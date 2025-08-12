Doi oameni, suspecţi de crimă, au fost arestaţi după ce o fetiţă de un an a murit la spital. Ea a fost internată cu răni grave
PulsMedia, 12 august 2025 16:00
Un bărbat și o femeie au fost arestați sub suspiciunea de crimă, după moartea unei fetițe de un an pe Insula Wight, Anglia. Fetiţa a murit duminică la spital, la două zile după ce fusese internată cu răni grave.
• • •
Alte ştiri de PulsMedia
Acum 5 minute
16:10
Un șofer de TIR și-a bătut un coleg beat, ca să-i ia cheile de la camion și să nu-l mai lase să conducă, pe autostradă, în Germania # PulsMedia
Un incident dramatic a avut loc joi dimineață pe autostrada A71, lângă Arnstadt. Un șofer de camion în vârstă de 38 de ani a intervenit curajos pentru a preveni o situație periculoasă. Potrivit site-ului radiodifuzorului german regional Mitteldeutscher Rundfunk, el a observat un alt camion care vira brusc și traversa marginea drumului, iar comportamentul șoferului părea suspect.
Acum 15 minute
16:00
Doi oameni, suspecţi de crimă, au fost arestaţi după ce o fetiţă de un an a murit la spital. Ea a fost internată cu răni grave # PulsMedia
Un bărbat și o femeie au fost arestați sub suspiciunea de crimă, după moartea unei fetițe de un an pe Insula Wight, Anglia. Fetiţa a murit duminică la spital, la două zile după ce fusese internată cu răni grave.
Acum o oră
15:40
Consiliul Superior al Procurorilor urmează să examineze miercuri dosarele candidaților la funcția de procuror general.
15:40
Tânără scoasă din gura morții, după ce ar fi încercat să-și cresteze beregata într-un hotel, la Cahul # PulsMedia
O tânără a juns la spital, după ce ar fi încercat să-și pună capăt zilelor. Cazul a avut loc noaptea trecută în jurul orei 22:46, într-o cameră de hotel de pe strada Alexei Mateevici, din orașul Cahul.
15:30
Moștenirea lui Platon scoasă la licitație! Statul vinde 80% din Moldasig pentru 138 milioane lei # PulsMedia
Statul Republicii Moldova scoate la vânzare 480.000 de acțiuni nou-emise ale companiei de asigurări „MOLDASIG” S.A., reprezentând 80% din capitalul social, evaluate la 138,81 milioane de lei. Pachetul va fi licitat cu strigare pe piața reglementată în perioada 25–26 august 2025, cu scopul atragerii unui investitor strategic și obținerii unui preț avantajos pentru stat, anunță Agenția Proprietății Publice.
15:20
(FOTO) Salvatorii și pompierii deplâng pierderea celor doi camarazi devotați decedați în misiune # PulsMedia
Salvatorii și pompierii din întreaga țară deplâng cu profundă durere pierderea a doi camarazi devotați – Rotari Vasile Ion și Damir Igor Nicolai, pompieri care și-au dedicat viața misiunii nobile de salvare a oamenilor. La data de 12 august 2025, întregul efectiv al IGSU a adus un ultim omagiu celor doi camarazi decedați în misiune de serviciu.
Acum 2 ore
15:10
VIDEO // Noua formațiune a democraților este pro-europeană, declară Vladimir Cebotari: „Drumul Republicii Moldova are o singură direcție. Aceasta este Uniunea Europeană” # PulsMedia
Fondatorul Partidului Democrat Modern, Vladimir Cebotari, a declarat că integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană este „un proces ireversibil”, argumentând cu date statistice privind orientarea cetățenilor spre spațiul comunitar.
15:10
Cetăţenii pot solicita informaţii despre alegerile parlamentare prin Centrul de Apel, până pe 29 septembrie # PulsMedia
Cetățenii cu drept de vot pot obține informații despre procesul de organizare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 apelând Centrul de Apel, cu numărul unic de telefon (+373) 22 880101.
