(video) Un Porsche și un Renault, distruse după un accident violent pe bd. Ștefan cel Mare
UNIMEDIA, 12 august 2025 17:20
Un accident cu implicarea a două automobile s-a produs, astăzi, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală. Un Porsche Cayenne și un Renault s-au lovit violent.
• • •
Acum 5 minute
17:30
Prețul motorinei scade încet, dar constant: Cât va costa benzina, mâine, și unde găsești cei mai ieftini carburanți # UNIMEDIA
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat noile prețuri plafon la carburanți pentru 13 august. Astfel, motorina se ieftinește mâine cu 6 bani, în timp ce prețul benzinei rămâne neschimbat.
17:30
IGP îi cere lui Ceban să nu autorizeze protestul anunțat de Șor, la care manifestanților li se promit 3 mii $ pe lună: „Consecințele negative vor reveni exclusiv conducerii Primăriei” # UNIMEDIA
Poliția Națională cere primarului de Chișinău, Ion Ceban, să refuze autorizarea protestului anunțat de fugarul Ilan Șor. „Acțiunea condusă de Șor reprezintă o etapă deliberată în destabilizarea social-politică a Republicii Moldova și nu poate fi considerată o manifestație pașnică, ci un instrument de influență criminală”, a precizat IGP, într-un comunicat de presă.
Acum 15 minute
17:20
(video) Un Porsche și un Renault, distruse după un accident violent pe bd. Ștefan cel Mare
Un accident cu implicarea a două automobile s-a produs, astăzi, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din capitală. Un Porsche Cayenne și un Renault s-au lovit violent.
Acum o oră
17:00
Domnica Manole, prima reacție după ce Sturza a declarat că „CC e a noastră”: Cerem prudență în exprimări # UNIMEDIA
Președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, a venit cu o reacție publică după ce ieri, fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, care o susține deschis pe Maia Sandu, a declarat că actuala președintă nu va putea fi suspendată din funcție dacă nu va accepta un premier propus de majoritatea parlamentară, pentru că „CC e a noastră”. „Curtea Constituțională este o autoritate independentă și se supune doar Constituției”, a subliniat Domnica Manole.
16:40
(promo) „Dacă te arat la lume, te mai însori tu?!” Grigore Manoli, dezvăluiri în premieră despre cei care i-au distrus pepenii verzi, doar la „Tinerii care împing Moldova înainte” # UNIMEDIA
Antreprenorul și creatorul de conținut, Grigore Manoli, este următorul invitat al emisiunii „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA. Am discutat de la primele clipe din copilărie până la plecarea în Statele Unite ale Americii, venirea acasă și investiții în afaceri. Grigore ne-a dezvăluit, în premieră, cine au fost cei care i-au distrus pepenii verzi zilele trecute și cum a aflat despre făptași. Mai multe decât atât, acesta ne-a mărturisit ce alte business-uri are și ce proiect planifică să lanseze în curând.
Acum 2 ore
16:10
"Inima Moldovei: Ceea ce face Ambasadorul Chirilă este nimic altceva decât campanie electorală deschisă. Cerem rechemarea lui # UNIMEDIA
Partidul Republican „Inima Moldovei” este revoltat de comportamentul inacceptabil al Ambasadorului Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, "care, într-o declaraţie publică, şi-a permis să manipuleze, să mintă şi chiar să şantajeze cetăţenii Republicii Moldova". Diplomatul și MAE nu au venit cu vreun comentariu.
16:00
Fondatorul PDMM, Vladimir Cebotari, susține că Moldova are o singură direcție – Integrarea în UE: Aceasta înseamnă să construim Europa la noi acasă # UNIMEDIA
Fondatorul Partidului Democrat Modern din Moldova, Vladimir Cebotari, fost ministru al Justiției în Guvernul Filip, susține că drumul Republicii Moldova are o singură direcție - Uniunea Europeană. Cu toate acestea, el susține că, în prezent, avem cele mai proaste rezultate economice, cele mai slabe instituții, iar atractivitatea UE în ochii cetățenilor a scăzut la cote critice. Potrivit lui, toate acestea luate împreună reprezintă cel mai mare risc și cea mai mare provocare în drumul european al Republicii Moldova.
