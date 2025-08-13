ULTIMA ORĂ: Mesajul lui Vladimir Plahotniuc după decizia justiției din Grecia de a-l extrăda – „Mingea este pe terenul autorităților de la Chișinău – Să vedem dacă guvernarea dorește sincer extrădarea mea”

Oligarhul fugar, Vladimir Plahotniuc a publicat primul mesaj audio după decizia justiției din Grecia de a-l extrăda în Republica Moldova. Plahotniuc spune că a decis să revină la Chișinău pentru a se prezinta deschis în fața justiției moldovenești pentru a combate toate acuzațiile care i-au fost înaintate. Nai mult oligarhul sugerează că vrea să revină ...