15:00
O rachetă rusească a ucis mai mult de 10 voluntari străini care se antrenau ca să plece pe front, într-o tabără din Ucraina # PulsMedia
Cel puțin zece voluntari străini care se pregăteau să plece pe front de partea Ucrainei au fost uciși zilele trecute într-un atac cu o rachetă rusească care a vizat la prânz cantina unei tabere de antrenament, relatează The New York Times.
14:40
Mărturii ale unor nord-coreeni trimiși în Rusia să muncească ca „sclavii”: 18 ore de muncă pe zi și doar două zile libere pe an # PulsMedia
Mii de nord-coreeni sunt trimiși la muncă în Rusia pentru a acoperi lipsa de forță de muncă agravată de războiul din Ucraina. Aceștia sunt supuși unor zile istovitoare de muncă și unui control strict din partea autorităților nord-coreene.
14:40
Accident pe strada Nicolae Iorga din Bălți. Două automobile au fost avariate.
14:20
Liderul partidului MAN, Ion Ceban, a prezentat astăzi, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, Planul de digitalizare și dezvoltare a economiei Moldovei până în 2030. Proiectul presupune obiective clare pentru digitalizarea completă a serviciilor publice, modernizarea infrastructurii și susținerea mediului de afaceri inovativ.
Acum 4 ore
14:10
(FOTO) Contingentul KFOR-23 al Armatei Naționale execută activități de instruire în Kosovo # PulsMedia
Militarii moldoveni detașați în misiunea internațională de menținere a păcii KFOR, din Kosovo, desfășoară antrenamente la diferite locuri de instrucție.
14:00
În perioada 4-10 august curent, echipele de asistență medicală urgentă au deservit 14871 solicitări, dintre care 2166 la copii. Urgențe medico-chirurgicale care nu corespund criteriilor au fost – 429. După acordarea primului ajutor medical prespitalicesc, 6198 pacienți, inclusiv 1252 copii au fost transportați la spital.
14:00
Cooperare Moldova‑Germania: bune practici în evaluarea și gestionarea riscurilor alimentare # PulsMedia
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare Ludmila Catlabuga a avut astăzi o discuție cu Andreas Hensel, președintele Institutului Federal German pentru Evaluarea Riscurilor. Dialogul s-a axat pe transferul de bune practici privind evaluarea științifică a riscurilor, managementul riscurilor pe lanțul alimentar, modernizarea infrastructurii de laborator și procedurile necesare implementării coerente a legislației europene.
13:50
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat evaluarea integrității etice și financiare în cazul lui Victor Muntean, adjunct interimar al Procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție și în privința procurorului din aceiași instituție Gheorghe Caragia.
13:40
Ministerul Muncii și Protecției Sociale a mobilizat, în acest an, resurse financiare substanțiale pentru sprijinirea persoanelor afectate de violență. Aproape 40 de milioane de lei au fost alocate pentru victimele violenței, atât din bugetul public, cât și de la partenerii de dezvoltare, iar măsurile implementate sunt tot mai extinse, susținând nu doar victimele, ci și construirea unui sistem de servicii sociale solid și sustenabil.
13:20
Mecanisme tot mai sofisticate de corupere electorală. Cernăuțeanu: Joi vin transferurile # PulsMedia
„Joi vin transferurile”. Acesta este motivul pentru care oamenii legii au efectuat joia trecută, pe 7 august, aproape 80 de percheziții pe tot teritoriul R. Moldova la persoane implicate în acțiuni de corupere a alegătorilor. Șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu, a declarat că autoritățile au fost nevoite să își schimbe strategia, după ce metodele de transfer al banilor ilegali au devenit mai complexe și mai greu de detectat.
