraordinari” Ziarul National
Donald Trump a caracterizat miercuri liderii europeni, cu care urma să discute despre situația din Ucraina, drept „oameni extraordinari”. Această o...
17:30
Trump laudă liderii europeni înaintea discuțiilor de pace cu Rusia, Moscova minimalizează dialogul cu SUA Ziarul National
Donald Trump a descris miercuri liderii europeni alături de care urma să discute despre Ucraina drept „oameni extraordinari”. Acest comentariu, făc...
17:15
Moscova minimalizează consultările europene cu Trump și menține cererile sale pentru Ucraina Ziarul National
Rusia a descris miercuri consultările prevăzute între liderii europeni și Donald Trump, menite să-l convingă să susțină interesele Ucrainei, drept ...
17:15
ULTIMA ORĂ // Primăria Chișinău se ESCHIVEAZĂ să facă front comun cu organele de drept, pentru a INTERZICE protestul anunțat de Șor: „Nu e suficient demersul Poliției” Ziarul National
Poliția R. Moldova insistă pe lângă Primăria Chișinău ca protestul anunțat de Ilan Șor pe 16 august în Piața Marii Adunări Naționale, la car...
17:15
Avocații primarului Ion Ceban contestă în instanță interdicția de a intra în România, acuzând încălcarea drepturilor fundamentale și motive politice în plină campanie electorală. Ziarul National
Avocații primarului Chișinăului, Ion Ceban, afectat de o interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen pentru o durată de cinci ani, au ...
Acum 8 ore
16:30
Familia și prietenii unui erou român cer sprijin pentru repatrierea trupului după tragedia din Spania Ziarul National
Familia și prietenii lui Mircea Spiridon, românul care și-a pierdut viața în incendiul din Tres Cantons, regiunea Madrid, în timp ce încerca să sal...
15:30
Republica Moldova se pregătește intens pentru dialogul crucial cu UE pe teme agricole și de siguranță alimentară Ziarul National
13 august 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a început astăzi sesiunea finală de simulări în pregătirea pentru scree...
15:30
Israel: Disensiuni între șeful Statului Major și ministrul apărării privind planul de atac în Gaza Ziarul National
Armata israeliană a informat miercuri că șeful Statului Major, Eyal Zamir, a aprobat „conceptul principal” al unui plan de atac în Gaza.„Şeful St...
15:30
Guvernul blochează planurile lui Șor: Piața Marii Adunări Naționale găzduiește o expoziție de securitate pe 16 august Ziarul National
Piața Marii Adunări Naționale devine centrul discuțiilor aprinse. Planurile grupării asociate cu condamnatul Ilan Șor, care intenționa să aducă pro...
15:30
Justiția Greacă a aprobat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, decizia finală la mâna Ministerului Justiției elen Ziarul National
Curtea de Apel din Atena a decis, miercuri, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Decizia finală urmează să fie luată de Ministe...
Acum 12 ore
14:30
Lansarea programului dedicat formării profesorilor din diaspora: susținerea limbii române și a identității culturale moldovenești la nivel global Ziarul National
Ediția actuală a Programului de formare a profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei a fost lansată de Biroul pentru Relații cu Diaspora,...
13:45
ULTIMA ORĂ, AUDIO // Un nou mesaj de la Plahotniuc, arestat în Grecia. Fostul coordonator pretinde că urma să ia avionul spre R. Moldova: „Să vedem dacă guvernarea de la Chișinău dorește extrădarea mea, ori va face tot posibilul să o amâne” Ziarul National
Fugarul Vlad Plahotniuc, anunțat în căutare prin Interpol, pretinde că, înainte de a fi reținut la Atena pe 22 iulie curent, urma să revină ...
13:30
Putin și Kim Jong Un discută despre viitoarele negocieri cu Trump și întărirea relațiilor bilaterale între Rusia și Coreea de Nord Ziarul National
Președintele Vladimir Putin a avut o discuție telefonică cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informându-l despre discuțiile pe care le va avea cu ...
13:30
Universitățile din Moldova deschid porțile pentru admiterea suplimentară: mai sunt locuri disponibile! Ziarul National
Astăzi, 13 august 2025, începe sesiunea suplimentară de admitere la instituțiile de învățământ superior din Moldova.Candidații la studii superioa...
