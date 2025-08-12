Renato Usatîi: Partidul Nostru va introduce meniu unic de alimentare în școli! Toți elevii din țară, fără discriminare, vor avea aceeași mâncare de calitate
UNIMEDIA, 12 august 2025 12:50
Partidul Nostru va înainta în Parlament un proiect de lege privind introducerea unui meniu unic de alimentație în toate școlile din Republica Moldova. Inițiativa vizează asigurarea aceleiași calități a mâncării pentru toți elevii, indiferent de localitate. Anunțul a fost făcut de președintele formațiunii, Renato Usatîi, la Unimedia.
Acum 15 minute
12:50
12:50
Ucraina „e gata să cedeze teritorii”, pentru a pune capăt războiului. Dezvăluiri din discuțiile purtate de Zelenski cu europenii, înainte de summitul Trump-Putin # UNIMEDIA
Kievul este dispus să permită o înghețare a liniei frontului pe pozițiile actuale pentru a încheia un armistițiu, dar nu este de acord să cedeze și zonele pe care le controlează în Donețk, scrie cotidianul britanic The Daily Telegraph, citat de HotNews.ro.
Acum o oră
12:30
Pașa, după ce ex-magistratul Diaconu a fost găsit mort: „Ăștia ne zic că trebuie să îl jelim. Nici măcar nu s-a sinucis din rușine, ci pentru că nu va mai putea lua mită” # UNIMEDIA
Valeriu Pașa, membru al Consiliului Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, trecut recent în subordinea președintei Maia Sandu, a comentat decesul ex-judecătorului CA Centru Mihail Diaconu, găsit mort sub un pod din capitală. „Omul nu s-a sinucis de rușine că a luat toată viața mită, nu pentru că avea remușcări pentru soarta distrusă și traumele pe viață a copiilor bătuți și violați în comisariatele lui Papuc. Omul nu a mai rezistat pentru că i-a fost luat „dreptul” la a lua mită și a se îmbogăți nestingherit, distrugând vieților oamenilor nevinovați și achitând infractorii. Iar ăștia ne zic că trebuie să îl jelim. Și nici măcar nu a fost condamnat pentru crimele lui, a fost dat afară din sistem”, a scris Pașa.
12:10
„Dumnezeu să-l odihnească în pace”. Asociația Judecătorilor, mesaj de condoleanțe după ce magistratul Mihail Diaconu a fost găsit împușcat în cap sub un pod din capitală # UNIMEDIA
Asociația Judecătorilor din Republica Moldova a venit cu un mesaj de condoleanțe pe rețelele de socializare, după ce fostul judecător de la Curtea de Apel Centru, Mihail Diaconu, a fost găsit împușcat în cap sub un pod din capitală, astăzi dimineață. „Ne vom aminti cu respect de profesionalismul și dedicația de care a dat dovadă pe parcursul întregii sale cariere în slujba justiției”, a scris AJRM.
Acum 2 ore
12:00
(foto) De la Nistru, până la Atlantic: Primărița din Soroca, Lilia Pilipețchi, distinsă cu titlul de cetățean de onoare al orașului Pensocola din SUA # UNIMEDIA
Primărița municipiului Soroca, Lilia Pilipețchi, a primit titlul de cetățean de onoare al orașului Pensacola din Statele Unite ale Americii. Titlul i-a fost conferit de către edilul orașului D. C. Deeves.
12:00
Andrei Năstase, primul candidat independent înregistrat de CEC: „Voi demonstra că vocea oamenilor poate ajunge în Parlament și fără mașinării de partid” # UNIMEDIA
Andrei Năstase este primul candidat independent înregistrat oficial pentru alegerile parlamentare această toamnă. Astăzi, Comisia Electorală Centrală i-a înmânat legitimația, după validarea oficială a candidaturii.
11:50
(foto/video) Sirene stinse și clopote grele, la Telenești: Cei doi pompieri, decedați în timp ce se aflau în misiune, petrecuți pe ultimul drum # UNIMEDIA
Lacrimi, durere și tăcere grea au cuprins astăzi Teleneștiul. Cei doi pompieri care și-au pierdut viața în teribilul accident rutier de pe 9 august, în timp ce se îndreptau spre o misiune de salvare, au fost conduși pe ultimul drum.