15:50
Doliu în politica moldovenească: Vasile Iovv, fost vicepremier, s-a stins din viață. Voronin: „Astfel de prieteni loiali nu mai există astăzi” # UNIMEDIA
Vasile Iovv, fost viceprim-ministru al Republicii Moldova și deputat în Parlament ales pe listele Partidului Comuniștilor, a murit la vârsta de 82 de ani. Cu un mesaj de condoleanțe a venit liderul PCRM, Vladimir Voronin. „Astfel de prieteni loiali, adevărați și autentici nu mai există astăzi”, a scris acesta.
Acum 4 ore
15:10
„O pierdere ireparabilă pentru familie, prieteni și colegi”. Judecătoria Chișinău, mesaj de condoleanțe după decesul lui Mihail Diaconu, găsit mort sub un pod # UNIMEDIA
Judecătoria Chișinău a adresat un mesaj de condoleanțe familiei și apropiaților ex-magistratului Curții de Apel Centru Mihail Diaconu, găsit împușcat sub un pod din capitală. „În aceste clipe de grea încercare, ne alăturăm durerii și tristeții provocate de această pierdere ireparabilă. Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace și lumină!”, se menționează în mesajul instituției.
14:50
(video) Magistratul CA Ion Bulhac cere CSM să respingă raportul cu nepromovarea Vettingului și să fie reluată evaluarea. Ce a decis Consilul
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) s-a întrunit într-o nouă ședință, astăzi, 12 august. Pe ordinea de zi au figurat 13 subiecte.
14:40
(video) Imagini de la locul unde a fost găsit împușcat fostul judecător Mihail Diaconu: Oamenii legii examizează intens zona # UNIMEDIA
În spațiul public au apărut imagini video de la locul unde a fost găsit împușcat în cap fostul judecător, Mihail Diaconu.
14:40
A cerut 3.000 de euro de la administratorul unei companii, pentru o „hotărâre favorabilă” pe dosarul în care era vizat: Un avocat, cercetat de CNA pentru mită # UNIMEDIA
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Bălți au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență în care este vizat un avocat din Chișinău. Acesta este bănuit că ar fi pretins de la administratorul unei companii mijloace bănești ilicite.
14:30
(video) Scandal în Ungaria: Reședința de vară a lui Orbán, comparată cu cea a lui Ianukovici. Palmieri, garaj subteran și grădină zoologică privată # UNIMEDIA
Un deputat independent a publicat imagini surprinzătoare ale proprietății premierului Viktor Orbán, ridicând întrebări despre opulența și transparența acesteia, scrie adevarul.ro.
14:20
(video) Grosu, discuții încordate cu diaspora: „ - Dacă PAS nu mai câștigă la viitoare alegeri? - Vom câștiga! - Să vedem cum o faceți!” # UNIMEDIA
Liderul PAS, Igor Grosu, se arată convins, în discuțiile sale cu moldoveni din diasporă, că Partidul Acțiune și Solidaritate va lua majoritatea la parlamentarele din 28 septembrie. Mai puțin optimiști sunt unii cetățeni de peste hotare, care l-au întrebat ce va face formațiunea în cazul în care va fi nevoită să treacă în opoziție după scrutin: „Dvs ce veți face, având niște voturi, intrați în Parlament, treceți în opoziție și nu veți face mare treabă, pentru că aceia vor vota ce doresc ei...”
14:00
(video) Imagini de la locul unde a fost găsit împușcat fostul judecător Mihai Diaconu: Oamenii legii examizează intens zona
În spațiul public au apărut imagini video de la locul unde a fost găsit împușcat în cap fostul judecător, Mihai Diaconu.
13:40
(live/update) CSM, în ședință. Magistratul CA Ion Bulhac cere să fie respins raport cu nepromovarea Vettingului: Să fie reluată evaluarea
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește într-o nouă ședință, astăzi, 12 august. Pe ordinea de zi figurează 13 subiecte.
13:40
Democrații intră în cursa electorală și cheamă la consolidarea forțelor: „Să nu mai împărțim cetățenii în buni și răi, în ai noștri și ai lor” # UNIMEDIA
Partidul Democrat Modern din Moldova anunță că va participa la alegerile parlamentare și îi cheamă pe toți foștii democrați la unitate.
Acum 6 ore
13:20
Democrații intră în cursa electorală și cheamă la consolidarea forțelor: Să readucem Republica Moldova la normalitate
Partidul Democrat Modern din Moldova anunță că va participa la alegerile parlamentare și îi cheamă pe toți foștii democrați la unitate.
