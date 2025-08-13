Republica Moldova se pregătește intens pentru dialogul crucial cu UE pe teme agricole și de siguranță alimentară
Ziarul National, 13 august 2025 15:30
13 august 2025, Chișinău - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a început astăzi sesiunea finală de simulări în pregătirea pentru scree...
Israel: Disensiuni între șeful Statului Major și ministrul apărării privind planul de atac în Gaza # Ziarul National
Armata israeliană a informat miercuri că șeful Statului Major, Eyal Zamir, a aprobat „conceptul principal” al unui plan de atac în Gaza.„Şeful St...
15:30
Guvernul blochează planurile lui Șor: Piața Marii Adunări Naționale găzduiește o expoziție de securitate pe 16 august # Ziarul National
Piața Marii Adunări Naționale devine centrul discuțiilor aprinse. Planurile grupării asociate cu condamnatul Ilan Șor, care intenționa să aducă pro...
15:30
Justiția Greacă a aprobat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova, decizia finală la mâna Ministerului Justiției elen # Ziarul National
Curtea de Apel din Atena a decis, miercuri, extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova. Decizia finală urmează să fie luată de Ministe...
Acum 2 ore
14:30
Lansarea programului dedicat formării profesorilor din diaspora: susținerea limbii române și a identității culturale moldovenești la nivel global # Ziarul National
Ediția actuală a Programului de formare a profesorilor din Centrele Educaționale ale Diasporei a fost lansată de Biroul pentru Relații cu Diaspora,...
13:45
ULTIMA ORĂ, AUDIO // Un nou mesaj de la Plahotniuc, arestat în Grecia. Fostul coordonator pretinde că urma să ia avionul spre R. Moldova: „Să vedem dacă guvernarea de la Chișinău dorește extrădarea mea, ori va face tot posibilul să o amâne” # Ziarul National
Fugarul Vlad Plahotniuc, anunțat în căutare prin Interpol, pretinde că, înainte de a fi reținut la Atena pe 22 iulie curent, urma să revină ...
Acum 4 ore
13:30
Putin și Kim Jong Un discută despre viitoarele negocieri cu Trump și întărirea relațiilor bilaterale între Rusia și Coreea de Nord # Ziarul National
Președintele Vladimir Putin a avut o discuție telefonică cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informându-l despre discuțiile pe care le va avea cu ...
13:30
Universitățile din Moldova deschid porțile pentru admiterea suplimentară: mai sunt locuri disponibile! # Ziarul National
Astăzi, 13 august 2025, începe sesiunea suplimentară de admitere la instituțiile de învățământ superior din Moldova.Candidații la studii superioa...
12:30
Guvernul încurajează investițiile în energia verde: noi limite și mecanisme flexibile pentru producătorii de energie regenerabilă în Republica Moldova # Ziarul National
13.08.2025, Chișinău - Ministerul Energiei a lansat spre consultări publice un proiect de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea limitelor de c...
12:30
ULTIMA ORĂ // Cu crucea la gât, dar cu „Kalașnikovul” sub pat. Cum luptă ucrainenii cu „armata în sutane” a lui Putin. Un paroh din regiunea Zaporojie și-a transformat biserica într-un comandament ce lucrează în favoarea rușilor # Ziarul National
Serviciul de Securitate al Ucrainei a destructurat o rețea de agenți de informații militare a Federației Ruse, care era condusă de un preot di...
11:45
Zelenski se pregătește să discute cu Trump și liderii europeni la Berlin - Îngrijorările privind securitatea Ucrainei persistă înaintea summitului din Alaska # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat să sosească miercuri la Berlin, unde se va alătura cancelarului german Friedrich Merz pentr...
Acum 6 ore
11:30
Analistul Vladimir Socor, cel care a avut o contribuție SEMNIFICATIVĂ în neadmiterea semnării așa-zisului „Memorandum Kozak”, a MURIT la vârsta de 80 de ani # Ziarul National
Analistul politic Vladimir Socor (80 de ani) a murit, potrivit unui anunț pe rețelele sociale al președintelui Consiliului Fundației Saratoga...
11:00
Viktor Orban declară că Rusia a câștigat războiul din Ucraina și avertizează asupra influenței limitate a Europei în negocieri. # Ziarul National
Rusia a câștigat războiul din Ucraina, a afirmat marți premierul Ungariei, Viktor Orban, înaintea summit-ului dintre președintele american Donald T...
11:00
Tentativa de evadare la Penitenciarul Cricova: Deținuții primesc ani suplimentari de închisoare după planul eșuat de fugă # Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat recent condamnarea a doi deținuți, cu vârsta de 24 și respectiv 27 de ani, pentru o tentativă de evadar...
11:00
Administrația Trump schimbă tonul: Raportul pentru drepturile omului al SUA evită criticile față de partenerii apropiați și minimizează criza din Gaza. # Ziarul National
Administrația președintelui Donald Trump a redus semnificativ un raport esențial al guvernului SUA privind drepturile omului la nivel mondial, aten...
