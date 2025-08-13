ULTIMA ORĂ, AUDIO // Un nou mesaj de la Plahotniuc, arestat în Grecia. Fostul coordonator pretinde că urma să ia avionul spre R. Moldova: „Să vedem dacă guvernarea de la Chișinău dorește extrădarea mea, ori va face tot posibilul să o amâne”

Ziarul National, 13 august 2025 13:45

Fugarul Vlad Plahotniuc, anunțat în căutare prin Interpol, pretinde că, înainte de a fi reținut la Atena pe 22 iulie curent, urma să revină ...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Ziarul National

Acum 30 minute
13:45
ULTIMA ORĂ, AUDIO // Un nou mesaj de la Plahotniuc, arestat în Grecia. Fostul coordonator pretinde că urma să ia avionul spre R. Moldova: „Să vedem dacă guvernarea de la Chișinău dorește extrădarea mea, ori va face tot posibilul să o amâne” Ziarul National
Fugarul Vlad Plahotniuc, anunțat în căutare prin Interpol, pretinde că, înainte de a fi reținut la Atena pe 22 iulie curent, urma să revină ...
Acum o oră
13:30
Putin și Kim Jong Un discută despre viitoarele negocieri cu Trump și întărirea relațiilor bilaterale între Rusia și Coreea de Nord Ziarul National
Președintele Vladimir Putin a avut o discuție telefonică cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, informându-l despre discuțiile pe care le va avea cu ...
13:30
Universitățile din Moldova deschid porțile pentru admiterea suplimentară: mai sunt locuri disponibile! Ziarul National
Astăzi, 13 august 2025, începe sesiunea suplimentară de admitere la instituțiile de învățământ superior din Moldova.Candidații la studii superioa...
Acum 2 ore
12:30
Guvernul încurajează investițiile în energia verde: noi limite și mecanisme flexibile pentru producătorii de energie regenerabilă în Republica Moldova Ziarul National
13.08.2025, Chișinău - Ministerul Energiei a lansat spre consultări publice un proiect de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea limitelor de c...
12:30
ULTIMA ORĂ // Cu crucea la gât, dar cu „Kalașnikovul” sub pat. Cum luptă ucrainenii cu „armata în sutane” a lui Putin. Un paroh din regiunea Zaporojie și-a transformat biserica într-un comandament ce lucrează în favoarea rușilor Ziarul National
Serviciul de Securitate al Ucrainei a destructurat o rețea de agenți de informații militare a Federației Ruse, care era condusă de un preot di...
Acum 4 ore
11:45
Zelenski se pregătește să discute cu Trump și liderii europeni la Berlin - Îngrijorările privind securitatea Ucrainei persistă înaintea summitului din Alaska Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski este așteptat să sosească miercuri la Berlin, unde se va alătura cancelarului german Friedrich Merz pentr...
11:30
​Analistul Vladimir Socor, cel care a avut o contribuție SEMNIFICATIVĂ în neadmiterea semnării așa-zisului „Memorandum Kozak”, a MURIT la vârsta de 80 de ani Ziarul National
Analistul politic Vladimir Socor (80 de ani) a murit, potrivit unui anunț pe rețelele sociale al președintelui Consiliului Fundației Saratoga...
11:00
Viktor Orban declară că Rusia a câștigat războiul din Ucraina și avertizează asupra influenței limitate a Europei în negocieri. Ziarul National
Rusia a câștigat războiul din Ucraina, a afirmat marți premierul Ungariei, Viktor Orban, înaintea summit-ului dintre președintele american Donald T...
11:00
Tentativa de evadare la Penitenciarul Cricova: Deținuții primesc ani suplimentari de închisoare după planul eșuat de fugă Ziarul National
Procuratura municipiului Chișinău a anunțat recent condamnarea a doi deținuți, cu vârsta de 24 și respectiv 27 de ani, pentru o tentativă de evadar...
11:00
Administrația Trump schimbă tonul: Raportul pentru drepturile omului al SUA evită criticile față de partenerii apropiați și minimizează criza din Gaza. Ziarul National
Administrația președintelui Donald Trump a redus semnificativ un raport esențial al guvernului SUA privind drepturile omului la nivel mondial, aten...
