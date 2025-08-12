Doliu în politica moldovenească: Vasile Iovv, fost vicepremier, s-a stins din viață. Voronin: „Astfel de prieteni loiali nu mai există astăzi”

12:30

Valeriu Pașa, membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, trecut recent în subordinea președintei Maia Sandu, a comentat decesul ex-judecătorului CA Centru Mihail Diaconu, găsit mort sub un pod din capitală. „Omul nu s-a sinucis de rușine că a luat toată viața mită, nu pentru că avea remușcări pentru soarta distrusă și traumele pe viață a copiilor bătuți și violați în comisariatele lui Papuc. Omul nu a mai rezistat pentru că i-a fost luat „dreptul” la a lua mită și a se îmbogăți nestingherit, distrugând vieților oamenilor nevinovați și achitând infractorii. Iar ăștia ne zic că trebuie să îl jelim. Și nici măcar nu a fost condamnat pentru crimele lui, a fost dat afară din sistem”, a scris Pașa.