11:40
„O realizare istorică pentru sportul moldovenesc”. Artiom Livadari, medaliat cu aur la Jocurile Mondiale din China, în cadrul competițiilor de Muaythai # UNIMEDIA
Artiom Livadari a obținut o nouă medalie de aur la Jocurile Mondiale 2025, în cadrul competițiilor de Muaythai, care s-au desfășurat la Chengdu (China), în perioada 6–10 august și au întrunit cei mai buni opt sportivi din lume, calificați în urma rezultatelor obținute în sezonul 2024–2025, anunță Ministerul Educației și Cercetării.
11:30
(live/update) CSM, în ședință. Ion Bulhac de la CA Centru nu este de acord cu nepromovarea Vettingului: Am demonstrat # UNIMEDIA
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) se întrunește într-o nouă ședință, astăzi, 12 august. Pe ordinea de zi figurează 13 subiecte.
11:20
Tânărul din Fălești, care și-a lovit bunica cu un ciocan până aceasta și-a dat ultima suflare, trimis pe banca acuzațiilor: Ce pedeapsă riscă individul # UNIMEDIA
Tânărul de 27 de ani, originar din raionul Fălești, care și-ar fi ucis bunica cu un ciocan în luna iunie, a fost trimis pe banca acuzațiilor. Potrivit Procuraturii Generale, dacă individul va fi găsit vinovat riscă pedeapsa cu închisoare de la 15 la 20 de ani sau detenție pe viață.
11:20
Lista primilor 33 de candidați ai Blocului Alternativa, scursă pe Telegram: Viceprimărițele capitalei, în primii 10, Pruteanu - pe 13, iar Bulgac, tocmai pe 31 # UNIMEDIA
Lista primilor 33 de candidați ai Blocului Alternativa la alegerile parlamentare din 28 septembrie a fost scursă pe canalele de telegram. Astfel, cap de listă este primarul capitalei Ion Ceban, lider MAN, urmat de Alexandr Stoianoglo, Ion Chicu, lider PDCM, Marc Tkaciuc și Gaik Vartanean. Cine urmează vedeți mai jos.
11:10
Campania „Vreau și eu să învăț!” continuă: 750 de copii din familii vulnerabile vor primi ghiozdane cu rechizite # UNIMEDIA
Pe 15 și 16 august, CONCORDIA organizează cea de-a 9-a ediție a campaniei „Vreau și eu să învăț!”, prin care sute de copii din familii vulnerabile – copii pe care îi cunoaștem personal și ale căror povești le urmărim de ani de zile – vor primi ghiozdane cu toate rechizitele necesare pentru prima zi de școală. Mulți dintre acești copii au crescut în grija noastră, iar acum ne bucurăm să le fim alături în acest pas important.
Acum 4 ore
11:00
11:00
Ombudsmanul Copilului s-a autosesizat pe incidentul grav de la Costești, unde un carusel cu pici s-a prăbușit: Statul trebuie să asigure condiții corespunzătoare # UNIMEDIA
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Vasile Coroi, anunță că s-a sesizat din oficiu cu privire la accidentul care s-a produs în seara zilei de 10 august, în localitatea Costești, raionul Ialoveni, unde un carusel s-a prăbușit, iar șapte copii cu vârste cuprinse între 3 și 12 ani au suferit diverse traumatisme, 5 dintre ei fiind transportați la spital .
10:50
Poliția, noi detalii după ce un ex-judecător CA a fost găsit împușcat: Ce versiune examinează oamenii legii # UNIMEDIA
Poliția Națională confirmă decesul fostului judecător de la Curtea de Apel Centru, Mihail Diaconu, găsit împușcat în cap sub un pod din capitală. Versiunea preliminară examinată de oamenii legii este că bărbatul s-ar fi sinucis.
10:20
10:20
(video) Irina Rimes și Ion Paladi au încins scena de la UNTOLD cu „Huțulca” în stil modern # UNIMEDIA
La una dintre cele mai așteptate ediții ale festivalului UNTOLD, publicul a avut parte de un moment muzical cu totul special. Irina Rimes, una dintre cele mai iubite artiste din România și Republica Moldova, și Ion Paladi, emblematicul interpret de muzică populară, au urcat împreună pe scenă și au oferit o reinterpretare modernă a piesei tradiționale „Huțulca”, scrie SHOK.md.
10:00
Austria a emis primul pașaport cu gen neutru: „Statutul său de gen se schimba la fiecare trecere a frontierei” # UNIMEDIA
Austria a emis primul pașaport cu gen neutru, marcat cu X în locul tradiționalului M sau F. Documentul a fost acordat unui cetățean care are și reședință în Germania, în urma unei decizii a Curții Europene care cere recunoașterea schimbărilor de gen între țările UE, transmite postul OE24, citat de libertatea.ro.