11:00
ULTIMA ORĂ // Amenințări pe bandă rulantă la adresa celor implicați în condamnarea bașcanei Evghenia Guțul. Cei care contestă condamnarea mamei cu doi copii au ajuns și la PROCURORUL de caz Ziarul National
Ghenadie Iepure, acuzatorul de stat în dosarul Evgheniei Guțul, a primit amenințări din partea celor care contestă sentința de condamnare la șap...
10:30
ULTIMA ORĂ // TikTok, ARMA perfectă a Rusiei pentru semăna panică și de a DEZINFORMA cetățenii R. Moldova. Peste 400 de canale de TikTok, implicate în răspândirea dezinformării cu impact asupra securității naționale și stabilității sociale, BLOCATE Ziarul National
Sute de canale de TikTok, care conțin mii de video-uri, urmează să fie blocate în R. Moldova. Demersuri în acest sens au fost făcute de Poliț...
10:15
Anularea alegerilor prezidențiale din România, criticată pentru restrângerea libertății politice; acțiunile Rusiei pe rețelele sociale, disputate în raportul SUA Ziarul National
Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situaţia drepturilor omului în România în 2024 menționează anularea alegerilor prezidenţiale ca o „...
Acum 6 ore
09:15
Horoscopul zilei 13.08.2025 Ziarul National
️ BerbecO oportunitate interesantă se prezintă, provocându-te să ieși din zona de confort. Fii curajos și îndrăznește să încerci lucruri noi. Înc...
Acum 24 ore
00:00
Întâlnirea controversată dintre Trump și Putin: Zelenski avertizează asupra "victoriei personale" a Kremlinului și exclude cedarea teritoriilor Ucrainei Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski apreciază marți că viitoarea întâlnire dintre Vladimir Putin și Donald Trump în Alaska, prevăzută pentru ...
12 august 2025
23:00
Maia Sandu se întâlnește cu tinerii din diaspora la tabăra DOR de Ziua Internațională a Tineretului Ziarul National
De Ziua Internațională a Tineretului, marcată astăzi, Președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu aproape 100 de participanți ai taberei DOR - tineri și ...
22:00
Ion Creangă eliberat sub control judiciar, interdicție de a părăsi Chișinăul în dosarul de trădare și complot contra statului Ziarul National
Fostul șef al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, a fost eliberat din arest la domiciliu și acum se află sub control judiciar, neavând...
20:45
Edineț devine epicentrul activităților de Ziua Internațională a Tineretului 2025! Ziarul National
Sute de tineri din întreaga țară, împreună cu reprezentanți ai organizațiilor de tineret, instituțiilor publice și partenerilor de dezvoltare, au l...
20:45
Cum va fi prognoza meteo miercuri, 13 august Ziarul National
R. Moldova se îndreaptă spre o zi fierbinte pe 13 august 2025, cu o creștere accentuată a temperaturii. Comparativ cu ziua de ieri, valorile vor...
19:45
Ceban menține autorizarea protestului lui Șor, ignorând avertizările Poliției și securitatea publică Ziarul National
Primarul capitalei, Ion Ceban, a refuzat să respingă autorizarea protestului organizat de fugarul penal Ilan Șor, așa cum a solicitat Poliția. El a...
19:45
Deputații se reunesc duminică pentru depunerea jurământului noilor judecători ai Curții Constituționale Ziarul National
Deși sesiunea parlamentară ordinară s-a încheiat oficial pe 30 iulie, deputații sunt așteptați să se reunească într-o ședință plenară la sfârșitul ...
18:45
Ministerul Educației caută soluții pentru accesul egal al copiilor romi la educație Ziarul National
În pragul începutului de an școlar, Ministerul Educației și Cercetării a dezbătut problema asigurării accesului egal la educație și prevenirea aban...
18:45
MAIA învață din experiența poloneză pentru integrarea europeană: detalii din școala de vară de la Cracovia Ziarul National
12 august 2025, Chișinău - Între 3 și 9 august 2025, angajații Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare din Republica Moldova au particip...
