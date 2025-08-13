Ion Ceban răspunde la solicitarea Poliției: Primăria și Primarul General nu au treabă cu autorizarea evenimentelor politice
Curentul.md, 13 august 2025 09:10
Ion Ceban, primarul capitalei, a venit cu o reacție la solicitarea Poliției de a nu autoriza protestul lui Ilan Șor. Edilul a spus că, Primăria și Primarul General nu au treabă cu autorizarea evenimentelor politice. „Despre asta poliția cunoaște. Este ca și cum Primaria ar solicita poliției să danseze la Teatrul de Operă și Balet, […]
Acum 10 minute
09:10
Acum 24 ore
17:40
Audit CCRM: Deficiențe în procesul de înregistrare, evaluare și impozitare a bunurilor imobile # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra înregistrării, evaluării și impozitării bunurilor imobile de către autoritățile publice locale (APL). Înregistrarea, evaluarea și impozitarea bunurilor imobiliare au o importanță strategică majoră, influențând direct asupra bunei guvernări, echității fiscale și sustenabilității financiare a administrației publice la nivel local. În contextul […]
17:10
Se caută Director general la Biroul Național de Statistică. Dosarele se depun până pe 29 august # Curentul.md
Cancelaria de Stat a anunțat concurs pentru ocuparea funcției de Director general al Biroului Național de Statistică, informează CURENTUL. Persoanele interesate pot depune dosarul până la data de 29 august 2025, ora 17.00.
16:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Bălți au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență în care este vizat un avocat din Chișinău. Acesta este bănuit că ar fi pretins de la administratorul unei companii mijloace bănești ilicite. Potrivit materialelor acumulate, bănuitul ar fi susținut că are influență asupra […]
16:10
Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelande mai au 2 zile pentru a se înregistra pentru […]
15:10
Planul de guvernanță digitală și incluzivă până în 2030, prezentat de Blocul Alternativa # Curentul.md
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, Planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030. Proiectul presupune obiective clare pentru digitalizarea completă a serviciilor publice, modernizarea infrastructurii și susținerea mediului de afaceri inovativ. Primarul Capitalei și unul dintre lideri ai Blocului ALTERNATIVA, Ion Ceban, a precizat […]
14:50
„Inima Moldovei” cere rechemarea imediată a Ambasadorului Republica Moldova din România: „Comportament inadecvat” # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” este revoltat de comportamentul inacceptabil al Ambasadorului Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, „care, într-o declaraţie publică, şi-a permis să manipuleze, să mintă şi chiar să şantajeze cetăţenii Republicii Moldova”. Într-o declarație publică a formațiunii se spune că, oficialul, „minţind cu neruşinare, a invocat o serie de scenarii halucinante care pretinde […]
14:10
Ion Ceban: Ceban avertizează: „Toate tunurile mediatice sunt pe noi. Urmează o campanie murdară” # Curentul.md
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa, s-a adresat cetățenilor, menționând că “Alternativa este”, informează CURENTUL. “Suntem aici pentru fiecare dintre dvs. și pentru a face dreptate fiecăruia. Alternativa este dacă ne unim și mergem împreună pentru dezvoltarea țării cu adevărat și nu pentru un proces mimat. Nu e timpul să ne lăsăm manipulați și […]
13:10
Andrei Năstase – primul candidat independent înregistrat oficial pentru alegerile parlamentare # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, a anunțat că, astăzi, Comisia Electorală Centrală i-a înmânat legitimația de candidat independent după ce a validat oficial candidatura sa la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. „Sunt primul candidat independent înregistrat și am reușit acest lucru după ce am colectat de câteva ori mai multe semnături decât […]
13:10
Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate # Curentul.md
Partidul Nostru va înainta în Parlament un proiect de lege privind introducerea unui meniu unic de alimentație în toate școlile din Republica Moldova. Inițiativa vizează asigurarea aceleiași calități a mâncării pentru toți elevii, indiferent de localitate. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. „Dacă într-o zi din săptămână, de exemplu joi, […]
12:30
VIDEO// Cândva masiv, astăzi în Republica Moldova este cultivat tutun pe o suprafață totală de 500 de hectare # Curentul.md