13:20
(VIDEO) Contrabandă impunătoare de țigări din R.Moldova, oprită cu focuri de armă în România # PulsMedia
Poliţiştii de frontieră botoșăneni au depistat în zona de competență mai multe colete cu țigarete de contrabandă, în valoare totală de peste 24 673 euro
13:20
Partidul Democrat Modern, fosta echipă a lui Plahotniuc, intră în cursa pentru alegerile parlamentare din toamnă # PulsMedia
Partidul Democrat Modern din Moldova (PDMM), format din mai mulți foști membri ai Partidului Democrat condus în trecut de Vlad Plahotniuc, a anunțat marți, 12 august, în cadrul unei conferințe de presă, că va participa la alegerile parlamentare din această toamnă.
13:10
Cetățenii pot obține informații privind traversarea frontierei de stat rapid și simplu, prin serviciul E-TRAVERSARE # PulsMedia
Inspectoratul General al Poliției de Frontieră informează că cetățenii pot solicita informații detaliate privind traversarea frontierei de stat de către persoane și mijloace de transport, accesibile printr-o procedură simplă și rapidă. Aceste informații sunt esențiale pentru diverse scopuri administrative sau legale și pot fi obținute conform reglementărilor legale în vigoare.
13:00
(VIDEO) Grădinița din Brăila, construită de la zero cu investiții ale Primăriei Chișinău # PulsMedia
Trei promoții de preșcolari au pășit pragurile școlii, de la deschiderea, acum doi ani, a grădiniței nr. 45 din Brăila, comuna Băcioi, construită din temelie cu fondurile alocate de Primăria Chișinău.
12:50
Un bărbat de 52 de ani a murit după ce a căzut de la înălțime. Tragedia s-a produs luni, 11 august, pe șoseaua Hîncești din muncipiul Chișinău.
12:40
Un bărbat a fost găsit fără suflare într-o casă bătrânească, făcută scrum de un incendiu puternic. S-a întâmplat noaptea trecută, la Sadova, raionul Călărași. La fața locului au intervenit trei echipaje IGSU.
12:40
Chișinăul îi caută pe deputații condamnați Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi. Cernăuțeanu: Rusia a ignorat demersul Polției Naționale # PulsMedia
Chișinăul îi caută pe deputații condamnați Irina Lozovan și Alexandr Nesterovschi. Având în vedere riscurile analizate privind posibilitatea aflării celor doi într-o altă țară, Poliția a solicitat informații de la statele vecine, dar și de la autoritățile din Turcia și Rusia, a anunțat Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP).
12:30
Cetățenii Republicii Moldova cu drept de vot care, în perioada votării în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, se vor afla pe teritoriul unuia dintre statele: Statelor Unite ale Americii, Canadei, Regatului Norvegiei, Regatului Suediei, Republicii Finlanda, Islandei, Japoniei, Republicii Coreea, Uniunii Australiei, Noii Zeelande mai au 2 zile pentru a se înregistra la votul prin corespondență.
12:20
Șeful IGP: Locația apelurilor de amenințare a judecătoarei în dosarul Guțul a fost stabilită # PulsMedia
Judecătoarea care a pronunțat sentința în cazul guvernatoarei UTA Găgăuzia, Evghenia Guțul, a fost supusă unor acțiuni intense de intimidare și amenințare, ce au inclus apeluri false la serviciile de urgență și mesaje non-stop de peste hotare. Detalii în acest sens au fost oferite de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, care precizează că locația de unde au fost făcute apelurile a fost stabilită.
Acum 6 ore
12:10
O mașină cu o familie de moldoveni s-a scufundat într-un râu din Italia. Copilul, în stare gravă # PulsMedia
Un copil de șase ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce mașina în care se afla a ajuns în apele reci ale râului Sile, Italia. Tragedia s-a produs duminică, 10 august.
12:00
Indivizi condmnați, după ce au luat zeci de mii de euro de la la ruși ca să-i facă români # PulsMedia
Doi bărbați au fost condamnați de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru trafic de influență, după ce, potrivit Procuraturii Anticorupție, între 2016 și 2018 ar fi pretins și primit zeci de mii de euro de la cetățeni ai Federației Ruse în schimbul facilitării redobândirii cetățeniei române.