12:30
Guvernul încurajează investițiile în energia verde: noi limite și mecanisme flexibile pentru producătorii de energie regenerabilă în Republica Moldova Ziarul National
13.08.2025, Chișinău - Ministerul Energiei a lansat spre consultări publice un proiect de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea limitelor de c...
12:30
ULTIMA ORĂ // Cu crucea la gât, dar cu „Kalașnikovul” sub pat. Cum luptă ucrainenii cu „armata în sutane” a lui Putin. Un paroh din regiunea Zaporojie și-a transformat biserica într-un comandament ce lucrează în favoarea rușilor Ziarul National
Serviciul de Securitate al Ucrainei a destructurat o rețea de agenți de informații militare a Federației Ruse, care era condusă de un preot di...
11:45
Zelenski se pregătește să discute cu Trump și liderii europeni la Berlin - Îngrijorările privind securitatea Ucrainei persistă înaintea summitului din Alaska Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat să sosească miercuri la Berlin, unde se va alătura cancelarului german Friedrich Merz pentr...
11:30
​Analistul Vladimir Socor, cel care a avut o contribuție SEMNIFICATIVĂ în neadmiterea semnării așa-zisului „Memorandum Kozak”, a MURIT la vârsta de 80 de ani Ziarul National
Analistul politic Vladimir Socor (80 de ani) a murit, potrivit unui anunț pe rețelele sociale al președintelui Consiliului Fundației Saratoga...
11:00
Viktor Orban declară că Rusia a câștigat războiul din Ucraina și avertizează asupra influenței limitate a Europei în negocieri. Ziarul National
Rusia a câștigat războiul din Ucraina, a afirmat marți premierul Ungariei, Viktor Orban, înaintea summit-ului dintre președintele american Donald T...
11:00
Tentativa de evadare la Penitenciarul Cricova: Deținuții primesc ani suplimentari de închisoare după planul eșuat de fugă Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat recent condamnarea a doi deținuți, cu vârsta de 24 și respectiv 27 de ani, pentru o tentativă de evadar...
11:00
Administrația Trump schimbă tonul: Raportul pentru drepturile omului al SUA evită criticile față de partenerii apropiați și minimizează criza din Gaza. Ziarul National
Administrația președintelui Donald Trump a redus semnificativ un raport esențial al guvernului SUA privind drepturile omului la nivel mondial, aten...
11:00
ULTIMA ORĂ // Amenințări pe bandă rulantă la adresa celor implicați în condamnarea bașcanei Evghenia Guțul. Cei care contestă condamnarea mamei cu doi copii au ajuns și la PROCURORUL de caz Ziarul National
Ghenadie Iepure, acuzatorul de stat în dosarul Evgheniei Guțul, a primit amenințări din partea celor care contestă sentința de condamnare la șap...
10:30
ULTIMA ORĂ // TikTok, ARMA perfectă a Rusiei pentru semăna panică și de a DEZINFORMA cetățenii R. Moldova. Peste 400 de canale de TikTok, implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale, BLOCATE Ziarul National
Sute de canale de TikTok, care conțin mii de video-uri, urmează să fie blocate în R. Moldova. Demersuri în acest sens au fost făcute de Poliț...
10:15
Anularea alegerilor prezidențiale din România, criticată pentru restrângerea libertății politice; acțiunile Rusiei pe rețelele sociale, disputate în raportul SUA Ziarul National
Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului în România în 2024 menționează anularea alegerilor prezidenţiale ca o „...
Acum 24 ore
09:15
Horoscopul zilei 13.08.2025 Ziarul National
️ BerbecO oportunitate interesantă se prezintă, provocându-te să ieși din zona de confort. Fii curajos și îndrăznește să încerci lucruri noi. Înc...
00:00
Întâlnirea controversată dintre Trump și Putin: Zelenski avertizează asupra "victoriei personale" a Kremlinului și exclude cedarea teritoriilor Ucrainei Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski apreciază marți că viitoarea întâlnire dintre Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska, prevăzută pentru ...
Ieri
23:00
Maia Sandu se întâlnește cu tinerii din diaspora la tabăra DOR de Ziua Internațională a Tineretului Ziarul National
De Ziua Internațională a Tineretului, marcată astăzi, Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu aproape 100 de participanți ai taberei DOR - tineri și ...