09:50
(foto) Incendiu puternic la Sadova: Un bărbat a fost găsit carbonizat de pompieri. Casa acestuia și acoperișul unei alte locuințe, mistuite de flăcări # UNIMEDIA
Un bărbat și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit noaptea trecută în satul Sadova din raionul Călărași. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență al MAI, flăcările au cuprins acoperișul unei locuințe, un șopron cu mai multe bunuri vechi, precum și o casă bătrânească, care a ars complet.
09:50
Un fost judecător ar fi fost găsit împușcat în cap sub un pod din capitală. Ar fi vorba despre Mihail Diaconu, care a fost magistrat la Curtea de Apel Centru.
09:30
09:30
Un nou nivel de confort în Botanica: complex rezidențial premium pentru cei care aleg ce e mai bun # UNIMEDIA
Ritmul modern al vieții cere mai mult decât metri pătrați – cere un spațiu în care fiecare detaliu este gândit cu grijă.
09:10
Tot mai mulți oameni aleg să se mute în suburbii, acolo unde liniștea naturii se îmbină perfect cu confortul urban. În apropierea Chișinăului vă propunem un nou stil de viață — confortabil, sigur și construit după cele mai înalte standarde.
Acum 6 ore
09:00
„Cu cât vor fi mai multe săli de sport, cu atât vor fi mai puține spitale și închisori”: Experții au discutat despre criza din domeniul sănătății și căile către o societate sănătoasă # UNIMEDIA
Principalele probleme din domeniul sănătății, alimentației, sportului și stilului de viață sănătos au fost discutate la cea de-a șasea masă rotundă națională, organizată de partidul Alianța „MOLDOVENII”. Medici experimentați și activiști civici și-au exprimat îngrijorarea serioasă cu privire la starea sistemului medical, calitatea produselor alimentare și au explicat necesitatea introducerii unor măsuri preventive pentru îmbunătățirea sănătății populației.
09:00
Pe 12 august, istoria a fost marcată de victoria atenienilor la Marathon și de semnarea Convențiilor de la Geneva.
08:50
(foto) Lista candidaților pentru funcția de deputat a Partidului „Respect Moldova”, aprobată de Consiliul Politic Național și prezentată la CEC # UNIMEDIA
Consiliul Politic Național al Partidului „Mișcarea Respect Moldova” a aprobat astăzi, 11 august, în unanimitate, lista celor 101 candidați pentru funcția de deputat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Tot astăzi, lista candidaților și documentele necesare a fost depuse la Comisia Electorală Centrală (CEC) pentru înregistrarea formațiunii în cursa electorală, se arată într-un comunicat.
08:40
(video) Andrei Năstase, propuneri pentru a opri criza demografică: Să sprijinim familiile tinere, cu indemnizații lunare pentru copii până la 18 ani # UNIMEDIA
Politicianul Andrei Năstase vine cu propuneri pentru a combate declinul demografic din Republica Moldova. Potrivit lui, fiecare copil ar trebui să primească, până la vârsta de 3 ani, o alocație lunară de 3000 de lei, iar de la 3 până la 18 ani – cel puțin 1000 de lei pe lună.
08:20
(video) Renato Usatîi dezvăluie în ce relații este cu Nina Crețu și când își pune pirostriile: „O să facem nuntă cu toată țara” # UNIMEDIA
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a vorbit cu umor fin despre planurile sale de însurătoare. Întrebat când va avea loc marele eveniment, acesta a declarat că „atunci când o să avem mireasă”, promițând o nuntă „cu toată țara”. Declarațiile au fost făcute la „UNInterviu” pentru UNIMEDIA.
08:00
Leul moldovenesc s-a întărit astăzi în raport cu euro și dolarul american, conform datelor publicate de Banca Națională a Moldovei.
07:50
Capricornii descoperă bucurii neașteptate, iar Scorpionii pot întâmpina astăzi mici incidente: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce claritate și oportunități de reînnoire. Fiecare semn zodiacal va simți influența astrelor într-un mod unic, provocându-i să reflecteze și să acționeze. Arhetipurile astrologice se vor manifesta prin decizii curajoase și momente de introspecție.