18:45
Condamnați pentru trafic de influență: Doi indivizi căutați pentru falsă promisiune de pașapoarte românești cetățenilor ruși Ziarul National
Doi indivizi au informat cetățeni ai Federației Ruse că pot influența funcționarii Consulatului României din Odesa și ai Autorității Naționale pent...
18:45
Curtea Constituțională prezintă realizările mandatului pe fondul unei schimbări semnificative în componența sa Ziarul National
Curtea Constituțională urmează să prezinte joi bilanțul mandatului 2019-2025. Aceasta se întâmplă într-un context în care mandatele a cinci dintre ...
17:30
Avans important la linia de interconexiune Vulcănești–Chișinău: peste 22% din conductoare întinse și 93% din fundații finalizate Ziarul National
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a efectuat o vizită de lucru la principalele obiective ale proiectului Liniei Electrice Aeriene (LEA) de 400 k...
17:15
Drumul R34 între Hîncești și Giurgiulești va fi modernizat pe un tronson de peste 40 km, în urma unei investiții de 57,1 milioane euro Ziarul National
Sectorul de drum începe la sensul giratoriu de la km 83+025, în orașul Cantemir, și continuă până la km 124+769, la intrarea în municipiul Cahul. A...
17:15
Mentoratul educațional la nivel național: 230 de mentori instituționali în perfecționare intensivă Ziarul National
La începutul lunii august, 230 de mentori instituționali din întreaga țară s-au adunat în cadrul Taberei de vară pentru mentorii instituționali. Ac...
17:15
Vocea Europei devine crucială în dezbaterile de la Washington și Moscova privind viitorul Ucrainei, afirmă ministrul german de externe Ziarul National
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, combate ideea că europenii ar fi doar spectatori privind viitorul Ucrainei. După întâlnirea cu omolog...
17:15
ULTIMA ORĂ, DOC // „Proeuropeanul” Ion Ceban, pus la mare încercare. Poliția îi cere primarului capitalei să NU autorizeze protestul anunțat de condamnatul Ilan Șor în PMAN, care ar putea degenera Ziarul National
Poliția R. Moldova îi solicită primarului capitalei și liderului blocului „Alternativa”, Ion Ceban, să nu autorizeze protestul anunțat de cond...
16:30
Ambasada SUA din București introduce noi reguli pentru vize din 2 septembrie 2025: interviuri obligatorii și taxă suplimentară de 250 de dolari. Ziarul National
Ambasada SUA la București informează că, începând cu 2 septembrie 2025, vor exista modificări privind reînnoirea vizei fără interviu, fiind restrân...
16:00
Tragedie în Spania: Un român de 55 de ani a murit în urma incendiilor de vegetație de lângă Madrid Ziarul National
Un român și-a pierdut viața în Spania, fiind victimă a incendiilor de pădure care au afectat zona Tres Cantos din proximitatea capitalei, Madrid. C...
15:00
Zelenski avertizează: Rusia planifică noi ofensive înaintea negocierilor de pace din Alaska Ziarul National
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat marți că Rusia se pregătește pentru „noi ofensive” în Ucraina. Avertizarea sa vine cu doar câte...
15:00
Controversa din Găgăuzia: Deputat critică rezoluția în apărarea lui Guțul ca fiind neconstituțională Ziarul National
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandru Tarnavschi, a criticat rezoluția Adunării Populare și a Comitetului Executiv, unde sentința în p...
Ieri
14:00
Tragedie în Sardinia: Un copil român de patru ani moare din cauza șocului termic – Procurorii investighează circumstanțele tragediei! Ziarul National
Procuratura din Roma a inițiat o anchetă după moartea unui copil de patru ani al unor turiști români, petrecută într-un spital din capitala Italiei...
13:45
Rusia și Belarus pregătesc exerciții militare strategice pe fondul tensiunilor cu vecinii din Vest Ziarul National
Armata rusă și cea belarusă urmează să desfășoare exerciții strategice comune în Belarus între 12 și 16 septembrie, conform unui anunț făcut marți ...