11:30
Șeful Poliției, Viorel Cernăuțeanu: „Suntem într-o avalanșă de procese de dezinformare, cu sute de canale care propagă falsuri” # PulsMedia
Cetățenii să fie foarte atenți la informațiile care apar în spațiul public, or, cu regret, în prezent suntem într-o avalanșă de procese de dezinformare, potrivit lui Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP).
11:10
Ofițerii Centrului Național Anticorupție și procurorii mun. Bălți au desfășurat astăzi acțiuni de urmărire penală într-un dosar de trafic de influență în care este vizat un avocat din Chișinău. Acesta este bănuit că ar fi pretins de la administratorul unei companii mijloace bănești ilicite.
10:50
În perioada 11–17 august 2025, capitala Republicii Moldova găzduiește o nouă ediție a Campionatului Internațional de Șah „In Memoriam Dmitry Svetushkin”, un eveniment dedicat memoriei marelui maestru internațional moldovean Dmitry Svetushkin (1980–2020), una dintre cele mai respectate personalități ale șahului din Europa de Est.
10:40
Poliția Națională vine noi detalii despre decesul judecătorului Mihai Diaconu, despre care a scris PulsMedia.MD cu referire la surse.
Acum 8 ore
10:10
Un tânăr de 26 de ani, învinuit de omorul bunicii sale în vârstă de 82 de ani, a fost trimis pe banca acuzaților de Procuratura Bălți, Oficiul Fălești. Procurorii au finalizat urmărirea penală și au expediat dosarul în instanța de judecată.
09:50
Un bărbat a fost găsit mort și cu o plagă provocată de o armă de foc în regiunea capului. Descoperirea macabră a vut loc în această dimineață, în jurul orei 07:30, pe strada Feredeului 4, sub pod, în preajmă călii ferate, susțin sursele PulsMedia.MD.
09:20
(EXCLUSIV) „Арестантский устав един”. Momentul în care fiul unui șef al Poliției, student la Academia de Poliție, intră intenționat în mulțime cu microbuzul, la Vulcănești # PulsMedia
Un student al Acemiei de Poliție „Ștefan cel Mare” a fost la un pas de a crea o tragedie, după ce ar fi pornit cu microbuzul pe contrasens, după care a intrat intenționat într-un grup de persoane ce se aflau pe trotuar. Incidentul ar fi avut loc în noaptea de sâmbătă spre duminică, 9 spre 10 august curent, în jurul orei 04:42, susțin sursele PulsMedia.MD.
Acum 24 ore
21:10
(VIDEO) O rafinărie din Rusia, care producea componente pentru rachete, a fost ținta unui atac cu drone ucrainene # PulsMedia
O uzină din Arzamas, regiunea Nijni Novgorod , în vestul Federaţiei Ruse, care produce componente pentru rachetele X-32 şi X-101, a fost lovită cu drone în noaptea de duminică spre luni, 10-11 august.
21:00
(FOTO) România și Republica Moldova consolidează parteneriatul strategic pentru securitate regională # PulsMedia
Republica Moldova și România continuă să extindă cooperarea strategică în domeniul securității, construind astfel un parteneriat durabil ce vizează protejarea cetățenilor, asigurarea stabilității regionale și promovarea dezvoltării comune. În fața provocărilor complexe cu care se confruntă spațiul regional, cele două state exprimă cu fermitate voința de a acționa coordonat și responsabil în fața amenințărilor transfrontaliere.
20:50
(VIDEO) Incendii masive în nord-vestul Spaniei. Mai multe localități au fost evacuate, flăcările amenință și un sit UNESCO # PulsMedia
Incendiile forestiere din nord-vestul Spaniei, alimentate de temperaturile caniculare și vânturile puternice, au dus la evacuarea a peste 1.000 de persoane și amenință un sit din patrimoniul UNESCO, au anunțat autoritățile, potrivit France Presse.