13:10
Un rapper american, găsit împușcat în casa sa din Snelville, după un atac armat: Avea doar 33 de ani # UNIMEDIA
Tevin Hood, un rapper din statul american Georgia, a murit în urma unui atac. Din primele informații, se pare că rapper-ul, cunoscut sub numele de T-Hood, a fost împușcat în casa sa din Snelville, iar ancheta în acest caz este în curs de desfășurare, scrie Can Can.
12:50
Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate # UNIMEDIA
Partidul Nostru va înainta în Parlament un proiect de lege privind introducerea unui meniu unic de alimentație în toate școlile din Republica Moldova. Inițiativa vizează asigurarea aceleiași calități a mâncării pentru toți elevii, indiferent de localitate. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia.
12:50
Ucraina „e gata să cedeze teritorii”, pentru a pune capăt războiului. Dezvăluiri din discuțiile purtate de Zelenski cu europenii, înainte de summitul Trump-Putin # UNIMEDIA
Kievul este dispus să permită o înghețare a liniei frontului pe pozițiile actuale pentru a încheia un armistițiu, dar nu este de acord să cedeze și zonele pe care le controlează în Donețk, scrie cotidianul britanic The Daily Telegraph, citat de HotNews.ro.
12:30
Pașa, după ce ex-magistratul Diaconu a fost găsit mort: „Ăștia ne zic că trebuie să îl jelim. Nici măcar nu s-a sinucis din rușine, ci pentru că nu va mai putea lua mită” # UNIMEDIA
Valeriu Pașa, membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, trecut recent în subordinea președintei Maia Sandu, a comentat decesul ex-judecătorului CA Centru Mihail Diaconu, găsit mort sub un pod din capitală. „Omul nu s-a sinucis de rușine că a luat toată viața mită, nu pentru că avea remușcări pentru soarta distrusă și traumele pe viață a copiilor bătuți și violați în comisariatele lui Papuc. Omul nu a mai rezistat pentru că i-a fost luat „dreptul” la a lua mită și a se îmbogăți nestingherit, distrugând vieților oamenilor nevinovați și achitând infractorii. Iar ăștia ne zic că trebuie să îl jelim. Și nici măcar nu a fost condamnat pentru crimele lui, a fost dat afară din sistem”, a scris Pașa.
12:10
„Dumnezeu să-l odihnească în pace”. Asociația Judecătorilor, mesaj de condoleanțe după ce magistratul Mihail Diaconu a fost găsit împușcat în cap sub un pod din capitală # UNIMEDIA
Asociația Judecătorilor din Republica Moldova a venit cu un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare, după ce fostul judecător de la Curtea de Apel Centru, Mihail Diaconu, a fost găsit împușcat în cap sub un pod din capitală, astăzi dimineață. „Ne vom aminti cu respect de profesionalismul și dedicația de care a dat dovadă pe parcursul întregii sale cariere în slujba justiției”, a scris AJRM.
12:00
(foto) De la Nistru, până la Atlantic: Primărița din Soroca, Lilia Pilipețchi, distinsă cu titlul de cetățean de onoare al orașului Pensocola din SUA # UNIMEDIA
Primărița municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Pensacola din Statele Unite ale Americii. Titlul i-a fost conferit de către edilul orașului D. C. Deeves.
12:00
Andrei Năstase, primul candidat independent înregistrat de CEC: „Voi demonstra că vocea oamenilor poate ajunge în Parlament și fără mașinării de partid” # UNIMEDIA
Andrei Năstase este primul candidat independent înregistrat oficial pentru alegerile parlamentare această toamnă. Astăzi, Comisia Electorală Centrală i-a înmânat legitimația, după validarea oficială a candidaturii.
11:50
(foto/video) Sirene stinse și clopote grele, la Telenești: Cei doi pompieri, decedați în timp ce se aflau în misiune, petrecuți pe ultimul drum # UNIMEDIA
Lacrimi, durere și tăcere grea au cuprins astăzi Teleneștiul. Cei doi pompieri care și-au pierdut viața în teribilul accident rutier de pe 9 august, în timp ce se îndreptau spre o misiune de salvare, au fost conduși pe ultimul drum.
11:40
„O realizare istorică pentru sportul moldovenesc”. Artiom Livadari, medaliat cu aur la Jocurile Mondiale din China, în cadrul competițiilor de Muaythai # UNIMEDIA
Artiom Livadari a obținut o nouă medalie de aur la Jocurile Mondiale 2025, în cadrul competițiilor de Muaythai, care s-au desfășurat la Chengdu (China), în perioada 6–10 august și au întrunit cei mai buni opt sportivi din lume, calificați în urma rezultatelor obținute în sezonul 2024–2025, anunță Ministerul Educației și Cercetării.