În acest an în Republica Moldova a fost cultivat tutun pe o suprafață totală de 500 de hectare, pe când în 1990 erau peste 30 000 de hectare de tutun. Cândva masivă, cultivarea tutunului e descurajată azi de stat, în lupta contra fumatului – se menționează într-un reportaj video realizat de Europa Liberă. Potrivit sursei […]
12:10
Igor Dodon: Împreună cu colegii din Blocul Patriotic, suntem pregătiți să ducem la capăt misiunea pe care ne-au încredințat-o cetățenii # Curentul.md
În activitatea politică a PSRM mereu ne-am ghidat de maturitate politică și înțelepciune. Iar astăzi suntem din nou un exemplu de unitate și responsabilitate față de țară. Declarațiile au fost făcute de Igor Dodon, liderul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, informează CURENTUL. El a spus că, împreună cu colegii din Blocul Patriotic, sunt pregătiți să […]
11:40
Poliția investighează circumstanțele unui incident despre care a fost sesizată, astăzi dimineață, în jurul orei 07:30. Un bărbat de 52 ani a fost depistat decedat, sub un pod din capitală, cu o plagă în regiunea capului, provocată prin împușcătură, informează CURENTUL. Alături a fost depistată și arma din care s-a tras, pe care acesta o […]
11:10
Militarii moldoveni detașați în misiunea internațională de menținere a păcii KFOR, din Kosovo, desfășoară antrenamente la diferite locuri de instrucție. Potrivit maiorului Ion Bădărău, comandantul contingentului KFOR-23, cei 41 de militari – bărbați si femei – execută acțiuni de evacuare cu elicopterul și controlul mulțimii (fire phobia). Instruirea se realizează în cooperare cu militari din […]
10:40
Săptămâna trecută, Serviciul Fiscal de Stat a colectat aproape 983 milioane lei la Bugetul public național # Curentul.md
În perioada săptămânii precedente, 04 august – 08 august 2025, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat constituie circa 982,9 milioane lei. În detrimentul activităților de control, autoritatea fiscală pune un accent deosebit pe promovarea conformării voluntare a contribuabililor, un instrument eficient în acest sens fiind vizita fiscală. […]
10:10
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) au prezentat rezultatele apelului V de depunere a cererilor de acordare a plăților directe în sectorul zootehnic, destinat crescătorilor de ovine și caprine. Apelul, derulat în perioada 23 iunie-8 august curent, a înregistrat o dinamică pozitivă atât a numărului de […]
09:40
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în exercitarea mandatului său în țara noastră, informează CURENTUL. Șefa statului a exprimat aprecierea pentru sprijinul acordat de Statele Unite Republicii Moldova în ultimii 30 de ani, inclusiv […]
Ieri
09:10
Trei formațiuni politice au depus la CEC listele de candidați pentru alegerile parlamentare # Curentul.md
Pe parcursul zilei de ieri, 11 august 2025, Comisia Electorală Centrală a recepționat cereri de înregistrare a listelor de candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova din partea a două blocuri electorale și un partid politic, informează CURENTUL. Cererea de înregistrare a listei de 107 candidați a fost depusă de către Blocul Electoral […]
11 august 2025
18:10
Curtea de Conturi relevă deficiențe în administrarea și valorificarea terenurilor publice ale UAT # Curentul.md
Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a publicat Raportul de audit al conformității asupra administrării și valorificării terenurilor proprietate a unităților administrativ-teritoriale. Terenurile aflate în proprietatea unităților administrativ-teritoriale constituie o componentă esențială a patrimoniului public, având un rol strategic în susținerea dezvoltării economice locale și consolidarea autonomiei financiare. Administrarea și valorificarea terenurilor include mai multe […]
17:30
30 de clădiri publice din Moldova vor fi renovate pentru eficiență energetică și confort sporit # Curentul.md
30 de clădiri publice din întreaga țară vor fi renovate integral, pentru a deveni mai moderne, mai confortabile și mai eficiente energetic. Proiectul este realizat cu sprijinul Agenției Franceze pentru Dezvoltare, care oferă un credit de 30 milioane de euro, și al Guvernului Federal al Germaniei, care contribuie cu un grant de 38,7 milioane de […]
17:20
Blocul Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei a depus, la CEC, lista cu candidați # Curentul.md
Consiliul Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei (BEP) a aprobat lista candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie anul curent. Astăzi, această listă împreună cu documentele necesare au fost depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru înregistrare – a anunțat Igor […]
17:20