20:40
(VIDEO) Acoperişul unei închisori a fost smuls de vânt, în timpul unei furtuni devastatoare în Nebraska. Deţinuţii au fost relocaţi # PulsMedia
O furtună puternică a smuls acoperișul unei închisori din Nebraska, forțând evacuarea în condiții de siguranță a celor 387 de deținuți. Momentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere ale penitenciarului.
20:40
Maia Sandu s-a întâlnit cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz # PulsMedia
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu noul însărcinat cu afaceri ad interim al Statelor Unite ale Americii, Nick Pietrowicz, căruia i-a urat succes în exercitarea mandatului său în țara noastră.
19:40
Delegație a Gărzii Naționale a Carolinei de Nord, la Ministerul apărării: cooperare pentru promovare a valorilor democratice și menținere a păcii # PulsMedia
Ministrul apărării Anatolie Nosatîi a avut astăzi o întrevedere cu delegația Gărzii Naționale a Carolinei de Nord, condusă de generalul-maior Marvin T. Hunt. La discuții a participat și însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei SUA la Chișinău, Nick Pietrowicz.
19:30
CSM și Academia „Ștefan cel Mare” semnează un acord de colaborare strategic pentru reformarea justiției # PulsMedia
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne au oficializat astăzi un Acord de colaborare strategic, marcând un moment esențial în eforturile comune de a consolida profesionalismul și integritatea în sistemul judiciar din Republica Moldova. Acest parteneriat vizează intensificarea cooperării în domeniile instruirii profesionale, cercetării științifice și dezvoltării competențelor esențiale pentru buna funcționare a justiției.
19:10
100.000 de euro investiți, zece instructori locali formați, trei centre de tineret susținute financiar, șase activități sportive organizate pentru tineri din grupuri vulnerabile și un ghid practic pentru lucrătorii de tineret – acestea sunt doar câteva dintre rezultatele proiectului „Moldova în Mișcare”, implementat în perioada august 2024 – iulie 2025. Proiectul a promovat sportul ca instrument educațional pentru dezvoltarea competențelor tinerilor și consolidarea coeziunii sociale.
19:00
(FOTO) Peste 48 de ore de intervenție continuă în Grecia – pompierii moldoveni luptă zi și noapte cu incendiile forestiere # PulsMedia
Pompierii din Republica Moldova, detașați în Grecia continuă să intervină zi și noapte, pentru stingerea incendiilor forestiere care afectează grav mai multe regiuni ale țării.
18:40
Un propagandist rus, care se lăuda că a ucis un grup de prizonieri ucraineni, a fost lichidat pe front # PulsMedia
Fondatorul canalului de propagandă rusesc „Sviatoșa Broadcasts”, Dmytro „Sviatoșa”, a fost ucis pe front în luna mai. Potrivit informațiilor preliminare, acesta era asociat cu grupul Wagner PMC.
18:30
Avocatul pentru drepturile copilului s-a sesizat din oficiu cu privire la accidentul din localitatea Costești # PulsMedia
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, s-a sesizat din oficiu cu privire la accidentul care s-a produs în seara zilei de 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde un carusel s-a prăbușit, iar șapte copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani au suferit diverse traumatisme, 5 dintre ei fiind transportați la spital .
18:20
Noi sancțiuni severe vor intra în vigoare în Italia pentru aruncarea ilegală a gunoiului din mașini, relatează dpa luni.
18:00
Comisia de selectare a directorului general al Biroului Național de Statistică anunță concurs pentru funcția de director general al Biroului Național de Statistică.
17:50
CEC a recepționat cereri de înregistrare a listelor de candidați pentru parlamentare din partea a două blocuri electorale și a unui partid politic # PulsMedia
Cererea de înregistrare a listei de 107 candidați a fost depusă de către Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei”. O altă cerere de înregistrare a listei de 101 de candidați a fost depusă de către Partidul Politic MIȘCAREA RESPECT MOLDOVA. A treia cerere a fost depusă de către Blocul Electoral „ALTERNATIVA”, care a solicitat înregistrarea a 103 de candidați pe listă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.