11:00
ULTIMA ORĂ // Amenințări pe bandă rulantă la adresa celor implicați în condamnarea bașcanei Evghenia Guțul. Cei care contestă condamnarea mamei cu doi copii au ajuns și la PROCURORUL de caz # Ziarul National
Ghenadie Iepure, acuzatorul de stat în dosarul Evgheniei Guțul, a primit amenințări din partea celor care contestă sentința de condamnare la șap...
10:30
ULTIMA ORĂ // TikTok, ARMA perfectă a Rusiei pentru semăna panică și de a DEZINFORMA cetățenii R. Moldova. Peste 400 de canale de TikTok, implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale, BLOCATE # Ziarul National
Sute de canale de TikTok, care conțin mii de video-uri, urmează să fie blocate în R. Moldova. Demersuri în acest sens au fost făcute de Poliț...
10:15
Anularea alegerilor prezidențiale din România, criticată pentru restrângerea libertății politice; acțiunile Rusiei pe rețelele sociale, disputate în raportul SUA # Ziarul National
Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului în România în 2024 menționează anularea alegerilor prezidenţiale ca o „...
Acum 8 ore
09:15
️ BerbecO oportunitate interesantă se prezintă, provocându-te să ieși din zona de confort. Fii curajos și îndrăznește să încerci lucruri noi. Înc...
Acum 24 ore
00:00
Întâlnirea controversată dintre Trump și Putin: Zelenski avertizează asupra "victoriei personale" a Kremlinului și exclude cedarea teritoriilor Ucrainei # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski apreciază marți că viitoarea întâlnire dintre Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska, prevăzută pentru ...
12 august 2025
23:00
Maia Sandu se întâlnește cu tinerii din diaspora la tabăra DOR de Ziua Internațională a Tineretului # Ziarul National
De Ziua Internațională a Tineretului, marcată astăzi, Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu aproape 100 de participanți ai taberei DOR - tineri și ...
22:00
Ion Creangă eliberat sub control judiciar, interdicție de a părăsi Chișinăul în dosarul de trădare și complot contra statului # Ziarul National
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu și acum se află sub control judiciar, neavând...
20:45
Sute de tineri din întreaga țară, împreună cu reprezentanți ai organizațiilor de tineret, instituțiilor publice și partenerilor de dezvoltare, au l...
20:45
R. Moldova se îndreaptă spre o zi fierbinte pe 13 august 2025, cu o creștere accentuată a temperaturii. Comparativ cu ziua de ieri, valorile vor...
19:45
Ceban menține autorizarea protestului lui Șor, ignorând avertizările Poliției și securitatea publică # Ziarul National
Primarul capitalei, Ion Ceban, a refuzat să respingă autorizarea protestului organizat de fugarul penal Ilan Șor, așa cum a solicitat Poliția. El a...
19:45
Deputații se reunesc duminică pentru depunerea jurământului noilor judecători ai Curții Constituționale # Ziarul National
Deși sesiunea parlamentară ordinară s-a încheiat oficial pe 30 iulie, deputații sunt așteptați să se reunească într-o ședință plenară la sfârșitul ...
18:45
Ministerul Educației caută soluții pentru accesul egal al copiilor romi la educație # Ziarul National
În pragul începutului de an școlar, Ministerul Educației și Cercetării a dezbătut problema asigurării accesului egal la educație și prevenirea aban...
18:45
MAIA învață din experiența poloneză pentru integrarea europeană: detalii din școala de vară de la Cracovia # Ziarul National
12 august 2025, Chișinău - Între 3 și 9 august 2025, angajații Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova au particip...
18:45
Condamnați pentru trafic de influență: Doi indivizi căutați pentru falsă promisiune de pașapoarte românești cetățenilor ruși # Ziarul National
Doi indivizi au informat cetățeni ai Federației Ruse că pot influența funcționarii Consulatului României din Odesa și ai Autorității Naționale pent...
18:45
Curtea Constituțională prezintă realizările mandatului pe fondul unei schimbări semnificative în componența sa # Ziarul National
Curtea Constituțională urmează să prezinte joi bilanțul mandatului 2019-2025. Aceasta se întâmplă într-un context în care mandatele a cinci dintre ...
17:30
Avans important la linia de interconexiune Vulcănești–Chișinău: peste 22% din conductoare întinse și 93% din fundații finalizate # Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la principalele obiective ale proiectului Liniei Electrice Aeriene (LEA) de 400 k...
17:15
Drumul R34 între Hîncești și Giurgiulești va fi modernizat pe un tronson de peste 40 km, în urma unei investiții de 57,1 milioane euro # Ziarul National
Sectorul de drum începe la sensul giratoriu de la km 83+025, în orașul Cantemir, și continuă până la km 124+769, la intrarea în municipiul Cahul. A...
17:15
Mentoratul educațional la nivel național: 230 de mentori instituționali în perfecționare intensivă # Ziarul National
La începutul lunii august, 230 de mentori instituționali din întreaga țară s-au adunat în cadrul Taberei de vară pentru mentorii instituționali. Ac...