22:00
Ion Creangă eliberat sub control judiciar, interdicție de a părăsi Chișinăul în dosarul de trădare și complot contra statului Ziarul National
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu și acum se află sub control judiciar, neavând...
20:45
Edineț devine epicentrul activităților de Ziua Internațională a Tineretului 2025! Ziarul National
Sute de tineri din întreaga țară, împreună cu reprezentanți ai organizațiilor de tineret, instituțiilor publice și partenerilor de dezvoltare, au l...
20:45
Cum va fi prognoza meteo miercuri, 13 august Ziarul National
R. Moldova se îndreaptă spre o zi fierbinte pe 13 august 2025, cu o creștere accentuată a temperaturii. Comparativ cu ziua de ieri, valorile vor...
19:45
Ceban menține autorizarea protestului lui Șor, ignorând avertizările Poliției și securitatea publică Ziarul National
Primarul capitalei, Ion Ceban, a refuzat să respingă autorizarea protestului organizat de fugarul penal Ilan Șor, așa cum a solicitat Poliția. El a...
19:45
Deputații se reunesc duminică pentru depunerea jurământului noilor judecători ai Curții Constituționale Ziarul National
Deși sesiunea parlamentară ordinară s-a încheiat oficial pe 30 iulie, deputații sunt așteptați să se reunească într-o ședință plenară la sfârșitul ...
18:45
Ministerul Educației caută soluții pentru accesul egal al copiilor romi la educație Ziarul National
În pragul începutului de an școlar, Ministerul Educației și Cercetării a dezbătut problema asigurării accesului egal la educație și prevenirea aban...
18:45
MAIA învață din experiența poloneză pentru integrarea europeană: detalii din școala de vară de la Cracovia Ziarul National
12 august 2025, Chișinău - Între 3 și 9 august 2025, angajații Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova au particip...
18:45
Condamnați pentru trafic de influență: Doi indivizi căutați pentru falsă promisiune de pașapoarte românești cetățenilor ruși Ziarul National
Doi indivizi au informat cetățeni ai Federației Ruse că pot influența funcționarii Consulatului României din Odesa și ai Autorității Naționale pent...
18:45
Curtea Constituțională prezintă realizările mandatului pe fondul unei schimbări semnificative în componența sa Ziarul National
Curtea Constituțională urmează să prezinte joi bilanțul mandatului 2019-2025. Aceasta se întâmplă într-un context în care mandatele a cinci dintre ...
17:30
Avans important la linia de interconexiune Vulcănești–Chișinău: peste 22% din conductoare întinse și 93% din fundații finalizate Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la principalele obiective ale proiectului Liniei Electrice Aeriene (LEA) de 400 k...
17:15
Drumul R34 între Hîncești și Giurgiulești va fi modernizat pe un tronson de peste 40 km, în urma unei investiții de 57,1 milioane euro Ziarul National
Sectorul de drum începe la sensul giratoriu de la km 83+025, în orașul Cantemir, și continuă până la km 124+769, la intrarea în municipiul Cahul. A...
17:15
Mentoratul educațional la nivel național: 230 de mentori instituționali în perfecționare intensivă Ziarul National
La începutul lunii august, 230 de mentori instituționali din întreaga țară s-au adunat în cadrul Taberei de vară pentru mentorii instituționali. Ac...
17:15
Vocea Europei devine crucială în dezbaterile de la Washington și Moscova privind viitorul Ucrainei, afirmă ministrul german de externe Ziarul National
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, combate ideea că europenii ar fi doar spectatori privind viitorul Ucrainei. După întâlnirea cu omolog...
17:15
ULTIMA ORĂ, DOC // „Proeuropeanul” Ion Ceban, pus la mare încercare. Poliția îi cere primarului capitalei să NU autorizeze protestul anunțat de condamnatul Ilan Șor în PMAN, care ar putea degenera Ziarul National
Poliția R. Moldova îi solicită primarului capitalei și liderului blocului „Alternativa”, Ion Ceban, să nu autorizeze protestul anunțat de cond...
16:30
Ambasada SUA din București introduce noi reguli pentru vize din 2 septembrie 2025: interviuri obligatorii și taxă suplimentară de 250 de dolari. Ziarul National
Ambasada SUA la București informează că, începând cu 2 septembrie 2025, vor exista modificări privind reînnoirea vizei fără interviu, fiind restrân...