Acum 8 ore
11:30
(live/update) CSM, în ședință. Ion Bulhac de la CA Centru nu este de acord cu nepromovarea Vettingului: Am demonstrat
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește într-o nouă ședință, astăzi, 12 august. Pe ordinea de zi figurează 13 subiecte.
11:20
Tânărul din Fălești, care și-a lovit bunica cu un ciocan până aceasta și-a dat ultima suflare, trimis pe banca acuzațiilor: Ce pedeapsă riscă individul # UNIMEDIA
Tânărul de 27 de ani, originar din raionul Fălești, care și-ar fi ucis bunica cu un ciocan în luna iunie, a fost trimis pe banca acuzațiilor. Potrivit Procuraturii Generale, dacă individul va fi găsit vinovat riscă pedeapsa cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau detenție pe viață.
11:20
Lista primilor 33 de candidați ai Blocului Alternativa, scursă pe Telegram: Viceprimărițele capitalei, în primii 10, Pruteanu - pe 13, iar Bulgac, tocmai pe 31 # UNIMEDIA
Lista primilor 33 de candidați ai Blocului Alternativa la alegerile parlamentare din 28 septembrie a fost scursă pe canalele de telegram. Astfel, cap de listă este primarul capitalei Ion Ceban, lider MAN, urmat de Alexandr Stoianoglo, Ion Chicu, lider PDCM, Marc Tkaciuc și Gaik Vartanean. Cine urmează vedeți mai jos.
11:10
Campania „Vreau și eu să învăț!” continuă: 750 de copii din familii vulnerabile vor primi ghiozdane cu rechizite # UNIMEDIA
Pe 15 și 16 august, CONCORDIA organizează cea de-a 9-a ediție a campaniei „Vreau și eu să învăț!”, prin care sute de copii din familii vulnerabile – copii pe care îi cunoaștem personal și ale căror povești le urmărim de ani de zile – vor primi ghiozdane cu toate rechizitele necesare pentru prima zi de școală. Mulți dintre acești copii au crescut în grija noastră, iar acum ne bucurăm să le fim alături în acest pas important.
11:00
(live/update) CSM, într-o nouă ședință: Cererea de retragere a unui judecător din concursul la Curtea de Apel Centru, pe pauză
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește într-o nouă ședință, astăzi, 12 august. Pe ordinea de zi figurează 13 subiecte.
11:00
Ombudsmanul Copilului s-a autosesizat pe incidentul grav de la Costești, unde un carusel cu pici s-a prăbușit: Statul trebuie să asigure condiții corespunzătoare # UNIMEDIA
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, anunță că s-a sesizat din oficiu cu privire la accidentul care s-a produs în seara zilei de 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde un carusel s-a prăbușit, iar șapte copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani au suferit diverse traumatisme, 5 dintre ei fiind transportați la spital .
10:50
Poliția, noi detalii după ce un ex-judecător CA a fost găsit împușcat: Ce versiune examinează oamenii legii # UNIMEDIA
Poliția Națională confirmă decesul fostului judecător de la Curtea de Apel Centru, Mihail Diaconu, găsit împușcat în cap sub un pod din capitală. Versiunea preliminară examinată de oamenii legii este că bărbatul s-ar fi sinucis.
10:20
(live/update) CSM, într-o nouă ședință: Un demers al Institutului Național al Justiției, printre subiectele de pe agendă
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește într-o nouă ședință, astăzi, 12 august. Pe ordinea de zi figurează 13 subiecte.
10:20
(video) Irina Rimes și Ion Paladi au încins scena de la UNTOLD cu „Huțulca” în stil modern # UNIMEDIA
La una dintre cele mai așteptate ediții ale festivalului UNTOLD, publicul a avut parte de un moment muzical cu totul special. Irina Rimes, una dintre cele mai iubite artiste din România și Republica Moldova, și Ion Paladi, emblematicul interpret de muzică populară, au urcat împreună pe scenă și au oferit o reinterpretare modernă a piesei tradiționale „Huțulca”, scrie SHOK.md.