17:15
Vocea Europei devine crucială în dezbaterile de la Washington și Moscova privind viitorul Ucrainei, afirmă ministrul german de externe # Ziarul National
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, combate ideea că europenii ar fi doar spectatori privind viitorul Ucrainei. După întâlnirea cu omolog...
17:15
ULTIMA ORĂ, DOC // „Proeuropeanul” Ion Ceban, pus la mare încercare. Poliția îi cere primarului capitalei să NU autorizeze protestul anunțat de condamnatul Ilan Șor în PMAN, care ar putea degenera # Ziarul National
Poliția R. Moldova îi solicită primarului capitalei și liderului blocului „Alternativa”, Ion Ceban, să nu autorizeze protestul anunțat de cond...
16:30
Ambasada SUA din București introduce noi reguli pentru vize din 2 septembrie 2025: interviuri obligatorii și taxă suplimentară de 250 de dolari. # Ziarul National
Ambasada SUA la București informează că, începând cu 2 septembrie 2025, vor exista modificări privind reînnoirea vizei fără interviu, fiind restrân...
16:00
Tragedie în Spania: Un român de 55 de ani a murit în urma incendiilor de vegetație de lângă Madrid # Ziarul National
Un român și-a pierdut viața în Spania, fiind victimă a incendiilor de pădure care au afectat zona Tres Cantos din proximitatea capitalei, Madrid. C...
Ieri
15:00
Zelenski avertizează: Rusia planifică noi ofensive înaintea negocierilor de pace din Alaska # Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marți că Rusia se pregătește pentru „noi ofensive” în Ucraina. Avertizarea sa vine cu doar câte...
15:00
Controversa din Găgăuzia: Deputat critică rezoluția în apărarea lui Guțul ca fiind neconstituțională # Ziarul National
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandru Tarnavschi, a criticat rezoluția Adunării Populare și a Comitetului Executiv, unde sentința în p...
14:00
Tragedie în Sardinia: Un copil român de patru ani moare din cauza șocului termic – Procurorii investighează circumstanțele tragediei! # Ziarul National
Procuratura din Roma a inițiat o anchetă după moartea unui copil de patru ani al unor turiști români, petrecută într-un spital din capitala Italiei...
13:45
Rusia și Belarus pregătesc exerciții militare strategice pe fondul tensiunilor cu vecinii din Vest # Ziarul National
Armata rusă și cea belarusă urmează să desfășoare exerciții strategice comune în Belarus între 12 și 16 septembrie, conform unui anunț făcut marți ...
13:45
Forțele ruse avansează rapid în estul Ucrainei înaintea summitului crucial din Alaska # Ziarul National
Forțele ruse au lansat un atac surprinzător în estul Ucrainei, lângă orașul minier Dobropillia. Această acțiune, conform bloggerilor militari ucrai...
12:45
ULTIMA ORĂ // Condamnatul Șor, aflat la adăpost în Moscova, vrea o baie de sânge în PMAN? Acesta cheamă populația la nesupunere civică și AMENINȚĂ deschis cei 10 000 de polițiști: „Veți răspunde conform legii, dar și „po poneatiem” # Ziarul National
Condamnatul Ilan Șor cheamă populația R. Moldova la nesupunere civică, iar în schimb le propune oamenilor câte 3 000 de dolari pe lună. Acesta...
12:15
A început sesiunea suplimentară de examene pentru gimnaziu, cu peste 4700 de elevi înscriși în toată țara # Ziarul National
Între 12 și 15 august 2025, se desfășoară examenele naționale de absolvire a gimnaziului, sesiunea suplimentară. În această sesiune sunt înscriși p...
12:15
Condamnați pentru trafic de influență: doi bărbați pierd 65 000 de euro și libertatea în cazul redobândirii cetățeniei române # Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 11 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovați doi bărbați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influ...
12:15
Astăzi sărbătorim peste 544 de mii de motive pentru care Republica Moldova are viitorul asigurat – tinerii cu vârste între 14 și 34 de ani. Ei repr...
12:15
MAIA și ANSA își unesc forțele cu experții germani pentru siguranța alimentară în Moldova # Ziarul National
12 august 2025, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a discutat astăzi cu Andreas Hensel, președintele Ins...
12:15
Președinția preia controlul Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării # Ziarul National
Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării își schimbă de azi subordonarea, trecând sub autoritatea Președinției. Decretul p...
12:15
Europa suferă: Seceta pune stăpânire pe jumătate din continent, afectând grav Balcanii și Mediterana # Ziarul National
Peste jumătate din solurile Europei şi ale coastelor mediteraneene au fost afectate în iulie de secetă (52%) pentru a patra lună consecutiv. Aceast...
12:15
Canicula și incendiile devastatoare afectează Europa: tragedie în Sardinia, unde un copil român a murit din cauza unui șoc termic # Ziarul National
Valul intens de căldură care afectează Europa a determinat institutele meteorologice din Franța, Italia și până în Albania să emită coduri roșii de...