07:40
Cer predominant senin și temperaturi ridicate: Meteorologii prognozează o zi perfectă de vară # UNIMEDIA
Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vremea din Moldova astăzi va fi în general stabilă, fără precipitații semnificative, cu cer variind între înnorat și parțial senin.
07:40
Descoperire tulburătoare în Antarctica: Un meteorolog britanic, dispărut în 1959, a fost găsit după topirea gheții. Familia sa a fost anunțată # UNIMEDIA
După 66 de ani în care a fost îngropat sub ghețurile înghețate ale Antarcticii, corpul meteorologului britanic Dennis Bell a fost redescoperit anul acesta, readucând în prim-plan o poveste tristă despre sacrificiul și curajul celor care au explorat unul dintre cele mai dure locuri de pe planetă, scrie adevarul.ro.
07:20
07:10
Zelenski, avertisment înaintea întâlnirii Trump - Putin: „Rusia mută trupe pentru a pregăti o nouă ofensivă” # UNIMEDIA
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia nu dă semne că se pregătește să pună capăt războiului din Ucraina, așa cum se speculează înainte de întâlnirea Trump-Putin din Alaska. Rușii mută trupe pentru a pregăti o nouă ofensivă, susține Zelenski, scrie observatornews.ro.
Acum 24 ore
23:00
Ion Sturza: Maia Sandu nu va accepta un premier din partea unor partide cu simpatii proruse. Nu va fi suspendată ca Dodon, pentru că CC e a noastră # UNIMEDIA
Fostul prim-ministru al Republicii Moldova, Ion Sturza, care o susține deschis pe Maia Sandu, afirmă că actuala președintă nu va accepta candidatura unui premier înaintat de partide „cu simpatii față de Rusia”, chiar dacă acea majoritate va fi aleasă prin vot democratic, la parlamentarele din toamnă. „Intrăm în analogia istorică atunci când Dodon refuza ceva și îl suspendau pe o zi, dar Curtea Constituțională e a noastră”, a declarat Sturza, în cadrul emisiunii „Adevăruri” cu Olga Bejan.
22:30
Blocurile de pe unele străzi ale capitalei și dintr-o suburbie rămân mâine fără apă, în plină caniculă: Vezi adresele, ca să faci rezerve # UNIMEDIA
Locuitori din capitală și dintr-o suburbie a Chișinăului rămân, mâine, 12 august, fără apă la robinete. Sistările sunt anunțate de Apă-Canal Chişinău, în legătură cu executarea unor lucrări planificate. Vezi mai jos adresele și graficul.
22:10
Candidatul la președinția Columbiei împușcat în cap, în urmă cu două luni, a murit la spital: Mesajul emoționant al soției lui Miguel Uribe # UNIMEDIA
Senatorul columbian Miguel Uribe, internat în spital din iunie, după ce a fost împușcat în cap în timpul unui miting electoral, a decedat la vârsta de 39 de ani, a anunțat luni familia sa, potrivit Reuters, scrie .
22:10
(foto) Cristiano Ronaldo a cerut-o, în sfârșit, de soție pe Georgina Rodriguez: Cum arată uriașul inel de logodnă # UNIMEDIA
Cristiano Ronaldo, unul dintre cei mai celebri fotbaliști ai lumii, a făcut pasul pe care fanii îl așteptau de ani de zile. Starul portughez și-a cerut, în sfârșit, partenera în căsătorie. Momentul mult așteptat a fost anunțat chiar de Georgina Rodriguez, printr-o fotografie emoționantă care a atras atenția tuturor. scrie Can Can. Iar inelul primit? O bijuterie de lux care lasă pe oricine fără cuvinte.
22:00
21:40
Ultima oră! Un bărbat a murit, după ce a căzut în gol pe un șantier de construcții din capitală # UNIMEDIA
Un bărbat a murit astăzi, după ce a căzut în gol pe un șantier de construcții din cartierul Telecentru al capitalei. Informația a fost comunicată pentru UNIMEDIA, de un muncitor de pe respectivul șantier.
21:10
Țara cu o numeroasă diasporă de moldoveni, în care poți ajunge la închisoare dacă arunci gunoiul pe geamul mașinii # UNIMEDIA
O țară cu circa 200 de mii de moldoveni introduce sancțiuni dure pentru aruncarea gunoiului pe geamul mașinii. Noile reglementări intră în vigoare sâmbătă și prevăd amenzi substanțiale, iar cei care le încalcă pot ajunge și la închisoare, scrie Libertatea.