10:00
Austria a emis primul pașaport cu gen neutru: „Statutul său de gen se schimba la fiecare trecere a frontierei” # UNIMEDIA
Austria a emis primul pașaport cu gen neutru, marcat cu X în locul tradiționalului M sau F. Documentul a fost acordat unui cetățean care are și reședință în Germania, în urma unei decizii a Curții Europene care cere recunoașterea schimbărilor de gen între țările UE, transmite postul OE24, citat de libertatea.ro.
09:50
(foto) Incendiu puternic la Sadova: Un bărbat a fost găsit carbonizat de pompieri. Casa acestuia și acoperișul unei alte locuințe, mistuite de flăcări # UNIMEDIA
Un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit noaptea trecută în satul Sadova din raionul Călărași. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, flăcările au cuprins acoperișul unei locuințe, un șopron cu mai multe bunuri vechi, precum și o casă bătrânească, care a ars complet.
09:50
Un fost judecător ar fi fost găsit împușcat în cap sub un pod din capitală. Ar fi vorba despre Mihail Diaconu, care a fost magistrat la Curtea de Apel Centru.
Acum 12 ore
09:30
(live) CSM, într-o nouă ședință: Un demers al Institutului Național al Justiției, printre subiectele de pe agendă
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește într-o nouă ședință, astăzi, 12 august. Pe ordinea de zi figurează 13 subiecte.
09:30
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun # UNIMEDIA
Ritmul modern al vieții cere mai mult decât metri pătrați – cere un spațiu în care fiecare detaliu este gândit cu grijă.
09:10
Tot mai mulți oameni aleg să se mute în suburbii, acolo unde liniștea naturii se îmbină perfect cu confortul urban. În apropierea Chișinăului vă propunem un nou stil de viață — confortabil, sigur și construit după cele mai înalte standarde.
09:00
„Cu cât vor fi mai multe săli de sport, cu atât vor fi mai puține spitale și închisori”: Experții au discutat despre criza din domeniul sănătății și căile către o societate sănătoasă # UNIMEDIA
Principalele probleme din domeniul sănătății, alimentației, sportului și stilului de viață sănătos au fost discutate la cea de-a șasea masă rotundă națională, organizată de partidul Alianța „MOLDOVENII”. Medici experimentați și activiști civici și-au exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la starea sistemului medical, calitatea produselor alimentare și au explicat necesitatea introducerii unor măsuri preventive pentru îmbunătățirea sănătății populației.
09:00
Pe 12 august, istoria a fost marcată de victoria atenienilor la Marathon și de semnarea Convențiilor de la Geneva.
08:50
(foto) Lista candidaților pentru funcția de deputat a Partidului „Respect Moldova”, aprobată de Consiliul Politic Național și prezentată la CEC # UNIMEDIA
Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova” a aprobat astăzi, 11 august, în unanimitate, lista celor 101 candidați pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Tot astăzi, lista candidaților și documentele necesare a fost depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru înregistrarea formațiunii în cursa electorală, se arată într-un comunicat.
08:40
(video) Andrei Năstase, propuneri pentru a opri criza demografică: Să sprijinim familiile tinere, cu indemnizații lunare pentru copii până la 18 ani # UNIMEDIA
Politicianul Andrei Năstase vine cu propuneri pentru a combate declinul demografic din Republica Moldova. Potrivit lui, fiecare copil ar trebui să primească, până la vârsta de 3 ani, o alocație lunară de 3000 de lei, iar de la 3 până la 18 ani – cel puțin 1000 de lei pe lună.
08:20
(video) Renato Usatîi dezvăluie în ce relații este cu Nina Crețu și când își pune pirostriile: „O să facem nuntă cu toată țara” # UNIMEDIA
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a vorbit cu umor fin despre planurile sale de însurătoare. Întrebat când va avea loc marele eveniment, acesta a declarat că „atunci când o să avem mireasă”, promițând o nuntă „cu toată țara”. Declarațiile au fost făcute la „UNInterviu” pentru UNIMEDIA.
08:00
Leul moldovenesc s-a întărit astăzi în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
Capricornii descoperă bucurii neașteptate, iar Scorpionii pot întâmpina astăzi mici incidente: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce claritate și oportunități de reînnoire. Fiecare semn zodiacal va simți influența astrelor într-un mod unic, provocându-i să reflecteze și să acționeze. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin decizii curajoase și momente de introspecție.
07:40
Cer predominant senin și temperaturi ridicate: Meteorologii prognozează o zi perfectă de vară # UNIMEDIA
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vremea din Moldova astăzi va fi în general stabilă, fără precipitații semnificative, cu cer variind între înnorat și parțial senin.