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi lista celor 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova # Curentul.md
Blocul ALTERNATIVA a prezentat astăzi lista celor 103 candidați la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Toate documentele necesare au fost depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC). Unul dintre liderii Blocului, Ion Ceban, a subliniat că echipa ALTERNATIVA reunește manageri cu experiență, profesioniști din guvernele anterioare, foști parlamentari, dar și tineri politicieni ambițioși. „Vrem […]
17:10
Trafic record la Aeroportul Chișinău în iulie: peste 703.000 pasageri, cu 45% mai mult decât în 2024 # Curentul.md
Aeroportul Internațional Chișinău a încheiat luna iulie cu o performanță ascendentă, care confirmă trendul puternic al sezonului estival. În iulie, s-a înregistrat un trafic total de 703.252 pasageri îmbarcați și debarcați – ceea ce reprezintă 105% din prognoza estimată. Comparativ cu luna iulie 2024, traficul de pasageri a înregistrat o creștere de 45%, adică +218.187 […]
16:40
Procuratura Anticorupție a trimis în judecată un inculpat pentru finanțarea ilegală a unui partid politic # Curentul.md
Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată, pentru examinare în fond, cauza penală în care o persoană este învinuită de săvârșirea infracțiunii de complicitate la finanțarea ilegală a partidelor politice, manifestată prin finanțarea acestora din surse interzise de lege, în proporții mari (art. 42 alin. (5), art. 181/3 din […]
16:30
Renato Usatîi: După incidentul cu Igor Grosu la Geneva, Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui Parlamentului, primului-ministru, președintelui țării, deputaților și miniștrilor! # Curentul.md
Partidul Nostru pregătește un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie a președintelui țării, deputaților, miniștrilor și altor demnitari. Anunțul a fost făcut de liderul formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia. „Elaborăm un proiect de lege privind expertiza psihologică și psihiatrică obligatorie pentru demnitari. Ne-am convins de necesitatea unui asemenea proiect, în special, după […]
16:10
Peste 200.000 de moldoveni vor beneficia de clădiri publice renovate și eficiente energetic # Curentul.md
Vești bune pentru spitalele și universitățile din Moldova! 30 de clădiri publice din întreaga țară vor fi complet renovate pentru a deveni mai moderne, mai confortabile și mult mai eficiente energetic, cu sprijinul Agenției Franceze pentru Dezvoltare (AFD, credit de 30,0 milioane EUR) și al Guvernului Federal al Germaniei (grant de 38,7 milioane EUR) prin […]
15:40
Bărbat de 34 de ani, condamnat la 3 ani de închisoare pentru furt și răpirea unui automobil # Curentul.md
Procuratura municipiului Chișinău, informează despre condamnarea unui bărbat de 34 de ani, originar din Orhei, pentru comiterea infracțiunilor de răpire a unui mijloc de transport fără scop de însușire (art.192/1 alin.(1) Cod penal) și furt (art.186 alin.(2) lit.c) Cod penal). Potrivit probatoriului administrat, în noaptea lui 31 mai 2025, inculpatul, fiind angajat la o spălătorie […]
15:10
Volumul consumului de gaze naturale în luna iulie curentă a constituit 14,6 milioane de metri cubi, ceea ce este cu 20,1% mai mult în comparație cu aceeași perioadă a anului 2024. Totodată, potrivit serviciului relații publice al SA „Moldovagaz”, fața de luna iunie 2025 acest indicator a scăzut cu 1,8 milioane de metri cubi, sau […]
14:40
Chișinăul condamnă ingerințele Federației Ruse și atacurile de dezinformare la adresa diasporei moldovenești # Curentul.md
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova condamnă ferm recentele declarații ale oficialilor Federației Ruse, potrivit cărora la alegerile din Republica Moldova s-ar pregăti falsificarea votului prin intermediul diasporei. Astfel de afirmații reprezintă o nouă ingerință neacceptabilă în afacerile interne ale țării noastre și fac parte dintr-o campanie de dezinformare menită să influențeze procesele electorale și […]
14:10
Ministrul Afacerilor Externe, Mihai Popșoi, candidat pe lista PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, spune că a decis să candideze pentru că „știe ce șansă unică are țara noastră în următorii patru ani”. El spune că Republica Moldova a pierdut trei decenii până acum și nu mai este timp de pierdut. „De dragul […]
13:40
VIDEO// Victor Topal: Poliția continuă abuzurile împotriva „Inima Moldovei” și a Blocului Patriotic! # Curentul.md