20:50
Conform deciziei Comisiei Electorale Centrale, Blocul Electoral Patriotic (BEP) al Socialiștilor, Comuniștilor, Inimii și Viitorului Moldovei va ocupa poziția a zecea în buletinul de vot. Despre aceasta a anunțat Irina Vlah, unul dintre liderii Blocului.
20:30
Mihail Bagas, anchetat din 2023 în dosarul finanțării ilegale din partea lui Șor, a fost trimis în judecată. PA: A transmis ALDE aproape jumătate mil. $. Și-a recunoscut vina # UNIMEDIA
Procuratura Anticorupție anunță că, încă o persoană, acuzată de complicitate la finanțarea ilegală a Partidului „ALDE”, a fost deferită justiției. Ar fi vorba despre Mihail Bagas, care s-a înregistrat în cursa pentru șefia capitalei, în septembrie 2023, din partea Ligii Orașelor și Comunelor, ulterior fiind retras de LOC, după ce a fost arestat pentru 30 de zile în dosarul finanțării ilegale din partea lui Ilan Șor. Potrivit PA, în perioada iunie – septembrie 2023, învinuitul a transmis de la grupul criminal organizat, către secretarul general al Partidului ALDE 452 700 dolari (echivalentul a 8 110 658,98 MDL).
20:10
(foto) A anunțat că e gravidă, dar a primit jigniri și hate. Actrița din România a rămas uluită: „Nu înțeleg pasiunea oamenilor de a insulta” # UNIMEDIA
A dat marea veste că este însărcinată, dar a fost criticată dur. Actrița din România Cabiria Morgenstern, fiica Maiei Morgenstern a rămas de-a dreptul uluită de jignirile care i-au fost aduse pe rețelele de socializare, scrie Can Can. „Nu am înțeles și nu înțeleg în continuare pasiunea oamenilor pentru a insulta străini pe internet, dar recunosc că a devenit o sursă neașteptată de entertainment să mă uit la comentariile hateful de la postarea cu mine”, a spus acrița.
19:50
Un bărbat în stop cardio-respirator, resuscitat de două echipe de la Urgențe: Medicii au reușit să îl readucă la viață # UNIMEDIA
Două echipe de asistență medicală urgentă au reușit să readucă la viață un bărbat de 73 ani, aflat în stop cardio-respirator. Medicii AMU l-au resuscitat cu succes, anunță Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă.
19:10
(video) Nicușor Dan vine la Chișinău pe 31 august: A confirmat-o chiar el, printr-o glumă # UNIMEDIA
Președintele României a confirmat zvonurile care circulă de un timp în spațiul public. Liderul de la Cotroceni a declarat că este adevărat că va efectua o nouă vizită la Chișinău chiar de Ziua limbii române, sărbătorită în R. Moldova pe 31 august.
19:00
Ultima oră! Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Bande violente și criminali însetați de sânge au cucerit capitala noastră # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump a anunțat luni că invocă Legea privind autonomia districtului Columbia pentru a plasa Departamentul de Poliție Metropolitană din Washington sub control federal direct, o măsură rară și controversată, informează Reuters, CNN și The Washington Post (WP), citate de HotNews.ro.
18:30
Patru partide considerate succesoare ale Partidului „Șor” riscă să fie dizolvate: Ministerul Justiției a depus o cerere în instanță # UNIMEDIA
Ministerul Justiției a depus azi, 11 august, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului „RENAȘTERE”, Partidului „ȘANSĂ”, Partidului „Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei” și Partidului „VICTORIE”.
18:10
Liceele din capitală, asaltate de elevi: Peste 1700 de cereri, depuse în etapa a II-a a admiterii. Pavaloi: Sunt cu 390 mai multe decât locurile disponibile # UNIMEDIA
Șeful adjunct al Direcției generale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, a anunțat că a doua etapă de înmatriculare în liceele din capitală s-a încheiat.
18:00
Exclusiv: Primii 5 candidați pe lista Mișcării Respect Moldova. Marian Lupu, sub numărul 1, urmat de foști judecători, deputați și miniștri # UNIMEDIA
Și Partidul Mișcarea Respect Moldova își prezintă astăzi lista de candidați pentru funcția de deputat, la alegerile din 28 septembrie 2025, la Comisia Electorală Centrală. Marian Lupu, liderul formațiunii, este sub numărul 1. Vezi cine urmează.