13:45
Forțele ruse avansează rapid în estul Ucrainei înaintea summitului crucial din Alaska Ziarul National
Forțele ruse au lansat un atac surprinzător în estul Ucrainei, lângă orașul minier Dobropillia. Această acțiune, conform bloggerilor militari ucrai...
12:45
ULTIMA ORĂ // Condamnatul Șor, aflat la adăpost în Moscova, vrea o baie de sânge în PMAN? Acesta cheamă populația la nesupunere civică și AMENINȚĂ deschis cei 10 000 de polițiști: „Veți răspunde conform legii, dar și „po poneatiem”​ Ziarul National
Condamnatul Ilan Șor cheamă populația R. Moldova la nesupunere civică, iar în schimb le propune oamenilor câte 3 000 de dolari pe lună. Acesta...
12:15
A început sesiunea suplimentară de examene pentru gimnaziu, cu peste 4700 de elevi înscriși în toată țara Ziarul National
Între 12 și 15 august 2025, se desfășoară examenele naționale de absolvire a gimnaziului, sesiunea suplimentară. În această sesiune sunt înscriși p...
12:15
Condamnați pentru trafic de influență: doi bărbați pierd 65 000 de euro și libertatea în cazul redobândirii cetățeniei române Ziarul National
CHIȘINĂU – Pe 11 august, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a recunoscut vinovați doi bărbați pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influ...
12:15
Tinerii Moldovei: Peste 544 de mii de motive de speranță pentru viitorul țării! Ziarul National
Astăzi sărbătorim peste 544 de mii de motive pentru care Republica Moldova are viitorul asigurat – tinerii cu vârste între 14 și 34 de ani. Ei repr...
12:15
MAIA și ANSA își unesc forțele cu experții germani pentru siguranța alimentară în Moldova Ziarul National
12 august 2025, Chișinău - Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a discutat astăzi cu Andreas Hensel, președintele Ins...
12:15
Președinția preia controlul Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării Ziarul National
Centrul pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării își schimbă de azi subordonarea, trecând sub autoritatea Președinției. Decretul p...
12:15
Europa suferă: Seceta pune stăpânire pe jumătate din continent, afectând grav Balcanii și Mediterana Ziarul National
Peste jumătate din solurile Europei şi ale coastelor mediteraneene au fost afectate în iulie de secetă (52%) pentru a patra lună consecutiv. Aceast...
12:15
Canicula și incendiile devastatoare afectează Europa: tragedie în Sardinia, unde un copil român a murit din cauza unui șoc termic Ziarul National
Valul intens de căldură care afectează Europa a determinat institutele meteorologice din Franța, Italia și până în Albania să emită coduri roșii de...
11:15
Tânăr din Fălești, judecat pentru omorul propriei bunici cu un ciocan Ziarul National
Procuratura Bălți, Oficiul Fălești, a încheiat urmărirea penală și a trimis spre judecare cauza unui tânăr de 26 de ani. Acesta este acuzat de omor...
11:15
Maia Sandu se întâlnește cu noul însărcinat cu afaceri al SUA, Nick Pietrowicz, și discută consolidarea parteneriatului bilateral Ziarul National
Președintele Maia Sandu s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în noul să...
11:15
UE susține categoric dreptul Ucrainei de a-și decide viitorul și cere garanții de securitate solide. Ziarul National
Liderii statelor din Uniunea Europeană, cu excepția Ungariei, au subliniat într-o declarație comună că ucrainenii trebuie să aibă libertatea de a d...
11:15
Ucraina recucerește teritoriu în Sumî înaintea întâlnirii Trump-Putin pentru pace în Alaska Ziarul National
Armata Ucrainei a anunțat că a recucerit două sate din regiunea estică Sumî, adăugându-le la alte câștiguri teritoriale recente de-a lungul liniei ...
11:15
Un judecător din R. Moldova, găsit ÎMPUȘCAT în cap sub un pod din Chișinău Ziarul National
Fostul judecător al Curții de Apel Chișinău, Mihail Diaconu, în vârstă de 52 de ani, a fost găsit marți dimineața împușcat în cap sub un pod di...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.