Partidul Republican „Inima Moldovei” acuză poliția de noi abuzuri. Victor Topal, fruntaș al formațiunii politice, într-o postare video pe rețelele de socializare, a declarat că Poliția a reținut-o pe activista partidului, Anna „pentru jumătate de oră, fără apă, fără mâncare”, fiind vorba despre fiica Irinei Vlah, liderul partidului. „Am reușit eliberarea Annei. Totuși, Poliția PAS a […]
13:10
La Drochia a avut loc o întrevedere comună a conducerii și organizațiilor de partid ale Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei din trei raioane: Drochia, Rîșcani și Fălești. La această întâlnire, la cele trei partide s-au alăturat și membrii PCRM. Reamintim că pe 8 august Comisia Electorală Centrală a înregistrat oficial […]
12:40
Andrei Năstase vrea Parlament cu 61 de deputați: „Așa cum a decis poporul la referendum, în 2019” # Curentul.md
Andrei Năstase, candidat independent la funcția de deputat, insistă pe reducerea numărului de deputați – de la 101 la 61. „Nu-s prea mulți 101 deputați la o populație înjumătățită din cauza sărăciei, corupției, nedreptății? Sunt destui 61, așa cum a decis poporul la referendum, în 2019. E timpul să fim reprezentați de mai puțini deputați, […]
12:10
Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” atenționează despre necesitatea de a implementa o nouă Lege a Ghilotinei # Curentul.md
Analizând situaţia concretă în care a ajuns economia Republicii Moldova, Partidul Politic „NOI – Noua Opţiune Istorică” a decis că va promova în viitorul Parlament o nouă Lege a Ghilotinei, esenţa căreia va fi revizuirea întregului cadru legislativ și normativ în vigoare, astfel încât să fie eliminate toate barierele și contradicţiile ce împiedică dezvoltarea afacerilor […]
11:40
La Briceni, au continuat întâlnirile comune ale liderilor Blocului Electoral Patriotic al Socialiștilor, Inima și Viitorul Moldovei – Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev – cu organizațiile teritoriale de partid. Sala Casei de Cultură din Briceni a fost arhiplină – oamenii vor schimbări și cred că formarea Blocului Electoral Patriotic va asigura victoria în […]
11:10
Centrul Național Anticorupție (CNA) anunță sinteza activităților desfășurate în perioada săptămânii precedente. Astfel, ofițerii anticorupție au desfășurat percheziții și au reținut mai multe persoane în cauze penale ce vizează acte de corupție. Într-un caz, CNA și PCCOCS au desfășurat 53 de percheziții pe întreg teritoriul Republicii Moldova, în cadrul unor cauze penale inițiate pe fapte […]
10:40
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la Festivalul „Prea curată-i fața pâinii” din Taraclia # Curentul.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la sărbătoarea comunitară din satul Taraclia, raionul Căușeni, alături de localnici, autorități locale și oaspeți din întreaga țară, informează CURENTUL. Festivalul „Prea curată-i fața pâinii”, organizat din 2012 și ajuns la a IX-a ediție, celebrează munca gospodarilor, respectul față de pâine și păstrarea tradițiilor. „Festivalul pâinii este o sărbătoare […]
10:30
A avut loc ședința Consiliului Național Politic (CNP) al Partidului Republican „Inima Moldovei”. Membrii Consiliului au discutat și au aprobat în unanimitate lista candidaților care vor intra în lista comună a Blocului Electoral Patriotic la alegerile parlamentare. Astăzi, lista electorală va fi prezentată Comisiei Electorale Centrale pentru înregistrare.
10:10
În perioada 4 – 10 august 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 791,16 milioane de lei, iar de la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 23,6 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,6%. Totodată, în perioada 4 – 10 […]
09:40
Weekend în Moldova pentru președintele României: Drumeții, festivaluri și tradiții locale # Curentul.md
Președintele României, Nicușor Dan, a petrecut weekendul în Republica Moldova. Șeful statului, Maia Sandu a menționat: „ce frumos este august în Moldova! Am petrecut un sfârșit de săptămână plăcut și plin de energie alături de Președintele României, Nicușor Dan, aflat cu familia în țara noastră”. „Am ajuns împreună la mai multe evenimente din Orheiul Vechi, […]
Mai mult de 2 zile în urmă
09:20
Rezultatele controalelor fiscale în domeniul stomatologic: Obligațiile fiscale au crescut cu 49% # Curentul.md
În perioada iulie 2024 – iunie 2025, față de 31 contribuabili care activează în domeniul asistenței stomatologice au fost aplicate primordial acțiuni de conformare manifestate prin efectuarea a 71 de vizite fiscale în scopul stabilirii datelor de ordin general, inclusiv vizite fiscale cu ieșirea la fața locului în scopul observării directe a activității contribuabilului privind […]
10 august 2025
10:10
Blocul Electoral Patriotic: Cine dacă nu noi? Noi știm cu adevărat ce trebuie de făcut # Curentul.md
La Edineț, a avut loc o întâlnire a liderilor Blocului Electoral Patriotic (BEP) – Igor Dodon, Irina Vlah și Vasile Tarlev, cu membrii organizațiilor de partid ale formațiunilor politice din trei raioane: Edineț, Dondușeni și Ocnița. Sala Casei de Cultură unde a avut loc întâlnirea a fost plină. În adresa liderilor BEP au răsunat mai […]
9 august 2025
13:30
Igor Dodon, la întâlnirea cu echipele din Ștefan Vodă: În jurul Blocului Patriotic se adună oamenii care își iubesc neamul și țara # Curentul.md
Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Irina Vlah, președintele Partidului „Inima Moldovei”, și Vasile Tarlev, președintele Partidului „Viitorul Moldovei”, au avut o întrevedere comună cu membrii activi ale celor trei formațiuni politice din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni. În cadrul discuțiilor, liderii politici au abordat teme de actualitate legate de situația social-economică și […]
12:00
BUN a depus actele pentru alegeri: Programul electoral este centrat pe angajamentul ferm de a promova ideea unui Tratat de Frățietate România–Republica Moldova # Curentul.md
Blocul electoral BUN a depus, ieri, documentele pentru a fi înregistrat oficial la Comisia Electorală Centrală. Blocul electoral BUN – Blocul Unității Naționale, se declară un proiect de unificare a forțelor unioniste, o alianță electorală cu viziune clară și obiectiv strategic: reîntregirea națională prin unirea Republicii Moldova cu România. Blocul BUN este constituit juridic din […]
10:10
Liderii Blocului Electoral Patriotic – prima întâlnire cu echipele. Irina Vlah: Vom bate la fiecare ușă! # Curentul.md
Liderii Blocului Electoral Patriotic, ieri, au dat startul întâlnirilor, la Ștefan Vodă, cu echipele partidelor. Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a declarat că „partidele de opoziție au răspuns apelului poporului și au creat Blocul Electoral Patriotic”. Politiciana a subliniat că partidele din cadrul Blocului astăzi își unesc forțele pentru […]
8 august 2025
17:10
Angajații IGSU din toate regiunile țării continuă activitățile de sensibilizare a populației privind riscurile în timpul scăldatului în perioada estivală. Aceste măsuri au loc zilnic în toate raioanele, inclusiv în capitală. Datorită activităților de conștientizare și informare a populației, numărul cazurilor de înec a scăzut cu 50% față de anul trecut, anunță IGSU. Astăzi, cu scopul […]
16:40
SFS: Peste 600 de vizite fiscale aduc o creștere de 9% a obligațiilor fiscale în sectorul transporturilor # Curentul.md
Serviciul Fiscal de Stat continuă eforturile de a consolida colaborarea cu contribuabilii prin promovarea conformării voluntare, dezvoltarea continuă a sistemului de analiză și evaluare a riscurilor, pentru a susține un mediu economic bazat pe concurență loială și pentru a preîntâmpina cazurile de fraudare a bugetului de stat. În acest sens, aplicarea Programului de conformare a […]
16:10
Ambasadorul Israelului în Republica Moldova, întâlnire la FMF înaintea preliminariilor CM 2026 # Curentul.md
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) a găzduit vizita oficială a Excelenței Sale, dl. Yoram Elron, Ambasadorul Statului Israel în Republica Moldova. La întrevedere au participat Președintele FMF, Leonid Oleinicenco, Secretarul General FMF, Serghei Butelschi, și Directorul Executiv FMF, Adrian Ixari, precum și Ala Șveț, Ofițer politic al Ambasadei Statului Israel. Discuțiile au vizat consolidarea relațiilor […]
15:40
Moldova își modernizează rețeaua de stații hidrologice și agrometeorologice, cu sprijinul Suediei, Japoniei și al PNUD # Curentul.md
Fermierii și locuitorii din 14 raioane ale Republicii Moldova vor beneficia de sisteme moderne de monitorizare a vremii și apelor, datorită unui nou lot de stații hidrologice și agrometeorologice recepționat pe 7 august 2025 de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Echipamentele, în valoare totală de peste 290.000 de dolari SUA, au fost achiziționate cu sprijinul Suediei, […]
15:20
VIDEO// Boris Volosatîi, despre partidul pe care-l conduce și relația cu AUR România: „Deciziile se iau în exclusivitate în interiorul partidului AUR din Republica Moldova” # Curentul.md
Partidul AUR din Republica Moldova nu este un partid subordonat sau o filială județeană a partidului AUR din România. Este declarația liderului formațiunii, Boris Volosatîi, care a reacționat public la zvonurile și speculațiile apărute în spațiul mediatic și pe rețelele sociale. „Este un partid independent, creat și înregistrat conform legislației în vigoare, cu oameni demni […]
